I traghetti Corsica Sardinia utilizzati da Ispra e Milano Bicocca per analizzare il dna del mare

Corsica Sardinia Ferries ha collaborato con l’università Milano Bicocca e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), al fine di testare un nuovo sistema per un facile campionamento del dna ambientale, che può essere esteso da traghetti ad altre navi commerciali. A essere impegnate nelle attività, la Mega Express Three impegnata sulla rotta Livorno – Golfo Aranci, che attraversa la regione del Mar Ligure-Tirreno del Mediterraneo, tra cui il santuario Pelagos dei mammiferi marini. Dopo aver prelevato l’acqua in punti precisi della rotta e aver filtrato i campioni di acqua, il dna è stato estratto e portato per il sequenziamento presso il centro di genomica dell’Università di Leeds.

I ricercatori hanno quindi riscontrato nei campioni raccolti dalla nave gialla le tracce di dna di una vasta gamma di vertebrati, che vanno dai piccoli pesci-preda alla base della catena alimentare, come acciughe e sardine, a pesci-predatori più grandi come il tonno e il pesce spada, fino ai delfini e ai giganti del mare, tra cui balenottere comuni e capodogli. “La nostra partecipazione attiva al progetto eDna è la naturale evoluzione della nostra disponibilità nei confronti della comunità scientifica e ci permette di dare un aiuto concreto allo studio e, soprattutto, alla salvaguardia del mare” afferma Cristina Pizzutti, responsabile comunicazione e marketing di Corsica Sardinia Ferries.