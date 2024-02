Tour2000AmericaLatina: nuova collezione di Viaggi imperdibili per Pasqua e ponti di primavera Nuova collezione di Viaggi imperdibili per le vacanze pasquali e i ponti di primavera griffati Tour2000AmericaLatina: partenze garantite a conferma immediata con minimo due partecipanti con voli, hotel, trasferimenti e guida in italiano inclusi nella quota. “L’area riservata sul nostro sito permette agli agenti di viaggio iscritti di verificare in tempo reale il numero di posti disponibili per tutti i nostri Viaggi imperdibili – afferma il direttore commerciale Bruno Normanno -. Sono sempre più gli agenti di viaggio iscritti che utilizzano la piattaforma e contiamo di allargare ancora il numero degli iscritti nel corso del 2024”. Partenza il 23 marzo per il tour Argentina tutto l’anno, alla scoperta di Buenos Aires, della ricca fauna della penisola Valdés, della città più australe del mondo, Ushuaia, a El Calafate e delle cascate di Iguazù e per il tour Fin del Mundo: crociera a Capo Horn e Cile, che prevede la navigazione fino al mitico capo Horn, ultimo lembo di terra che divide il continente americano dai ghiacci eterni dell’Antartide. Per trascorrere Pasqua a Cuba, le proposte di tour sono tante e vanno dal tour Magica Cuba con mare a Cayo Santa Maria al tour Spirito di Cuba con mare a Varadero o a Cayo Ensenachos. Due tour in Perù in partenza il 20 e 22 aprile: Colori del Perù e Perù Express con itinerario classico per conoscere le meraviglie naturali, le antiche città coloniali, i vivaci mercati e gli straordinari siti archeologici del paese, testimonianze di culture uniche e affascinanti. Il 28 marzo e il 25 aprile parte il tour Messico: Chiapas e Yucatan per ammirare le meraviglie del paese tra zone archeologiche e natura prorompente, passeggiare nelle tipiche stradine coloniali di San Cristobal de Las Casas, navigare l’imponente Canyon del Sumidero e scoprire la zona archeologica più importante del Centro America, Palenque. L’offerta di tour con partenza 25 aprile va dalla Bolivia alla Colombia, da Aruba e Bonaire alla Giamaica e al Brasile. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461319 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Aruba Tourism Authority traguarda un 2024 di rinnovata crescita: «Con nuovi sviluppi sul fronte dell’offerta alberghiera - spiega la ceo, Ronella Croes -, innovazioni tecnologiche, importanti appuntamenti culturali e molto altro ancora, siamo certi che la sensazione di benessere che i nostri visitatori sperimentano sull'isola resterà con loro anche una volta tornati a casa, aiutandoci a portare nel mondo quello che maggiormente caratterizza la nostra isola e che per noi è il tesoro più grande: la felicità». Tra le principali novità spiccano l’Iberostar Grand Aruba, che aprirà i battenti la prossima estate, di fronte alla pluripremiata Eagle Beach, con 240 suite premium: il resort adults-only sarà la prima struttura Iberostar nei Caraibi olandesi e costituirà un'ulteriore diversificazione delle opzioni alberghiere a disposizione dei visitatori. A fine 2024 sarà invece il turno del St. Regis Palm Beach Aruba Resort, brand che farà il suo debutto sull'isola e amplierà il suo prodotto di lusso con 220 camere esclusive, servizi a 5 stelle e un'offerta gastronomica e spa. Situato in una posizione strategica sulla vivace Palm Beach, l'hotel sarà la seconda struttura St. Regis nei Caraibi. Le nuove aperture e gli appuntamenti culturali verranno supportati da nuove risorse in fase di implementazione per rendere sempre più semplici il viaggio da e verso l'isola. Nel mese di marzo Aruba introdurrà l'Aruba Happy One Pass, un sistema di credenziali di viaggio digitali che consentirà ai viaggiatori di completare le verifiche prima dell'imbarco, di condividere le proprie informazioni direttamente con i funzionari dell'immigrazione e di attraversare agevolmente i punti di controllo di frontiera senza dover fornire il passaporto fisico. Oltre ai voli Klm giornalieri via Amsterdam, quest'anno i viaggiatori potranno contare sul rafforzamento dei collegamenti con gli Stati Uniti e soprattutto con il Sud America, grazie al nuovo volo diretto Lima/Oranjestad operato da Latam 4 volte a settimana e all’integrazione di ulteriori voli dalla Colombia. Tali collegamenti contribuiranno a rafforzare il posizionamento di Aruba come estensione mare perfetta a seguito di un viaggio in America, facile da raggiungere e con un clima ideale tutto l’anno, anche nei mesi di agosto e settembre. Aruba e la promozione sul mercato italiano L'appuntamento sul mercato Italia con la 'One Happy Island dei Caraibi', dopo la partecipazione alla recente Bit, continuerà con un roadshow dedicato alla destinazione che si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2024 toccando 4 diverse città italiane dando vita ad una “Carovana della Felicità”. Prosegue poi la collaborazione dell'Aruba Tourism Authority Italia con i tour operator e i principali network di agenzie di viaggio, nonché cpn la formazione e assistenza di ogni agente, consulente o viaggiatore interessato a scoprire qualcosa di più sull’isola. [post_title] => Aruba semplifica l'esperienza di viaggio. Le novità 2024 del ricettivo [post_date] => 2024-02-12T14:13:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707747192000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461252 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della Bit, Enit e Isnart presentano i dati ufficiali del trend turistico italiano, attività congiunte, analisi e fenomeni che hanno caratterizzato il 2023, proiezione sul 2024. “Gli arrivi sono stati in crescita nel 2023 rispetto al 2022 con prevalenza del turismo internazionale sul turismo domestico che supera il 2019. I dati mostrano come si stia consolidando qualcosa iniziata già in prepandemia e su cui intervenire - ha spiegato Maria Elena Rossi, direttrice marketing e promozione Enit -. Enit mantiene un’attiva presenza su tutti i principali mercati turistici internazionali con un lavoro di conoscenza e approfondimento per una maggiore comprensione del fenomeno turistico”. L’Italia si posiziona al secondo posto per presenze internazionali. Da gennaio a novembre 2023 i dati registrano oltre 118 milioni gli arrivi turistici in Italia nelle strutture ricettive di cui 60,5 milioni di turisti stranieri e 57,8 milioni di turisti italiani. Nello stesso periodo, le presenze contano oltre 412 milioni di pernottamenti turistici di cui 215 milioni di turisti stranieri (che superano il 2019) e 197 milioni di turisti italiani. Si nota una ripresa degli italiani in uscita. La bilancia commerciale giungerà a oltre 50 miliardi a fine 2023 con un metro di valutazione basato sul valore e non sul volume, dati condizionati anche dall’inflazione e aumento dei costi. Ottima prospettiva di crescita per il 2024. Parola d’ordine diversificazione dell’incoming per evitare fasi di stallo (come con la Germania, in recessione, nostro primo mercato internazionale), consolidamento dei mercati esistenti e ingresso nei nuovi mercati, innovazione di prodotto e racconto di qualcosa di nuovo ai Paesi che ci conoscono. “Per l’Asia è previsto un ritorno ai numeri precovid per il 2025/2026. – ha aggiunto Rossi -. La Cina è tornata ai numeri del 2019, ma non sui volumi. Sono da consolidare il mercato statunitense, canadese e australiano con piccoli numeri ma lunghi soggiorni e spesa molto elevata. Stiamo lavorando con il Kazakistan, mercato molto piccolo ma molto ricco (con volo diretto Neos). Stiamo lavorando in funzione dei collegamenti. Siamo molto presenti sul segmento del lusso e Mice. Nel 2023 l’Italia per la prima volta ha raggiunto il podio per eventi internazionali, dopo Stati Uniti e Spagna”. Numeri positivi anche da Paolo Bulleri di Isnart: un 51% di aumento di occupazione delle camere, un allungamento della stagione con 10 camere in più vendute a giugno, settembre, ottobre e anche un novembre positivo dovuto al bel tempo e ai ponti. Inizia bene anche il 2024 che registra una buona occupazione delle camere al 40% nei primi 4 mesi dell’anno. 851 milioni di presenze nel 2023 in aumento del 2,7% rispetto all’anno precedente. Si osserva riqualificazione e formazione del personale. Posizionamento dell’Italia sul mercato altospendente. Servizi green e attenzione alla sostenibilità che crea mercato. Si è stabilizzato il mercato interno in parallelo con il mercato internazionale. I millennials sono i turisti che viaggiano maggiormente e richiedono qualità, esperienze e innovazione. Motivazione principale del viaggio è il godimento del patrimonio culturale italiano e ambientale. La domanda internazionale continua ad essere altospendente e sceglie l’Italia per lo stile di vita, social ed esclusività. L’incoming punta ai volumi di spesa e meno ai volumi di presenze. La domanda per gli eventi ha capacità di spesa molto alta. Gli eventi a loro volta sono vetrina dell’Italia. Si osservano inoltre particolarità come Assisi al primo posto in inverno (per il Natale) e al 27esimo posto in estate. Per presenze straniere sono cresciute Lazio, Trentino Alto Adige e Lombardia. Per la vendemmia i valori di crescita sono su Piemonte, Sardegna e Calabria. [post_title] => Bit 2024, Enit e Isnart, tendenze del 2023 e proiezioni sull’anno in corso [post_date] => 2024-02-12T12:14:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => enit [1] => isnart [2] => proiezioni-2024 [3] => tenedenze-2023 ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Enit [1] => Isnart [2] => proiezioni 2024 [3] => tenedenze 2023 ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707740048000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461285 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quality Group conferma le previsioni dello scorso inizio ottobre e chiude il 2023 superando di slancio quota 200 milioni, raggiungendo i 205 milioni di euro di fatturato complessivo. Un risultato dell'84% superiore a quello dell'anno precedente, ottenuto anche grazie a una crescita del 70% dei passeggeri, che hanno oltrepassato quota 60 mila. “Siamo molto soddisfatti del risultato conseguito nel 2023, che è frutto soprattutto del carico di energia, impegno ed entusiasmo per la ripartenza offerto da tutte le persone che fanno parte del nostro gruppo - sottolinea il direttore commerciale, Marco Peci -. Il risultato finale è stato persino rallentato dalle inefficienze di alcuni fornitori, dalla scarsità di voli e dalla situazione geopolitica determinatasi da ottobre in avanti. Malgrado questo siamo riusciti a crescere sensibilmente, a gestire in maniera brillante le difficoltà della ripartenza e a consolidare la nostra posizione sul mercato". L’andamento delle prenotazioni 2023 per la compagnia si è concentrato prevalentemente tra gennaio e maggio e le destinazioni che hanno performato meglio sono state Egitto, Giordania, Marocco, Stati Uniti, Nord Europa, Giappone, Polinesia, Uzbekistan e Indonesia. Il 2023 ha visto in particolare l’affermarsi in modo preponderante delle prenotazioni in advance booking, che rappresentano all’incirca il 70% del fatturato totale, per una media registrata di quattro mesi d'anticipo dalla data partenza. È cresciuto inoltre in maniera considerevole il segmento di clientela alto spendente e anche la fascia d’età si è ampliata e oggi spazia dai 30 agli over 75 anni. Per il 2024 Quality Group prevede di consolidare l’eccellente risultato dell’anno appena concluso: “Le complessità dovute alla situazione geopolitica internazionale ci fanno guardare con cautela alle ulteriori potenzialità di crescita del nostro gruppo. Quindi, pur registrando a oggi trend molto positivi, ci aspettiamo di chiudere il nuovo anno consolidando l’eccezionale risultato del 2023”. Le destinazioni che stanno performando meglio in questo inizio di 2024 sono Usa, Messico, Sudafrica, Oman, Indonesia, Giappone, Islanda. Vietnam, Giappone, India, Sudafrica e Messico sono in particolare le mete più richieste sul lungo raggio per la Pasqua, mentre sull’estate crescono molto paesi come Turchia, Usa, Islanda, Indonesia. Quality Group prevede inoltre risultati molto positivi dalla ripartenza della Cina. che dalla pandemia si è rifatta il look, rendendosi ancora più attraente, evoluta, tecnologica e fruibile. Questo Paese, inoltre, per la prima volta nella storia, ha liberalizzato i visti d’ingresso per il mercato italiano, facilitando quindi l’accesso nel paese. Per il nuovo anno Quality Group rinnova e arricchisce infine la propria programmazione allargando il focus dei suoi itinerari dalle nazioni ai territori: “Siamo sempre alla ricerca di nuove occasioni di scoperta da proporre ai nostri clienti, siano queste nuovi paesi o nuovi territori - conclude Peci -. Per il 2024 abbiamo lavorato molto sui territori perché ci sono tesori nascosti, fuori dagli itinerari classici, che meritano di essere conosciuti. Ciò ci permette di valorizzare aree e proporre un turismo che sia sostenibile, contenendo gli effetti dell’overtourism”. [post_title] => Quality group oltre la soglia dei 200 mln di fatturato: +84% sul 2022 [post_date] => 2024-02-12T10:52:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707735125000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air sceglie Roma per l'apertura del suo secondo centro per l'addestramento dei piloti. “Si tratta di un investimento importante - spiega Tamara Nikiforova, corporate communication manager della compagnia - che supererà i 38 milioni di euro ed evidenzia la rilevanza del mercato italiano per il nostro business". Fiumicino, in particolare, rappresenta per la compagnia la prima base per importanza in Italia. "Dei 13 milioni di posti che offriamo nell'estate 2024 dall'Italia verso 40 Paesi, ben 4,5 milioni riguardano le rotte da Fiumicino e Ciampino", precisa Nikiforova. Nella nuova struttura, che sorgerà a pochi passi dal terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, ci saranno spazi destinati all'insegnamento teorico e alle sale per le riunioni che si estenderanno su 1.290 metri quadrati distribuiti su due livelli, mentre circa 600 metri quadrati saranno riservati all'allenamento pratico, dotati di tre simulatori di volo all'avanguardia per Airbus A320. Ogni simulatore ha la capacità di accogliere fino a 135 piloti mensilmente, permettendo così l'addestramento periodico di più di 4800 piloti ogni anno. "Grazie a questo investimento - continua Nikiforova -, Wizz Air fornirà opportunità di lavoro a livello locale, ampliando il team in Italia con circa mille nuovi dipendenti". L'espansione sul mercato Italia I piani di sviluppo sulla Penisola vedono l'introduzione di sei nuove rotte per l'estate: da Roma Fiumicino verso Berlino, Amburgo (Germania), Alicante (Spagna) e Copenaghen (Danimarca), con quest'ultima disponibile da settembre, e da Milano Malpensa verso Parigi Beauvais (Francia) e Tenerife (Spagna). [post_title] => Wizz Air apre a Roma un centro per l'addestramento piloti: previsti mille nuovi dipendenti. [post_date] => 2024-02-09T15:55:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707494119000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461231 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_461237" align="alignleft" width="300"] L'Avani Palazzo Moscova di Milano[/caption] Il gruppo Nh Hotel chiude un ottimo 2023, registrando un fatturato totale di 2,16 miliardi di euro, per un crescita del 23% rispetto al 2022, che gli ha permesso di toccare una quota del 26% superiore a quella dell'anno pre-Covid 2019. Molto bene anche i margini operativi lordi (ebitda), pari a 596 milioni di euro (+15% sul 2022 e 44 mln sopra il 2019), per una redditività superiore al 27%. I profitti netti sono stati infine di 128,1 milioni, con un incremento annuo del 27,7%. Tali performance sono state il frutto di un aumento del 13% delle tariffe medie camera, a quota 138 euro, nonché di una crescita di sette punti percentuali dei tassi di occupazione, saliti al 68%. A fronte di tali cifre, il ricavo medio per camera disponibile si è assestato sui 94 euro (+26% rispetto al 2022; +21% sul 2019). A livello di dettaglio, la compagnia in Italia ha generato ricavi a perimetro costante del 19% superiori al 2022 e del 36% sopra a quelli di quattro anni fa. Roma e Milano sono state le destinazioni che hanno fatto segnare i risultati migliori. La tariffa media Nh nel nostro paese è stata quindi di 181 euro, con un tasso di occupazione del 67%, sostanzialmente in linea con il dato 2019. [post_title] => Nh festeggia un ottimo 2023: ricavi oltre i 2,1 mld con un ebitda poco sotto i 600 mln [post_date] => 2024-02-09T14:59:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707490799000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461225 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lumiwings rilancia da Foggia che, dal prossimo 11 marzo, sarà collegata con voli giornalieri a Milano e, subito dopo Pasqua, il martedì e giovedì è garantita l’andata e ritorno in giornata. La compagnia aerea è stata selezionata nel 2022 per operare dal “Gino Lisa” e, da settembre 2022, opera sullo scalo foggiano con Boeing 737-300 configurati a 139 posti. “Penso che la decisione presa da Lumiwings di aumentare le frequenze e successivamente di garantire l’andata e il ritorno in giornata – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – risponda appieno alle esigenze del territorio più volte manifestate dall’avvio delle attività operative del ‘Gino Lisa’. Questo primo anno, che possiamo definire per tutti di rodaggio e monitoraggio, è servito per comprendere appieno come intervenire per migliorare le connessioni tra Foggia e Milano. Noi di Aeroporti di Puglia, in sinergia con la Regione, abbiamo ascoltato le esigenze del mondo imprenditoriale e di quanti confidano in una ulteriore razionalizzazione dei collegamenti. Confido che da oggi si apra un nuovo percorso di sviluppo del Gino Lisa su basi più solide”. A far data dal prossimo 11 marzo, infatti, i voli sul sistema Milano saranno operati ogni giorno, venendo incontro a un’esigenza in più occasioni rappresentata dall’utenza. Ma non sarà questa l’unica novità. Dal successivo 2 aprile Lumiwings istituirà due frequenze settimanali, ogni martedì e giovedì, da Milano Bergamo che consentiranno la partenza e il rientro nella stessa giornata, con grande beneficio per una clientela business oriented e una migliore connettività con il Nord-Ovest. La concentrazione dei voli su Milano, peraltro con partenze al mattino presto, consentirà comode prosecuzioni su innumerevoli destinazioni internazionali e potrà rappresentare un migliore strumento in termini di mobilità area anche per quanti vorranno raggiungere, attraverso l’aeroporto di Foggia, le principali mete turistiche della provincia. [post_title] => Lumiwings: voli giornalieri sulla Foggia-Milano dall'11 marzo. Debutto su Bergamo [post_date] => 2024-02-09T12:33:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707482033000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Puntuale come ogni anno in vista di San Valentino fioccano le promo delle compagnie di traghetti dedicate alla festa degli innamorati. E anche la Navi Gialle non possono sfuggire alla regola: per le prenotazioni Corsica Sardinia Ferries sino al prossimo 18 febbraio, relative a viaggi da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024, su passeggeri e veicoli è applicato uno sconto immediato sino al 50% della tariffa. L'iniziativa è valida per i collegamenti con Corsica, Elba e Sardegna." Lo sconto è disponibile su moltissimi viaggi diurni e notturni - si legge in una nota ufficiale - su passeggeri, auto e moto (tasse e diritti esclusi). Consente di pianificare, con anticipo, le prossime vacanze”. La promozione non è retroattiva, è soggetta a specifiche condizioni e alla disponibilità di posti. [post_title] => Al via la promo San Valentino di Corsica Sardinia Ferries [post_date] => 2024-02-09T10:46:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707475596000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461186 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà messo in vendita entro la fine di febbraio il 49% della quota di 2i Aeroporti detenuta dal fondo francese Ardian e da Credit Agricole Assurances, che l’hanno acquisita nel 2015 attraverso la lussemburghese Cavour Aero. La holding 2i Aeroporti, in cui è presente al 51% il fondo italiano F2i, partecipa in un gran numero delle società di gestione aeroportuali italiane: nel dettaglio, detiene il 100% di Sagat (aeroporto di Torino), l’83,125% di Gesac (aeroporti di Napoli e Salerno), il 55% di Trieste Airport, il 36,39% di Sea (società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa), il 4,09% di AdB (aeroporto di Bologna) e controlla con F2i Aeroporti 2 sgr il 71,25% di Sogeaal (aeroporto di Alghero) e l’80% di Geasar (aeroporto Olbia Costa Smeralda). Il valore della quota sul mercato, secondo quanto anticipato da La Stampa, è stimato intorno al miliardo di euro. All’acquisto sarebbero interessati fondi di investimento, fondi sovrani e fondi pensione, compagnie assicurative e gestori di infrastrutture. Nel pool di pretendenti ci sarebbero Brookfield e JP Morgan asset management, Axa e Swiss Life, British Columbia investment, ma anche fondi emiratini e qatarioti. Alcune fonti riportano anche l’interesse che sarebbe stato manifestato da Interogo, appartenente alla famiglia Kamprad, proprietaria di Ikea. [post_title] => 2i Aeroporti: in vendita il 49% oggi nelle mani di Ardian e Credit Agricole Assurances [post_date] => 2024-02-09T10:41:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707475308000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461173 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ha siglato un accordo con la Nba, National Basketball Association, e diventa global airline partner dell'associazione, nonché primo title partner della Nba Cup, precedentemente denominata Nba In-Season Tournament, e primo partner sulle maglie degli arbitri. In qualità di primo title partner della Emirates Nba Cup, il vettore sarà presente con un logo dell'evento in co-branding, con una promozione attraverso la comunità globale dei social media della Nba e la segnaletica all'interno del campo durante le partite di semifinale e di campionato della Emirates Nba Cup a partire dalla prossima stagione. Il logo Emirates sarà presente anche su tutte le maglie da gioco degli arbitri Nba, a partire dall'Nba All-Star Game 2024 che si terrà domenica 18 febbraio. I fan avranno l'opportunità di guardare contenuti Nba su tutti i voli Emirates attraverso il sistema di intrattenimento di bordo della compagnia aerea, tra cui documentari di lunga durata, profili di giocatori, interviste e altro ancora. La partnership di marketing consentirà inoltre agli appassionati di basket di acquistare un'ampia gamma di prodotti ufficiali Nba, tra cui palloni da basket, abbigliamento sportivo e oggetti da collezione vintage, con collaborazioni in co-branding che seguiranno nel corso dell'anno. Il merchandising sarà venduto presso l'Emirates Store ufficiale a Dubai e online su www.emirates.store. I soci Emirates Skywards possono anche riscattare le Miglia per acquistare gli articoli dell'entusiasmante gamma. Il portafoglio globale di sponsorizzazioni di Emirates comprende partnership con i migliori club sportivi, tornei, eventi culturali di alto profilo e altro ancora. L'associazione di Emirates con l'Nba sosterrà gli sforzi della compagnia aerea per raggiungere un'enorme fanbase negli Stati Uniti - dove il vettore vola su 12 destinazioni - e nel mondo attraverso la passione condivisa per lo sport del basket. [post_title] => Emirates debutta nel basket e diventa global airline partner dell'Nba [post_date] => 2024-02-09T10:03:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707473003000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tour2000americalatina nuova collezione di viaggi imperdibili per pasqua e ponti di primavera" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":66,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2375,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461319","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Aruba Tourism Authority traguarda un 2024 di rinnovata crescita: «Con nuovi sviluppi sul fronte dell’offerta alberghiera - spiega la ceo, Ronella Croes -, innovazioni tecnologiche, importanti appuntamenti culturali e molto altro ancora, siamo certi che la sensazione di benessere che i nostri visitatori sperimentano sull'isola resterà con loro anche una volta tornati a casa, aiutandoci a portare nel mondo quello che maggiormente caratterizza la nostra isola e che per noi è il tesoro più grande: la felicità».\r

\r

Tra le principali novità spiccano l’Iberostar Grand Aruba, che aprirà i battenti la prossima estate, di fronte alla pluripremiata Eagle Beach, con 240 suite premium: il resort adults-only sarà la prima struttura Iberostar nei Caraibi olandesi e costituirà un'ulteriore diversificazione delle opzioni alberghiere a disposizione dei visitatori.\r

\r

A fine 2024 sarà invece il turno del St. Regis Palm Beach Aruba Resort, brand che farà il suo debutto sull'isola e amplierà il suo prodotto di lusso con 220 camere esclusive, servizi a 5 stelle e un'offerta gastronomica e spa. Situato in una posizione strategica sulla vivace Palm Beach, l'hotel sarà la seconda struttura St. Regis nei Caraibi.\r

\r

\r

\r

Le nuove aperture e gli appuntamenti culturali verranno supportati da nuove risorse in fase di implementazione per rendere sempre più semplici il viaggio da e verso l'isola. Nel mese di marzo Aruba introdurrà l'Aruba Happy One Pass, un sistema di credenziali di viaggio digitali che consentirà ai viaggiatori di completare le verifiche prima dell'imbarco, di condividere le proprie informazioni direttamente con i funzionari dell'immigrazione e di attraversare agevolmente i punti di controllo di frontiera senza dover fornire il passaporto fisico.\r

\r

Oltre ai voli Klm giornalieri via Amsterdam, quest'anno i viaggiatori potranno contare sul rafforzamento dei collegamenti con gli Stati Uniti e soprattutto con il Sud America, grazie al nuovo volo diretto Lima/Oranjestad operato da Latam 4 volte a settimana e all’integrazione di ulteriori voli dalla Colombia. Tali collegamenti contribuiranno a rafforzare il posizionamento di Aruba come estensione mare perfetta a seguito di un viaggio in America, facile da raggiungere e con un clima ideale tutto l’anno, anche nei mesi di agosto e settembre.\r

\r

Aruba e la promozione sul mercato italiano\r

\r

L'appuntamento sul mercato Italia con la 'One Happy Island dei Caraibi', dopo la partecipazione alla recente Bit, continuerà con un roadshow dedicato alla destinazione che si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2024 toccando 4 diverse città italiane dando vita ad una “Carovana della Felicità”. Prosegue poi la collaborazione dell'Aruba Tourism Authority Italia con i tour operator e i principali network di agenzie di viaggio, nonché cpn la formazione e assistenza di ogni agente, consulente o viaggiatore interessato a scoprire qualcosa di più sull’isola.","post_title":"Aruba semplifica l'esperienza di viaggio. Le novità 2024 del ricettivo","post_date":"2024-02-12T14:13:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707747192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

In occasione della Bit, Enit e Isnart presentano i dati ufficiali del trend turistico italiano, attività congiunte, analisi e fenomeni che hanno caratterizzato il 2023, proiezione sul 2024.\r

\r

“Gli arrivi sono stati in crescita nel 2023 rispetto al 2022 con prevalenza del turismo internazionale sul turismo domestico che supera il 2019. I dati mostrano come si stia consolidando qualcosa iniziata già in prepandemia e su cui intervenire - ha spiegato Maria Elena Rossi, direttrice marketing e promozione Enit -. Enit mantiene un’attiva presenza su tutti i principali mercati turistici internazionali con un lavoro di conoscenza e approfondimento per una maggiore comprensione del fenomeno turistico”.\r

\r

L’Italia si posiziona al secondo posto per presenze internazionali.\r

\r

Da gennaio a novembre 2023 i dati registrano oltre 118 milioni gli arrivi turistici in Italia nelle strutture ricettive di cui 60,5 milioni di turisti stranieri e 57,8 milioni di turisti italiani. Nello stesso periodo, le presenze contano oltre 412 milioni di pernottamenti turistici di cui 215 milioni di turisti stranieri (che superano il 2019) e 197 milioni di turisti italiani. Si nota una ripresa degli italiani in uscita. La bilancia commerciale giungerà a oltre 50 miliardi a fine 2023 con un metro di valutazione basato sul valore e non sul volume, dati condizionati anche dall’inflazione e aumento dei costi.\r

Ottima prospettiva di crescita per il 2024.\r

Parola d’ordine diversificazione dell’incoming per evitare fasi di stallo (come con la Germania, in recessione, nostro primo mercato internazionale), consolidamento dei mercati esistenti e ingresso nei nuovi mercati, innovazione di prodotto e racconto di qualcosa di nuovo ai Paesi che ci conoscono.\r

\r

“Per l’Asia è previsto un ritorno ai numeri precovid per il 2025/2026. – ha aggiunto Rossi -. La Cina è tornata ai numeri del 2019, ma non sui volumi. Sono da consolidare il mercato statunitense, canadese e australiano con piccoli numeri ma lunghi soggiorni e spesa molto elevata. Stiamo lavorando con il Kazakistan, mercato molto piccolo ma molto ricco (con volo diretto Neos). Stiamo lavorando in funzione dei collegamenti. Siamo molto presenti sul segmento del lusso e Mice. Nel 2023 l’Italia per la prima volta ha raggiunto il podio per eventi internazionali, dopo Stati Uniti e Spagna”.\r

\r

Numeri positivi anche da Paolo Bulleri di Isnart: un 51% di aumento di occupazione delle camere, un allungamento della stagione con 10 camere in più vendute a giugno, settembre, ottobre e anche un novembre positivo dovuto al bel tempo e ai ponti. Inizia bene anche il 2024 che registra una buona occupazione delle camere al 40% nei primi 4 mesi dell’anno. 851 milioni di presenze nel 2023 in aumento del 2,7% rispetto all’anno precedente.\r

\r

Si osserva riqualificazione e formazione del personale. Posizionamento dell’Italia sul mercato altospendente. Servizi green e attenzione alla sostenibilità che crea mercato. Si è stabilizzato il mercato interno in parallelo con il mercato internazionale. I millennials sono i turisti che viaggiano maggiormente e richiedono qualità, esperienze e innovazione. Motivazione principale del viaggio è il godimento del patrimonio culturale italiano e ambientale. La domanda internazionale continua ad essere altospendente e sceglie l’Italia per lo stile di vita, social ed esclusività. L’incoming punta ai volumi di spesa e meno ai volumi di presenze. La domanda per gli eventi ha capacità di spesa molto alta. Gli eventi a loro volta sono vetrina dell’Italia.\r

\r

Si osservano inoltre particolarità come Assisi al primo posto in inverno (per il Natale) e al 27esimo posto in estate. Per presenze straniere sono cresciute Lazio, Trentino Alto Adige e Lombardia. Per la vendemmia i valori di crescita sono su Piemonte, Sardegna e Calabria.","post_title":"Bit 2024, Enit e Isnart, tendenze del 2023 e proiezioni sull’anno in corso","post_date":"2024-02-12T12:14:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["enit","isnart","proiezioni-2024","tenedenze-2023"],"post_tag_name":["Enit","Isnart","proiezioni 2024","tenedenze 2023"]},"sort":[1707740048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quality Group conferma le previsioni dello scorso inizio ottobre e chiude il 2023 superando di slancio quota 200 milioni, raggiungendo i 205 milioni di euro di fatturato complessivo. Un risultato dell'84% superiore a quello dell'anno precedente, ottenuto anche grazie a una crescita del 70% dei passeggeri, che hanno oltrepassato quota 60 mila.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti del risultato conseguito nel 2023, che è frutto soprattutto del carico di energia, impegno ed entusiasmo per la ripartenza offerto da tutte le persone che fanno parte del nostro gruppo - sottolinea il direttore commerciale, Marco Peci -. Il risultato finale è stato persino rallentato dalle inefficienze di alcuni fornitori, dalla scarsità di voli e dalla situazione geopolitica determinatasi da ottobre in avanti. Malgrado questo siamo riusciti a crescere sensibilmente, a gestire in maniera brillante le difficoltà della ripartenza e a consolidare la nostra posizione sul mercato\".\r

\r

L’andamento delle prenotazioni 2023 per la compagnia si è concentrato prevalentemente tra gennaio e maggio e le destinazioni che hanno performato meglio sono state Egitto, Giordania, Marocco, Stati Uniti, Nord Europa, Giappone, Polinesia, Uzbekistan e Indonesia. Il 2023 ha visto in particolare l’affermarsi in modo preponderante delle prenotazioni in advance booking, che rappresentano all’incirca il 70% del fatturato totale, per una media registrata di quattro mesi d'anticipo dalla data partenza. È cresciuto inoltre in maniera considerevole il segmento di clientela alto spendente e anche la fascia d’età si è ampliata e oggi spazia dai 30 agli over 75 anni.\r

\r

Per il 2024 Quality Group prevede di consolidare l’eccellente risultato dell’anno appena concluso: “Le complessità dovute alla situazione geopolitica internazionale ci fanno guardare con cautela alle ulteriori potenzialità di crescita del nostro gruppo. Quindi, pur registrando a oggi trend molto positivi, ci aspettiamo di chiudere il nuovo anno consolidando l’eccezionale risultato del 2023”. Le destinazioni che stanno performando meglio in questo inizio di 2024 sono Usa, Messico, Sudafrica, Oman, Indonesia, Giappone, Islanda. Vietnam, Giappone, India, Sudafrica e Messico sono in particolare le mete più richieste sul lungo raggio per la Pasqua, mentre sull’estate crescono molto paesi come Turchia, Usa, Islanda, Indonesia. Quality Group prevede inoltre risultati molto positivi dalla ripartenza della Cina. che dalla pandemia si è rifatta il look, rendendosi ancora più attraente, evoluta, tecnologica e fruibile. Questo Paese, inoltre, per la prima volta nella storia, ha liberalizzato i visti d’ingresso per il mercato italiano, facilitando quindi l’accesso nel paese.\r

\r

Per il nuovo anno Quality Group rinnova e arricchisce infine la propria programmazione allargando il focus dei suoi itinerari dalle nazioni ai territori: “Siamo sempre alla ricerca di nuove occasioni di scoperta da proporre ai nostri clienti, siano queste nuovi paesi o nuovi territori - conclude Peci -. Per il 2024 abbiamo lavorato molto sui territori perché ci sono tesori nascosti, fuori dagli itinerari classici, che meritano di essere conosciuti. Ciò ci permette di valorizzare aree e proporre un turismo che sia sostenibile, contenendo gli effetti dell’overtourism”.","post_title":"Quality group oltre la soglia dei 200 mln di fatturato: +84% sul 2022","post_date":"2024-02-12T10:52:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707735125000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air sceglie Roma per l'apertura del suo secondo centro per l'addestramento dei piloti. “Si tratta di un investimento importante - spiega Tamara Nikiforova, corporate communication manager della compagnia - che supererà i 38 milioni di euro ed evidenzia la rilevanza del mercato italiano per il nostro business\".\r

\r

Fiumicino, in particolare, rappresenta per la compagnia la prima base per importanza in Italia. \"Dei 13 milioni di posti che offriamo nell'estate 2024 dall'Italia verso 40 Paesi, ben 4,5 milioni riguardano le rotte da Fiumicino e Ciampino\", precisa Nikiforova.\r

\r

Nella nuova struttura, che sorgerà a pochi passi dal terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, ci saranno spazi destinati all'insegnamento teorico e alle sale per le riunioni che si estenderanno su 1.290 metri quadrati distribuiti su due livelli, mentre circa 600 metri quadrati saranno riservati all'allenamento pratico, dotati di tre simulatori di volo all'avanguardia per Airbus A320. Ogni simulatore ha la capacità di accogliere fino a 135 piloti mensilmente, permettendo così l'addestramento periodico di più di 4800 piloti ogni anno.\r

\r

\"Grazie a questo investimento - continua Nikiforova -, Wizz Air fornirà opportunità di lavoro a livello locale, ampliando il team in Italia con circa mille nuovi dipendenti\".\r

\r

L'espansione sul mercato Italia\r

\r

I piani di sviluppo sulla Penisola vedono l'introduzione di sei nuove rotte per l'estate: da Roma Fiumicino verso Berlino, Amburgo (Germania), Alicante (Spagna) e Copenaghen (Danimarca), con quest'ultima disponibile da settembre, e da Milano Malpensa verso Parigi Beauvais (Francia) e Tenerife (Spagna).","post_title":"Wizz Air apre a Roma un centro per l'addestramento piloti: previsti mille nuovi dipendenti.","post_date":"2024-02-09T15:55:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707494119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_461237\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Avani Palazzo Moscova di Milano[/caption]\r

\r

Il gruppo Nh Hotel chiude un ottimo 2023, registrando un fatturato totale di 2,16 miliardi di euro, per un crescita del 23% rispetto al 2022, che gli ha permesso di toccare una quota del 26% superiore a quella dell'anno pre-Covid 2019. Molto bene anche i margini operativi lordi (ebitda), pari a 596 milioni di euro (+15% sul 2022 e 44 mln sopra il 2019), per una redditività superiore al 27%. I profitti netti sono stati infine di 128,1 milioni, con un incremento annuo del 27,7%.\r

\r

Tali performance sono state il frutto di un aumento del 13% delle tariffe medie camera, a quota 138 euro, nonché di una crescita di sette punti percentuali dei tassi di occupazione, saliti al 68%. A fronte di tali cifre, il ricavo medio per camera disponibile si è assestato sui 94 euro (+26% rispetto al 2022; +21% sul 2019). A livello di dettaglio, la compagnia in Italia ha generato ricavi a perimetro costante del 19% superiori al 2022 e del 36% sopra a quelli di quattro anni fa. Roma e Milano sono state le destinazioni che hanno fatto segnare i risultati migliori. La tariffa media Nh nel nostro paese è stata quindi di 181 euro, con un tasso di occupazione del 67%, sostanzialmente in linea con il dato 2019.","post_title":"Nh festeggia un ottimo 2023: ricavi oltre i 2,1 mld con un ebitda poco sotto i 600 mln","post_date":"2024-02-09T14:59:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707490799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461225","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lumiwings rilancia da Foggia che, dal prossimo 11 marzo, sarà collegata con voli giornalieri a Milano e, subito dopo Pasqua, il martedì e giovedì è garantita l’andata e ritorno in giornata.\r

\r

La compagnia aerea è stata selezionata nel 2022 per operare dal “Gino Lisa” e, da settembre 2022, opera sullo scalo foggiano con Boeing 737-300 configurati a 139 posti.\r

\r

“Penso che la decisione presa da Lumiwings di aumentare le frequenze e successivamente di garantire l’andata e il ritorno in giornata – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – risponda appieno alle esigenze del territorio più volte manifestate dall’avvio delle attività operative del ‘Gino Lisa’. Questo primo anno, che possiamo definire per tutti di rodaggio e monitoraggio, è servito per comprendere appieno come intervenire per migliorare le connessioni tra Foggia e Milano. Noi di Aeroporti di Puglia, in sinergia con la Regione, abbiamo ascoltato le esigenze del mondo imprenditoriale e di quanti confidano in una ulteriore razionalizzazione dei collegamenti. Confido che da oggi si apra un nuovo percorso di sviluppo del Gino Lisa su basi più solide”.\r

\r

A far data dal prossimo 11 marzo, infatti, i voli sul sistema Milano saranno operati ogni giorno, venendo incontro a un’esigenza in più occasioni rappresentata dall’utenza. Ma non sarà questa l’unica novità. Dal successivo 2 aprile Lumiwings istituirà due frequenze settimanali, ogni martedì e giovedì, da Milano Bergamo che consentiranno la partenza e il rientro nella stessa giornata, con grande beneficio per una clientela business oriented e una migliore connettività con il Nord-Ovest.\r

\r

La concentrazione dei voli su Milano, peraltro con partenze al mattino presto, consentirà comode prosecuzioni su innumerevoli destinazioni internazionali e potrà rappresentare un migliore strumento in termini di mobilità area anche per quanti vorranno raggiungere, attraverso l’aeroporto di Foggia, le principali mete turistiche della provincia.","post_title":"Lumiwings: voli giornalieri sulla Foggia-Milano dall'11 marzo. Debutto su Bergamo","post_date":"2024-02-09T12:33:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707482033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Puntuale come ogni anno in vista di San Valentino fioccano le promo delle compagnie di traghetti dedicate alla festa degli innamorati. E anche la Navi Gialle non possono sfuggire alla regola: per le prenotazioni Corsica Sardinia Ferries sino al prossimo 18 febbraio, relative a viaggi da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024, su passeggeri e veicoli è applicato uno sconto immediato sino al 50% della tariffa.\r

\r

L'iniziativa è valida per i collegamenti con Corsica, Elba e Sardegna.\" Lo sconto è disponibile su moltissimi viaggi diurni e notturni - si legge in una nota ufficiale - su passeggeri, auto e moto (tasse e diritti esclusi). Consente di pianificare, con anticipo, le prossime vacanze”. La promozione non è retroattiva, è soggetta a specifiche condizioni e alla disponibilità di posti.","post_title":"Al via la promo San Valentino di Corsica Sardinia Ferries","post_date":"2024-02-09T10:46:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707475596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà messo in vendita entro la fine di febbraio il 49% della quota di 2i Aeroporti detenuta dal fondo francese Ardian e da Credit Agricole Assurances, che l’hanno acquisita nel 2015 attraverso la lussemburghese Cavour Aero. \r

\r

La holding 2i Aeroporti, in cui è presente al 51% il fondo italiano F2i, partecipa in un gran numero delle società di gestione aeroportuali italiane: nel dettaglio, detiene il 100% di Sagat (aeroporto di Torino), l’83,125% di Gesac (aeroporti di Napoli e Salerno), il 55% di Trieste Airport, il 36,39% di Sea (società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa), il 4,09% di AdB (aeroporto di Bologna) e controlla con F2i Aeroporti 2 sgr il 71,25% di Sogeaal (aeroporto di Alghero) e l’80% di Geasar (aeroporto Olbia Costa Smeralda).\r

\r

Il valore della quota sul mercato, secondo quanto anticipato da La Stampa, è stimato intorno al miliardo di euro. All’acquisto sarebbero interessati fondi di investimento, fondi sovrani e fondi pensione, compagnie assicurative e gestori di infrastrutture. Nel pool di pretendenti ci sarebbero Brookfield e JP Morgan asset management, Axa e Swiss Life, British Columbia investment, ma anche fondi emiratini e qatarioti. Alcune fonti riportano anche l’interesse che sarebbe stato manifestato da Interogo, appartenente alla famiglia Kamprad, proprietaria di Ikea.","post_title":"2i Aeroporti: in vendita il 49% oggi nelle mani di Ardian e Credit Agricole Assurances","post_date":"2024-02-09T10:41:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707475308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461173","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha siglato un accordo con la Nba, National Basketball Association, e diventa global airline partner dell'associazione, nonché primo title partner della Nba Cup, precedentemente denominata Nba In-Season Tournament, e primo partner sulle maglie degli arbitri.\r

\r

In qualità di primo title partner della Emirates Nba Cup, il vettore sarà presente con un logo dell'evento in co-branding, con una promozione attraverso la comunità globale dei social media della Nba e la segnaletica all'interno del campo durante le partite di semifinale e di campionato della Emirates Nba Cup a partire dalla prossima stagione.\r

\r

Il logo Emirates sarà presente anche su tutte le maglie da gioco degli arbitri Nba, a partire dall'Nba All-Star Game 2024 che si terrà domenica 18 febbraio.\r

\r

I fan avranno l'opportunità di guardare contenuti Nba su tutti i voli Emirates attraverso il sistema di intrattenimento di bordo della compagnia aerea, tra cui documentari di lunga durata, profili di giocatori, interviste e altro ancora.\r

\r

La partnership di marketing consentirà inoltre agli appassionati di basket di acquistare un'ampia gamma di prodotti ufficiali Nba, tra cui palloni da basket, abbigliamento sportivo e oggetti da collezione vintage, con collaborazioni in co-branding che seguiranno nel corso dell'anno. Il merchandising sarà venduto presso l'Emirates Store ufficiale a Dubai e online su www.emirates.store. I soci Emirates Skywards possono anche riscattare le Miglia per acquistare gli articoli dell'entusiasmante gamma.\r

\r

Il portafoglio globale di sponsorizzazioni di Emirates comprende partnership con i migliori club sportivi, tornei, eventi culturali di alto profilo e altro ancora. L'associazione di Emirates con l'Nba sosterrà gli sforzi della compagnia aerea per raggiungere un'enorme fanbase negli Stati Uniti - dove il vettore vola su 12 destinazioni - e nel mondo attraverso la passione condivisa per lo sport del basket.","post_title":"Emirates debutta nel basket e diventa global airline partner dell'Nba","post_date":"2024-02-09T10:03:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707473003000]}]}}