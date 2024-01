Tornano gli eventi top griffati iGv: a Milano, il 5 febbraio, lo show con Giovanni Vernia e Barbara Foria Tornano gli eventi top firmati I Grandi Viaggi. L’appuntamento è per il 5 febbraio presso il teatro San Babila di Milano, dove l’operatore darà il via all’iGv Show, in collaborazione con comici del calibro di Giovanni Vernia e Barbara Foria. “L’obiettivo è stare insieme con il trade, fornire loro un assaggio del nostro prodotto e confrontarci attivamente con le agenzie”, spiega l’amministratore delegato dell’operatore milanese, Corinne Clementi. Per la verità I Grandi Viaggi non ha mai smesso di incontrare gli adv, neppure negli anni più bui del Covid, “durante i quali il nostro team commerciale di 20 persone è rimasto sempre in contatto con le agenzie. Ma ora è venuto il momento di ricominciare a farlo in grande stile. Quello di Milano vuole infatti essere solo il primo di una serie di appuntamenti con alcuni tra i più celebri comici e attori della tv, che poi spesso si ritrovano anche nei nostri villaggi. Stay tuned: ci saranno presto ulteriori novità!”. Condividi

\r

Tornano gli eventi top firmati I Grandi Viaggi. L’appuntamento è per il 5 febbraio presso il teatro San Babila di Milano, dove l’operatore darà il via all’iGv Show, in collaborazione con comici del calibro di Giovanni Vernia e Barbara Foria. \"L'obiettivo è stare insieme con il trade, fornire loro un assaggio del nostro prodotto e confrontarci attivamente con le agenzie\", spiega l’amministratore delegato dell'operatore milanese, Corinne Clementi.\r

\r

Per la verità I Grandi Viaggi non ha mai smesso di incontrare gli adv, neppure negli anni più bui del Covid, \"durante i quali il nostro team commerciale di 20 persone è rimasto sempre in contatto con le agenzie. Ma ora è venuto il momento di ricominciare a farlo in grande stile. Quello di Milano vuole infatti essere solo il primo di una serie di appuntamenti con alcuni tra i più celebri comici e attori della tv, che poi spesso si ritrovano anche nei nostri villaggi. Stay tuned: ci saranno presto ulteriori novità!\".\r

\r

","post_title":"Tornano gli eventi top griffati iGv: a Milano, il 5 febbraio, lo show con Giovanni Vernia e Barbara Foria","post_date":"2024-01-12T12:51:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705063879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Enrico Brignano il protagonista del grande evento di apertura di Costa Smeralda a Sanremo. Prima di diventare il palcoscenico sul mare della musica di Sanremo, dal 6 al 10 febbraio, con le esibizioni dei quattro artisti in collegamento con il teatro Ariston, la nave ospiterà infatti un grande evento di apertura, in programma nella serata di domenica 4 febbraio. Una festa solo per gli ospiti della nave, che vedrà Enrico Brignano proporre uno spettacolo inedito, pensato appositamente per questa occasione, oltra a un light show su Sanremo e a un party glam con invitati speciali e dj set.\r

\r

Per vivere Sanremo da un punto di vista unico, partecipando a tutti gli eventi in programma a bordo, Costa ha infatti organizzato una crociera speciale a edizione limitata, che prevede, in aggiunta alle esibizioni dal vivo, anche un ricco programma giornaliero di esperienze in collaborazione con partner di fama mondiale. Chiamata Sanremo Full Experience, la crociera dura in totale nove giorni, dal 3 all’11 febbraio. Può essere suddivisa in due itinerari più brevi da cinque giorni l’uno: Opening Sanremo, dal 3 al 7 febbraio, e Gran Finale Sanremo, dal 7 all’11 febbraio. Le cabine disponibili sono a numero limitato e sono già esaurite sulla seconda parte del viaggio, quella dal 7 all’11 febbraio, mentre rimangono ancora posti sull’intera crociera e sulla prima parte, dal 3 al 7 febbraio, che comprende gli eventi della giornata di apertura del 4 febbraio e il primo degli artisti che si esibiranno in collegamento con il teatro Ariston.","post_title":"Enrico Brignano aprirà la crociera Costa Smeralda a Sanremo. Limitati i posti disponibili","post_date":"2024-01-10T13:44:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704894285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' tornato attivo oggi, 10 gennaio, il collegamento ferroviario di Tgv Inoui tra Italia e Francia, dopo quattro mesi di stop a seguito della frana verificatasi nella Valle della Maurienne il 27 agosto 2023.\r

Come anticipato alcune settimane fa, la ripresa del collegamento tra Milano e Parigi è parziale: il viaggio sarà effettuato in treno e in bus nel segmento interrotto alla circolazione ferroviaria, tra Oulx e Saint-Jean de Maurienne.\r

Il primo treno da Milano a Parigi parte dalla stazione di Milano Porta Garibaldi alle 14H10. I passeggeri diretti in Francia viaggeranno in Tgv da Milano e da Torino a Oulx, poi in bus da Oulx a Saint-Jean de Maurienne, dove un Tgv li attenderà per completare il viaggio da Saint-Jean de Maurienne verso Chambéry e Parigi.\r

Sncf Voyageurs ha già messo in vendita i biglietti dal 10 gennaio al 24 marzo. L’azienda ha però deciso di prorogare la disponibilità dei biglietti, per cui prossimamente saranno presto messi in vendita anche quelli per le date successive al 24 marzo.\r

«Oggi è un giorno di estrema importanza - ha commentato Jean-Francois Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia -. Dopo quattro mesi di stop, riapriamo il primo servizio sostitutivo di collegamento tra Italia e Francia. Si tratta di un’alternativa pratica e sostenibile al trasporto aereo, per la ripresa dei collegamenti tra due nazioni che sono sempre state interconnesse e il cui collegamento è per noi di fondamentale importanza. L'impegno verso i nostri clienti è il volano di ogni nostra azione e strategia, e la riapertura ne rappresenta una chiara dimostrazione».","post_title":"Tgv Inoui: oggi torna il collegamento ferroviario Italia-Francia","post_date":"2024-01-10T13:05:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704891937000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evolution Travel lancia un nuovo portale sul Canada grazie alle sue consulenti di viaggio specializzate, che vogliono accendere i riflettori \r

su una terra ancora di nicchia, ma capace di accogliere.\r

\r

Lara Pistelli e Barbara Alif, le due intraprendenti consulenti di viaggio online di Evolution Travel - agenzia di viaggi e tour operator che organizza vacanze personalizzate in tutto il mondo – vogliono accendere sul Canada i riflettori che si merita. Hanno quindi lavorato con cura al restyling del portale di Evolution Travel - insieme all’altra consulente di riferimento Barbara Zoppitelli e in collaborazione con il consulente tour operator Massimo Fabbri - dedicato alla terra dell’acero e delle montagne maestose, aggiornandolo con offerte d’appeal, schede di viaggio, itinerari e pacchetti.\r

\r

L’obiettivo è di creare cultura sulla destinazione Canada, farla conoscere e valorizzarla.\r

\r

«Il Canada è oggi visitato con consapevolezza da coloro che ne hanno già sentito parlare da altri viaggiatori o si sono incuriositi dopo aver visto dei documentari. Ci sono pochi tour operator che si occupano dei viaggi in questo grande Paese e le proposte sono state sempre poco pubblicizzate in Italia. Con il nuovo portale di Evolution Travel tutto dedicato al Canada vogliamo innescare un cambiamento e far scoprire questa terra straordinaria - spiega Lara Pistelli -».\r

\r

Il Canada promette un viaggio a 360°. «Nel portale di Evolution Travel proponiamo schede di viaggio per “fly and drive” in auto, moto o camper e, con il supporto dell’altra consulente di riferimento prodotto Barbara Zoppitelli, anche tour di gruppo. Stiamo collaborando con il consulente tour operator Max Fabbri per trovare nuovi fornitori locali e proporre nuove tariffe ed esperienze di nicchia -, spiega Barbara Alif -. Stiamo anche creando un gruppo di lavoro all’interno di Evolution Travel, con corsi gratuiti sulla destinazione, ed abbiamo all’attivo una campagna pubblicitaria dedicata ai tour operator. Inoltre, partecipiamo alle fiere del turismo sul Canada, per conoscere al meglio nuove tappe e nuovi itinerari, ma testiamo le esperienze in prima persona. Vorremmo, inoltre, organizzare farm trip per i nostri colleghi consulenti di viaggio per far loro vivere la destinazione, in modo che possano proporla ai loro clienti».\r

\r

Con Evolution Travel, le proposte di viaggio sono personalizzate. Gli itinerari più gettonati da viverhe in autonomia, per coloro che si approcciano per la prima volta al Canada sono: l’Est, dove esplorare le diverse città canadesi, oppure l’Ovest per immergersi tra parchi nazionali e natura. Un tour per quanti hanno pochi di giorni a disposizione per viaggiare è il classico giro alle Cascate del Niagara con tappa a Toronto, eventualmente da abbinare agli Stati Uniti. Tante e variegate sono, inoltre, le esperienze particolari proposte dalle consulenti di viaggio online, come i soggiorni in caratteristici lodge con Spa nella natura, piscine geotermiche all’aperto o casette sull’albero vista fiume, escursioni con i ranger per vedere i grizzly, conoscere i nativi canadesi, ammirare le balene, visitare le farm per osservare come viene prodotto lo sciroppo d’acero, e poi, fare trekking in montagna tra magnifici laghi e ghiacciai. «Si può viaggiare in Canada tutto l’anno, ma bisogna essere consapevoli di ciò che si trova. L’estate è eccezionale, l’inverno può essere molto freddo, soprattutto a Est – spiegano Lara e Barbara -. Ad ogni modo, pur essendoci spesso la neve, le strade sono sempre pulite e c’è un’ottima organizzazione. I prezzi sono più alti di circa il 20% rispetto agli Stati Uniti, ma l’obiettivo è di far aumentare la richiesta, in modo che anche le tariffe possano diminuire».\r

\r

Tra i tanti pacchetti proposti sul portale di Evolution Travel, il tour di 16 giorni e 15 notti per scoprire “Il meglio del West Canadese” con pernottamento in hotel 3 stelle e noleggio auto. Il prezzo del tour è a partire da 2.690 euro a persona.\r

\r

Il viaggio nel Grande Est di Evolution Travel per 12 giorni e 11 notti in hotel 3 stelle prevede il noleggio dell’auto, Il prezzo è a partire da 1.140 euro a persona.\r

\r

Per chi non vuole viaggiare da solo ci sono le proposte, con partenze fisse (principalmente nel periodo primavera-estate), pensate per mostrare le destinazioni migliori dell’est e dell’ovest, ma c’è anche un Gran Tour che coinvolge entrambe le coste in un viaggio sensazionale, con guida parlante italiano.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Evolution Travel, un portale sul Canada per promuovere la destinazione","post_date":"2024-01-10T12:10:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704888611000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459079","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459080\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Andrea Babbi[/caption]\r

\r

Petroniana Viaggi compie 40 anni. E per festeggiare l'importante compleanno, la storica agenzia bolognese ha organizzato a fine 2023 due serate esclusive: un'occasione non solo per presentare i suoi programmi ma anche per offrire ai propri clienti momenti di arte e cultura. \"Un successo di pubblico oltre le aspettative, per accogliere un 2024 da affrontare con coraggio e determinazione - sottolinea il presidente di Petroniana Viaggi e vicepresidente Fiavet, Andrea Babbi -: superiamo Covid e guerre con speranza e gioia, proponendo una programmazione intensa di grandi viaggi intercontinentali, europei e nazionali. Senza dimenticare la scoperta di Bologna e dell’Emilia-Romagna”.\r

\r

La prima sera si è svolta in particolare al museo Lercaro con oltre 250 invitati. A seguire lo spettacolo Fra' - La superstar del Medioevo con Giovanni Scifoni, sul Santo di Assisi. In platea, uno spettacolo nello spettacolo, con oltre 120 tra sacerdoti, consacrati, frati e suore di ogni ordine, con i loro abiti colorati, assieme al cardinale don Matteo Zuppi e don Massimo Vacchetti, direttore dell’ufficio sport, turismo e tempo libero della diocesi di Bologna, di cui proprio Petroniana Viaggi è riferimento per ogni tipo di itinerario culturale e religioso, per singoli gruppi famiglie e comunità, biglietteria missionaria e non solo.\r

\r

Al brindisi di Natale, l'altro grande momento culturale con la visita esclusiva ancora una volta al museo Raccolta Lercaro, dove poi Petroniana Viaggi ha presentato gli oltre 60 tour programmati, i 18 pellegrinaggi e l’anticipazione del Giubileo 2024/2025. A fianco di Petroniana c’erano tra gli altri Banca Fideuram, Turkish Airlines, Ferrovie dello Stato, Msc, Italo, i Grandi Viaggi e Naar.","post_title":"La Petroniana Viaggi di Bologna compie 40 anni e festeggia con due serate speciali","post_date":"2024-01-09T13:03:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1704805432000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459077\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Alessandra Agostini e Claudia Torresani, insieme a Barbara Robecchi[/caption]\r

\r

Vanno ad At Comunicazione le media relations di Thermalia by Federterme, brand che riunisce alcune delle più importanti realtà italiane legate al settore termale e del wellness. L'agenzia di Milano fondata da Alessandra Agostini e Claudia Torresani seguirà il marchio in occasione della sua partecipazione alla Bit 2024, dal 4 al 6 febbraio. Thermalia sarà presente, infatti, con un’importante area espositiva di oltre 600 metri quadrati, chiamata Villaggio Thermalia, teatro, tra l’altro, di un fitto calendario di attività, tra cui incontri, workshop ed esperienze.\r

“Siamo molto contente che una realtà come Thermalia abbia scelto la nostra agenzia per esprimere il proprio valore aggiunto attraverso la comunicazione e le relazioni pubbliche, in occasione del suo esordio alla Bit - commentano le stesse Alessandra Agostini e Claudia Torresani -. Con grande entusiasmo ci mettiamo perciò al lavoro per contribuire a esprimere al meglio tutti i suoi contenuti e la ricchezza di un programma di attività che porterà in fiera una nuova visione, preziosa per tutto il comparto turistico”.","post_title":"Ad At Comunicazione le media relations di Thermalia by Federterme","post_date":"2024-01-09T12:45:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1704804305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459058","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroporti di Puglia ha centrato il risultato migliore di sempre nel 2023 con un totale di 9.680.017 passeggeri transitati negli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie.\r

\r

«Chiudere il 2023 con un traffico che ha sfiorato i 10 milioni di passeggeri – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - non può che inorgoglirci. Nonostante la crisi in Ucraina e la guerra in Israele, abbiamo raggiunto il nostro miglior risultato di sempre, lavorando perché i nostri aeroporti non subissero contraccolpi. E penso che, leggendo lo straordinario dato finale, ci siamo riusciti egregiamente. Ancora una volta ha funzionato la squadra di AdP che lavora senza sosta per offrire standard sempre più elevati delle nostre infrastrutture e nuovi collegamenti da e per il nostro territorio e la fiducia quotidiana mostrata dalla Regione Puglia. Ad oggi stiamo lavorando sui nostri scali, sulla sempre più crescente domanda di rotte e sul nostro personale, punto di forza di Aeroporti di Puglia. Ma non solo. Quest’anno abbiamo sfide importanti che non possono coglierci impreparati, quali il Mam a marzo su Grottaglie e il G7 a giugno».\r

\r

Da sottolineare come nel biennio 2022-2023 il traffico passeggeri sui due aeroporti principali si sia apprezzato del 16,5% rispetto ai valori pre-pandemia del 2019, già da record.\r

\r

Nell’anno appena concluso, l’aeroporto di Bari ha superato il traguardo del 2022: 270.000 passeggeri in più, tra arrivi e partenze, rispetto al 2022, hanno permesso allo scalo di toccare quota 6.461.179 passeggeri. Di questi 3.129.024 si riferiscono alla linea internazionale, in crescita del +19% rispetto al dato globale dell’anno precedente.\r

\r

Anche l’aeroporto del Salento di Brindisi ha registrato un sensibile miglioramento del traffico di linea internazionale che nel 2023, con 876.111 passeggeri, è cresciuto del 16,3% rispetto all’anno precedente (753.100 passeggeri). Sostanzialmente stabile il traffico di linea nazionale, che ha registrato una leggera flessione dello 0,7% rispetto al 2022 (2.274.972 passeggeri nel 2023 a fronte di 2.290.634 passeggeri nel 2022).","post_title":"Aeroporti di Puglia: il 2023 sfiora i 10 milioni di passeggeri, miglior dato di sempre","post_date":"2024-01-09T11:57:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704801443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458952","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inizio del 2024 è tempo di giri del mondo in crociera. Quasi in concomitanza con il viaggio intorno al globo di Costa, salpa infatti oggi da Genova anche la World Cruise targata Msc. Guidata dal comandante Roberto Leotta, la Poesia navigherà per 121 giorni toccando 50 destinazioni in 31 paesi differenti. La nave ospita a bordo circa 2.300 passeggeri appartenenti a 57 diverse nazionalità diverse che visiteranno località di spicco come Città del Capo, Rio de Janeiro, New York oltre a tante altre mete come Manaus, Nuuk e Zanzibar. L’itinerario prevede in particolare la circumnavigazione del mar Mediterraneo, l'esplorazione delle coste africane fino all'oceano Atlantico, la visita del Brasile, dei Caraibi, degli Stati Uniti e del Canada, per poi fare ritorno in Europa attraversando la Groenlandia e l'Islanda.\r

\r

“Genova si conferma anche quest’anno capitale delle crociere intorno al mondo e non solo - commenta l'area manager di Msc Crociere, Gianni Pilato -. I notevoli risultati ottenuti dimostrano l'importanza cruciale del porto ligure nel contesto turistico europeo, con oltre 1 milione di passeggeri trasportati e 260 scali complessivi realizzati nel corso del 2023. Sono cifre notevoli se consideriamo che si tratta di dati registrati da una sola compagnia. Ma non intendiamo fermarci e nel prossimo futuro continueremo a puntare su Genova, città da cui prenderanno il largo anche le prossime crociere intorno al mondo nel 2025 e nel 2026”.\r

\r

A questo proposito, grande protagonista del giro del mondo del prossimo anno sarà la nave Magnifica, che presenterà un nuovo itinerario di 116 notti in grado di toccare 50 mete in 21 diverse nazioni offrendo agli ospiti l'opportunità di partire da quattro diversi porti in Europa. Nello specifico, i viaggiatori potranno scegliere se imbarcarsi da Genova, da Civitavecchia, da Marsiglia o da Barcellona. La nave toccherà inizialmente le coste di Italia, Francia e Spagna, per poi dirigersi più a sud verso il Marocco e attraversare l'Atlantico per visitare il Sud America. Qui il viaggio prevede tappe a Rio de Janeiro, Buenos Aires e alle Falkland. La Magnifica si dirigerà successivamente nell’oceano Pacifico del sud, toccando luoghi esotici come come l'isola di Pasqua e le Cook. Farà quindi tappa in Nuova Zelanda e Australia, con una visita a Sydney e un viaggio lungo le coste meridionali e occidentali dell'Australia. L'itinerario proseguirà attraverso l'Asia con soste a Bali, Singapore, Malaysia e Thailandia. Durante il transito attraverso l'oceano Indiano, sarà possibile visitare Colombo e Aqaba in Giordania, seguite da Sharm El-Sheik, Luxor, il canale di Suez e Alessandria in Egitto. Infine, la nave ritornerà in Europa, facendo scalo in quattro città italiane, prima di concludere il viaggio a Genova.\r

\r

Msc ha aperto anche le vendite per la World Cruise 2026 che vedrà protagonista ancora una volta la Magnifica, con un itinerario di 119 giorni con partenza da Genova e Civitavecchia. Il viaggio toccherà ben 47 destinazioni in 32 paesi diversi con tappe, tra l’altro, a San Francisco, Honolulu, Auckland, Sydney, Manila, Tokyo e Dubai. Dopo le mete europee, la nave esplorerà infatti la costa occidentale degli Stati Uniti e trascorrerà un mese nell'oceano Pacifico. Successivamente il viaggio si sposterà in Asia con tappe a Tokyo, Shanghai e Hong Kong. Infine, i passeggeri esploraeranno destinazioni storiche come Dubai e Oman, prima di rientrare in Europa attraverso la Grecia.","post_title":"In partenza oggi da Genova anche la World Cruise griffata Msc","post_date":"2024-01-05T15:37:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704469047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458835","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha prolungato la cancellazione di tutti i voli per Tel Aviv sino a marzo a causa del perdurare del conflitto tra Hamas e Israele. La low cost ungherese aveva inizialmente sospeso i voli da e per Israele fino alla fine di gennaio. \r

\r

Come dichiarato da un portavoce di Wizz Air ripreso da Bloomberg, la compagnia non ha riportato alcun impatto concreto in quanto in quanto i voli verso la regione sono stati interrotti da subito, in ottobre, e tutta la capacità è stata trasferita in altri mercati.\r

\r

Wizz ha adottato un approccio opposto a quello di Lufthansa che ha annunciato che riprenderà i voli verso Israele all'inizio di gennaio, offrendo 20 collegamenti settimanali da e per Tel Aviv. Questo fa del vettore tedesco la prima grande compagnia aerea a tornare nel Paese.\r

\r

Ryanair ha dichiarato, in occasione dell'aggiornamento dei dati di traffico di dicembre, di aver cancellato più di 900 voli lo scorso mese a causa del conflitto. La compagnia aerea low-cost irlandese ha dichiarato a novembre, in occasione degli utili, che c'è stato un forte aumento dei no-show e un crollo delle prenotazioni per i voli da Israele. Air-France ha registrato un andamento simile.\r

\r

","post_title":"Wizz Air prolunga fino a marzo la sospensione dei voli verso Israele","post_date":"2024-01-04T10:29:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704364140000]}]}}