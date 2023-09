Torna la Sport Cruise di Going: si parte da Genova il 25 ottobre Sei giorni e cinque notti di allenamento del mindset per conoscersi e raggiungere il massimo dalle proprie capacità, facendo leva non solo sulla preparazione fisica e su un corretto metabolismo, ma anche su mente, emozioni e soft skills. La Sport Cruise di Going e la Pelle Azzurra fissa le nuove date d’autunno: la crociera con mental coach e atleti olimpici e paralimpici salpa il 25 ottobre da Genova a bordo della Msc Fantasia per far rotta sulla Spagna e rientrare il 30 ottobre 2023. «Mente, emozioni e soft skills pesano dal 40 all’85% sul risultato finale di una gara – argomenta Sara Haeuptli, co-fondatrice della onlus la Pelle Azzurra, counselor relazionale e coach professionista -: la gestione dell’emotività, così come la preparazione della mentalità alla competizione costituiscono i tre quarti dell’opera». Progetto della linea di prodotto Going4Cruise, Sport Cruise è una crociera tematica rivolta a chi voglia migliorare il proprio approccio al raggiungimento degli obiettivi in ambito sportivo, professionistico, amatoriale e agonistico, ma anche manageriale e durante un percorso di studio. Il programma prevede la partecipazione di una nutrita lista di sportivi professionisti, coinvolti durante le lezioni d’aula. : «Quando si parla di prestazione sportiva automaticamente si tende a pensare alla mera prestazione fisica – spiega per esempio Katia Aire, cinquantenne atleta paralimpica del nuoto e di handbike, bronzo a Tokyo 2020 -. Tuttavia, corpo, mente ed emozioni sono parti indissolubilmente legate, a tal punto da rendere le prime degli acceleratori di risultati o scogli insormontabili. Impareremo a utilizzarli a nostro vantaggio». Complessivamente, i training d’aula saranno di due giornate: il 26 e il 29 ottobre, più la full immersion serale del giorno della partenza (il 25 ottobre). Oltre a Katia Aire, gli atleti presenti durante la crociera, salvo convocazioni di gare nazionali, saranno Ivan Territo, campione italiano Paraduathlon; Fabrizio Pagani, sei world record in apnea dinamica diversamente abili; Giada Andreutti, national team Olimpiadi Pechino 2022 in bob singolo e doppio; Veronica Frosi, atleta paralimpica vicecampionessa italiana di crono nell’handbike e la più giovane handbiker in Europa (prima gara con la maglia azzurra e podio in Coppa del mondo di paraciclismo 2023); Sara Brogiato, maratoneta piemontese con alcune presenze in nazionale per le gare Cross Europei, Mezza maratona mondiale, Coppa Europa 10mila; Annalisa Cozzarini, vogatrice titolo italiano National Team Coastalrowing; Cristina Nuti, triatleta, prima donna al mondo affetta da sclerosi multipla a completare un Ironman. Condividi

