Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono due le offerte di acquisto sul tavolo di Alpitour, ma lo sbarco in Borsa rimane un'opzione più che ipotetica. In una doppia intervista apparsa in questi giorni su Capital, il presidente del maggior azionista del gruppo, Giovanni Tamburi di Tip, e il presidente e ceo della compagnia, Gabriele Burgio, confermano sostanzialmente quanto si è già detto e scritto sul più grande player dell'industria turistica italiana in questa prima parte di 2024. Con una importante precisazione: da parte Tip non c'è alcuna intenzione di spacchettare. Il gruppo è integrato e tale deve rimanere, ha detto Tamburi. Non si è disposti in altre parole a prendere in considerazione offerte per singole componenti della compagnia. Anzi, con il socio giusto, Tip sarebbe pure disposta a rimanere nella compagine azionaria. Se inoltre le proposte non dovessero essere congrue con il valore atteso, rimane bene aperta la pista della Ipo. [caption id="attachment_447393" align="alignright" width="300"] Gabriele Burgio[/caption] Sul fronte operativo, Burgio ha quindi sottolineato le difficoltà del momento legate soprattutto alla crisi israelo-palestinese, che incide soprattutto sull'Egitto (nonostante la ripresa della destinazione segnalata lo scorso giugno, evidentemente i numeri continuano a rimanere sotto i livelli pre 7 ottobre, ndr), nonché ai perduranti trend in salita di carburanti e inflazione. Confermato pure il ritorno prepotente del last minute, mentre rimane elevata la domanda internazionale per i resort del gruppo. Burgio ha poi evidenziato le ultime novità Alpitour, già rivelate alla nostra testata dal direttore commerciale tour operating della compagnia, Alessandro Seghi, lo scorso giugno: i due nuovi Bravo in Repubblica Dominicana e in Colombia supportati da un volo Neos per Punta Cana e Cartagena, che debutterà da Milano il prossimo 22 dicembre. In programma c'è poi anche un'ulteriore apertura nel sud del Madagascar. Focus infine sugli investimenti tecnologici, soprattutto in tema di intelligenza artificiale destinati, nella visione del manager, a rivoluzionare l'azienda nei prossimi due anni. [post_title] => Tamburi, Alpitour: due i pretendenti in lizza ma rimane concreta l'ipotesi Ipo [post_date] => 2024-08-06T13:47:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722952031000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche quest’anno agosto rimane il mese top per le vacanze degli italiani con un numero record di partenze previsto: sono, infatti, 17,5 milioni le persone che hanno programmato di viaggiare, un milione in più rispetto all'anno scorso, per un totale di 19,2 milioni di partenze. Le vacanze di lunga durata, almeno 7 giorni, sono in crescita, compensando un lieve calo nei viaggi di durata media, da 3 a 6 giorni. Le famiglie italiane hanno destinato un budget complessivo di 15,5 miliardi di euro per le vacanze di agosto, un incremento di 1,5 miliardi rispetto al 2023. Di questo importo, 10 miliardi di euro sono riservati alle vacanze di lunga durata, con una spesa media di 1.040 euro a persona, il 10% in più rispetto ai 945 euro dell'anno scorso. Ferie all’insegna del riposo nel 47% dei casi, da dedicare a sé stessi e agli affetti più cari per quei 4 intervistati su 10 che si dichiarano anche appassionati delle produzioni eno-gastronomiche tipiche della destinazioni prescelte. Breve, medio o lungo che sia il soggiorno, 6 Italiani su 10 scelgono comunque una struttura turistico-ricettiva per i loro pernottamenti. Gli alberghi risultano in testa, raccogliendo da soli il 22% delle preferenze, ma è positiva la performance anche dei campeggi e dei villaggi vacanze. Le seconde case e l’ospitalità presso amici e parenti sono la scelta più ricorrente tra gli altri, con un 18% di intervistati che optano per tale soluzione. Ad agosto gli italiani scelgono nettamente il mare: 3 casi su 10, ben al di sopra della montagna, che totalizza il 12% delle preferenze. Seguono città, luoghi d’arte, ciascuno scelto dal 10% degli intervistati. Oltre 7 su 10 puntano a mete nazionali, e due terzi di questi lo fanno uscendo dalla propria regione. Dunque un perimetro degli spostamenti decisamente interessante, a cui si aggiunge un 19% di partenze per l’Europa e un 8% verso mete extra europee. Sicilia, Puglia e Calabria compongono la testa della classifica delle regioni più gettonate, nella quale rientra però anche l’Emilia Romagna tallonata da Toscana, Sardegna e Trentino Alto Adige. All’estero, così come in generale durante tutta l’estate, Grecia, Spagna e Francia non hanno praticamente rivali. [post_title] => Confcommercio: ad agosto 17 milioni di italiani in viaggio per 15 miliardi di spesa [post_date] => 2024-08-02T10:27:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722594432000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472542 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2024 di GoOpti porta il segno dell'ampliamento delle operazioni in Italia, con le recenti aperture dei servizi a Torino e in Emilia Romagna, oltre che di un rafforzamento delle relazioni con il trade , con la prossima collaborazione con i network di agenzie. La società specializzata nell'offerta di trasferimenti condivisi in minivan da casa all'aeroporto, oggi opera infatti tra "Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte - ricorda Tomaz Lorenzetti, co-founder & Bdo -. Siamo attivi a Torino dallo scorso 1° marzo, con un ottimo riscontro dal mercato: finalmente i viaggiatori possono usufruire di un servizio che consente la partenza da casa all'ora desiderata per raggiungere l'aeroporto, al prezzo di un autobus. Da inizio giugno abbiamo inserito anche l'Emilia Romagna nel nostro network". La competizione però non manca: "La concorrenza indiretta con autobus e treni è piuttosto forte in Nord Italia, ma il servizio GoOpti si distingue perché offre un'esperienza alternativa all'auto privata. I nostri van però, rispetto all'auto, consentono di ottimizzare i costi, aumentare il comfort e soprattutto di ridurre le emissioni di CO2". Il trend è certamente positivo: "Stiamo superando i numeri del 2019 e aumentando la crescita del 30% su base annua". Il sodalizio con il trade è sempre centrale nella distribuzione: "L'agenzia che si registra attivando il suo profilo sul nostro sito www.goopti.com, riceverà una commissione su ogni prenotazione. Ma possono anche applicare un mark-up al costo del transfer che diventa un vero e proprio servizio aggiuntivo per i loro clienti. Agli agenti raccomandiamo di prenotare il transfer contemporaneamente ai biglietti aerei, poiché il prezzo dipende dal momento della prenotazione. Infine, ci sono anche varie iniziative dedicate agli adv, ad esempio con regali speciali, che comunichiamo attraverso la nostra newsletter". Tra le partnership più significative spiccano quelle "con Ita Airways e Alpitour World, ma stiamo per firmarne un'altra, molto importante. Infine, dal prossimo anno, inizieremo a lavorare con i network di agenzie di viaggio, posizionati nel Nord Italia". [gallery ids="472548,472546,472547"] [post_title] => GoOpti cresce in Italia, tra nuovi collegamenti e accordi con i network [post_date] => 2024-07-31T10:00:10+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722420010000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472540 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con una decisione inattesa Air New Zealand ha annunciato di voler rinunciare ai propri obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030. Il vettore motiva la decisione in relazione alle difficoltà nel reperire aeromobili più efficienti e carburante sostenibile. Con questa mossa la compagnia neozelandese diventa il primo grande vettore a livello mondiale a fare una momentanea marcia indietro in materia. La compagnia aerea ha però precisato che sta lavorando a un nuovo obiettivo a breve termine e che rimane impegnata a raggiungere un obiettivo a livello industriale di emissioni nette zero entro il 2050. Si stima che l'industria dell'aviazione produca circa il 2% delle emissioni globali di anidride carbonica, che le compagnie aeree stanno cercando di ridurre con misure che includono la sostituzione dei velivoli più datati e l'utilizzo di carburante proveniente da fonti rinnovabili. “Negli ultimi mesi, e soprattutto nelle ultime settimane, è diventato evidente che i potenziali ritardi nel nostro piano di rinnovo della flotta rappresentano un ulteriore rischio per il raggiungimento dell'obiettivo”, ha dichiarato Greg Foran, ceo di Air New Zealand. Nel 2022, il vettore ha adottato un obiettivo per il 2030 di riduzione delle emissioni di quasi il 29%. Traguardo molto più ambizioso rispetto a quello del 5% di riduzione nello stesso periodo fissato dall'industria aeronautica mondiale. I carburanti per l'aviazione sostenibili (Saf) sono una parte fondamentale della strategia del settore per ridurre le emissioni, ma le compagnie aeree hanno faticato ad acquistarne in quantità sufficiente. [post_title] => Air New Zealand fa retromarcia sugli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 [post_date] => 2024-07-31T09:37:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722418670000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472570 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Lufthansa archivia il secondo trimestre 2024 con un fatturato in crescita del 7%, a quota 10 miliardi di euro, ma con un utile netto praticamente dimezzato, fermo a 469 milioni di euro, rispetto agli 881 milioni di un anno fa. Una nota del gruppo attribuisce la flessione all'aumento dei costi operativi, dal carburante al personale, nonché alla normalizzazione delle tariffe aeree e all'elevato costo degli scioperi. E si prevede che nel terzo trimestre l'ebit rettificato non raggiungerà il livello del 2023 (1,5 miliardi di euro). In questo solco si inserisce quindi anche il varo di una ristrutturazione nel segno dell'efficientamento dei costi. "La domanda globale di viaggi aerei rimane forte - commenta il ceo del gruppo, Carsten Spohr -. Di conseguenza, nel secondo trimestre abbiamo superato per la prima volta la soglia dei 10 miliardi di euro di fatturato. Tuttavia, a causa dell'aumento della capacità di posti disponibili, nella prima metà dell'anno è proseguita la normalizzazione delle tariffe aeree e dei rendimenti medi in tutti i mercati. In considerazione del contemporaneo aumento dei costi, le aspettative di profitto hanno dovuto essere adeguate in tutto il settore - e anche per noi". Spohr sottolinea, specie per Lufthansa, il peso degli scioperi, così come "gli ulteriori ritardi nelle consegne degli aeromobili, nonché i problemi strutturali della compagnia aerea. Vogliamo quindi accelerare la modernizzazione complessiva di Lufthansa Airlines con un programma di turnaround per farla tornare ad essere il fiore all'occhiello del gruppo". Dal punto di vista strategico, abbiamo compiuto progressi decisivi con quattro progetti importanti: l'introduzione del nostro nuovo prodotto intercontinentale “Allegris”, il lancio di Lufthansa City Airlines, la vendita di AirPlus e l'approvazione della nostra partecipazione in Ita Airways da parte della Commissione europea. Queste ottimizzazioni del nostro modello di business ci aiuteranno a rafforzare la nostra posizione di numero uno in Europa”. La finalizzazione dell'operazione Ita è prevista per il quarto trimestre 2024. Intanto, nei primi sei mesi del 2024 le compagnie aeree del gruppo hanno trasportato oltre 60 milioni di passeggeri, con un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Solo nel secondo trimestre del 2024, i vettori hanno accolto a bordo circa 36 milioni di passeggeri (rispetto ai 33,3 milioni del secondo trimestre del 2023). La capacità totale del secondo trimestre per le compagnie aeree del gruppo è aumentata dell'11% rispetto al periodo precedente. [post_title] => Lufthansa: il trimestre vola oltre i 10 mld di fatturato, ma l'utile è dimezzato [post_date] => 2024-07-31T09:05:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722416714000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472126 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna “Calici di Stelle a Montepulciano”, l’evento organizzato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese in collaborazione con il Comune di Montepulciano. L’iniziativa è inserita nel cartellone nazionale di “Calici di Stelle 2024”, promossa dal Movimento Turismo del Vino Italia e dall’Associazione Nazionale Città del Vino. Per questa nuova edizione c’è grande attenzione alla sostenibilità, declinata sotto diversi aspetti, a cominciare dal borgo toscano che ospita l’evento. Montepulciano è stato infatti riconosciuto come “Destinazione Turistica Sostenibile” grazie all’ottenimento del “Gstc - Global Sustainable Tourism Council”, riservato alle realtà che promuovono la sostenibilità e la responsabilità sociale del sistema turistico. Si tratta di uno dei primi comuni di piccole e medie dimensioni ad aver ottenuto questa qualifica. E poi qui c’è il Vino Nobile di Montepulciano DOCG, la prima denominazione in Italia a fregiarsi della certificazione di sostenibilità Equalitas, al termine di un lungo percorso seguito passo dopo passo dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Anche nell’edizione 2024 di “Calici di Stelle a Montepulciano” non manca, inoltre, la collaborazione con Sugherovivo per una raccolta consapevole dei tappi delle bottiglie, il ricavato della cui vendita sarà destinato a progetti benefici. Ma sostenibilità vuol dire anche mettere in piedi un appuntamento con il coinvolgimento dei local, da qui il sostegno alle realtà artigiane della Valdichiana Senese, con uno spazio espositivo in Piazza delle Erbe, nonché agli artisti del territorio. Ai musicisti locali sono riservati i palcoscenici di Piazza Grande, del Sagrato di Sant’Agostino e delle degustazioni guidate, dove si esibiscono i musicisti dell’Istituto di musica H.W. Henze di Montepulciano, confermando così la collaborazione con la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte. Questa ultima formula di degustazione, oltre al vino prevede anche eccellenze enogastronomiche a km0 di piccoli produttori locali, a ulteriore conferma del basso impatto ambientale ricercato dall’evento e della volontà di promuovere produzioni tipiche del territorio. A cura dei local sono anche i momenti di intrattenimento: l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano, che, come da tradizione, aprirà la serata, e la nuova proposta per bambini, il Laboratorio Stellato presso il Chiostro di Palazzo del Capitano, a cura di Benedetta De Angelis e in collaborazione con la Biblioteca Comunale e Archivio Storico “Piero Calamandrei” di Montepulciano. «Dare vita ad un evento che riesce a tenere insieme così tante anime di Montepulciano e del territorio della Valdichiana Senese ci riempie di orgoglio. – afferma il Presidente della Strada – Attenzione alla sostenibilità sociale ed ambientale della serata sono le stelle polari che ci guidano passo dopo passo nell’organizzazione di questa importante occasione». La festa si concluderà immancabilmente in Piazza Grande, location dove sarà presente un info point in corrispondenza del van 100% elettrico Valdichiana Living, agenzia di incoming ufficiale della destinazione Valdichiana Senese; qui sarà possibile scoprire tour ed esperienze turistiche eco-sostenibili da vivere sul territorio. L’acquisto di questo mezzo di eco-mobilità è stato reso possibile dal progetto Val.Able (Valdichiana Sustainable), risultato vincitore del contributo ministeriale proveniente dal Fondo per il Turismo Sostenibile del MiTur (Ministero del Turismo). Sempre a cura di Valdichiana Living sarà proposto anche uno special tour delle cantine monumentali di Montepulciano, disponibile su prenotazione il pomeriggio prima dell’inizio dell’evento. [post_title] => Montepulciano, con Calici di Stelle il 10 agosto focus su territorio, vino e turismo sostenibile [post_date] => 2024-07-29T11:10:26+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722251426000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472410 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Snav Sirius ha fatto il suo debutto nel porto di Napoli: si tratta della prima unità High Speed Craft (Hsc), monocarena di ultimissima generazione progettata e realizzata da Intermarine Spa destinata alla flotta Snav, per rinnovare e rafforzare i collegamenti marittimi a corto raggio nel Golfo di Napoli. Una unità moderna, dotata di tutti i comfort, per offrire ai turisti e ai pendolari traversate veloci, piacevoli e sicure in ogni condizione meteo. “Iniziamo ad operare con una unità di ultima generazione dotata delle migliori tecnologie per ridurre l’impatto ambientale - ha affermato Giuseppe Langella, amministratore delegato della compagnia di navigazione -. La tutela dell’ambiente è uno dei principali obiettivi del gruppo Msc e l’arrivo di Snav Sirius è la testimonianza del nostro impegno anche nel Golfo di Napoli dove opereremo per far crescere la qualità del servizio puntando alla progressiva riduzione dell’impatto ambientale e migliorando il servizio per l’utenza". Il nuovo mezzo completerà in questi giorni le previste visite ed ispezioni per entrare in servizio appena ottenute le necessarie autorizzazioni dalle autorità preposte. L'unità è di dimensioni similari all’Hsc Snav Orion impiegato da diversi anni dalla società nei collegamenti con le isole del Golfo ma completamente rinnovata. Il sistema propulsivo della nave è costituito da 4 motori e 3 generatori omologati Imo III (Marpol Convention) a controllo elettronico della combustione completi di sistema Scr (Selective Catalytic Reduction) capaci di abbattere sensibilmente le emissioni. Gli stessi motori e generatori possono essere alimentati anche con bio-carburante il cui uso contribuisce a ridurre fino al 90% le emissioni di CO2 (Well to Wake). [post_title] => Snav Sirius, prima unità High Speed Craft, pronta al debutto nel Golfo di Napoli [post_date] => 2024-07-29T11:00:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722250807000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472382 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Universal Air ha attivato i nuovi collegamenti tra l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e Malta, con voli operativi due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì. “Con questa rotta offriamo un collegamento comodo ed economico da Malta a una delle regioni più belle d’Italia - ha dichiarato il ceo di Universal Air, Simon Cook -. Siamo entusiasti del potenziale di questa nuova rotta sia per i viaggiatori di piacere che per quelli d’affari, e del positivo impatto economico per la destinazione. Questa nuova rotta riflette il nostro impegno continuo nell’espandere la nostra rete di rotte verso destinazioni più vibranti e ricche di cultura in tutto il Mediterraneo e il Nord Africa.” Salerno si aggiunge infatti a una serie di nuove rotte del vettore che includono destinazioni come Ibiza, Corfù, Nizza e Pécs. In Italia, la compagnia opera già sulla tratta Palermo-Malta con tre voli settimanali, il lunedì, mercoledì e sabato. [post_title] => Universal Air è operativa sulla rotta tra Malta e Salerno Costa d'Amalfi [post_date] => 2024-07-29T08:53:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722243220000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472343 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Primo faccia a faccia tra Enac e Lufthansa dopo il semaforo verde della Commissione europea alle nozze tra Ita Airways e il gruppo tedesco. L'incontro istituzionale ha visto protagonisti ieri Pierluigi Di Palma, presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile e Joerg Eberhart, chief strategy officer di Lufthansa (in lizza come possibile, nuovo amministratore delegato di Ita). “Piena sintonia con Mr. Eberhart sulla necessità di una visione comune per favorire la crescita del settore - ha affermato Di Palma -, nel rispetto della tutela dei diritti dei passeggeri e della qualità dei servizi, e per garantire una maggiore offerta, a fronte di una domanda sempre più rilevante. In particolare l’aeroporto di Roma Fiumicino, la porta d’ingresso del nostro Paese, potrà essere riconosciuto come uno dei sei hub del gruppo Lufthansa teso a sviluppare collegamenti intercontinentali, ben inserito nella strategia industriale della nuova alleanza”. [post_title] => Enac-Lufthansa, primo incontro istituzionale. Di Palma: "Piena sintonia" [post_date] => 2024-07-26T11:47:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1721994440000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tamburi alpitour due pretendi lizza rimane lipotesi ipo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":593,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono due le offerte di acquisto sul tavolo di Alpitour, ma lo sbarco in Borsa rimane un'opzione più che ipotetica. In una doppia intervista apparsa in questi giorni su Capital, il presidente del maggior azionista del gruppo, Giovanni Tamburi di Tip, e il presidente e ceo della compagnia, Gabriele Burgio, confermano sostanzialmente quanto si è già detto e scritto sul più grande player dell'industria turistica italiana in questa prima parte di 2024. Con una importante precisazione: da parte Tip non c'è alcuna intenzione di spacchettare. Il gruppo è integrato e tale deve rimanere, ha detto Tamburi. Non si è disposti in altre parole a prendere in considerazione offerte per singole componenti della compagnia. Anzi, con il socio giusto, Tip sarebbe pure disposta a rimanere nella compagine azionaria. Se inoltre le proposte non dovessero essere congrue con il valore atteso, rimane bene aperta la pista della Ipo.\r

\r

[caption id=\"attachment_447393\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Gabriele Burgio[/caption]\r

\r

Sul fronte operativo, Burgio ha quindi sottolineato le difficoltà del momento legate soprattutto alla crisi israelo-palestinese, che incide soprattutto sull'Egitto (nonostante la ripresa della destinazione segnalata lo scorso giugno, evidentemente i numeri continuano a rimanere sotto i livelli pre 7 ottobre, ndr), nonché ai perduranti trend in salita di carburanti e inflazione. Confermato pure il ritorno prepotente del last minute, mentre rimane elevata la domanda internazionale per i resort del gruppo. Burgio ha poi evidenziato le ultime novità Alpitour, già rivelate alla nostra testata dal direttore commerciale tour operating della compagnia, Alessandro Seghi, lo scorso giugno: i due nuovi Bravo in Repubblica Dominicana e in Colombia supportati da un volo Neos per Punta Cana e Cartagena, che debutterà da Milano il prossimo 22 dicembre. In programma c'è poi anche un'ulteriore apertura nel sud del Madagascar. Focus infine sugli investimenti tecnologici, soprattutto in tema di intelligenza artificiale destinati, nella visione del manager, a rivoluzionare l'azienda nei prossimi due anni.","post_title":"Tamburi, Alpitour: due i pretendenti in lizza ma rimane concreta l'ipotesi Ipo","post_date":"2024-08-06T13:47:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1722952031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche quest’anno agosto rimane il mese top per le vacanze degli italiani con un numero record di partenze previsto: sono, infatti, 17,5 milioni le persone che hanno programmato di viaggiare, un milione in più rispetto all'anno scorso, per un totale di 19,2 milioni di partenze. Le vacanze di lunga durata, almeno 7 giorni, sono in crescita, compensando un lieve calo nei viaggi di durata media, da 3 a 6 giorni.\r

\r

Le famiglie italiane hanno destinato un budget complessivo di 15,5 miliardi di euro per le vacanze di agosto, un incremento di 1,5 miliardi rispetto al 2023. Di questo importo, 10 miliardi di euro sono riservati alle vacanze di lunga durata, con una spesa media di 1.040 euro a persona, il 10% in più rispetto ai 945 euro dell'anno scorso. Ferie all’insegna del riposo nel 47% dei casi, da dedicare a sé stessi e agli affetti più cari per quei 4 intervistati su 10 che si dichiarano anche appassionati delle produzioni eno-gastronomiche tipiche della destinazioni prescelte.\r

\r

Breve, medio o lungo che sia il soggiorno, 6 Italiani su 10 scelgono comunque una struttura turistico-ricettiva per i loro pernottamenti. Gli alberghi risultano in testa, raccogliendo da soli il 22% delle preferenze, ma è positiva la performance anche dei campeggi e dei villaggi vacanze. Le seconde case e l’ospitalità presso amici e parenti sono la scelta più ricorrente tra gli altri, con un 18% di intervistati che optano per tale soluzione.\r

\r

Ad agosto gli italiani scelgono nettamente il mare: 3 casi su 10, ben al di sopra della montagna, che totalizza il 12% delle preferenze. Seguono città, luoghi d’arte, ciascuno scelto dal 10% degli intervistati. Oltre 7 su 10 puntano a mete nazionali, e due terzi di questi lo fanno uscendo dalla propria regione. Dunque un perimetro degli spostamenti decisamente interessante, a cui si aggiunge un 19% di partenze per l’Europa e un 8% verso mete extra europee. Sicilia, Puglia e Calabria compongono la testa della classifica delle regioni più gettonate, nella quale rientra però anche l’Emilia Romagna tallonata da Toscana, Sardegna e Trentino Alto Adige. All’estero, così come in generale durante tutta l’estate, Grecia, Spagna e Francia non hanno praticamente rivali.","post_title":"Confcommercio: ad agosto 17 milioni di italiani in viaggio per 15 miliardi di spesa","post_date":"2024-08-02T10:27:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722594432000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il 2024 di GoOpti porta il segno dell'ampliamento delle operazioni in Italia, con le recenti aperture dei servizi a Torino e in Emilia Romagna, oltre che di un rafforzamento delle relazioni con il trade , con la prossima collaborazione con i network di agenzie.\r

\r

La società specializzata nell'offerta di trasferimenti condivisi in minivan da casa all'aeroporto, oggi opera infatti tra \"Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte - ricorda Tomaz Lorenzetti, co-founder & Bdo -. Siamo attivi a Torino dallo scorso 1° marzo, con un ottimo riscontro dal mercato: finalmente i viaggiatori possono usufruire di un servizio che consente la partenza da casa all'ora desiderata per raggiungere l'aeroporto, al prezzo di un autobus. Da inizio giugno abbiamo inserito anche l'Emilia Romagna nel nostro network\".\r

\r

La competizione però non manca: \"La concorrenza indiretta con autobus e treni è piuttosto forte in Nord Italia, ma il servizio GoOpti si distingue perché offre un'esperienza alternativa all'auto privata. I nostri van però, rispetto all'auto, consentono di ottimizzare i costi, aumentare il comfort e soprattutto di ridurre le emissioni di CO2\".\r

\r

Il trend è certamente positivo: \"Stiamo superando i numeri del 2019 e aumentando la crescita del 30% su base annua\".\r

\r

Il sodalizio con il trade è sempre centrale nella distribuzione: \"L'agenzia che si registra attivando il suo profilo sul nostro sito www.goopti.com, riceverà una commissione su ogni prenotazione. Ma possono anche applicare un mark-up al costo del transfer che diventa un vero e proprio servizio aggiuntivo per i loro clienti. Agli agenti raccomandiamo di prenotare il transfer contemporaneamente ai biglietti aerei, poiché il prezzo dipende dal momento della prenotazione. Infine, ci sono anche varie iniziative dedicate agli adv, ad esempio con regali speciali, che comunichiamo attraverso la nostra newsletter\".\r

\r

Tra le partnership più significative spiccano quelle \"con Ita Airways e Alpitour World, ma stiamo per firmarne un'altra, molto importante. Infine, dal prossimo anno, inizieremo a lavorare con i network di agenzie di viaggio, posizionati nel Nord Italia\".\r

\r

[gallery ids=\"472548,472546,472547\"]\r

\r

","post_title":"GoOpti cresce in Italia, tra nuovi collegamenti e accordi con i network","post_date":"2024-07-31T10:00:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722420010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una decisione inattesa Air New Zealand ha annunciato di voler rinunciare ai propri obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030.\r

\r

Il vettore motiva la decisione in relazione alle difficoltà nel reperire aeromobili più efficienti e carburante sostenibile. Con questa mossa la compagnia neozelandese diventa il primo grande vettore a livello mondiale a fare una momentanea marcia indietro in materia.\r

\r

La compagnia aerea ha però precisato che sta lavorando a un nuovo obiettivo a breve termine e che rimane impegnata a raggiungere un obiettivo a livello industriale di emissioni nette zero entro il 2050.\r

\r

Si stima che l'industria dell'aviazione produca circa il 2% delle emissioni globali di anidride carbonica, che le compagnie aeree stanno cercando di ridurre con misure che includono la sostituzione dei velivoli più datati e l'utilizzo di carburante proveniente da fonti rinnovabili.\r

\r

“Negli ultimi mesi, e soprattutto nelle ultime settimane, è diventato evidente che i potenziali ritardi nel nostro piano di rinnovo della flotta rappresentano un ulteriore rischio per il raggiungimento dell'obiettivo”, ha dichiarato Greg Foran, ceo di Air New Zealand. Nel 2022, il vettore ha adottato un obiettivo per il 2030 di riduzione delle emissioni di quasi il 29%.\r

Traguardo molto più ambizioso rispetto a quello del 5% di riduzione nello stesso periodo fissato dall'industria aeronautica mondiale.\r

\r

I carburanti per l'aviazione sostenibili (Saf) sono una parte fondamentale della strategia del settore per ridurre le emissioni, ma le compagnie aeree hanno faticato ad acquistarne in quantità sufficiente.","post_title":"Air New Zealand fa retromarcia sugli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030","post_date":"2024-07-31T09:37:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722418670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa archivia il secondo trimestre 2024 con un fatturato in crescita del 7%, a quota 10 miliardi di euro, ma con un utile netto praticamente dimezzato, fermo a 469 milioni di euro, rispetto agli 881 milioni di un anno fa.\r

\r

Una nota del gruppo attribuisce la flessione all'aumento dei costi operativi, dal carburante al personale, nonché alla normalizzazione delle tariffe aeree e all'elevato costo degli scioperi. E si prevede che nel terzo trimestre l'ebit rettificato non raggiungerà il livello del 2023 (1,5 miliardi di euro). In questo solco si inserisce quindi anche il varo di una ristrutturazione nel segno dell'efficientamento dei costi.\r

\r

\"La domanda globale di viaggi aerei rimane forte - commenta il ceo del gruppo, Carsten Spohr -. Di conseguenza, nel secondo trimestre abbiamo superato per la prima volta la soglia dei 10 miliardi di euro di fatturato. Tuttavia, a causa dell'aumento della capacità di posti disponibili, nella prima metà dell'anno è proseguita la normalizzazione delle tariffe aeree e dei rendimenti medi in tutti i mercati. In considerazione del contemporaneo aumento dei costi, le aspettative di profitto hanno dovuto essere adeguate in tutto il settore - e anche per noi\".\r

\r

Spohr sottolinea, specie per Lufthansa, il peso degli scioperi, così come \"gli ulteriori ritardi nelle consegne degli aeromobili, nonché i problemi strutturali della compagnia aerea. Vogliamo quindi accelerare la modernizzazione complessiva di Lufthansa Airlines con un programma di turnaround per farla tornare ad essere il fiore all'occhiello del gruppo\".\r

\r

Dal punto di vista strategico, abbiamo compiuto progressi decisivi con quattro progetti importanti: l'introduzione del nostro nuovo prodotto intercontinentale “Allegris”, il lancio di Lufthansa City Airlines, la vendita di AirPlus e l'approvazione della nostra partecipazione in Ita Airways da parte della Commissione europea. Queste ottimizzazioni del nostro modello di business ci aiuteranno a rafforzare la nostra posizione di numero uno in Europa”.\r

\r

La finalizzazione dell'operazione Ita è prevista per il quarto trimestre 2024.\r

\r

Intanto, nei primi sei mesi del 2024 le compagnie aeree del gruppo hanno trasportato oltre 60 milioni di passeggeri, con un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Solo nel secondo trimestre del 2024, i vettori hanno accolto a bordo circa 36 milioni di passeggeri (rispetto ai 33,3 milioni del secondo trimestre del 2023).\r

\r

La capacità totale del secondo trimestre per le compagnie aeree del gruppo è aumentata dell'11% rispetto al periodo precedente.","post_title":"Lufthansa: il trimestre vola oltre i 10 mld di fatturato, ma l'utile è dimezzato","post_date":"2024-07-31T09:05:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722416714000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472126","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna “Calici di Stelle a Montepulciano”, l’evento organizzato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese in collaborazione con il Comune di Montepulciano. L’iniziativa è inserita nel cartellone nazionale di “Calici di Stelle 2024”, promossa dal Movimento Turismo del Vino Italia e dall’Associazione Nazionale Città del Vino.\r

\r

Per questa nuova edizione c’è grande attenzione alla sostenibilità, declinata sotto diversi aspetti, a cominciare dal borgo toscano che ospita l’evento.\r

\r

Montepulciano è stato infatti riconosciuto come “Destinazione Turistica Sostenibile” grazie all’ottenimento del “Gstc - Global Sustainable Tourism Council”, riservato alle realtà che promuovono la sostenibilità e la responsabilità sociale del sistema turistico. Si tratta di uno dei primi comuni di piccole e medie dimensioni ad aver ottenuto questa qualifica.\r

\r

E poi qui c’è il Vino Nobile di Montepulciano DOCG, la prima denominazione in Italia a fregiarsi della certificazione di sostenibilità Equalitas, al termine di un lungo percorso seguito passo dopo passo dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. \r

Anche nell’edizione 2024 di “Calici di Stelle a Montepulciano” non manca, inoltre, la collaborazione con Sugherovivo per una raccolta consapevole dei tappi delle bottiglie, il ricavato della cui vendita sarà destinato a progetti benefici.\r

\r

Ma sostenibilità vuol dire anche mettere in piedi un appuntamento con il coinvolgimento dei local, da qui il sostegno alle realtà artigiane della Valdichiana Senese, con uno spazio espositivo in Piazza delle Erbe, nonché agli artisti del territorio. Ai musicisti locali sono riservati i palcoscenici di Piazza Grande, del Sagrato di Sant’Agostino e delle degustazioni guidate, dove si esibiscono i musicisti dell’Istituto di musica H.W. Henze di Montepulciano, confermando così la collaborazione con la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte. Questa ultima formula di degustazione, oltre al vino prevede anche eccellenze enogastronomiche a km0 di piccoli produttori locali, a ulteriore conferma del basso impatto ambientale ricercato dall’evento e della volontà di promuovere produzioni tipiche del territorio.\r

\r

A cura dei local sono anche i momenti di intrattenimento: l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano, che, come da tradizione, aprirà la serata, e la nuova proposta per bambini, il Laboratorio Stellato presso il Chiostro di Palazzo del Capitano, a cura di Benedetta De Angelis e in collaborazione con la Biblioteca Comunale e Archivio Storico “Piero Calamandrei” di Montepulciano.\r

\r

«Dare vita ad un evento che riesce a tenere insieme così tante anime di Montepulciano e del territorio della Valdichiana Senese ci riempie di orgoglio. – afferma il Presidente della Strada – Attenzione alla sostenibilità sociale ed ambientale della serata sono le stelle polari che ci guidano passo dopo passo nell’organizzazione di questa importante occasione».\r

\r

La festa si concluderà immancabilmente in Piazza Grande, location dove sarà presente un info point in corrispondenza del van 100% elettrico Valdichiana Living, agenzia di incoming ufficiale della destinazione Valdichiana Senese; qui sarà possibile scoprire tour ed esperienze turistiche eco-sostenibili da vivere sul territorio. L’acquisto di questo mezzo di eco-mobilità è stato reso possibile dal progetto Val.Able (Valdichiana Sustainable), risultato vincitore del contributo ministeriale proveniente dal Fondo per il Turismo Sostenibile del MiTur (Ministero del Turismo).\r

Sempre a cura di Valdichiana Living sarà proposto anche uno special tour delle cantine monumentali di Montepulciano, disponibile su prenotazione il pomeriggio prima dell’inizio dell’evento.","post_title":"Montepulciano, con Calici di Stelle il 10 agosto focus su territorio, vino e turismo sostenibile","post_date":"2024-07-29T11:10:26+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1722251426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Snav Sirius ha fatto il suo debutto nel porto di Napoli: si tratta della prima unità High Speed Craft (Hsc), monocarena di ultimissima generazione progettata e realizzata da Intermarine Spa destinata alla flotta Snav, per rinnovare e rafforzare i collegamenti marittimi a corto raggio nel Golfo di Napoli. \r

Una unità moderna, dotata di tutti i comfort, per offrire ai turisti e ai pendolari traversate veloci, piacevoli e sicure in ogni condizione meteo.\r

“Iniziamo ad operare con una unità di ultima generazione dotata delle migliori tecnologie per ridurre l’impatto ambientale - ha affermato Giuseppe Langella, amministratore delegato della compagnia di navigazione -. La tutela dell’ambiente è uno dei principali obiettivi del gruppo Msc e l’arrivo di Snav Sirius è la testimonianza del nostro impegno anche nel Golfo di Napoli dove opereremo per far crescere la qualità del servizio puntando alla progressiva riduzione dell’impatto ambientale e migliorando il servizio per l’utenza\".\r

Il nuovo mezzo completerà in questi giorni le previste visite ed ispezioni per entrare in servizio appena ottenute le necessarie autorizzazioni dalle autorità preposte.\r

\r

L'unità è di dimensioni similari all’Hsc Snav Orion impiegato da diversi anni dalla società nei collegamenti con le isole del Golfo ma completamente rinnovata. Il sistema propulsivo della nave è costituito da 4 motori e 3 generatori omologati Imo III (Marpol Convention) a controllo elettronico della combustione completi di sistema Scr (Selective Catalytic Reduction) capaci di abbattere sensibilmente le emissioni. Gli stessi motori e generatori possono essere alimentati anche con bio-carburante il cui uso contribuisce a ridurre fino al 90% le emissioni di CO2 (Well to Wake).\r

","post_title":"Snav Sirius, prima unità High Speed Craft, pronta al debutto nel Golfo di Napoli","post_date":"2024-07-29T11:00:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722250807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Universal Air ha attivato i nuovi collegamenti tra l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e Malta, con voli operativi due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì.\r

\r

“Con questa rotta offriamo un collegamento comodo ed economico da Malta a una delle regioni più belle d’Italia - ha dichiarato il ceo di Universal Air, Simon Cook -. Siamo entusiasti del potenziale di questa nuova rotta sia per i viaggiatori di piacere che per quelli d’affari, e del positivo impatto economico per la destinazione. Questa nuova rotta riflette il nostro impegno continuo nell’espandere la nostra rete di rotte verso destinazioni più vibranti e ricche di cultura in tutto il Mediterraneo e il Nord Africa.”\r

\r

Salerno si aggiunge infatti a una serie di nuove rotte del vettore che includono destinazioni come Ibiza, Corfù, Nizza e Pécs. In Italia, la compagnia opera già sulla tratta Palermo-Malta con tre voli settimanali, il lunedì, mercoledì e sabato.","post_title":"Universal Air è operativa sulla rotta tra Malta e Salerno Costa d'Amalfi","post_date":"2024-07-29T08:53:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722243220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472343","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo faccia a faccia tra Enac e Lufthansa dopo il semaforo verde della Commissione europea alle nozze tra Ita Airways e il gruppo tedesco.\r

\r

L'incontro istituzionale ha visto protagonisti ieri Pierluigi Di Palma, presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile e Joerg Eberhart, chief strategy officer di Lufthansa (in lizza come possibile, nuovo amministratore delegato di Ita).\r

\r

“Piena sintonia con Mr. Eberhart sulla necessità di una visione comune per favorire la crescita del settore - ha affermato Di Palma -, nel rispetto della tutela dei diritti dei passeggeri e della qualità dei servizi, e per garantire una maggiore offerta, a fronte di una domanda sempre più rilevante. In particolare l’aeroporto di Roma Fiumicino, la porta d’ingresso del nostro Paese, potrà essere riconosciuto come uno dei sei hub del gruppo Lufthansa teso a sviluppare collegamenti intercontinentali, ben inserito nella strategia industriale della nuova alleanza”.","post_title":"Enac-Lufthansa, primo incontro istituzionale. Di Palma: \"Piena sintonia\"","post_date":"2024-07-26T11:47:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1721994440000]}]}}