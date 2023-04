Swan Hellenic lancia il format f&b Maris in collaborazione con gli chef dei Jeunes Restaurateurs (Jre) E’ stata inaugurata lo scorso 15 aprile, con la coppia di chef e sommelier sloveni Sabina e Grega Repovž a bordo della Diana in occasione della sua crociera “Mysteries of Carthage and the Moors”, la collaborazione tra Swan Hellenic e l’associazione dei Jeunes Restaurateurs (Jre). Una partnership che ha dato vita al nuovo concept Maris, che porterà di volta in volta a bordo un protagonista Jre, nell’ambito di una serie di itinerari di spedizione culturale sulle navi Vega e Diana. Ogni sera lo chef Maris proporrà un diverso piatto d’autore, in un crescendo che raggiungerà il proprio culmine con la cena di gala di fine viaggio. In programma anche una serie di show cooking, durante i quali gli chef sveleranno alcuni segreti della loro arte, nonché escursioni gastronomiche a terra per esplorare le tradizioni e le specialità culinarie locali. Oltre a Sabina e Grega Repovž, il programma Maris prevede la presenze dell’olandese Edwin Soumang (stella Michelin – Diana), dei tedeschi Michael Ammon (anch’egli stellato Michelin – Diana) e Andreas Hillejan (sempre stellato Michelin – Vega), dell’italiano Manfred Kofler (Vega) e dello spagnolo Manu Núñez (Vega). A seguire Arjan Kuipers dai Paesi Bassi (Vega), Tomaž Bratovž dalla Slovenia (il cui ristorante è il primo del suo Paese nella classifica The World’s 50 Best Restaurants – Vega), Carles Ramon dalla Spagna (Vega), Daniel Lehmann dalla Svizzera (Diana), Clément Bidard dalla Francia (stellato Michelin da nove anni – Diana), Borja Marrero dalla Spagna (stella verde Michelin nel 2023 – Diana) e Luca Marchini dall’Italia (anch’egli stellato Michelin – Diana). Il debutto ufficiale del concept Maris sarà celebrato con una cena di gala a bordo della Diana, nell’ambito della cerimonia di battesimo che avrà luogo ad Amsterdam giovedì 4 maggio. Per l’occasione, tre chef Jre presenteranno la varietà creativa del nuovo format gastronomico: Edwin Soumang (ristorante One, Paesi Bassi), Daniel Canzian (ristorante Daniel Canzian, Italia) e Michael Ammon (Gasthof Jakob, Germania).

