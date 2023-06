Speciale Estate Francorosso: da domani, ogni sabato sera, accesso gratis al museo Egizio Parte domani sera, sabato 1° luglio, lo Speciale Estate Francorosso: l’iniziativa annunciata lo scorso febbraio che, nel contesto di una più ampia partnership tra il museo Egizio di Torino e il gruppo Alpitour, consentirà di visitare gratuitamente le sale del celebre istituto espositivo. La promozione, valida sino al 12 agosto, consente l’accesso dalle 18.30 alle 22.30 di ogni sabato sera, con i biglietti prenotabili online. Durante le serate sarà presente lo staff del brand, per tutti coloro che parteciperanno a questi appuntamenti, ci sarà la possibilità di ricevere un buono da 100 euro, spendibile su una prossima vacanza Francorosso. In occasione di questa iniziativa è stata inoltre collocata, nella sala 4 al secondo piano del museo, una postazione multimediale, che renderà fruibile al pubblico una parte della collezione dell’Archivio storico fotografico che da tre anni è oggetto di un lavoro certosino di studio, catalogazione e digitalizzazione. Inoltre, attraverso la postazione multimediale il visitatore potrà portarsi a casa simbolicamente un piccolo pezzo di antico Egitto: potrà infatti scaricare gratuitamente sul proprio smartphone le fotografie che più preferisce: cartoline dal passato che documentano il momento esatto, all’inizio del Novecento, in cui furono ritrovati i reperti presenti nelle sale (per esempio la statua di Pendua e Nefertari, il sarcofago di Duaenra, la tomba di ignoti e molti altri). Francorosso vanta un’ampia programmazione con oltre 60 voli settimanali e 30 differenti proposte di viaggio. Tra queste ci sono dieci itinerari esperienziali tra crociere sul Nilo e pacchetti weekend al Cairo e 20 proposte in resort balneari in commercializzazione esclusiva per il mercato italiano. Condividi

E' un dato inspiegabile se non con la volontà di recuperare due anni di buio alle spalle di chi vuole fare vacanza. E la cosa non è per niente gradevole. Penso che sia arrivato il momento di raffreddare i prezzi altrimenti questa potrebbe essere l'ultima estate di boom in Italia.\r

\r

I dati delle principali associazioni dei consumatori parlano di rincari senza sosta nel comparto del turismo, un trend già scattato nelle scorse settimane. La villeggiatura, insomma, sembra diventare sempre più un lusso per moltissime famiglie. Secondo un'indagine di Assoutenti, un volo per una destinazione di mare europea arriva a costare quanto un biglietto per New York, tocca i 1.000 euro se si sceglie l'Egitto e raggiunge i 1.700 euro se si vuole andare a Zanzibar.\r

\r

Sul fronte dei pacchetti vacanza, il rincaro medio è del +19,2%, ma si spende di più anche per mangiare in bar e ristoranti, +6,7%.\r

\r

Anche il Codacons registra aumenti annui per i prezzi dei biglietti aerei in media del 43,9% per i voli nazionali, del 42,6% per le destinazioni europee e del +36,8% per una meta internazionale. Non va meglio sul fronte degli alloggi, soprattutto nelle città d'arte. I rincari in media sono del +13,6% su base annua, con forti differenze sul territorio. In testa alla classifica del caro-alberghi si piazza Firenze, dove i listini di hotel, B&B, e strutture ricettive in genere salgono del 53% rispetto allo scorso anno. ","post_title":"Prezzi alle stelle. La vacanza sta diventando un lusso. E' ora di fermarsi","post_date":"2023-06-30T11:13:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1688123631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot ha confermato l'operatività lungo tutto l'arco dell'anno della rotta fra Roma Fiumicino a Varsavia-Radom. La compagnia aerea ha inaugurato il volo tra la capitale italiana e il nuovo aeroporto polacco lo scorso 23 maggio: lo scalo si trova a circa 100 chilometri a sud di Varsavia, vicino alle città di Cracovia, Katowice e Lublino e ai Carpazi. Il vettore opera questi voli tre volte alla settimana. Grazie all'elevata domanda del mercato e a un fattore di carico medio superiore all'80%, la rotta sarà ora servita anche durante la stagione invernale.\r

\r

Lot amplierà inoltre il network verso l'Asia centrale con la nuova rotta da Varsavia a Tashkent, che decollerà il 23 febbraio 2024 con tre frequenze alla settimana (ogni mercoledì, venerdì e domenica). La capitale dell'Uzbekistan era un tempo una tappa importante lungo la leggendaria Via della Seta e oggi è di grande interesse per i viaggiatori d'affari e di piacere.\r

\r

La partenza dall'hub della compagnia, l'aeroporto Chopin di Varsavia, avverrà ogni giorno alle 23:00, con atterraggio a Tashkent alle 9:05 del mattino successivo, dopo 6:05 ore di volo. I voli da Tashkent a Varsavia partono ogni lunedì, giovedì e sabato alle 10:15 e arrivano nella metropoli polacca alle 13:00 (6:45 ore di volo). Sulla rotta saranno impiegati Boeing 737Max 8.\r

\r

Per i passeggeri provenienti dall'Italia, Lot Polish Airlines offre voli di collegamento con brevi scali a Varsavia, da Milano Malpensa e dal Marco Polo di Venezia.\r

\r

","post_title":"Lot: il collegamento Roma-Varsavia Radom diventa annuale","post_date":"2023-06-30T10:44:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688121882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448706","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove poltrone in World Business Class per la flotta di Boeing 777 di Klm: grazie a varie innovazioni le poltrone - dotate anche di una porta scorrevole che garantisce maggiore comfort e privacy - sono più leggere del 10-15% rispetto alle altre di classe business di questo segmento di mercato, per un ulteriore contributo agli obiettivi di sostenibilità della compagnia aerea.\r

L'intera flotta di Boeing 777-300 e 200 sarà dotata delle nuove poltrone World Business Class, oltre che della più recente cabina Premium Comfort: il rinnovo sarà completato nel corso del prossimo anno.\r

Tutti i passeggeri della World Business Class hanno accesso diretto al corridoio e ogni sedile è dotato di una leggera porta scorrevole in modo da poter chiudere il sedile per una maggiore privacy quando si lavora, ci si rilassa e/o si dorme. Più opzioni di regolazione personale e funzionalità di facile utilizzo, tra cui un supporto regolabile per la parte inferiore della schiena e un'impostazione relax con una sottile funzione di massaggio alla schiena. Il sedile può essere completamente reclinato per formare un letto lungo 198 cm. Le prese di ricarica sono multiple, facilmente accessibili e ben visibili, e i passeggeri hanno a disposizione anche un'opzione di ricarica wireless. I passeggeri possono riporre i propri effetti personali in un vano con serratura, dotato anche di uno specchio incorporato. Il sedile è dotato di un portabottiglie incassato, in modo che i passeggeri possano lasciare in sicurezza una bottiglia d'acqua sul tavolo, anche durante le turbolenze.\r

Gli altri servizi di World Business Class, come la ristorazione e SkyPriority, rimangono invariati.\r

\"Sulla base di un'ampia ricerca sui clienti e sui concorrenti, abbiamo migliorato le nostre poltrone di World Business Class per garantire ai clienti maggiore privacy e comfort durante il volo - ha sottolineato Boet Kreiken, vicepresidente esecutivo di Klm Customer Experience -. I nuovi sedili sono migliori in termini di design, tecnologia e sostenibilità. Klm soddisfa un'ampia gamma di desideri dei suoi passeggeri con le nuove poltrone in World Business Class, Premium Comfort, Economy Comfort e Economy Class\".","post_title":"Klm: ecco le nuove poltrone di World Business Class per la flotta di B777","post_date":"2023-06-29T12:43:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688042621000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà presentato al prossimo Hospitality Forum a Milano il nuovo rapporto 2023 sul mercato immobiliare alberghiero italiano a cura di Scenari Immobiliari, in collaborazione con Castello Sgr. L'evento si terrà il prossimo mercoledì 5 luglio, dalle 9.30 alle 17.30 presso palazzo Lombardia.\r

\r

Dopo l’apertura dei lavori di Mario Breglia (Scenari Immobiliari) e Giampiero Schiavo (Castello Sgr), si terrà l’intervento su “Inflazione, pil, crescita o recessione: impatti sull’economia del turismo” a cura di Fabio Fois (head of investment research presso Anima sgr), cui seguirà la presentazione del rapporto. Sarà poi la volta della tavola rotonda il Rilancio dell'industria turistica italiana tra infrastrutture e pnrr, a cui parteciperanno Martina Riva (assessore a Sport, turismo e politiche giovanili del comune di Milalno), Andrea Corsini (assessore al turismo regione Emilia Romagna – in video) e Carlo Borgomeo di Assaeroporti. Successivamente si terrà il panel di commento Finanziare la crescita: il ruolo delle banche e dei fondi di credito con la partecipazione di Pietro Mazzi (Intesa Sanpaolo), Luca Pellegrino (Banco Bpm), Lorenzo Vianello (Unicredit) e Ben Eppley (Apollo Global Management). Seguirà il confronto Diamo voce al mercato con interventi di Claudia Bisignani (Jones Lang Lasalle), Francesco Calia (Cbre Hotels), Antonio Cipparrone (Rothschild), Dante Filippello (Mediobanca) e Giacomo Liberti (Lazard).\r

\r

Il programma proseguirà quindi con la tavola rotonda le Opportunità per il mercato alberghiero del lusso con un intervento introduttivo a cura di Alina Minut (Str), a cui parteciperanno Valeriano Antonioli (Lungarno Collection), Emilio Bogado (Belmond), Gianleo Bosticco (Marriott International), Francesco Cefalù (Mandarin Oriental) e Mario Ferraro (Smeralda Holding).\r

Sarà poi il momento del panel Investire nel mercato alberghieri in Italia, con interventi di Charles Blackburn (Oaktree Capital Management), Gonzalo Garcia Lago (Azora), Chris Papachristophorou (Invel Real Estate) e Chiara Caruso (Gruppo Cdp). In chiusura la tavola rotonda Nuove forme di ospitalità, con la partecipazione di Marco Celani (Italianway), Gabriele Coen (Numa Group), Michele Diamantini (Halldis), Piergiuseppe Trigona (Sonder) e Giacomo Trovato (Airbnb).\r

\r

Sono stati invitati a partecipare anche Attilio Fontana (presidente regione Lombardia), Daniela Santanchè (ministro del Turismo), Bernabò Bocca (Federalberghi), Maria Carmela Colaiacovo (Associazione Italiana Confindustria Alberghi) e Charles Forte (Rocco Forte Hotels).","post_title":"Si terrà il prossimo 5 luglio a Milano l'Hospitality Forum 2023 di Scenari Immobiliari","post_date":"2023-06-29T11:11:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688037115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la quinta volta in sei anni Roma Fiumicino è stato insignito dell'Aci Europe Best Airport Award 2023 nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri. \r

\r

A darne annuncio l'ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, alla presenza di oltre 500 tra passeggeri e personale di Adr che, all’interno dell’area di imbarco E appositamente allestita, hanno dato vita ad una vera e propria silent disco: una coreografia con dj set in cuffia per un pomeriggio di divertimento e spettacolo aperto alla partecipazione di tutti i presenti.\r

\r

Il risultato si aggiunge al riconoscimento del “Leonardo da Vinci” che per sei anni consecutivi risulta in testa alla classifica europea sulla qualità del servizio espressa direttamente dai passeggeri e alle 5 stelle Skytrax assegnate all’aeroporto romano a gennaio di quest’anno per l’eccellenza operativa e la qualità del servizio erogato ai passeggeri. \r

\r

I criteri di valutazione del Best Airport 2023 si sono concentrati sulla resilienza operativa e sulla sostenibilità nel contesto di ripresa dal Covid-19. A rendere possibile la vittoria del Leonardo da Vinci, sono stati gli ottimi risultati ottenuti da Aeroporti di Roma su alcuni driver principali quali sostenibilità e innovazione.\r

\r

“Essere riconfermati miglior aeroporto europeo per la quinta volta è un risultato straordinario – ha dichiarato l'ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone –, frutto dell’impegno quotidiano e della immensa passione di tutte le nostre persone e dei nostri partner, anche istituzionali, a cui va uno speciale ringraziamento. È la conferma dell’impegno che abbiamo preso come azienda nei confronti dei nostri passeggeri e di tutti i nostri stakeholder: realizzare l’aeroporto sostenibile del futuro, per continuare ad assicurare ancora maggiore sicurezza, comfort e servizi a valore aggiunto. Aeroporti di Roma continua ad avere lo sguardo fermamente rivolto al futuro, facendo ricorso alla tecnologia e all’innovazione e valorizzando al contempo anche la storia e la bellezza che appartengono alla città di Roma e all’Italia, affinché il Leonardo da Vinci diventi sempre più lo specchio dell’eccellenza del nostro Paese”.","post_title":"Roma Fiumicino guida la classifica dei migliori scali europei. E' la quinta volta in 6 anni","post_date":"2023-06-29T11:08:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688036903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates vola verso un'estate di grande traffico: dall'hub di Dubai la compagnia stima oltre 80.000 passeggeri in partenza nel periodo compreso tra fine giugno e inizio luglio.\r

\r

La compagnia ha elaborato una serie di consigli dedicati ai suoi passeggeri per “volare meglio”: arrivare in aeroporto fino a 3 ore prima del volo, prendere nota dell'orario di imbarco per assicurarsi di raggiungere il gate di partenza in tempo e sfruttare le opzioni di check-in e di consegna dei bagagli per ridurre i tempi di permanenza in aeroporto.\r

\r

Emirates consiglia a tutti i passeggeri di scaricare l'app della compagnia sul proprio cellulare e ricorda che, per i viaggiatori in partenza da Dubai, le carte d'imbarco verranno rilasciate in formato digitale sull'app, o via e-mail al momento check-in sul sito web di Emirates. \r

\r

Per risparmiare tempo, i passeggeri di Emirates possono consegnare i bagagli in aeroporto la sera prima del viaggio senza alcun costo aggiuntivo. I passeggeri in partenza da Dubai possono effettuare il check-in in anticipo e consegnare i bagagli 24 ore prima della partenza, oppure 12 ore prima della partenza per gli Stati Uniti o Tel Aviv.\r

\r

I passeggeri possono scegliere di utilizzare i chioschi di self check-in di Emirates in aeroporto se non hanno già effettuato il check-in online. In questo modo sarà possibile visualizzare l'itinerario di viaggio, scegliere il posto preferito, utilizzare Emirates Skywards, e usufruire dell’area di consegna dei bagagli per effettuare il check-in.","post_title":"Emirates: oltre 80.000 passeggeri in uscita da Dubai a cavallo di giugno e luglio","post_date":"2023-06-29T10:20:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688034042000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo bilancio positivo per la nuova base di Volotea a Firenze: a poco meno di tre mesi dall'inaugurazione della settima base italiana, la compagnia registra un tasso medio di riempimento degli aeromobili del 91% e oltre 180.000 posti venduti da inizio anno, per il 2023. Si tratta di oltre la metà dei posti in vendita per i voli da e per Firenze.\r

Da Firenze il vettore opera 12 rotte, di cui 8 esclusive, per circa 2.100 voli e 323.000 posti in vendita (una crescita del 2000% rispetto al 2022): sono 5 destinazioni servite in Francia, Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa, 1 in Spagna, Bilbao e 5 le città italiane di Bari, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo. Un’ulteriore rotta verrà inaugurata il prossimo ottobre, alla volta di Amburgo.\r

L'apertura della nuova base ha generato anche 33 nuovi posti di lavoro, tra piloti e personale di bordo, senza contare il lavoro indotto generato sul territorio dall’apertura della base.\r

“I risultati che stiamo ottenendo a Firenze ci confermano la bontà della nostra scelta di investire su questa città decidendo di inaugurare proprio qui la nostra settima base italiana – ha affermato Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea –. Puntiamo a consolidare la connettività di questo territorio, con un’ampia gamma di rotte e orari sempre più comodi per chi viaggia. Per noi è una grande soddisfazione poter contribuire all’economia locale, generando una crescita dei flussi turistici ma anche creando nuovi posti di lavoro. Un doveroso ringraziamento va all’aeroporto per la preziosa collaborazione e il supporto che ci ha dato.”\r

\"Grazie alla nostra solida partnership e alla fiducia reciproca, ci impegniamo ogni giorno a connettere Firenze in modo capillare con il resto d'Europa - ha aggiunto Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti -. Siamo entusiasti di continuare questa straordinaria crescita insieme e di aprire nuove opportunità per l'aeroporto di Firenze e la Toscana.”\r

In Toscana, Volotea opera due rotte in esclusiva, verso Olbia e Nantes anche dall’Aeroporto di Pisa, generando un’offerta di 41.000 posti in vendita, per un totale regionale di 364 mila posti in vendita e 14 rotte.","post_title":"Volotea: load factor medio oltre il 91% dalla nuova base di Firenze","post_date":"2023-06-29T09:52:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688032360000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Val d’Ega (BZ) propone una serie di itinerari misti alla scoperta di testimonianze sacre e prelibatezze culinarie. I prati e i boschi incantevoli del cuore del Patrimonio dell’Umanità UNESCO fanno da cornice a Cappelle segrete e sapori locali, percorsi guidati a metà strada tra spirito e gusto che mirano a puntare i riflettori su testimonianze sacre disseminate lungo i sentieri e presso i masi storici, combinando l’escursione con degustazioni di prodotti tipici del territorio.\r

\r

Il 14 luglio, l’11 e il 25 agosto, si parte con la possibilità di ammirare i tanti tesori preziosi della vecchia e della nuova chiesa parrocchiale di Collepietra. In seguito, si attraversa il Pstosser Bühl, passando per una speciale croce meteorologica e per una terrazza naturale che offre una fantastica vista sullo Sciliar e sul Catinaccio. Dopo una breve escursione, si arriva alla cappella \"Weißes Bild” e si prosegue oltre il maso Kummer, fino al punto panoramico \"Spitzköfele\", dove è previsto un delizioso picnic con specialità locali.\r

\r

Nei venerdì 30 giugno, 21 luglio, 4 agosto sarà invece la guida escursionistica Helga Tschager a fare da apripista nella camminata da Nova Levante alla cappella Lengeria, fonte di interessanti sorprese. L'itinerario punta poi verso la Malga Hagner, rinomato e premiato caseificio alpino in attività da 15 anni, noto per la qualità naturale dei suoi prodotti e per un meraviglioso panorama su Catinaccio e Latemar. Qui, una merenda a base di formaggi misti offrirà lo spunto per un'introduzione alla storia del caseificio.\r

\r

Della durata di 4/5 ore il tour è proposto al prezzo di 25 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni.","post_title":"Val d’Ega, itinerari alla scoperta di tradizioni culinarie e luoghi sacri","post_date":"2023-06-28T15:12:30+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1687965150000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet torna a giocare d'anticipo e nel pieno della calda estate 2023 ha già messo in vendita i voli con partenza fino al 2 giugno 2024. A livello globale si tratta di 100.000 voli compresi tra il 24 marzo e il 2 giugno 2024, Pasqua compresa; di questi, oltre 60.000 saranno operati da e per il Regno Unito.\r

\r

Il vettore sta anche estendendo la validità dei voucher emessi durante la pandemia: tutti i passeggeri che hanno scelto di ricevere un voucher e non l'hanno ancora riscattato, ne vedranno automaticamente prorogata la validità dal 31 luglio 2023 al 31 gennaio 2024, avendo così più tempo e più scelta per effettuare una nuova prenotazione. I clienti in possesso di voucher non devono aver volato entro la data di scadenza e i voucher possono essere utilizzati per prenotare voli verso qualsiasi destinazione easyJet.\r

\r

In parallelo, anche easyJet holidays ha reso disponibili altre migliaia di pacchetti vacanza per la primavera 2024, che sono comprensivi di voli, hotel, 23 kg di bagaglio e trasferimenti per le vacanze al mare, tutti coperti dalla 'Ultimate Flexibility', che offre la libertà di cambiare una prenotazione, una garanzia di rimborso e la garanzia del miglior prezzo.","post_title":"EasyJet gioca d'anticipo: in vendita i voli fino al 2 giugno 2024","post_date":"2023-06-28T10:22:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687947727000]}]}}