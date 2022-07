Snav raddoppia l’Ancona-Spalato dal 6 agosto al 3 settembre

Confortata dall’ottimo andamento delle prenotazioni e sulla scia del consenso che la Croazia sta riscuotendo nell’estate 2022 sul mercato turistico, Snav raddoppia le partenze dall’Italia per la Croazia e viceversa. Dal 6 agosto e fino al 3 settembre saranno infatti potenziati i collegamenti sulla rotta Ancona-Spalato. “Abbiamo deciso di ampliare il numero di corse, cercando di favorire tutti i target che utilizzano il nostro cruise ferry – spiega il comandante Giuseppe Langella, amministratore della compagnia -. Avremo sia le partenze diurne tanto amate dai giovani per raggiungere o rientrare da località come Pag e Novalja, sia le partenze con orario notturno molto apprezzate dai nostri clienti che proseguono per fantastici tour in barca verso le isole Incoronate o la splendida Lussino, solo per citarne qualcuna”.

La nave è dotata di servizi di bordo che rendono il viaggio un’esperienza piacevole e particolarmente apprezzata anche dalla clientela internazionale, grazie alla presenza di ristorante, self service, snack bar e area shopping. “Siamo molto attenti alle segnalazioni che ci forniscono i passeggeri e devo complimentarmi con il nostro equipaggio per le ottime recensioni ricevute“, aggiunge Langella. Per le prenotazioni sulla tratta Ancona-Spalato-Ancona, così come su tutti gli altri collegamenti nel Mediterraneo, come isole Eolie, Pontine, golfo di Napoli, Snav propone la formula Zero Pensieri che prevede la cancellazione con rimborso del 100% fino a 48 ore prima della partenza, per consentire ai passeggeri di prenotare con la massima tutela e tranquillità.