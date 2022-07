Snav: biglietti di ritorno a 1 euro per i rientri a settembre

Costo del ticket di ritorno a 1 euro a persona per tutti coloro che acquisteranno un biglietto di andata e ritorno per le linee Snav dirette in Croazia, alle isole Eolie o alle isole Pontine, con partenza con data a scelta e rientro in settembre (escluso supplementi e diritti, posti a disponibilità limitata e su date selezionate). Per festeggiare i risultati di una stagione che viaggia con il vento in poppa, la compagnia lancia una promozione speciale valida dall’1 al 10 agosto.

“I nostri servizi sia a luglio, sia per l’imminente mese di agosto registrano livelli di riempimento superiori al 2019 e molte date sono già fully booked – spiega l’amministratore di Snav, Giuseppe Langella -. Pertanto, abbiamo aumentato le corse verso la Croazia e le Eolie. Questo straordinario successo, unitamente al comportamento di acquisto dei nostri clienti ci induce a ritenere che quest’anno assisteremo a un allungamento della stagione estiva. Con questa iniziativa promozionale, quindi, intendiamo offrire l’opportunità di visitare le nostre meravigliose destinazioni fino a tutto settembre”.