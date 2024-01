Nuovo sito per Travel World Escape Si presenta con un layout accattivante e intuitivo il nuovo sito di Travel World Escape, il tour operator veneziano specializzato in viaggi sostenibili e rigenerativi, Travelife-Certified. Il portale è stato progettato per ispirare gli amanti dei viaggi a esplorare il mondo in modo responsabile. Oltre a mettere in risalto le destinazioni offerte dall’operatore, il sito mira in particolare a evidenziare le idee innovative dell’azienda in materia di viaggi rigenerativi. “Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo portale: un punto di riferimento per chi cerca esperienze di viaggio che abbiano un impatto positivo sul mondo – commenta la ceo di Travel World Escape, Cristina Laganà -. Con il nostro impegno per la sostenibilità, vogliamo ispirare altri a esplorare il mondo in modo consapevole e responsabile”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459919 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Antitrust avvia una procedura d'indagine sull'uso degli algoritmi sui voli per la Sicilia e la Sardegna. Naturalmente fa bene. E' una richiesta che arriva da varie parti e non solo dalle associazioni dei consumatori. L'indagine punta a indagare il modo in cui questi algoritmi sono stati programmati. Perché è oggettivamente folle pagare biglietti dalle cifre astronomiche per andare in Sicilia o in Sardegna. Bene. Secondo il nostro modesto parere però l'Antitrust si è mossa con grave ritardo. E' da almeno un anno che va avanti questa pantomima. Con la regione Sicilia che denuncia, il governo che tenta di intervenire senza riuscirci peraltro. Con associazioni di consumatori che fanno la voce grossa da mesi e passeggeri vessati da una politica di prezzi francamente incomprensibile. Primi segnali L'Antitrust si sarebbe dovuto muovere ai primi segnali di disagio. Non si può sempre iniziare un'indagine quando la cosa diventa così eclatante. C'è anche il modo di intervenire appena il fenomeno si presenta. Così si riesce almeno a fare un po' di prevenzione. Naturalmente l'Antitrust non si muove preventivamente, ma le storture sui prezzi si sono susseguite per tutto lo scorso anno, con picchi notevolissimi in estate. Bisogna essere più rapidi. Bloccare le disarmonie quando sono all'inizio così da evitare che migliaia di passeggeri rimangano oppressi da prezzi che non hanno nessuna ragione di esistere. [post_title] => Antitrust: indagine su vettori per le isole. Meglio tardi che mai! [post_date] => 2024-01-23T10:59:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706007586000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459915 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama New Advanced Booking la promo dedicata alle prenotazioni anticipate primavera-estate 2024 di Grimaldi Lines: prevede il 20% di sconto (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte gli acquisti effettuati entro il 30 aprile, su partenze selezionate tra il 6 maggio e il 30 settembre 2024. L’offerta è valida sui seguenti collegamenti da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e con le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti in Sardegna e in Sicilia [post_title] => E' valida sino al 30 aprile la promo primavera-estate New Advanced Booking di Grimaldi Lines [post_date] => 2024-01-23T10:49:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706006992000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459912 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si presenta con un layout accattivante e intuitivo il nuovo sito di Travel World Escape, il tour operator veneziano specializzato in viaggi sostenibili e rigenerativi, Travelife-Certified. Il portale è stato progettato per ispirare gli amanti dei viaggi a esplorare il mondo in modo responsabile. Oltre a mettere in risalto le destinazioni offerte dall'operatore, il sito mira in particolare a evidenziare le idee innovative dell'azienda in materia di viaggi rigenerativi. "Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo portale: un punto di riferimento per chi cerca esperienze di viaggio che abbiano un impatto positivo sul mondo - commenta la ceo di Travel World Escape, Cristina Laganà -. Con il nostro impegno per la sostenibilità, vogliamo ispirare altri a esplorare il mondo in modo consapevole e responsabile". [post_title] => Nuovo sito per Travel World Escape [post_date] => 2024-01-23T10:41:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706006509000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459904 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In vista dello sciopero del trasporto aereo di domani, 24 gennaio, proclamato dal personale Enav di Brindisi Acc, Bologna e Verona, potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli di Ita Airways. «La compagnia si è vista costretta a cancellare 8 voli nazionali previsti per la giornata del 24 gennaio 2024, riuscendo a garantire comunque tutti i voli internazionali e intercontinentali» si legge dal sito del vettore. Ita invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito della compagnia, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. «I passeggeri che hanno acquistato un biglietto per viaggiare il 24 gennaio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 29 gennaio, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto». [post_title] => Sciopero trasporto aereo del 24 gennaio: Ita Airways cancella alcuni voli domestici [post_date] => 2024-01-23T09:57:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706003845000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459882 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitBritain punta i riflettori sulle potenzialità del cineturismo e sigla un memorandum d'intesa con la British Film Commission per incrementare questa forma di turismo nelle nazioni e regioni del paese. Il set-jetting è una tendenza in forte espansione nel settore dei viaggi: secondo Expedia Group, più della metà dei viaggiatori internazionali ha dichiarato che i programmi televisivi e i film ispirano i loro piani di viaggio. Secondo il British Film Institute (BFI), i turisti internazionali hanno speso circa 892,6 milioni di sterline facendo cineturismo nel Regno Unito solo nel 2019, rendendolo una parte sempre più preziosa dell'offerta turistica globale del Regno Unito. Un fenomeno che rappresenta un grandissimo volano anche per i viaggiatori italiani, da sempre appassionati di cineturismo, in particolare dall’uscita del primo film della saga di Harry Potter nel 2001. Questa ulteriore iniziativa promozionale, darà un grande impulso alle visite nel Regno Unito. L'Italia è un mercato da un miliardo di sterline per il Regno Unito. All’8° posto per visite (1,3 milioni) e 9° per valore (798 milioni di sterline) nel 2022. «Le ricerche di VisitBritain dimostrano che i film e la tv sono dei potenti motivatori per i viaggi - osserva Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. Con quasi un terzo dei potenziali visitatori della Gran Bretagna desiderosi di visitare i luoghi utilizzati come location e visti sullo schermo, il cineturismo è una parte preziosa e in costante sviluppo della nostra offerta turistica globale. Mostrare le esperienze ispirate al cinema e alla televisione che si possono vivere solo in Gran Bretagna incoraggia un maggior numero di visitatori a venire a scoprire le nostre straordinarie destinazioni il prima possibile, e a incrementare il turismo nelle nazioni e nelle regioni del Paese, a beneficio delle economie locali». E per citare alcune delle destinazioni portate alla ribalta dal cineturismo basta ricordare Castle Howard, nel North Yorkshire, che ha riferito che il numero di visitatori di età compresa tra i 18 e i 24 anni sul suo sito web è aumentato di oltre il 3400% dopo l'uscita di Bridgerton. Secondo la West Midlands Growth Company, il numero di visitatori di Birmingham è aumentato del 26% tra il 2013, quando la prima stagione di Peaky Blinders è stata trasmessa dalla BBC, e il 2018. Sex Education, girato in Galles, ha incoraggiato un nuovo pubblico a innamorarsi della bellissima Wye Valley e il Tower Museum di Londonderry ha registrato un numero record di visitatori mensili dopo il lancio di una mostra basata sulla serie televisiva di successo Derry Girls. Le ricerche di VisitScotland mostrano che fino al 18% dei visitatori provenienti dai principali mercati internazionali visitano una location cinematografica o televisiva durante il loro viaggio in Scozia. Famosi franchise cinematografici e televisivi come James Bond, Paddington, Harry Potter, Star Wars, Outlander e The Crown hanno sempre scelto le location e gli studios del Regno Unito per le loro produzioni. [post_title] => Il Regno Unito scommette sul cineturismo con l'intesa VisitBritain-British Film Commission [post_date] => 2024-01-22T14:58:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705935482000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459832 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è appena conclusa a Catania la tre giorni di appuntamenti che Go Asia, to di casa Go World, ha organizzato nel Sud Italia, in collaborazione con la Saudi Tourism Authority, per presentare la destinazione e la programmazione 2024. Il roadshow ha toccato le città di Bari, Caserta e Catania e ha visto la partecipazione di oltre 60 agenzie di viaggio partner, curiose di scoprire Tutti i colori dell'Arabia Saudita, destinazione aperta ai turisti italiani dal 2019. A introdurre la meta è stato Alberto Truffa, market manager di Tourism Hub, rappresentante di Saudi Tourism Authority in Italia, che ha portato i partecipanti in un viaggio alla scoperta della grande ricchezza culturale e delle numerose attrazioni turistiche che l'Arabia Saudita ha da offrire: dalle moderne metropoli ai siti storici nel deserto, dagli eventi internazionali e alle bellezze incontaminate della costa. Ha inoltre invitato gli agenti a diventare un Saudi Expert: il programma di formazione online per approfondire la destinazione e offrire esperienze di viaggio uniche e su misura ai loro clienti. Per Go Asia la product manager Chiara Veroli ha presentato la programmazione 2024: “Questo momento di incontro e confronto con gli agenti di viaggio era necessario e si è rivelato prezioso per chiarire domande e curiosità su questa destinazione nuova per il mercato italiano. Condividere le svariate alternative di itinerari e esperienze disponibili è stato fondamentale per focalizzare le numerose opportunità che l’Arabia Saudita offre e permettere agli agenti di proporre la destinazione con consapevolezza e competenza, approfittando degli ottimi collegamenti aerei dagli aeroporti limitrofi”. Il catalogo 2024 Go Asia prevede diversi tour in esclusiva sulla destinazione, tra cui: Alla scoperta dell’Arabia Saudita, partenze speciali con accompagnatore dall’Italia in primavera e in autunno (nove giorni, da 6.510 euro voli inclusi); Tesori dell’Arabia Saudita: Jeddah e AlUla, con partenze ogni domenica (nove giorni, da 3.620 euro); Jeddah Long Weekend, per uno short break nella metropoli sulle sponde del mar Rosso (quattro giorni, da 2.230 euro). [post_title] => Go Asia nel Sud Italia con il workshop "Tutti i colori dell'Arabia Saudita" [post_date] => 2024-01-22T10:10:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705918244000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459827 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l'entrata nel capitale di Msc, e la successiva iniezione di 316 milioni di euro, il gruppo Moby è uscito finalmente dalle acque agitate in cui si trovava da tempo. A fine settimana scorsa è stato infatti emesso il decreto di archiviazione definitiva del concordato di Moby e Tirrenia-Compagnia Italiana Navigazione. "La compagnia - si legge in una nota ufficiale - guarda ora con ottimismo al futuro, mentre prosegue il piano di rilancio aziendale già intrapreso, che sta già facendo segnare risultati positivi in termini di prenotazioni per la prossima stagione. Atteso a breve l’ingresso in flotta della nuova Moby Legacy, gemella della Fantasy che ha iniziato a operare la scorsa estate; i due traghetti sono i più grandi e tecnologicamente avanzati al mondo. Si rafforza così il primato sulla Sardegna cui si aggiunge l’apertura di due nuove tratte da e per la Corsica e la conferma delle altre destinazioni già servite dalla compagnia come Sicilia e isola d’Elba" . [post_title] => Il gruppo Moby entra in una nuova fase: chiuso il concordato [post_date] => 2024-01-22T09:56:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705917381000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair potenzia i voli verso alcune delle sue destinazioni nordiche più popolari, tra giugno e agosto, in risposta alla domanda dei viaggiatori europei e asiatici. "Il Nord Europa con la sua meravigliosa natura attrae i turisti che desiderano vivere esperienze autentiche - afferma Ole Orvér, chief commercial officer del vettore finlandese -. Ai viaggiatori offriamo ottimi collegamenti verso tutti i Paesi nordici con connessioni perfette dal nostro hub di Helsinki". Finnair ripristinerà quindi i voli per Bodø, città situata proprio sopra il Circolo Polare Artico nella Norvegia settentrionale, con cinque frequenze a settimana tra il 17 giugno e il 2 agosto. Inoltre saranno aggiunti collegamenti per Trondheim, in Norvegia, con 10 voli settimanali da giugno a fine agosto. Entrambe le città offrono eccellenti opportunità per gli amanti dell’outdoor e per coloro che desiderano esplorare la splendida natura di questo territorio. I voli per Bodø e Trondheim sono ottimamente collegati al network internazionale di Finnair. Dato il crescente interesse dei viaggiatori per la Lapponia finlandese anche durante la stagione estiva, il vettore aggiungerà voli per Kuusamo, Ivalo e Kittilä, nella Finlandia settentrionale, con connessioni ottimali al network europeo e US del vettore, confermando così Finnair come l’unica compagnia aerea a operare tutto l'anno verso la Lapponia finlandese. Le esperienze nella natura autentica, l'aria pulita e le notti bianche della Lapponia finlandese, infatti, affascinano sempre più i viaggiatori nazionali e internazionali. Dalla fine di giugno all'inizio di agosto, Finnair volerà anche verso Visby, sull'isola di Gotland, in Svezia, con cinque frequenze settimanali. La città medievale di Visby situata sull'incantevole isola di Gotland, è una destinazione ideale da visitare in estate ed è inserita nella lista dei siti Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. [post_title] => Finnair amplia l'offerta verso le destinazioni nordiche più richieste dell'estate [post_date] => 2024-01-22T09:20:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705915208000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459685 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli uffici Sand Tour si trasferiscono in Egitto. Almeno fino a domani. E' in corso di svolgimento in questi giorni la seconda convention interna dell'operatore toscano, che per l'occasione ha deciso di trasferire tutto lo staff a Sharm el-Sheikh con un volo charter dedicato. "Un momento di team building e formazione dedicata a tutti i i reparti dell'azienda: dalla forza vendite al booking, passando per amministrazione, prodotto e operativo Crediamo infatti molto nella formazione, quale mezzo per trasmettere alla nostra forza vendite la passione che abbiamo dentro per questo lavoro", spiega il direttore prodotto, Dario Dell’Aversana. Il viaggio in Egitto fa peraltro da preludio a un 2024 di grandi novità per Sand Tour, che si appresta a lanciare un’inedita organizzazione di prodotto in tre linee distinte: "I nomi dei cluster li sveleremo in occasione della Bit e del Travel Open Village Evolution del Gruppo Travel, in programma al Meliá Milano dal 4 al 5 febbraio – prosegue Dell’Aversana -: saranno dedicati rispettivamente alla proposta italiana, ai tour e alle strutture luxury. E per ogni linea prevediamo attività sales ad hoc riservate alle nostre agenzie partner". Sempre sul fronte commerciale, Sand Tour ha inoltre inaugurato l’anno con una squadra rafforzata, composta oggi da cinque promotori in grado di coprire una buona parte della Penisola: «Simo presenti in Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio e Campania. Entriamo in agenzia e ci presentiamo con la modalità fresca che ci contraddistingue: un travel book al posto del catalogo; un semplice strumento per aiutare le adv a scegliere il prodotto migliore per loro». Ma le iniziative del 2024 non finiscono qui: «Includono anche un bellissimo educational Zanzibar più Kenya, in calendario a marzo per scoprire i nostri due villaggi in Africa, i Casa Sand Waridi Beach e Lion Beach. Senza dimenticare, inoltre, i tanti road show in programma in tutte le città italiane». È insomma un momento di grande fermento in casa Sand Tour, che segue un 2023 record: più 30% sul fatturato di 12 mesi prima e più 15% sui livelli da primato raggiunti nell’anno pre-Covid 2019. «Siamo davvero soddisfatti di questi risultati, che premiano l'impegno di uno staff giovane e brillante e la nostra collaborazione con partner e agenzie storiche in tutta Italia – conclude Dell’Aversana -. Nonostante un ultimo trimestre difficile per le difficoltà di Egitto e Giordania, che rappresentano una bella fetta del nostro mercato, abbiamo chiuso l’anno con uno spirito positivo. Traino conclusivo del 2023 è stata proprio l'Africa, dove i nostri due villaggi hanno registrato il tutto esaurito e un gradimento davvero alto. Ora sta fortunatamente ripartendo anche il Medioriente in vista della primavera: si registrano infatti già buone vendite in advance booking sia per il mar Rosso, sia per la Giordania». [post_title] => Sand Tour si trasferisce a Sharm: tutto lo staff del to in Egitto per la convention 2024 [post_date] => 2024-01-22T09:15:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705914928000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sito travel world escape" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":24,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2697,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Antitrust avvia una procedura d'indagine sull'uso degli algoritmi sui voli per la Sicilia e la Sardegna. Naturalmente fa bene. E' una richiesta che arriva da varie parti e non solo dalle associazioni dei consumatori. L'indagine punta a indagare il modo in cui questi algoritmi sono stati programmati. Perché è oggettivamente folle pagare biglietti dalle cifre astronomiche per andare in Sicilia o in Sardegna.\r

\r

Bene. Secondo il nostro modesto parere però l'Antitrust si è mossa con grave ritardo. E' da almeno un anno che va avanti questa pantomima. Con la regione Sicilia che denuncia, il governo che tenta di intervenire senza riuscirci peraltro. Con associazioni di consumatori che fanno la voce grossa da mesi e passeggeri vessati da una politica di prezzi francamente incomprensibile.\r

Primi segnali\r

L'Antitrust si sarebbe dovuto muovere ai primi segnali di disagio. Non si può sempre iniziare un'indagine quando la cosa diventa così eclatante.\r

\r

C'è anche il modo di intervenire appena il fenomeno si presenta. Così si riesce almeno a fare un po' di prevenzione. Naturalmente l'Antitrust non si muove preventivamente, ma le storture sui prezzi si sono susseguite per tutto lo scorso anno, con picchi notevolissimi in estate. Bisogna essere più rapidi. Bloccare le disarmonie quando sono all'inizio così da evitare che migliaia di passeggeri rimangano oppressi da prezzi che non hanno nessuna ragione di esistere.","post_title":"Antitrust: indagine su vettori per le isole. Meglio tardi che mai!","post_date":"2024-01-23T10:59:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1706007586000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama New Advanced Booking la promo dedicata alle prenotazioni anticipate primavera-estate 2024 di Grimaldi Lines: prevede il 20% di sconto (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte gli acquisti effettuati entro il 30 aprile, su partenze selezionate tra il 6 maggio e il 30 settembre 2024.\r

\r

L’offerta è valida sui seguenti collegamenti da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e con le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti in Sardegna e in Sicilia","post_title":"E' valida sino al 30 aprile la promo primavera-estate New Advanced Booking di Grimaldi Lines","post_date":"2024-01-23T10:49:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706006992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si presenta con un layout accattivante e intuitivo il nuovo sito di Travel World Escape, il tour operator veneziano specializzato in viaggi sostenibili e rigenerativi, Travelife-Certified. Il portale è stato progettato per ispirare gli amanti dei viaggi a esplorare il mondo in modo responsabile. Oltre a mettere in risalto le destinazioni offerte dall'operatore, il sito mira in particolare a evidenziare le idee innovative dell'azienda in materia di viaggi rigenerativi.\r

\r

\"Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo portale: un punto di riferimento per chi cerca esperienze di viaggio che abbiano un impatto positivo sul mondo - commenta la ceo di Travel World Escape, Cristina Laganà -. Con il nostro impegno per la sostenibilità, vogliamo ispirare altri a esplorare il mondo in modo consapevole e responsabile\".","post_title":"Nuovo sito per Travel World Escape","post_date":"2024-01-23T10:41:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706006509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In vista dello sciopero del trasporto aereo di domani, 24 gennaio, proclamato dal personale Enav di Brindisi Acc, Bologna e Verona, potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli di Ita Airways.\r

\r

«La compagnia si è vista costretta a cancellare 8 voli nazionali previsti per la giornata del 24 gennaio 2024, riuscendo a garantire comunque tutti i voli internazionali e intercontinentali» si legge dal sito del vettore.\r

\r

Ita invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito della compagnia, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.\r

\r

«I passeggeri che hanno acquistato un biglietto per viaggiare il 24 gennaio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 29 gennaio, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».","post_title":"Sciopero trasporto aereo del 24 gennaio: Ita Airways cancella alcuni voli domestici","post_date":"2024-01-23T09:57:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706003845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitBritain punta i riflettori sulle potenzialità del cineturismo e sigla un memorandum d'intesa con la British Film Commission per incrementare questa forma di turismo nelle nazioni e regioni del paese.\r

Il set-jetting è una tendenza in forte espansione nel settore dei viaggi: secondo Expedia Group, più della metà dei viaggiatori internazionali ha dichiarato che i programmi televisivi e i film ispirano i loro piani di viaggio. Secondo il British Film Institute (BFI), i turisti internazionali hanno speso circa 892,6 milioni di sterline facendo cineturismo nel Regno Unito solo nel 2019, rendendolo una parte sempre più preziosa dell'offerta turistica globale del Regno Unito.\r

Un fenomeno che rappresenta un grandissimo volano anche per i viaggiatori italiani, da sempre appassionati di cineturismo, in particolare dall’uscita del primo film della saga di Harry Potter nel 2001. Questa ulteriore iniziativa promozionale, darà un grande impulso alle visite nel Regno Unito. L'Italia è un mercato da un miliardo di sterline per il Regno Unito. All’8° posto per visite (1,3 milioni) e 9° per valore (798 milioni di sterline) nel 2022.\r

«Le ricerche di VisitBritain dimostrano che i film e la tv sono dei potenti motivatori per i viaggi - osserva Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. Con quasi un terzo dei potenziali visitatori della Gran Bretagna desiderosi di visitare i luoghi utilizzati come location e visti sullo schermo, il cineturismo è una parte preziosa e in costante sviluppo della nostra offerta turistica globale. Mostrare le esperienze ispirate al cinema e alla televisione che si possono vivere solo in Gran Bretagna incoraggia un maggior numero di visitatori a venire a scoprire le nostre straordinarie destinazioni il prima possibile, e a incrementare il turismo nelle nazioni e nelle regioni del Paese, a beneficio delle economie locali».\r

E per citare alcune delle destinazioni portate alla ribalta dal cineturismo basta ricordare Castle Howard, nel North Yorkshire, che ha riferito che il numero di visitatori di età compresa tra i 18 e i 24 anni sul suo sito web è aumentato di oltre il 3400% dopo l'uscita di Bridgerton. Secondo la West Midlands Growth Company, il numero di visitatori di Birmingham è aumentato del 26% tra il 2013, quando la prima stagione di Peaky Blinders è stata trasmessa dalla BBC, e il 2018. Sex Education, girato in Galles, ha incoraggiato un nuovo pubblico a innamorarsi della bellissima Wye Valley e il Tower Museum di Londonderry ha registrato un numero record di visitatori mensili dopo il lancio di una mostra basata sulla serie televisiva di successo Derry Girls. Le ricerche di VisitScotland mostrano che fino al 18% dei visitatori provenienti dai principali mercati internazionali visitano una location cinematografica o televisiva durante il loro viaggio in Scozia.\r

Famosi franchise cinematografici e televisivi come James Bond, Paddington, Harry Potter, Star Wars, Outlander e The Crown hanno sempre scelto le location e gli studios del Regno Unito per le loro produzioni.\r

","post_title":"Il Regno Unito scommette sul cineturismo con l'intesa VisitBritain-British Film Commission","post_date":"2024-01-22T14:58:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1705935482000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è appena conclusa a Catania la tre giorni di appuntamenti che Go Asia, to di casa Go World, ha organizzato nel Sud Italia, in collaborazione con la Saudi Tourism Authority, per presentare la destinazione e la programmazione 2024. Il roadshow ha toccato le città di Bari, Caserta e Catania e ha visto la partecipazione di oltre 60 agenzie di viaggio partner, curiose di scoprire Tutti i colori dell'Arabia Saudita, destinazione aperta ai turisti italiani dal 2019.\r

\r

A introdurre la meta è stato Alberto Truffa, market manager di Tourism Hub, rappresentante di Saudi Tourism Authority in Italia, che ha portato i partecipanti in un viaggio alla scoperta della grande ricchezza culturale e delle numerose attrazioni turistiche che l'Arabia Saudita ha da offrire: dalle moderne metropoli ai siti storici nel deserto, dagli eventi internazionali e alle bellezze incontaminate della costa. Ha inoltre invitato gli agenti a diventare un Saudi Expert: il programma di formazione online per approfondire la destinazione e offrire esperienze di viaggio uniche e su misura ai loro clienti.\r

\r

Per Go Asia la product manager Chiara Veroli ha presentato la programmazione 2024: “Questo momento di incontro e confronto con gli agenti di viaggio era necessario e si è rivelato prezioso per chiarire domande e curiosità su questa destinazione nuova per il mercato italiano. Condividere le svariate alternative di itinerari e esperienze disponibili è stato fondamentale per focalizzare le numerose opportunità che l’Arabia Saudita offre e permettere agli agenti di proporre la destinazione con consapevolezza e competenza, approfittando degli ottimi collegamenti aerei dagli aeroporti limitrofi”.\r

\r

Il catalogo 2024 Go Asia prevede diversi tour in esclusiva sulla destinazione, tra cui: Alla scoperta dell’Arabia Saudita, partenze speciali con accompagnatore dall’Italia in primavera e in autunno (nove giorni, da 6.510 euro voli inclusi); Tesori dell’Arabia Saudita: Jeddah e AlUla, con partenze ogni domenica (nove giorni, da 3.620 euro); Jeddah Long Weekend, per uno short break nella metropoli sulle sponde del mar Rosso (quattro giorni, da 2.230 euro).\r

\r

","post_title":"Go Asia nel Sud Italia con il workshop \"Tutti i colori dell'Arabia Saudita\"","post_date":"2024-01-22T10:10:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705918244000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l'entrata nel capitale di Msc, e la successiva iniezione di 316 milioni di euro, il gruppo Moby è uscito finalmente dalle acque agitate in cui si trovava da tempo. A fine settimana scorsa è stato infatti emesso il decreto di archiviazione definitiva del concordato di Moby e Tirrenia-Compagnia Italiana Navigazione.\r

\r

\"La compagnia - si legge in una nota ufficiale - guarda ora con ottimismo al futuro, mentre prosegue il piano di rilancio aziendale già intrapreso, che sta già facendo segnare risultati positivi in termini di prenotazioni per la prossima stagione. Atteso a breve l’ingresso in flotta della nuova Moby Legacy, gemella della Fantasy che ha iniziato a operare la scorsa estate; i due traghetti sono i più grandi e tecnologicamente avanzati al mondo. Si rafforza così il primato sulla Sardegna cui si aggiunge l’apertura di due nuove tratte da e per la Corsica e la conferma delle altre destinazioni già servite dalla compagnia come Sicilia e isola d’Elba\"\r

\r

.\r

\r

","post_title":"Il gruppo Moby entra in una nuova fase: chiuso il concordato","post_date":"2024-01-22T09:56:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1705917381000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair potenzia i voli verso alcune delle sue destinazioni nordiche più popolari, tra giugno e agosto, in risposta alla domanda dei viaggiatori europei e asiatici.\r

\r

\"Il Nord Europa con la sua meravigliosa natura attrae i turisti che desiderano vivere esperienze autentiche - afferma Ole Orvér, chief commercial officer del vettore finlandese -. Ai viaggiatori offriamo ottimi collegamenti verso tutti i Paesi nordici con connessioni perfette dal nostro hub di Helsinki\".\r

\r

Finnair ripristinerà quindi i voli per Bodø, città situata proprio sopra il Circolo Polare Artico nella Norvegia settentrionale, con cinque frequenze a settimana tra il 17 giugno e il 2 agosto. Inoltre saranno aggiunti collegamenti per Trondheim, in Norvegia, con 10 voli settimanali da giugno a fine agosto. Entrambe le città offrono eccellenti opportunità per gli amanti dell’outdoor e per coloro che desiderano esplorare la splendida natura di questo territorio. I voli per Bodø e Trondheim sono ottimamente collegati al network internazionale di Finnair.\r

\r

Dato il crescente interesse dei viaggiatori per la Lapponia finlandese anche durante la stagione estiva, il vettore aggiungerà voli per Kuusamo, Ivalo e Kittilä, nella Finlandia settentrionale, con connessioni ottimali al network europeo e US del vettore, confermando così Finnair come l’unica compagnia aerea a operare tutto l'anno verso la Lapponia finlandese. Le esperienze nella natura autentica, l'aria pulita e le notti bianche della Lapponia finlandese, infatti, affascinano sempre più i viaggiatori nazionali e internazionali.\r

\r

Dalla fine di giugno all'inizio di agosto, Finnair volerà anche verso Visby, sull'isola di Gotland, in Svezia, con cinque frequenze settimanali. La città medievale di Visby situata sull'incantevole isola di Gotland, è una destinazione ideale da visitare in estate ed è inserita nella lista dei siti Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.\r

","post_title":"Finnair amplia l'offerta verso le destinazioni nordiche più richieste dell'estate","post_date":"2024-01-22T09:20:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705915208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459685","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli uffici Sand Tour si trasferiscono in Egitto. Almeno fino a domani. E' in corso di svolgimento in questi giorni la seconda convention interna dell'operatore toscano, che per l'occasione ha deciso di trasferire tutto lo staff a Sharm el-Sheikh con un volo charter dedicato. \"Un momento di team building e formazione dedicata a tutti i i reparti dell'azienda: dalla forza vendite al booking, passando per amministrazione, prodotto e operativo Crediamo infatti molto nella formazione, quale mezzo per trasmettere alla nostra forza vendite la passione che abbiamo dentro per questo lavoro\", spiega il direttore prodotto, Dario Dell’Aversana.\r

\r

Il viaggio in Egitto fa peraltro da preludio a un 2024 di grandi novità per Sand Tour, che si appresta a lanciare un’inedita organizzazione di prodotto in tre linee distinte: \"I nomi dei cluster li sveleremo in occasione della Bit e del Travel Open Village Evolution del Gruppo Travel, in programma al Meliá Milano dal 4 al 5 febbraio – prosegue Dell’Aversana -: saranno dedicati rispettivamente alla proposta italiana, ai tour e alle strutture luxury. E per ogni linea prevediamo attività sales ad hoc riservate alle nostre agenzie partner\".\r

\r

Sempre sul fronte commerciale, Sand Tour ha inoltre inaugurato l’anno con una squadra rafforzata, composta oggi da cinque promotori in grado di coprire una buona parte della Penisola: «Simo presenti in Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio e Campania. Entriamo in agenzia e ci presentiamo con la modalità fresca che ci contraddistingue: un travel book al posto del catalogo; un semplice strumento per aiutare le adv a scegliere il prodotto migliore per loro». Ma le iniziative del 2024 non finiscono qui: «Includono anche un bellissimo educational Zanzibar più Kenya, in calendario a marzo per scoprire i nostri due villaggi in Africa, i Casa Sand Waridi Beach e Lion Beach. Senza dimenticare, inoltre, i tanti road show in programma in tutte le città italiane».\r

\r

È insomma un momento di grande fermento in casa Sand Tour, che segue un 2023 record: più 30% sul fatturato di 12 mesi prima e più 15% sui livelli da primato raggiunti nell’anno pre-Covid 2019. «Siamo davvero soddisfatti di questi risultati, che premiano l'impegno di uno staff giovane e brillante e la nostra collaborazione con partner e agenzie storiche in tutta Italia – conclude Dell’Aversana -. Nonostante un ultimo trimestre difficile per le difficoltà di Egitto e Giordania, che rappresentano una bella fetta del nostro mercato, abbiamo chiuso l’anno con uno spirito positivo. Traino conclusivo del 2023 è stata proprio l'Africa, dove i nostri due villaggi hanno registrato il tutto esaurito e un gradimento davvero alto. Ora sta fortunatamente ripartendo anche il Medioriente in vista della primavera: si registrano infatti già buone vendite in advance booking sia per il mar Rosso, sia per la Giordania».","post_title":"Sand Tour si trasferisce a Sharm: tutto lo staff del to in Egitto per la convention 2024","post_date":"2024-01-22T09:15:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705914928000]}]}}