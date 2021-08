Siramani: Stefania Pagani nuova PM per USA, Caraibi e Polinesia

Informazione PR

Il 2021 di Siramani, operatore di “nicchia” torinese, continua ad essere ricco di sorprese ed implementazioni strutturali e di prodotto.

Nonostante il noto periodo storico non sia dei migliori, non si fermano gli investimenti sia in ambito di risorse umane di prestigio né, tantomeno, sulla programmazione per farsi trovare pronti ai nastri di partenza con la tanto attesa ripresa del “lungo raggio”.

Infatti, dopo aver da poco rimesso mano alla sua programmazione storica (Madagascar e Maldive), arricchendola con Dubai (con focus su Expo 2020), Mauritius e Seychelles, già in vista di possibili vendite per il Capodanno, per il 2022 Siramani potenzia ulteriormente la propria programmazione con USA, Caraibi e Polinesia grazie all’ingresso in squadra di Stefania Pagani.

Stefania vanta una carriera ultradecennale alla programmazione e gestione di queste mete prima con Naar e successivamente con Amo il Mondo per cui “è una garanzia poterla avere in azienda a curare nei minimi dettagli la gestione di questi prodotti oltre a poter dare una attenta e minuziosa assistenza alle adv partner”, spiega Alessandro Ragusa, Ceo di Siramani.

“Sono davvero onorata di poter prender parte all’ambizioso progetto di Siramani, specialmente in un periodo storico come questo”, commenta Pagani. “Specialmente gli USA sono nel mio dna da sempre e conto di poter dare un grande contributo in ottica di novità di prodotto ma anche di assistenza dettagliata alle adv partner che vorranno affidare a noi i loro clienti anche per queste mete”, conclude.