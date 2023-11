Siramani: nubi all’orizzonte; sito down e telefoni muti E’ un momento complicato quello che sta vivendo Siramani in questi giorni. Voci allarmanti avevano cominciato a circolare già un mesetto fa, ma poi lo scorso 16 ottobre l’annuncio ufficiale del passaggio di proprietà sembrava aver sgombrato le nubi all’orizzonte. E ciò grazie all’approdo di un pool di investitori, composto da commercialisti, avvocati e gestori di servizi alberghieri. Ora invece la situazione pare diventare nuovamente critica. Da qualche giorno girano infatti sui social commenti sempre più preoccupati da parte degli agenti di viaggio che collaborano con l’operatore torinese. Non solo: il sito del to è al momento irraggiungibile così come i telefoni degli uffici torinesi. Chiamato dalla nostra redazione, il direttore vendite e marketing, Gianluca Propoli, non è ancora riuscito a risponderci. Difficile dire cosa stia accadendo. Rimangono le parole scritte dall’ormai ex amministratore unico del to, Alessandro Ragusa: “Mi premeva darvi personalmente questa comunicazione per evitare arrivassero notizie fuorvianti o poco chiare a riguardo ed evitare allarmismi. Nei vostri confronti, a livello operativo e commerciale, non cambia assolutamente nulla. Si tratta esclusivamente di un classico cambio al vertice dal punto di vista amministrativo. A breve, per il tramite della direzione vendite e dei vostri sales di riferimento, avrete ulteriori indicazioni sulla programmazione 2023/2024″… Condividi

