Wizz Air: viaggio nel cuore del training center di Budapest Alla scoperta del Wizz Air Training Center di Budapest per toccare con mano come il controllo rigoroso dell’operatività e la gestione del dato siano asset fondamentali della low cost. La visita ha combinato il confronto con Andras Rado, head of communication, con la dimensione pratica e tecnologica dei simulatori, fornendo elementi concreti sui fattori di espansione e sulle direttrici che influenzano il rapporto con il trade: l’apertura alla distribuzione b2b, i catalizzatori della capacità e l’identità di brand non negoziabile. L’identità Ulcc di Wizz Air, definita dai costi di gestione del business, richiede un investimento meticoloso nella preparazione del personale. Rado ha definito il Training Center un “grande investimento per la compagnia” – il costo dei simulatori è pari a 10 milioni – un’infrastruttura cruciale per garantire che, operando con volumi elevati (la compagnia prevede 72 milioni di passeggeri trasportati nel 2025), nulla possa andare storto. La struttura include tre simulatori Full Motion di ultima generazione a Budapest (e ulteriori tre a Roma), che impiegano la più avanzata tecnologia di simulazione. A supporto della formazione della cabin crew (8-10 settimane di training), il mock-up (ottenuto da un aeromobile reale) permette simulazioni complesse. Queste includono la gestione del fuoco e l’addestramento a procedure di emergenza come le simulazioni di ditched (atterraggio sull’acqua) o combinazioni di multi-emergency. Wizz Air ha inoltre intrapreso una direzione strategica verso la collaborazione con partner esterni per incrementare la penetrazione in mercati meno consolidati. L’esempio più rilevante di questa apertura b2b è la partnership con Travel Fusion. Il partner, in questo modello, distribuisce il biglietto mantenendo lo stesso prezzo, senza alcun ricarico. Tuttavia, la priorità assoluta di Wizz Air rimane l’acquisizione dei contatti personali del passeggero. Questa governance del dato è cruciale per il vettore, che affida alle push notifications il servizio di comunicazione essenziale in caso di interruzione del servizio, garantendo così la qualità del post-vendita. La compagnia è ferma nel mantenere la propria identità Ultra low cost: nonostante i test di mercato, il progetto della “Wizz Class” — di cui si è parlato nelle ultime settimane — non rappresenta una transizione verso un modello ibrido. Rado ha categoricamente escluso la possibilità di un cambio di rotta: «Non vogliamo diventare una business airline. La Wizz Class è un adattamento puramente reattivo alle esigenze del segmento di mercato che utilizza i voli per lavoro e che richiede la possibilità di blocco dei posti, senza snaturare l’efficienza strutturale Ulcc».

[post_title] => Gnv rilancia l'impegno verso un futuro sostenibile [post_date] => 2025-11-13T11:22:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763032953000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501463 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501470" align="alignleft" width="300"] Mia Room Mate Roma[/caption] Room Mate Hotels si prepara al Natale invitando gli ospiti a vivere le feste in una delle strutture del gruppo in Europa. La catena alberghiera fondata da Kike Sarasola consolida il suo posizionamento nel segmento lifestyle, puntando su design, accoglienza e integrazione con il tessuto urbano locale. «Per noi l’hotel è sempre stato molto più di un luogo dove dormire. È una casa per chi viaggia, ma anche una parte viva della città - afferma Sarasola -. Le nostre strutture vogliono riflettere quella stessa energia: creativa, accogliente e autentica». Natale in Italia In dettaglio, in Italia Room Mate Hotels concentra la propria proposta natalizia a Milano, Firenze e Roma. A pochi passi dal Duomo di Milano, il Room Mate Collection Giulia celebra il design italiano attraverso gli spazi firmati da Patricia Urquiola, caratterizzati da colori vibranti e un’eleganza contemporanea che si connette con lo spirito creativo della città. Per un Natale all’insegna della cultura, invece, il Room Mate Collection Isabella, nel cuore di Firenze, è il punto di partenza perfetto per visitare le mostre del momento, come quella dedicata al Beato Angelico a Palazzo Strozzi. Infine, il Mia Room Mate Collecion, a pochi passi da Piazza di Spagna e Via Veneto a Roma, propone un’ospitalità contemporanea e personalizzata, diventando un hub strategico per raggiungere il mercatino di piazza Navona, il Christmas World di Villa Borghese e la versione natalizia di Cinecittà World. Europa in primo piano Allargando lo sguardo alle altre destinazioni europee, Madrid, Barcellona e Valencia rappresentano le tre città sulle quali si focalizza l’offerta di Room Mate Hotels. Affacciato sulla Gran Via di Madrid, il Room Mate Macarena regala una vista privilegiata sulle luminarie più iconiche della capitale dalla sua terrazza panoramica. A Barcellona, il Room Mate Anna offre un Natale più tradizionale. Con un design ispirato ai colori del Mediterraneo e alla creatività di Gaudí, l’hotel è situato vicino alla Fira de Santa Llúcia, uno dei mercatini più antichi e caratteristici della città. Il Room Mate Helen Berger di Valencia, premiato con una Chiave Michelin per il secondo anno consecutivo, si aggiunge alle destinazioni imperdibili di questo Natale. Oltre a distinguersi per i suoi ambienti modernisti restaurati, l’atmosfera accogliente e un’attenta proposta gastronomica con influenze internazionali, questo hotel è un punto strategico per godersi una città che a dicembre si riempie di luci, mercatini e attività.. Infine, spazio ad Amsterdam e Londra, nel cuore del Nord Europa. Il Room Mate Aitana di Amsterdam sorge su un’isola artificiale sull’IJ, a soli dieci minuti dal centro storico. Con un design moderno e grandi vetrate affacciate sui canali, permette di vivere la città illuminata dall’Amsterdam Light Festival, pattinare al Museumplein o godersi il Winter Paradise. A Londra, Room Mate Lime Tree, offre un’esperienza boutique con un’anima locale e rappresenta la proposta più intima e raffinata del gruppo. Situato in un’elegante townhouse a Belgravia, combina il classico fascino britannico con dettagli moderni e un’attenzione particolare all’esperienza locale. [post_title] => Room Mate Hotels, Sarasola: «Natale di charme in tutta Europa» [post_date] => 2025-11-13T11:12:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763032346000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arsenale annuncia l’apertura ufficiale delle pre-reservation di “Dream of the Desert”, il primo treno ultra-lusso Made in Italy che viaggerà in Arabia Saudita a partire dalla fine del 2026. L’annuncio è stato dato in occasione di Tourise, dove Arsenale ha siglato due MoU con i principali enti sauditi del settore. Gli accordi firmati con il Tourism Development Fund e con la Saudi Tourism Authority definiscono una collaborazione strategica per il finanziamento, la promozione e la distribuzione globale del progetto. “Dream of the Desert” rappresenta il primo progetto internazionale di Arsenale, oltre alle partnership avviate in Uzbekistan, Egitto e negli Emirati Arabi Uniti e l’acquisizione di Golden Eagle. Il treno accompagnerà i viaggiatori in cinque itinerari tematici per far scoprire i paesaggi, la cultura e le tradizioni del Regno, attraverso esperienze a bordo e soste esclusive. I viaggi tematici “The Northern Sands” è un viaggio di tre giorni da Riyadh ad Al Jouf tra le antiche fortezze di Marid Castle, le incisioni rupestri di Jubbah Rocks e un’esperienza immersiva nel deserto sotto le stelle. “A Taste of AlUla” si sviluppa da Riyadh ad AlUla e unisce l’Arabia moderna al suo patrimonio senza tempo. Un itinerario che tocca le fortezze di Al Jouf, le incisioni rupestri di Jubbah e include un esclusivo campo nel deserto sotto le stelle. Il percorso culmina ad AlUla, con esperienze su misura curate da “Dream of the Desert”, in collaborazione con AlUla Destination. “Whispers of Jubbah” è un’avventura di due giorni dedicata alla scoperta delle incisioni preistoriche di Jubbah e alla visita di Diriyah, culla del Regno e simbolo del suo patrimonio culturale. “Ramadan Nights” è un’esperienza esclusiva durante il mese sacro del Ramadan, dove iftar e suhoor diventano momenti di raffinata convivialità e spiritualità, celebrati a bordo del treno nel cuore del deserto, accompagnato da un’esperienza di osservazione delle stelle dopo l’iftar. “Summer Mirage” è un viaggio estivo di due giorni da e per Riyadh, pensato per vivere il fascino del deserto nella stagione estiva, con eventi tematici, cucina gourmet e comfort assoluto a bordo. "The unbeaten path" «Con Dream of the Desert, il primo treno ultra-lusso Made in Italy in Arabia Saudita, che percorre circa 1.300 chilometri attraverso “the unbeaten path” da Riyadh verso il nord del Paese, confermiamo l’impegno concreto delle imprese italiane nel promuovere un modello d’eccellenza basato su artigianalità, design e ospitalità d’élite - ha dichiarato Paolo Barletta, ceo di Arsenale -. Gli accordi siglati con la Saudi Tourism Authority e il Tourism Development Fund rafforzano ulteriormente questa visione, ponendo le basi per una collaborazione di lungo periodo tra Italia e Arabia Saudita nel segno dell’innovazione, della cultura e della valorizzazione dei territori». Costruito interamente in Italia, il treno rappresenta una sintesi di artigianalità, design e tecnologia ferroviaria di alto livello, reinterpretando l’eleganza italiana in chiave contemporanea e sostenibile. Composto da 14 carrozze, Dream of the Desert ospiterà 31 suite e 2 suite Reali per un totale di 66 passeggeri. Il treno è stato realizzato interamente in Italia negli hub di Brindisi e Bergamo mentre gli interni, firmati dall’architetta Aline Asmar d’Amman e dal suo studio Culture in Architecture, uniscono la tradizione del design e dell’artigianato italiani all’autenticità dell’ospitalità saudita. [post_title] => Arsenale apre le pre vendite del treno Dream of the Desert [post_date] => 2025-11-13T11:07:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763032033000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501448 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come anticipato, BeOnd ha inaugurato ieri il primo volo diretto tra l’Europa e il Red Sea International Airport: Milano Malpensa diventa così il primo scalo europeo con un collegamento diretto verso le nuove destinazioni di lusso saudite - The Red Sea e Amaala - mete emergenti del turismo sostenibile di alta gamma. Il nuovo servizio è operativo due volte a settimana con aeromobili della famiglia A320 configurati interamente con posti lie-flat. L’esperienza di bordo beOnd è pensata per un pubblico leisure premium: sedili Poltrona Frau realizzati da Optimares, cucina gourmet curata da chef e kit di cortesia personalizzati. Con questa nuova rotta, beOnd amplia la propria rete globale e consolida la presenza nel segmento dei viaggi di lusso, rispondendo alla crescente domanda di esperienze tailor-made verso destinazioni esclusive. John Pagano, Group ceo di Red Sea Global, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: «Il nuovo volo da Milano rafforza il legame tra Arabia Saudita ed Europa, segnando un passo avanti nella realizzazione della Vision 2030 del Regno e nella promozione di un turismo che unisce lusso e sostenibilità.» Attualmente, la destinazione Red Sea conta nove hotel di lusso già operativi, tra i quali il Six Senses Southern Dunes a poco meno di un'ora dall'aeroporto. Parallelamente Amaala Triple Bay si prepara al debutto con cinque resort, uno yacht club e un villaggio marino. Il Red Sea International Airport, progettato da Foster + Partners e Jacobs, rappresenta la porta d’ingresso principale alla costa occidentale saudita. Può accogliere fino a due milioni di passeggeri l’anno e si trova a circa 90 km a sud di Al Wajh, a meno di otto ore di volo dall’85% della popolazione mondiale. «Siamo grati alla General Authority of Civil Aviation in Arabia Saudita e all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile in Italia per il loro supporto nel rendere possibile questa rotta - ha dichiarato Tero Taskila, ceo e presidente di beOnd. - Vogliamo inoltre ringraziare la Saudi Tourism Authority, il Red Sea International Airport, il Saudi Air Connectivity Program e Sea Milan Airports per la loro continua fiducia e per aver tracciato il percorso che ci ha permesso di aggiungere Rsi al nostro network in crescita» [gallery ids="501464,501466,501465"] [post_title] => BeOnd ha aperto i primi voli diretti dall’Europa al Red Sea International Airport [post_date] => 2025-11-13T10:02:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => arabia-saudita [1] => beond ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Arabia Saudita [1] => beOnd ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763028178000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501413 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Welcome Travel Group inaugura una nuova fase strategica focalizzata sulla crescita qualitativa del Network, con l’obiettivo di generare valore condiviso per agenzie, fornitori e stakeholder. In occasione dell’evento annuale dedicato ai partner commerciali, il gruppo ha presentato un cambio di paradigma: non più incremento numerico delle agenzie, ma focalizzazione del Network sul supporto allo sviluppo delle realtà già affiliate, concentrandosi sulla valorizzazione delle performance e sulla partecipazione attiva alle iniziative commerciali e marketing delle agenzie della rete, per capitalizzare le strategie e le azioni concordate con i partners e ottimizzare l’orientamento delle vendite massimizzandone i risultati. “Questo evento rappresenta l’occasione per condividere con i nostri Partner il nuovo approccio strategico: una rete più solida, selezionata e performante, capace di generare valore in modo trasversale”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Welcome Travel Group, Adriano Apicella. Un nuovo modello Il concept “Synergy 4Value” diventa il filo conduttore delle nuove iniziative del Network. Si tratta di una sinergia profonda e strutturata tra Welcome Travel Group, le agenzie e i partner commerciali, orientata all’ottimizzazione dei processi finalizzati al rafforzamento dell’effort su tutti i target condivisi e alla conseguente capitalizzazione comune dei risultati. Questa evoluzione prevede un monitoraggio costante dei punti vendita, con focus non solo su volumi di vendita (Leisure, Vettori, Assicurazioni, etc…), ma anche sull’efficacia dell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Network e sul livello di partecipazione alle attività condivise. L’obiettivo è valorizzare chi performa, intercettare il potenziale inespresso e offrire in modo mirato leve concrete per crescere. Network: la qualità al centro Nel corso dell’incontro è stata presentata una fotografia dettagliata del Network in ottica di valore: le agenzie affiliate a Welcome Travel Group registrano un incremento medio dei ricavi rispetto al periodo precedente. Un dato che conferma l’impatto positivo dell’affiliazione sul business delle singole realtà e la centralità della crescita qualitativa come leva strategica. Crescita qualitativa significa selezione mirata delle Agenzie, aumento del fatturato medio per punto vendita, maggiore partecipazione attiva alla vita del Network e, da parte del Network , un potenziamento delle attività outbound, dei service center e degli eventi di condivisione. In questo contesto, le agenzie considerate “plafonate” – con margini di crescita limitati – saranno oggetto di un riposizionamento strategico, mentre quelle con maggiore potenziale beneficeranno di azioni mirate di supporto commerciale, diversificazione di servizi e nuove opportunità di business. La tecnologia rimane centrale Proseguono gli sviluppi sulle Intranet WE hub e Geo space a supporto della rete, che mettono a disposizione funzionalità sempre più evolute per velocizzare il processo di vendita, il reperimento delle informazioni e il monitoraggio delle performance. In questo contesto si inserisce anche il lancio di WEndy e GEOrge, i due assistenti AI che permetteranno agli Agenti di consultare contenuti e strumenti attraverso ricerche in linguaggio naturale, migliorando l’efficienza operativa. Importanti aggiornamenti hanno inoltre interessato le piattaforme di prenotazione welgo! e geoquick, che si arricchiscono sia in termini di funzionalità sia di contenuti. Gli sviluppi hanno coinvolto non solo l’area Leisure, ma anche il comparto Ticketing, grazie all’integrazione di numerose nuove connessioni con GDS e canali NDC, aumentando la competitività dell’offerta. Performance 2024-2025 Il nuovo modello si consolida sulla scia delle brillanti performance del 2024-25 che hanno definitivamente segnato il corso permettendo al Network di raggiungere un record assoluto. Il volume d’affari complessivo generato nel 2024-25 dai 2.636 punti vendita affiliati con i Partner contrattualizzati ha superato i 2.262 milioni di euro, così ripartiti: 1.704 milioni nel segmento Leisure in crescita del +8%: 558 milioni nel comparto Ticketing in crescita del + 10%. Rispetto all’anno precedente si registra una crescita complessiva del +8%, con performance del Network superiori alla media di mercato. “Questi risultati certificano la solidità del nostro modello distributivo e la capacità delle nostre Agenzie di generare valore concreto e duraturo, grazie alle sinergie espresse con la rete dei Partner che sfruttano e ottimizzano le potenzialità del Network,” ha commentato Apicella. [post_title] => Welcome Travel Group, la qualità diventa il paradigma della crescita [post_date] => 2025-11-12T14:01:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762956063000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501398 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Greenwashing nei cieli. Le aziende dovrebbero capire che la battaglia green non è una questione marketing, ma una questione seria. Loro fanno pubblicità su come sono green, pulite, perfette, ma queste comunicazioni servono solo a migliorare l'immagine delle stessa imprese, e quindi a risultare più interessanti da parte dei consumatori. Questa pratica si chiama greenwashing. Ora l'Ue sta facendo una battaglia proprio sul greenwashing. E ora la rivolge verso alcune compagnie aeree. Esattamente 21. Le compagnie aeree interpellate dalla Commissione sono Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, EasyJet, Finnair, KLM, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, Sas, Swiss, TAP, Transavia France, Transavia CV, Volotea, Vueling e Wizz Air. Naturalmente tutte hanno dichiarato la disponibilità a rivedere le proprie asserzioni ambientali, adeguandole alle indicazioni europee per evitare formulazioni che potrebbero essere ritenute fuorvianti. Autorità e impegni Le autorità nazionali per la tutela dei consumatori verificheranno l’attuazione degli impegni assunti dalle compagnie aeree. Se necessario, potranno essere adottate misure di esecuzione. La Commissione europea, insieme alla rete CPC, valuterà anche le pratiche di altre compagnie aeree operanti nel mercato unico, per assicurare condizioni di concorrenza leale e uniformità di applicazione delle norme nel settore dell’aviazione. Gli impegni concordati prevedono che le compagnie aeree: chiariscano che le emissioni di CO₂ di un volo non possono essere neutralizzate o compensate direttamente da contributi individuali; usino il termine “carburanti sostenibili per l’aviazione” solo quando supportato da dati scientifici verificabili; evitino termini vaghi o linguaggio “verde” privo di fondamento tecnico; forniscano informazioni verificabili sugli obiettivi di azzeramento delle emissioni e sui metodi utilizzati; rendano chiari e trasparenti i calcoli relativi alle emissioni di CO₂; presentino prove scientifiche a sostegno delle proprie asserzioni ambientali. [post_title] => La Ue richiama alcune compagnie aeree per pratica di greenwashing [post_date] => 2025-11-12T12:18:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762949927000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501372 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' online il nuovo Reportage dal titolo "Montenegro in un respiro: monti, mare, cultura" realizzato da Travel Quotidiano. C’è un Paese nel cuore dei Balcani che sorprende per la sua capacità di unire mare e montagne, tradizione e modernità, antiche radici e spirito contemporaneo. È il Montenegro, destinazione che sta emergendo nel panorama europeo come nuovo simbolo di ospitalità sostenibile e turismo esperienziale. Il Reportage di Travel Quotidiano conduce il lettore in un itinerario che attraversa il Paese da nord a sud, tra i cinque parchi nazionali, i borghi sospesi nel tempo e le coste bagnate dall’Adriatico. Si parte dalle foreste vergini di Biogradska Gora e dal canyon di Tara, per poi raggiungere Kolašin, dove l’atmosfera dei rifugi di montagna incontra l’autenticità della vita rurale. [gallery columns="5" ids="501386,501385,501382,501383,501384"] Scendendo verso la costa, si riscopre la storia a Cetinje, la poesia di Kotor, il fascino moderno di Porto Montenegro e il lusso raffinato di Sveti Stefan e One&Only Portonovi. Ogni tappa racconta una diversa anima del Paese: quella naturale e incontaminata, quella culturale e identitaria, e quella moderna e cosmopolita. Un viaggio che non cerca eccessi ma emozioni vere, da vivere lentamente, curva dopo curva, tra il profumo dei pini e la brezza del mare. Leggi il Reportage completo [post_title] => Reportage "Montenegro in un respiro: monti, mare, cultura" [post_date] => 2025-11-12T11:03:22+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762945402000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501367 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo la sua partecipazione al World Travel Market di Londra, Quito Turismo, dopo Amsterdam ha portato a Milano e Roma il suo tour europeo di promozione turistica “Siéntete el Centro del Mundo – Europa 2025" per poi proseguire verso Parigi e Madrid. L’obiettivo: rafforzare la presenza della capitale ecuadoregna nei principali mercati turistici europei, puntando su esperienze culturali, gastronomiche e sostenibili. Il roadshow ha registrato il tutto esaurito di agenzie di viaggio e operatori interessati a conoscere l’offerta della destinazione. «La nostra missione è promuovere Quito come capitale dell’esperienza autentica in Ecuador», spiega Julio Fuentes, rappresentante marketing e promozione di Quito Turismo. «Siamo qui per far conoscere non solo la città, ma anche le esperienze che la circondano: dalle Ande alla foresta amazzonica, dalla “foresta nebulosa” alle Galápagos». Il profilo del viaggiatore italiano Nel 2024 oltre 9.000 turisti italiani hanno visitato la capitale, e 19.000 l’Ecuador nel suo complesso. L’Italia rappresenta oggi il sesto mercato europeo per Quito, un bacino in crescita nonostante l’assenza di collegamenti diretti: i flussi arrivano soprattutto via Madrid o Amsterdam grazie ai voli di Iberia, Air Europa, Klm e Avianca (via Bogotá). Il soggiorno medio dei viaggiatori italiani varia tra le due e le tre settimane, con combinazioni che includono Quito, le Galápagos e itinerari nella foresta amazzonica o lungo l’Avenida de los Volcanes. «L’Italia ha grande potenziale di crescita. Stiamo riprendendo la promozione dopo alcuni anni di pausa, con nuove iniziative, collaborazioni e attività media per aumentare la presenza di Quito sul mercato italiano». I dati del 2025 sono in linea con i trend precedenti ma l’obiettivo è far crescere le presenze italiane: fino a settembre, ha spiegato Fuentes, sono state circa 8.000 solo a Quito. «Per il 2025 pensiamo di chiudere intorno a 9.500, e per il 2026 puntiamo a 11.000 o 12.000 visitatori. È un obiettivo ambizioso, ma siamo ottimisti». Esperienze tra cultura e biodiversità Quito offre un mix unico di patrimonio storico e natura e molti primati. Tra i patrimoni Unesco, le Galapagos sono state il primo sito Unesco al mondo, come il centro storico di Quito, considerato anche il meglio conservato dell’America Latina. La cittadina concentra oltre 500 anni di storia, e può vantare il monumento iconico della “Mitad del Mundo” a latiturine "000" che segna il passaggio dell’Equatore. La destinazione promette di offrire ai viaggiatori più curiosi molte esperienze diverse: dal soft trekking a cultura e svago, ma anche enogastronomia, con degustazioni di cacao, caffè e agave, il distillato locale simile alla tequila a feste tradizionali. Tra i gioielli ancora poco conosciuti, c’è la foresta pluviale: una delle cinque aree più biodiversificate al mondo, raggiungibile in meno di due ore dalla capitale e habitat di oltre 540 specie di uccelli e dell’orso andino, quello che ha ispirato il celebre “Paddington Bear”. Ospitalità e sostenibilità L’offerta ricettiva combina boutique hotel ospitati in antiche dimore coloniali e nuove strutture contemporanee come il Go Quito Hotel, recentemente inaugurato. In crescita anche le esperienze di turismo comunitario nelle aree rurali e nella foresta, con pernottamenti presso famiglie locali. «Molti dei nostri visitatori cercano esperienze immersive e sostenibili, che permettano di entrare in contatto con la comunità e con la natura. È un segmento in forte espansione, soprattutto tra i viaggiatori europei dai 25 ai 35 anni, ma anche tra gli over 50 che cercano comfort e autenticità», osserva Fuentes. Eventi e stagionalità Quito, grazie al suo clima equatoriale, è visitabile tutto l’anno. Tra gli appuntamenti più significativi, la Settimana Santa, che unisce processioni religiose e tradizioni ancestrali, e le Fiestas de Quito, da fine novembre a inizio dicembre, che celebrano la fondazione della città con concerti e attività culturali. «Per noi questo roadshow rappresenta l’inizio di una nuova fase di promozione nel mercato italiano ed europeo – conclude Fuentes –. L’interesse riscontrato ci conferma che Quito può diventare una delle capitali sudamericane di riferimento per un turismo sostenibile e d’esperienza». [post_title] => Quito rilancia la promozione turistica in Europa. Italia mercato dal grande potenziale [post_date] => 2025-11-12T10:45:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762944333000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "wizz air viaggio nel cuore del training center di budapest" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2014,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sempre più Italia nell'estate 2026 di Finnair che, alle già annunciate rotte su Catania e Firenze, aggiunge anche un nuovo collegamento per Torino, da Helsinki.\r

\r

Con questa nuova apertura, la compagnia finlandese volerà da nove aeroporti italiani nella stagione estiva 2026, confermando l’Italia come uno dei mercati europei più importanti.\r

\r

«L’Italia rappresenta un mercato strategico per Finnair, e l’apertura della nuova rotta da Torino rafforza il nostro impegno nel migliorare la connettività tra il Bel Paese e il nostro hub di Helsinki - commenta Geoffrey Carrage, regional manager Southern Europe di Finnair -. Il 2026 sarà un anno straordinario per Finnair in Italia. Con nove aeroporti italiani serviti nella stagione estiva 2026, vogliamo offrire ai viaggiatori un’esperienza di volo ancora più accessibile, confortevole e sostenibile, con collegamenti diretti verso la Finlandia e oltre».\r

\r

L'operativo della nuova rotta su Caselle prevede due frequenze settimanali. Il nuovo collegamento unirà il Piemonte, con la sua ricca offerta culturale, enogastronomica e montana, alla capitale finlandese, garantendo comode coincidenze verso le principali destinazioni di lungo raggio del network Finnair, tra cui Asia, Nord America e la nuova rotta per Toronto.\r

\r

Da Helsinki inoltre, i passeggeri in partenza da Torino potranno scoprire con facilità le meraviglie naturali e le esperienze uniche della Lapponia finlandese, da sempre cuore dell’offerta turistica del Paese, una destinazione fruibile tutto l’anno e perfetta per chi vuole vivere attività nella natura.\r

","post_title":"Finnair: altra new entry italiana nell'estate 2026 con la rotta per Torino","post_date":"2025-11-13T13:43:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763041399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501485","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv in primo piano nello sviluppo di un futuro sostenibile. La compagnia, in collaborazione con Lloyd’s Register, annuncia la conclusione della terza edizione del programma di formazione dedicato all’efficienza energetica e alla decarbonizzazione della flotta, svoltosi presso l’Msc Training Center di Sant’Agnello, a Sorrento.\r

La tre giorni ha coinvolto circa 50 membri del personale tecnico e operativo dell’intera flotta, tra cui comandanti, direttori di macchina, commissari capi, primi ingegneri e ufficiali di coperta, con l’obiettivo di rafforzare le competenze nella gestione energetica, nell’impiego di carburanti alternativi e nell’utilizzo di strumenti digitali per il monitoraggio dei consumi e della conformità normativa.\r

\r

Il corso\r

Il corso, sviluppato congiuntamente dal dipartimento di efficienza energetica di Gnv e dagli specialisti tecnici di Lloyd’s Register, ha affrontato i principali temi legati alle regolamentazioni internazionali e comunitarie, insieme alle migliori pratiche operative, alle tecnologie per l’efficienza a bordo e alle strategie per l’adozione di carburanti a basse emissioni come biocarburanti e gnl. Le sessioni hanno alternato momenti teorici, workshop e approfondimenti pratici basati sull’analisi dei dati e dei sistemi di monitoraggio delle prestazioni.\r

“La collaborazione con Lloyd’s Register rappresenta per Gnv un passo importante nel percorso di decarbonizzazione. Investire nella formazione dei nostri equipaggi significa valorizzare le persone, rafforzare le competenze e affrontare con maggiore consapevolezza le nuove sfide normative e operative. Attraverso l’adozione di tecnologie innovative e delle migliori pratiche in tema di efficienza energetica, stiamo contribuendo a ridurre l’impatto ambientale delle nostre operazioni e a sostenere la transizione del settore marittimo verso un futuro più sostenibile» ha dichiarato Ivana Melillo, energy efficiency director di Gnv.\r

«La nostra collaborazione con Gnv riflette l’impegno continuo di Lloyd’s Register nel supportare gli operatori del settore marittimo con servizi e consulenze personalizzate per la gestione energetica, la digitalizzazione e l’adozione di carburanti alternativi. Questo programma di formazione mira a guidare gli armatori e gli operatori attraverso il complesso panorama normativo e ad accelerare il loro percorso di decarbonizzazione» ha aggiunto Gianpaolo Dalla Vedova, strategic business partner, country leader e legale rappresentante per l’Italia di Lloyd’s Register.","post_title":"Gnv rilancia l'impegno verso un futuro sostenibile","post_date":"2025-11-13T11:22:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763032953000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501470\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Mia Room Mate Roma[/caption]\r

\r

Room Mate Hotels si prepara al Natale invitando gli ospiti a vivere le feste in una delle strutture del gruppo in Europa. La catena alberghiera fondata da Kike Sarasola consolida il suo posizionamento nel segmento lifestyle, puntando su design, accoglienza e integrazione con il tessuto urbano locale.\r

\r

«Per noi l’hotel è sempre stato molto più di un luogo dove dormire. È una casa per chi viaggia, ma anche una parte viva della città - afferma Sarasola -. Le nostre strutture vogliono riflettere quella stessa energia: creativa, accogliente e autentica».\r

Natale in Italia\r

In dettaglio, in Italia Room Mate Hotels concentra la propria proposta natalizia a Milano, Firenze e Roma. A pochi passi dal Duomo di Milano, il Room Mate Collection Giulia celebra il design italiano attraverso gli spazi firmati da Patricia Urquiola, caratterizzati da colori vibranti e un’eleganza contemporanea che si connette con lo spirito creativo della città.\r

\r

Per un Natale all’insegna della cultura, invece, il Room Mate Collection Isabella, nel cuore di Firenze, è il punto di partenza perfetto per visitare le mostre del momento, come quella dedicata al Beato Angelico a Palazzo Strozzi.\r

\r

Infine, il Mia Room Mate Collecion, a pochi passi da Piazza di Spagna e Via Veneto a Roma, propone un’ospitalità contemporanea e personalizzata, diventando un hub strategico per raggiungere il mercatino di piazza Navona, il Christmas World di Villa Borghese e la versione natalizia di Cinecittà World.\r

Europa in primo piano\r

Allargando lo sguardo alle altre destinazioni europee, Madrid, Barcellona e Valencia rappresentano le tre città sulle quali si focalizza l’offerta di Room Mate Hotels.\r

\r

Affacciato sulla Gran Via di Madrid, il Room Mate Macarena regala una vista privilegiata sulle luminarie più iconiche della capitale dalla sua terrazza panoramica. A Barcellona, il Room Mate Anna offre un Natale più tradizionale. Con un design ispirato ai colori del Mediterraneo e alla creatività di Gaudí, l’hotel è situato vicino alla Fira de Santa Llúcia, uno dei mercatini più antichi e caratteristici della città. Il Room Mate Helen Berger di Valencia, premiato con una Chiave Michelin per il secondo anno consecutivo, si aggiunge alle destinazioni imperdibili di questo Natale. Oltre a distinguersi per i suoi ambienti modernisti restaurati, l’atmosfera accogliente e un’attenta proposta gastronomica con influenze internazionali, questo hotel è un punto strategico per godersi una città che a dicembre si riempie di luci, mercatini e attività..\r

\r

Infine, spazio ad Amsterdam e Londra, nel cuore del Nord Europa. Il Room Mate Aitana di Amsterdam sorge su un’isola artificiale sull’IJ, a soli dieci minuti dal centro storico. Con un design moderno e grandi vetrate affacciate sui canali, permette di vivere la città illuminata dall’Amsterdam Light Festival, pattinare al Museumplein o godersi il Winter Paradise. A Londra, Room Mate Lime Tree, offre un’esperienza boutique con un’anima locale e rappresenta la proposta più intima e raffinata del gruppo. Situato in un’elegante townhouse a Belgravia, combina il classico fascino britannico con dettagli moderni e un’attenzione particolare all’esperienza locale.\r

\r

","post_title":"Room Mate Hotels, Sarasola: «Natale di charme in tutta Europa»","post_date":"2025-11-13T11:12:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763032346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arsenale annuncia l’apertura ufficiale delle pre-reservation di “Dream of the Desert”, il primo treno ultra-lusso Made in Italy che viaggerà in Arabia Saudita a partire dalla fine del 2026.\r

L’annuncio è stato dato in occasione di Tourise, dove Arsenale ha siglato due MoU con i principali enti sauditi del settore. Gli accordi firmati con il Tourism Development Fund e con la Saudi Tourism Authority definiscono una collaborazione strategica per il finanziamento, la promozione e la distribuzione globale del progetto. \r

“Dream of the Desert” rappresenta il primo progetto internazionale di Arsenale, oltre alle partnership avviate in Uzbekistan, Egitto e negli Emirati Arabi Uniti e l’acquisizione di Golden Eagle.\r

Il treno accompagnerà i viaggiatori in cinque itinerari tematici per far scoprire i paesaggi, la cultura e le tradizioni del Regno, attraverso esperienze a bordo e soste esclusive.\r

\r

I viaggi tematici\r

“The Northern Sands” è un viaggio di tre giorni da Riyadh ad Al Jouf tra le antiche fortezze di Marid Castle, le incisioni rupestri di Jubbah Rocks e un’esperienza immersiva nel deserto sotto le stelle.\r

\r

“A Taste of AlUla” si sviluppa da Riyadh ad AlUla e unisce l’Arabia moderna al suo patrimonio senza tempo. Un itinerario che tocca le fortezze di Al Jouf, le incisioni rupestri di Jubbah e include un esclusivo campo nel deserto sotto le stelle. Il percorso culmina ad AlUla, con esperienze su misura curate da “Dream of the Desert”, in collaborazione con AlUla Destination.\r

\r

“Whispers of Jubbah” è un’avventura di due giorni dedicata alla scoperta delle incisioni preistoriche di Jubbah e alla visita di Diriyah, culla del Regno e simbolo del suo patrimonio culturale.\r

\r

“Ramadan Nights” è un’esperienza esclusiva durante il mese sacro del Ramadan, dove iftar e suhoor diventano momenti di raffinata convivialità e spiritualità, celebrati a bordo del treno nel cuore del deserto, accompagnato da un’esperienza di osservazione delle stelle dopo l’iftar.\r

\r

“Summer Mirage” è un viaggio estivo di due giorni da e per Riyadh, pensato per vivere il fascino del deserto nella stagione estiva, con eventi tematici, cucina gourmet e comfort assoluto a bordo.\r

\"The unbeaten path\"\r

«Con Dream of the Desert, il primo treno ultra-lusso Made in Italy in Arabia Saudita, che percorre circa 1.300 chilometri attraverso “the unbeaten path” da Riyadh verso il nord del Paese, confermiamo l’impegno concreto delle imprese italiane nel promuovere un modello d’eccellenza basato su artigianalità, design e ospitalità d’élite - ha dichiarato Paolo Barletta, ceo di Arsenale -. Gli accordi siglati con la Saudi Tourism Authority e il Tourism Development Fund rafforzano ulteriormente questa visione, ponendo le basi per una collaborazione di lungo periodo tra Italia e Arabia Saudita nel segno dell’innovazione, della cultura e della valorizzazione dei territori».\r

Costruito interamente in Italia, il treno rappresenta una sintesi di artigianalità, design e tecnologia ferroviaria di alto livello, reinterpretando l’eleganza italiana in chiave contemporanea e sostenibile. Composto da 14 carrozze, Dream of the Desert ospiterà 31 suite e 2 suite Reali per un totale di 66 passeggeri. Il treno è stato realizzato interamente in Italia negli hub di Brindisi e Bergamo mentre gli interni, firmati dall’architetta Aline Asmar d’Amman e dal suo studio Culture in Architecture, uniscono la tradizione del design e dell’artigianato italiani all’autenticità dell’ospitalità saudita.","post_title":"Arsenale apre le pre vendite del treno Dream of the Desert","post_date":"2025-11-13T11:07:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763032033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501448","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come anticipato, BeOnd ha inaugurato ieri il primo volo diretto tra l’Europa e il Red Sea International Airport: Milano Malpensa diventa così il primo scalo europeo con un collegamento diretto verso le nuove destinazioni di lusso saudite - The Red Sea e Amaala - mete emergenti del turismo sostenibile di alta gamma.\r

\r

Il nuovo servizio è operativo due volte a settimana con aeromobili della famiglia A320 configurati interamente con posti lie-flat.\r

\r

L’esperienza di bordo beOnd è pensata per un pubblico leisure premium: sedili Poltrona Frau realizzati da Optimares, cucina gourmet curata da chef e kit di cortesia personalizzati. Con questa nuova rotta, beOnd amplia la propria rete globale e consolida la presenza nel segmento dei viaggi di lusso, rispondendo alla crescente domanda di esperienze tailor-made verso destinazioni esclusive. \r

\r

John Pagano, Group ceo di Red Sea Global, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: «Il nuovo volo da Milano rafforza il legame tra Arabia Saudita ed Europa, segnando un passo avanti nella realizzazione della Vision 2030 del Regno e nella promozione di un turismo che unisce lusso e sostenibilità.»\r

\r

Attualmente, la destinazione Red Sea conta nove hotel di lusso già operativi, tra i quali il Six Senses Southern Dunes a poco meno di un'ora dall'aeroporto. Parallelamente Amaala Triple Bay si prepara al debutto con cinque resort, uno yacht club e un villaggio marino. Il Red Sea International Airport, progettato da Foster + Partners e Jacobs, rappresenta la porta d’ingresso principale alla costa occidentale saudita. Può accogliere fino a due milioni di passeggeri l’anno e si trova a circa 90 km a sud di Al Wajh, a meno di otto ore di volo dall’85% della popolazione mondiale.\r

\r

«Siamo grati alla General Authority of Civil Aviation in Arabia Saudita e all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile in Italia per il loro supporto nel rendere possibile questa rotta - ha dichiarato Tero Taskila, ceo e presidente di beOnd. - Vogliamo inoltre ringraziare la Saudi Tourism Authority, il Red Sea International Airport, il Saudi Air Connectivity Program e Sea Milan Airports per la loro continua fiducia e per aver tracciato il percorso che ci ha permesso di aggiungere Rsi al nostro network in crescita»\r

\r

[gallery ids=\"501464,501466,501465\"]","post_title":"BeOnd ha aperto i primi voli diretti dall’Europa al Red Sea International Airport","post_date":"2025-11-13T10:02:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["arabia-saudita","beond"],"post_tag_name":["Arabia Saudita","beOnd"]},"sort":[1763028178000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501413","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Welcome Travel Group inaugura una nuova fase strategica focalizzata sulla crescita qualitativa del Network, con l’obiettivo di generare valore condiviso per agenzie, fornitori e stakeholder.\r

In occasione dell’evento annuale dedicato ai partner commerciali, il gruppo ha presentato un cambio di paradigma: non più incremento numerico delle agenzie, ma focalizzazione del Network sul supporto allo sviluppo delle realtà già affiliate, concentrandosi sulla valorizzazione delle performance e sulla partecipazione attiva alle iniziative commerciali e marketing delle agenzie della rete, per capitalizzare le strategie e le azioni concordate con i partners e ottimizzare l’orientamento delle vendite massimizzandone i risultati.\r

“Questo evento rappresenta l’occasione per condividere con i nostri Partner il nuovo approccio strategico: una rete più solida, selezionata e performante, capace di generare valore in modo trasversale”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Welcome Travel Group, Adriano Apicella.\r

\r

Un nuovo modello\r

Il concept “Synergy 4Value” diventa il filo conduttore delle nuove iniziative del Network. Si tratta di una sinergia profonda e strutturata tra Welcome Travel Group, le agenzie e i partner commerciali, orientata all’ottimizzazione dei processi finalizzati al rafforzamento dell’effort su tutti i target condivisi e alla conseguente capitalizzazione comune dei risultati.\r

Questa evoluzione prevede un monitoraggio costante dei punti vendita, con focus non solo su volumi di vendita (Leisure, Vettori, Assicurazioni, etc…), ma anche sull’efficacia dell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Network e sul livello di partecipazione alle attività condivise. L’obiettivo è valorizzare chi performa, intercettare il potenziale inespresso e offrire in modo mirato leve concrete per crescere.\r

\r

Network: la qualità al centro\r

Nel corso dell’incontro è stata presentata una fotografia dettagliata del Network in ottica di valore: le agenzie affiliate a Welcome Travel Group registrano un incremento medio dei ricavi rispetto al periodo precedente.\r

Un dato che conferma l’impatto positivo dell’affiliazione sul business delle singole realtà e la centralità della crescita qualitativa come leva strategica. Crescita qualitativa significa selezione mirata delle Agenzie, aumento del fatturato medio per punto vendita, maggiore partecipazione attiva alla vita del Network e, da parte del Network , un potenziamento delle attività outbound, dei service center e degli eventi di condivisione.\r

In questo contesto, le agenzie considerate “plafonate” – con margini di crescita limitati – saranno oggetto di un riposizionamento strategico, mentre quelle con maggiore potenziale beneficeranno di azioni mirate di supporto commerciale, diversificazione di servizi e nuove opportunità di business.\r

\r

La tecnologia rimane centrale \r

Proseguono gli sviluppi sulle Intranet WE hub e Geo space a supporto della rete, che mettono a disposizione funzionalità sempre più evolute per velocizzare il processo di vendita, il reperimento delle informazioni e il monitoraggio delle performance. In questo contesto si inserisce anche il lancio di WEndy e GEOrge, i due assistenti AI che permetteranno agli Agenti di consultare contenuti e strumenti attraverso ricerche in linguaggio naturale, migliorando l’efficienza operativa.\r

Importanti aggiornamenti hanno inoltre interessato le piattaforme di prenotazione welgo! e geoquick, che si arricchiscono sia in termini di funzionalità sia di contenuti. Gli sviluppi hanno coinvolto non solo l’area Leisure, ma anche il comparto Ticketing, grazie all’integrazione di numerose nuove connessioni con GDS e canali NDC, aumentando la competitività dell’offerta.\r

\r

Performance 2024-2025\r

Il nuovo modello si consolida sulla scia delle brillanti performance del 2024-25 che hanno definitivamente segnato il corso permettendo al Network di raggiungere un record assoluto. Il volume d’affari complessivo generato nel 2024-25 dai 2.636 punti vendita affiliati con i Partner contrattualizzati ha superato i 2.262 milioni di euro, così ripartiti: 1.704 milioni nel segmento Leisure in crescita del +8%: 558 milioni nel comparto Ticketing in crescita del + 10%. Rispetto all’anno precedente si registra una crescita complessiva del +8%, con performance del Network superiori alla media di mercato.\r

“Questi risultati certificano la solidità del nostro modello distributivo e la capacità delle nostre Agenzie di generare valore concreto e duraturo, grazie alle sinergie espresse con la rete dei Partner che sfruttano e ottimizzano le potenzialità del Network,” ha commentato Apicella.\r

\r

","post_title":"Welcome Travel Group, la qualità diventa il paradigma della crescita","post_date":"2025-11-12T14:01:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1762956063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501398","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Greenwashing nei cieli. Le aziende dovrebbero capire che la battaglia green non è una questione marketing, ma una questione seria. Loro fanno pubblicità su come sono green, pulite, perfette, ma queste comunicazioni servono solo a migliorare l'immagine delle stessa imprese, e quindi a risultare più interessanti da parte dei consumatori. Questa pratica si chiama greenwashing. Ora l'Ue sta facendo una battaglia proprio sul greenwashing. E ora la rivolge verso alcune compagnie aeree. Esattamente 21.\r

\r

Le compagnie aeree interpellate dalla Commissione sono Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, EasyJet, Finnair, KLM, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, Sas, Swiss, TAP, Transavia France, Transavia CV, Volotea, Vueling e Wizz Air.\r

\r

Naturalmente tutte hanno dichiarato la disponibilità a rivedere le proprie asserzioni ambientali, adeguandole alle indicazioni europee per evitare formulazioni che potrebbero essere ritenute fuorvianti.\r

Autorità e impegni\r

Le autorità nazionali per la tutela dei consumatori verificheranno l’attuazione degli impegni assunti dalle compagnie aeree. Se necessario, potranno essere adottate misure di esecuzione. La Commissione europea, insieme alla rete CPC, valuterà anche le pratiche di altre compagnie aeree operanti nel mercato unico, per assicurare condizioni di concorrenza leale e uniformità di applicazione delle norme nel settore dell’aviazione.\r

\r

Gli impegni concordati prevedono che le compagnie aeree: chiariscano che le emissioni di CO₂ di un volo non possono essere neutralizzate o compensate direttamente da contributi individuali; usino il termine “carburanti sostenibili per l’aviazione” solo quando supportato da dati scientifici verificabili; evitino termini vaghi o linguaggio “verde” privo di fondamento tecnico; forniscano informazioni verificabili sugli obiettivi di azzeramento delle emissioni e sui metodi utilizzati; rendano chiari e trasparenti i calcoli relativi alle emissioni di CO₂; presentino prove scientifiche a sostegno delle proprie asserzioni ambientali.","post_title":"La Ue richiama alcune compagnie aeree per pratica di greenwashing","post_date":"2025-11-12T12:18:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762949927000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501372","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' online il nuovo Reportage dal titolo \"Montenegro in un respiro: monti, mare, cultura\" realizzato da Travel Quotidiano. \r

\r

C’è un Paese nel cuore dei Balcani che sorprende per la sua capacità di unire mare e montagne, tradizione e modernità, antiche radici e spirito contemporaneo. È il Montenegro, destinazione che sta emergendo nel panorama europeo come nuovo simbolo di ospitalità sostenibile e turismo esperienziale.\r

\r

Il Reportage di Travel Quotidiano conduce il lettore in un itinerario che attraversa il Paese da nord a sud, tra i cinque parchi nazionali, i borghi sospesi nel tempo e le coste bagnate dall’Adriatico. Si parte dalle foreste vergini di Biogradska Gora e dal canyon di Tara, per poi raggiungere Kolašin, dove l’atmosfera dei rifugi di montagna incontra l’autenticità della vita rurale.\r

\r

[gallery columns=\"5\" ids=\"501386,501385,501382,501383,501384\"]\r

\r

Scendendo verso la costa, si riscopre la storia a Cetinje, la poesia di Kotor, il fascino moderno di Porto Montenegro e il lusso raffinato di Sveti Stefan e One&Only Portonovi. Ogni tappa racconta una diversa anima del Paese: quella naturale e incontaminata, quella culturale e identitaria, e quella moderna e cosmopolita.\r

\r

Un viaggio che non cerca eccessi ma emozioni vere, da vivere lentamente, curva dopo curva, tra il profumo dei pini e la brezza del mare.\r

\r

Leggi il Reportage completo","post_title":"Reportage \"Montenegro in un respiro: monti, mare, cultura\"","post_date":"2025-11-12T11:03:22+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1762945402000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la sua partecipazione al World Travel Market di Londra, Quito Turismo, dopo Amsterdam ha portato a Milano e Roma il suo tour europeo di promozione turistica “Siéntete el Centro del Mundo – Europa 2025\" per poi proseguire verso Parigi e Madrid. L’obiettivo: rafforzare la presenza della capitale ecuadoregna nei principali mercati turistici europei, puntando su esperienze culturali, gastronomiche e sostenibili. Il roadshow ha registrato il tutto esaurito di agenzie di viaggio e operatori interessati a conoscere l’offerta della destinazione.\r

«La nostra missione è promuovere Quito come capitale dell’esperienza autentica in Ecuador», spiega Julio Fuentes, rappresentante marketing e promozione di Quito Turismo. «Siamo qui per far conoscere non solo la città, ma anche le esperienze che la circondano: dalle Ande alla foresta amazzonica, dalla “foresta nebulosa” alle Galápagos».\r

Il profilo del viaggiatore italiano\r

Nel 2024 oltre 9.000 turisti italiani hanno visitato la capitale, e 19.000 l’Ecuador nel suo complesso. L’Italia rappresenta oggi il sesto mercato europeo per Quito, un bacino in crescita nonostante l’assenza di collegamenti diretti: i flussi arrivano soprattutto via Madrid o Amsterdam grazie ai voli di Iberia, Air Europa, Klm e Avianca (via Bogotá).\r

Il soggiorno medio dei viaggiatori italiani varia tra le due e le tre settimane, con combinazioni che includono Quito, le Galápagos e itinerari nella foresta amazzonica o lungo l’Avenida de los Volcanes. «L’Italia ha grande potenziale di crescita. Stiamo riprendendo la promozione dopo alcuni anni di pausa, con nuove iniziative, collaborazioni e attività media per aumentare la presenza di Quito sul mercato italiano».\r

I dati del 2025 sono in linea con i trend precedenti ma l’obiettivo è far crescere le presenze italiane: fino a settembre, ha spiegato Fuentes, sono state circa 8.000 solo a Quito. «Per il 2025 pensiamo di chiudere intorno a 9.500, e per il 2026 puntiamo a 11.000 o 12.000 visitatori. È un obiettivo ambizioso, ma siamo ottimisti».\r

Esperienze tra cultura e biodiversità\r

Quito offre un mix unico di patrimonio storico e natura e molti primati. Tra i patrimoni Unesco, le Galapagos sono state il primo sito Unesco al mondo, come il centro storico di Quito, considerato anche il meglio conservato dell’America Latina. La cittadina concentra oltre 500 anni di storia, e può vantare il monumento iconico della “Mitad del Mundo” a latiturine \"000\" che segna il passaggio dell’Equatore.\r

La destinazione promette di offrire ai viaggiatori più curiosi molte esperienze diverse: dal soft trekking a cultura e svago, ma anche enogastronomia, con degustazioni di cacao, caffè e agave, il distillato locale simile alla tequila a feste tradizionali. Tra i gioielli ancora poco conosciuti, c’è la foresta pluviale: una delle cinque aree più biodiversificate al mondo, raggiungibile in meno di due ore dalla capitale e habitat di oltre 540 specie di uccelli e dell’orso andino, quello che ha ispirato il celebre “Paddington Bear”.\r

Ospitalità e sostenibilità\r

L’offerta ricettiva combina boutique hotel ospitati in antiche dimore coloniali e nuove strutture contemporanee come il Go Quito Hotel, recentemente inaugurato. In crescita anche le esperienze di turismo comunitario nelle aree rurali e nella foresta, con pernottamenti presso famiglie locali.\r

«Molti dei nostri visitatori cercano esperienze immersive e sostenibili, che permettano di entrare in contatto con la comunità e con la natura. È un segmento in forte espansione, soprattutto tra i viaggiatori europei dai 25 ai 35 anni, ma anche tra gli over 50 che cercano comfort e autenticità», osserva Fuentes.\r

Eventi e stagionalità\r

Quito, grazie al suo clima equatoriale, è visitabile tutto l’anno. Tra gli appuntamenti più significativi, la Settimana Santa, che unisce processioni religiose e tradizioni ancestrali, e le Fiestas de Quito, da fine novembre a inizio dicembre, che celebrano la fondazione della città con concerti e attività culturali.\r

«Per noi questo roadshow rappresenta l’inizio di una nuova fase di promozione nel mercato italiano ed europeo – conclude Fuentes –. L’interesse riscontrato ci conferma che Quito può diventare una delle capitali sudamericane di riferimento per un turismo sostenibile e d’esperienza».","post_title":"Quito rilancia la promozione turistica in Europa. Italia mercato dal grande potenziale","post_date":"2025-11-12T10:45:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762944333000]}]}}