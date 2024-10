Silversea realizzerà un hotel da 150 camere alle porte dell’Antartide Sarà situato a Port Williams, in Cile, il nuovo hotel da 150 camere che Silversea Cruises intende costruire, per supportare la propria offerta di crociere – spedizioni verso l’Antartide. La struttura servirà infatti ad accogliere gli ospiti che acquisteranno pacchetti volo più crociera nell’home port della compagnia per gli itinerari verso il Polo Sud. Silversea sottolinea come i servizi dell’albergo saranno coerenti con quelli che i passeggeri sperimentano a bordo delle proprie navi. La proprietà sarà realizzata in collaborazione con degli investitori locali e dovrebbe aprire entro la fine del 2025. Includerà anche un ristorante, un bar, una lounge, un centro fitness, nonché un gift shop con prodotti di artigianato del territorio. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà situato a Port Williams, in Cile, il nuovo hotel da 150 camere che Silversea Cruises intende costruire, per supportare la propria offerta di crociere - spedizioni verso l'Antartide. La struttura servirà infatti ad accogliere gli ospiti che acquisteranno pacchetti volo più crociera nell'home port della compagnia per gli itinerari verso il Polo Sud. Silversea sottolinea come i servizi dell'albergo saranno coerenti con quelli che i passeggeri sperimentano a bordo delle proprie navi. La proprietà sarà realizzata in collaborazione con degli investitori locali e dovrebbe aprire entro la fine del 2025. Includerà anche un ristorante, un bar, una lounge, un centro fitness, nonché un gift shop con prodotti di artigianato del territorio. [post_title] => Silversea realizzerà un hotel da 150 camere alle porte dell'Antartide [post_date] => 2024-10-03T13:45:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727963114000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475897 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il tema del sovraffollamento turistico è stato al centro del convegno “Crociere, le risposte all’overtourism” organizzato da Clia (Cruise Lines International Association) presso la sede della Stampa Estera a Roma. Esperti, rappresentanti del settore crocieristico e istituzioni si sono confrontati sulle sfide e sulle possibili soluzioni per una gestione sostenibile dei flussi turistici. I dati I risultati dello studio “The State of Tourism and Hospitality 2024”, presentati durante l’evento, evidenziano come il 2024 rappresenti un anno di ripresa e riallineamento ai numeri del 2019, con una previsione di 1,5 miliardi di turisti globali e un totale di 8.600 miliardi di dollari spesi nel settore. Di questi, circa 30 milioni saranno crocieristi, con il comparto crocieristico che incide per un 2% sui volumi turistici mondiali. Tuttavia, lo studio ha messo in luce un’importante criticità: l'80% dei flussi si concentra sul 10% dei siti turistici più iconici, creando sfide significative per la gestione sostenibile del turismo. Overtourism: un "non problema" Daniela Santanché, ministro del turismo, ha voluto sottolineare l’importanza di gestire con attenzione i flussi turistici affinché l'Italia possa emergere come destinazione di qualità, capace di offrire esperienze sostenibili e ben organizzate. «Le crociere rappresentano un turismo molto importante per il nostro Paese, basti pensare che in Italia abbiamo 9 porti su 20 del Mediterraneo – ha dichiarato –. Non sono contraria alle crociere, ma dobbiamo lavorare insieme per trovare il modo migliore di regolamentare i flussi turistici, per evitare che vengano percepiti come una minaccia dalle comunità locali». Santanché ha spiegato anche che il problema non è l’overtourism in sé, ma piuttosto la mancanza di una pianificazione adeguata. «La domanda che mi faccio è se stiamo facendo il meglio per le nostre destinazioni. Dobbiamo confrontarci per trovare soluzioni condivise, coinvolgendo le comunità locali, affinché si percepisca il turismo come un’opportunità e non come un problema». Dello stesso avviso anche gli altri interventi, volti a presentare lo sviluppo del settore crocieristico come una potenziale soluzione al problema dell'overtourism, piuttosto che come parte della problematica. Grazie a delle caratteristiche intrinseche del settore, come la capacità di programmare con anni di anticipo, le crociere potrebbero sostenere una politica di ridistribuzione dei flussi. Le soluzioni Francesco Galietti, direttore di Clia Italia, ha fatto riferimento ad alcune case history virtuose: «Pensiamo ad esempio a Dubrovnik e alle Baleari. Qui le compagnie crocieristiche hanno firmato accordi con le istituzioni per scaglionare gli arrivi durante la settimana e alleviare la pressione sui centri urbani». Leonardo Massa, vicepresidente della divisione crociere del gruppo Msc, ha ribadito il ruolo rilevante dell’industria crocieristica nella politica di gestione dei flussi di una destinazione: «Siamo in grado di pianificare con 2-3 anni di anticipo gli itinerari delle nostre navi e persino stimare la nazionalità dei passeggeri che ospiteremo a bordo - aggiunge - fornendo così alle destinazioni dati utili per prepararsi all’afflusso di visitatori». Inoltre, il vicepresidente ha sottolineato come il settore crocieristico sia stato capace di destagionalizzare il prodotto, altro tema chiave nella lotta all'overtourism: «Fino a vent’anni fa, nel Mediterraneo non si facevano crociere d’inverno, oggi siamo presenti tutto l’anno, distribuendo i flussi in maniera più equilibrata». Infrastrutture e innovazione Alessandro Carollo, associate vice president di Royal Caribbean Group, ha evidenziato invece la necessità di migliorare le infrastrutture portuali italiane per accogliere al meglio le navi di nuova generazione. «In Italia ci sono ancora pochi porti pronti a collegare le navi alle reti elettriche a terra - spiega -. Dopo il 2035, Royal Caribbean prevede di avere la prima nave a emissioni zero, ma per raggiungere questo obiettivo è fondamentale che le infrastrutture portuali siano adeguate e in grado di supportare nuovi carburanti a zero emissioni di CO2». Sul capitolo innovazione, Massa ha ricordato che «le navi sono vere e proprie città galleggianti, laboratori di innovazione che implementano tecnologie avanzate per l’efficientamento energetico, il riciclo delle acque reflue e la gestione avanzata dei rifiuti». Ha concluso sottolineando che il 60% dei clienti che visitano una destinazione tramite una crociera torna successivamente per soggiorni più lunghi: «Siamo un formidabile strumento di promozione delle destinazioni, se il territorio si dimostra capace di sfruttare questa opportunità, considerando anche che il cliente delle crociere non può essere considerato basso spendente». [post_title] => Clia, crociere e overtourism: «Siamo la soluzione, non il problema» [post_date] => 2024-10-03T13:25:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727961940000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475889 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Confcommercio La Spezia lancia un nuovo consorzio: All in One Tourism Solutions. «Si tratta di un gruppo di professionisti – spiega Roberto Martini, direttore di Confcommercio La Spezia – tra tour operator, alberghi, extralberghiero, ville di lusso, ristorazione, nautica e trasporto Ncc, in grado di fornire un servizio completo ai turisti che scelgono la nostra provincia». Il Consorzio per la precisione ha debuttato alla Spezia in primavera in occasione di un Evento organizzato per i buyer stranieri, ma l’obiettivo è di elevare la qualità della partecipazione alle Fiere. «Per questo motivo il Ttg di Rimini – aggiunge Martini – rappresenta un evento che ci consente di uscire dai nostri confini. Nel frattempo stiamo preparando un sito internet dedicato e poi pianificheremo un programma per il 2025 in funzione degli sviluppi, perché la volontà è di fare presenza anche nel campo europeo». Gli operatori entrati in All in One Tourism Solutions La Spezia sono tutti di alto livello, legati all’identità di un territorio ricchissimo dal punto di vista storico, culturale ed ambientale, che offre non solo le conosciutissime 5 Terre, non solo mare ma anche un entroterra da scoprire con tanti borghi ricchi di storia e tradizioni. «Gli operatori puntano prima di tutto a promuovere tutte le eccellenze e le peculiarità del territorio – commenta il direttore di Confcommercio – Lo scopo del nuovo gruppo è quello di lavorare in sinergia per portare valore aggiunto». Nel 2025 Confcommercio La Spezia festeggerà gli 80 anni: l’associazione ha visto una città ed una provincia crescere tra industria, portuale e commercio. «Oggi La Spezia – conclude Martini - è tra le città più importanti nel Turismo. Confcommercio, che ha sempre avuto attenzione all’economia del territorio, mantiene alta la concentrazione sugli aspetti più importanti del Turismo facendo in modo che non imploda. Questo significa puntare su accoglienza, servizi di buon livello perché il ricordo da parte del viaggiatore sia buono. Il territorio è cambiato ed oggi il turismo rappresenta un punto focale per tutta l’area per questo vogliamo aiutare le imprese a fare squadra». [post_title] => Confcommercio La Spezia debutta al Ttg con All in One Tourism Solutions [post_date] => 2024-10-03T13:22:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727961778000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways si è classificata al quarto posto nella categoria “Best Inflight Food” dei 10Best Readers' Choice Award 2024, i premi attribuiti ogni anno dai lettori della nota testata americana Usa Today. Nella classifica che premia i dieci vettori più votati per l’offerta gastronomica a bordo, quella italiana è la compagnia aerea europea ad occupare la posizione più alta. «Questo riconoscimento è l’ulteriore conferma che stiamo andando nella giusta direzione nell'offrire ai nostri passeggeri un'esperienza italiana unica e memorabile ogni volta che volano con noi. Lavoriamo con impegno per far sentire i passeggeri immersi nella cultura italiana fin dal momento in cui salgono a bordo e l’offerta gastronomica in volo è parte essenziale di questo obiettivo - ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways -. Grazie ai nostri menù, curati da chef italiani stellati, Ita porta i sapori della cucina italiana in alta quota e garantisce ai clienti un’esperienza autentica su tutti i voli intercontinentali». Il 2024 è un anno di crescita significativa per Ita Airways: durante l'estate la compagnia ha operato voli verso 57 destinazioni, di cui 16 domestiche, 26 internazionali e 15 intercontinentali e ha inaugurato nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Chicago e Toronto in Nord America, Accra e Dakar, Riad e Gedda. Nella prossima stagione invernale, Ita amplierà ulteriormente il proprio network con nuovi collegamenti verso l’Asia, introducendo i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Dubai (dal 27 ottobre) e Bangkok (dal 16 novembre), per offrire ai viaggiatori di tutto il mondo una connettività di riferimento. [post_title] => Ita Airways sfiora il podio di Usa Today per il Best Inflight Food 2024 [post_date] => 2024-10-03T12:59:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727960399000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è aperta con l'evento From Rome to Paris in Red la nuova collaborazione tra il gruppo Leonardo Hotels e il Ferrari Club Passione Rossa. Lo scorso 27 settembre trenta Ferrari brandizzate Leonardo Hotels e Nyx Hotel Rome by Leonardo Hotels sono partite dalla Capitale attraversando i paesaggi dello stivale alla volta di Lazise, sul lago di Garda, in un viaggio simbolico che proseguirà nei prossimi mesi con una tappa europea con destinazione Parigi. La partnership ha tra l'altro acceso i riflettori sulla nuova apertura romana proprio del Nyx Hotel Rome by Leonardo Hotels, in programma nella prima parte del 2025. Durante la cavalcata in red non sono inoltre mancate esibizioni spettacolari come la parata lungo le vie di Lazise, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale della città, che ha visto la partecipazione del sindaco, Damiano Bergamini, e dell’assessore alle Manifestazioni e alla cultura, Elena Buio. "Siamo felici di inaugurare la collaborazione con Passione Rossa Ferrari Club con questo viaggio unico che esprime perfettamente l’identità dei nostri brand - sottolinea il country general manager Italy, France & Hungary, Raphael Carmon -. L’evento From Rome to Paris in Red testimonia il nostro approccio dinamico e in continua evoluzione. La scelta di Lazise e del Leonardo Hotel Lago di Garda per ospitare la prima tappa simbolica di questa cavalcata in rosso tra le nostre strutture in Italia ed Europa sottolinea la preparazione dei nostri hotel ad accogliere eventi di alto livello. L’iniziativa vuole anche celebrare la cultura italiana, della quale ci facciamo portavoce, rafforzando il legame con i territori in cui siamo presenti”. Il sodalizio con Ferrari Club Passione Rossa, composto da collezionisti che coltivano la passione per i viaggi e il mondo del lusso, vede il coinvolgimento di Fabio Barone, fondatore e presidente del club, che si è aggiudicato sei Guinness World Speed Record alla guida di una Ferrari, di cui l’ultimo ottenuto a giugno 2024 sulla portaerei Garibaldi a Taranto. Tra le sue imprese più spettacolari, la conduzione di 30 Ferrari al Circolo Polare Artico per la prima volta nella storia. [post_title] => Leonardo Hotels in Red: nuova partnership con il Ferrari Club Passione Rossa [post_date] => 2024-10-03T10:48:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727952481000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475863 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A un anno dalla presentazione ufficiale alla fiera di Rimini del 2023, gli obiettivi di Sicani Villages, il network di realtà sicane, rimangono quelli di promuovere le peculiarità del territorio in tutte le stagioni dell’anno, creando momenti di incontro e relazione. Quella dei Borghi Sicani è un’area della Sicilia che dalla costa sud si estende fino ai boschi dell’entroterra, abbracciando un comprensorio di 29 comuni riuniti sotto il distretto rurale di Qualità dei Sicani, vasta area geografica tra le province di Agrigento e Palermo. Una regione che invita i visitatori a scoprirne lentamente il patrimonio culturale, artistico, enogastronomico e naturalistico anche nell’imminente stagione autunnale, dove si potrà assaporare ancora un po’ della magia dell’estate. Lontano dai flussi turistici di massa, lungo la costa Sicana è possibile godere ancora in autunno delle sue spiagge, grazie alla mite temperatura che caratterizza la zona. E se l’escursione alla Scala dei Turchi, l’imponente scogliera di marna bianca che si affaccia sul mare della costa agrigentina, è d’obbligo, la stessa emozione si potrà vivere passeggiando a Capo Bianco, Punta Bianca o percorrendo a cavallo la chilometrica spiaggia della riserva naturale Orientata Torre Salsa. Ci si potrà poi tuffare in un viaggio enogastronomico tra chioschi gourmet, ristoranti stellati e cantine che offrono degustazioni di vini locali. Senza dimenticare però gli workshop culinari, anche definiti come “cucinare in famiglia”, termine che meglio esprime l’autenticità dell’esperienza. Un viaggio in questa terra non può quindi escludere una visita autunnale nella costa Sicana, tra le più belle della Sicilia, per vivere momenti che permetteranno di esplorare una parte della ricchezza enogastronomica della regione, offrendo un assaggio delle eccellenze locali in scenari straordinari. “Nei borghi Sicani lungo la costa, i viaggiatori arrivano per esplorare luoghi dove ricordi e tradizioni ancora permeano la vita quotidiana della gente che vi risiede – spiega Laura Massoni di Pure Sicily, il partner capofila del progetto –. Questo stile di vita attrae i nostri esploratori, portandoli oltre l'architettura di luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, abbracciando il turismo slow. I nostri esperti, chiamati local insider in inglese o cunuscituri in siciliano stretto, accompagnano gli ospiti in un mondo vissuto nei secoli, permettendo loro di godere del territorio come facevano i loro avi. La curiosità del viaggiatore è non solo vedere i luoghi, ma anche assaporare la vita che ancora appartiene a noi. Nel borgo di Siculiana, per esempio, i visitatori possono esplorare il museo dei mestieri, un castello Chiaramontano e un ristorante dove i sapori autentici evocano un ciavuru (profumo) di tradizioni e memorie indimenticabili. Perché i luoghi senza le persone non possono trasmettere emozioni". [post_title] => Sicani Villages: vivere la Sicilia lontani dai flussi turistici di massa [post_date] => 2024-10-03T10:26:08+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727951168000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475857 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_427295" align="alignleft" width="300"] Roberto Di Tullio[/caption] Cresce il prodotto mice del gruppo Belstay Hotels, che nel mese di settembre vede i volumi del comparto congressi, incentive ed eventi crescere del 25% rispetto all'anno precedente. La parte del leone spetta alle strutture di Milano Assago e Roma Aurelia, in quanto maggiormente vocate al business per l’alto numero di sale meeting a disposizione, con più di 530 eventi confermati e oltre 1.700 camere a contingenza (dato rilevato sempre a settembre). Bene anche l’andamento di Milano Linate, con un tasso d’occupazione complessivo di 30 sale, ma ancor più Venezia Mestre, che mette a segno quest’anno l’organizzazione di ben 130 eventi in sede. In generale, l’attività meeting di Belstay Hotels incide ora per il 40% sul fatturato f&b banqueting. “Grazie all’ulteriore consolidamento nel settore meeting - dichiara l'a.d. Roberto Di Tullio, - la nostra attenzione si volge ora verso i gruppi sportivi, che nel 2024 hanno fatto segnare un raddoppio del proprio volume presso le nostre strutture (tasso d’incidenza del 15% sugli eventi totali della compagnia) e su cui intendiamo investire con decisione nel 2025. Il dato è stato indubbiamente trainato dall’organizzazione a Roma dei Campionati europei di atletica leggera 2024, grazie ai quali il Belstay Roma Aurelia ha raggiunto un tasso d’occupazione del 100%, ospitando gli iscritti alle gare per l’intero periodo di competizione, fra il 7 e il 12 giugno”. [post_title] => Belstay a tutto mice: a settembre volumi a +25% [post_date] => 2024-10-03T10:10:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727950256000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475854 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways una nuova rotta per Toronto il prossimo 11 dicembre: tre i voli settimanali previsti, operati da Boeing 777-300Er, dotati di 42 poltrone della premiata Qsuite Business Class e 312 poltrone di Economy Class. Quattordicesima rotta della compagnia aerea nelle Americhe, la nuova tratta per Toronto segna la seconda destinazione della compagnia in Canada, aggiungendosi a Montréal, che dal suo lancio ha trasportato più di 1,6 milioni di passeggeri con sette voli giornalieri da e per la città. «La rotta per Toronto rappresenta un impegno forte e duraturo per fornire ai passeggeri di Qatar Airways la connettività potenziata che meritano, oltre all'accesso al nostro servizio leader mondiale e al prodotto di bordo Qsuite - ha dichiarato l'ad del gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. L'aggiunta di un quattordicesimo gateway al nostro network per le Americhe testimonia anche il nostro obiettivo di mantenere una presenza chiave nel mercato locale e consolida la nostra reputazione di connettore globale affidabile». [post_title] => Qatar Airways pronta a decollare verso Toronto, seconda destinazione in Canada [post_date] => 2024-10-03T10:04:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727949885000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines e Travelport hanno siglato un accordo pluriennale di rinnovo della partnership che include i contenuti Ndc. Una delle principali compagnie aeree statunitensi sta collaborando con Travelport all'integrazione della sua soluzione Ndc in Travelport+ per supportare la trasformazione delle vendite e dei servizi di Delta. «Abbiamo esteso il nostro accordo sui contenuti completi, oltre a rendere disponibile la soluzione tecnologica Ndc di Delta a tutti i clienti delle agenzie di Travelport - ha dichiarato Jeff Lobl, managing director, distribution strategy and agency sales programs di Delta Air Lines -. Insieme, puntiamo a creare valore assicurandoci che ai clienti vengano presentate le opzioni migliori per soddisfare le loro esigenze, per un'esperienza di acquisto migliore e più personalizzata». Per aiutare le agenzie a risolvere i problemi di confronto tra le offerte Ndc e i contenuti tradizionali, Travelport ha recentemente presentato il suo Content Curation Layer (Ccl). Il Ccl di Travelport utilizza l'intelligenza artificiale e il machine-learning per vagliare i contenuti aggregati e multi-fonte e restituire la giusta gamma di risultati di ricerca accurati e altamente intuitivi, normalizzati e di più facile comprensione per agenti e viaggiatori. Ccl è l'ultimo miglioramento della piattaforma Travelport+, che semplifica la fornitura di contenuti pronti per la vendita al dettaglio da parte di partner come Delta e presenta opzioni personalizzate ai clienti delle agenzie e ai viaggiatori finali. «Il nostro accordo rinnovato con Delta sottolinea il nostro impegno comune a modernizzare il travel retail per gli agenti e i viaggiatori con un'esperienza di acquisto e di servizio personalizzata e senza soluzione di continuità”, ha dichiarato Damian Hickey, global head of Travel Partners di Travelport -. Mentre ci prepariamo per la futura distribuzione dei contenuti Ndc di Delta, la nostra capacità di fornire contenuti multi-fonte in un modo pronto per la vendita al dettaglio assicura che gli agenti e i viaggiatori saranno in grado di acquistare e confrontare facilmente tutte le offerte di prodotti di Delta in un unico luogo». [post_title] => Delta e Travelport rinnovano l'intesa che include anche l'integrazione con Ndc [post_date] => 2024-10-03T09:55:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727949352000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "silversea realizzera un hotel 150 camere alle porte dellantartide" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":52,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5196,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà situato a Port Williams, in Cile, il nuovo hotel da 150 camere che Silversea Cruises intende costruire, per supportare la propria offerta di crociere - spedizioni verso l'Antartide. La struttura servirà infatti ad accogliere gli ospiti che acquisteranno pacchetti volo più crociera nell'home port della compagnia per gli itinerari verso il Polo Sud.\r

\r

Silversea sottolinea come i servizi dell'albergo saranno coerenti con quelli che i passeggeri sperimentano a bordo delle proprie navi. La proprietà sarà realizzata in collaborazione con degli investitori locali e dovrebbe aprire entro la fine del 2025. Includerà anche un ristorante, un bar, una lounge, un centro fitness, nonché un gift shop con prodotti di artigianato del territorio.","post_title":"Silversea realizzerà un hotel da 150 camere alle porte dell'Antartide","post_date":"2024-10-03T13:45:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727963114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il tema del sovraffollamento turistico è stato al centro del convegno “Crociere, le risposte all’overtourism” organizzato da Clia (Cruise Lines International Association) presso la sede della Stampa Estera a Roma. Esperti, rappresentanti del settore crocieristico e istituzioni si sono confrontati sulle sfide e sulle possibili soluzioni per una gestione sostenibile dei flussi turistici.\r

I dati \r

I risultati dello studio “The State of Tourism and Hospitality 2024”, presentati durante l’evento, evidenziano come il 2024 rappresenti un anno di ripresa e riallineamento ai numeri del 2019, con una previsione di 1,5 miliardi di turisti globali e un totale di 8.600 miliardi di dollari spesi nel settore. Di questi, circa 30 milioni saranno crocieristi, con il comparto crocieristico che incide per un 2% sui volumi turistici mondiali.\r

\r

Tuttavia, lo studio ha messo in luce un’importante criticità: l'80% dei flussi si concentra sul 10% dei siti turistici più iconici, creando sfide significative per la gestione sostenibile del turismo.\r

Overtourism: un \"non problema\"\r

Daniela Santanché, ministro del turismo, ha voluto sottolineare l’importanza di gestire con attenzione i flussi turistici affinché l'Italia possa emergere come destinazione di qualità, capace di offrire esperienze sostenibili e ben organizzate. «Le crociere rappresentano un turismo molto importante per il nostro Paese, basti pensare che in Italia abbiamo 9 porti su 20 del Mediterraneo – ha dichiarato –. Non sono contraria alle crociere, ma dobbiamo lavorare insieme per trovare il modo migliore di regolamentare i flussi turistici, per evitare che vengano percepiti come una minaccia dalle comunità locali».\r

\r

Santanché ha spiegato anche che il problema non è l’overtourism in sé, ma piuttosto la mancanza di una pianificazione adeguata. «La domanda che mi faccio è se stiamo facendo il meglio per le nostre destinazioni. Dobbiamo confrontarci per trovare soluzioni condivise, coinvolgendo le comunità locali, affinché si percepisca il turismo come un’opportunità e non come un problema».\r

\r

Dello stesso avviso anche gli altri interventi, volti a presentare lo sviluppo del settore crocieristico come una potenziale soluzione al problema dell'overtourism, piuttosto che come parte della problematica. Grazie a delle caratteristiche intrinseche del settore, come la capacità di programmare con anni di anticipo, le crociere potrebbero sostenere una politica di ridistribuzione dei flussi.\r

Le soluzioni\r

Francesco Galietti, direttore di Clia Italia, ha fatto riferimento ad alcune case history virtuose: «Pensiamo ad esempio a Dubrovnik e alle Baleari. Qui le compagnie crocieristiche hanno firmato accordi con le istituzioni per scaglionare gli arrivi durante la settimana e alleviare la pressione sui centri urbani».\r

\r

Leonardo Massa, vicepresidente della divisione crociere del gruppo Msc, ha ribadito il ruolo rilevante dell’industria crocieristica nella politica di gestione dei flussi di una destinazione: «Siamo in grado di pianificare con 2-3 anni di anticipo gli itinerari delle nostre navi e persino stimare la nazionalità dei passeggeri che ospiteremo a bordo - aggiunge - fornendo così alle destinazioni dati utili per prepararsi all’afflusso di visitatori». Inoltre, il vicepresidente ha sottolineato come il settore crocieristico sia stato capace di destagionalizzare il prodotto, altro tema chiave nella lotta all'overtourism: «Fino a vent’anni fa, nel Mediterraneo non si facevano crociere d’inverno, oggi siamo presenti tutto l’anno, distribuendo i flussi in maniera più equilibrata».\r

Infrastrutture e innovazione\r

Alessandro Carollo, associate vice president di Royal Caribbean Group, ha evidenziato invece la necessità di migliorare le infrastrutture portuali italiane per accogliere al meglio le navi di nuova generazione. «In Italia ci sono ancora pochi porti pronti a collegare le navi alle reti elettriche a terra - spiega -. Dopo il 2035, Royal Caribbean prevede di avere la prima nave a emissioni zero, ma per raggiungere questo obiettivo è fondamentale che le infrastrutture portuali siano adeguate e in grado di supportare nuovi carburanti a zero emissioni di CO2».\r

\r

Sul capitolo innovazione, Massa ha ricordato che «le navi sono vere e proprie città galleggianti, laboratori di innovazione che implementano tecnologie avanzate per l’efficientamento energetico, il riciclo delle acque reflue e la gestione avanzata dei rifiuti». Ha concluso sottolineando che il 60% dei clienti che visitano una destinazione tramite una crociera torna successivamente per soggiorni più lunghi: «Siamo un formidabile strumento di promozione delle destinazioni, se il territorio si dimostra capace di sfruttare questa opportunità, considerando anche che il cliente delle crociere non può essere considerato basso spendente».\r

\r

","post_title":"Clia, crociere e overtourism: «Siamo la soluzione, non il problema»","post_date":"2024-10-03T13:25:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727961940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Confcommercio La Spezia lancia un nuovo consorzio: All in One Tourism Solutions.\r

\r

«Si tratta di un gruppo di professionisti – spiega Roberto Martini, direttore di Confcommercio La Spezia – tra tour operator, alberghi, extralberghiero, ville di lusso, ristorazione, nautica e trasporto Ncc, in grado di fornire un servizio completo ai turisti che scelgono la nostra provincia».\r

\r

Il Consorzio per la precisione ha debuttato alla Spezia in primavera in occasione di un Evento organizzato per i buyer stranieri, ma l’obiettivo è di elevare la qualità della partecipazione alle Fiere.\r

\r

«Per questo motivo il Ttg di Rimini – aggiunge Martini – rappresenta un evento che ci consente di uscire dai nostri confini. Nel frattempo stiamo preparando un sito internet dedicato e poi pianificheremo un programma per il 2025 in funzione degli sviluppi, perché la volontà è di fare presenza anche nel campo europeo».\r

\r

Gli operatori entrati in All in One Tourism Solutions La Spezia sono tutti di alto livello, legati all’identità di un territorio ricchissimo dal punto di vista storico, culturale ed ambientale, che offre non solo le conosciutissime 5 Terre, non solo mare ma anche un entroterra da scoprire con tanti borghi ricchi di storia e tradizioni.\r

\r

«Gli operatori puntano prima di tutto a promuovere tutte le eccellenze e le peculiarità del territorio – commenta il direttore di Confcommercio – Lo scopo del nuovo gruppo è quello di lavorare in sinergia per portare valore aggiunto».\r

\r

Nel 2025 Confcommercio La Spezia festeggerà gli 80 anni: l’associazione ha visto una città ed una provincia crescere tra industria, portuale e commercio.\r

\r

«Oggi La Spezia – conclude Martini - è tra le città più importanti nel Turismo. Confcommercio, che ha sempre avuto attenzione all’economia del territorio, mantiene alta la concentrazione sugli aspetti più importanti del Turismo facendo in modo che non imploda. Questo significa puntare su accoglienza, servizi di buon livello perché il ricordo da parte del viaggiatore sia buono. Il territorio è cambiato ed oggi il turismo rappresenta un punto focale per tutta l’area per questo vogliamo aiutare le imprese a fare squadra».","post_title":"Confcommercio La Spezia debutta al Ttg con All in One Tourism Solutions","post_date":"2024-10-03T13:22:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727961778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways si è classificata al quarto posto nella categoria “Best Inflight Food” dei 10Best Readers' Choice Award 2024, i premi attribuiti ogni anno dai lettori della nota testata americana Usa Today. Nella classifica che premia i dieci vettori più votati per l’offerta gastronomica a bordo, quella italiana è la compagnia aerea europea ad occupare la posizione più alta.\r

«Questo riconoscimento è l’ulteriore conferma che stiamo andando nella giusta direzione nell'offrire ai nostri passeggeri un'esperienza italiana unica e memorabile ogni volta che volano con noi. Lavoriamo con impegno per far sentire i passeggeri immersi nella cultura italiana fin dal momento in cui salgono a bordo e l’offerta gastronomica in volo è parte essenziale di questo obiettivo - ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways -. Grazie ai nostri menù, curati da chef italiani stellati, Ita porta i sapori della cucina italiana in alta quota e garantisce ai clienti un’esperienza autentica su tutti i voli intercontinentali».\r

Il 2024 è un anno di crescita significativa per Ita Airways: durante l'estate la compagnia ha operato voli verso 57 destinazioni, di cui 16 domestiche, 26 internazionali e 15 intercontinentali e ha inaugurato nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Chicago e Toronto in Nord America, Accra e Dakar, Riad e Gedda. \r

Nella prossima stagione invernale, Ita amplierà ulteriormente il proprio network con nuovi collegamenti verso l’Asia, introducendo i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Dubai (dal 27 ottobre) e Bangkok (dal 16 novembre), per offrire ai viaggiatori di tutto il mondo una connettività di riferimento.","post_title":"Ita Airways sfiora il podio di Usa Today per il Best Inflight Food 2024","post_date":"2024-10-03T12:59:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727960399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è aperta con l'evento From Rome to Paris in Red la nuova collaborazione tra il gruppo Leonardo Hotels e il Ferrari Club Passione Rossa. Lo scorso 27 settembre trenta Ferrari brandizzate Leonardo Hotels e Nyx Hotel Rome by Leonardo Hotels sono partite dalla Capitale attraversando i paesaggi dello stivale alla volta di Lazise, sul lago di Garda, in un viaggio simbolico che proseguirà nei prossimi mesi con una tappa europea con destinazione Parigi. La partnership ha tra l'altro acceso i riflettori sulla nuova apertura romana proprio del Nyx Hotel Rome by Leonardo Hotels, in programma nella prima parte del 2025. Durante la cavalcata in red non sono inoltre mancate esibizioni spettacolari come la parata lungo le vie di Lazise, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale della città, che ha visto la partecipazione del sindaco, Damiano Bergamini, e dell’assessore alle Manifestazioni e alla cultura, Elena Buio.\r

\r

\"Siamo felici di inaugurare la collaborazione con Passione Rossa Ferrari Club con questo viaggio unico che esprime perfettamente l’identità dei nostri brand - sottolinea il country general manager Italy, France & Hungary, Raphael Carmon -. L’evento From Rome to Paris in Red testimonia il nostro approccio dinamico e in continua evoluzione. La scelta di Lazise e del Leonardo Hotel Lago di Garda per ospitare la prima tappa simbolica di questa cavalcata in rosso tra le nostre strutture in Italia ed Europa sottolinea la preparazione dei nostri hotel ad accogliere eventi di alto livello. L’iniziativa vuole anche celebrare la cultura italiana, della quale ci facciamo portavoce, rafforzando il legame con i territori in cui siamo presenti”.\r

\r

Il sodalizio con Ferrari Club Passione Rossa, composto da collezionisti che coltivano la passione per i viaggi e il mondo del lusso, vede il coinvolgimento di Fabio Barone, fondatore e presidente del club, che si è aggiudicato sei Guinness World Speed Record alla guida di una Ferrari, di cui l’ultimo ottenuto a giugno 2024 sulla portaerei Garibaldi a Taranto. Tra le sue imprese più spettacolari, la conduzione di 30 Ferrari al Circolo Polare Artico per la prima volta nella storia.","post_title":"Leonardo Hotels in Red: nuova partnership con il Ferrari Club Passione Rossa","post_date":"2024-10-03T10:48:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727952481000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A un anno dalla presentazione ufficiale alla fiera di Rimini del 2023, gli obiettivi di Sicani Villages, il network di realtà sicane, rimangono quelli di promuovere le peculiarità del territorio in tutte le stagioni dell’anno, creando momenti di incontro e relazione. Quella dei Borghi Sicani è un’area della Sicilia che dalla costa sud si estende fino ai boschi dell’entroterra, abbracciando un comprensorio di 29 comuni riuniti sotto il distretto rurale di Qualità dei Sicani, vasta area geografica tra le province di Agrigento e Palermo. Una regione che invita i visitatori a scoprirne lentamente il patrimonio culturale, artistico, enogastronomico e naturalistico anche nell’imminente stagione autunnale, dove si potrà assaporare ancora un po’ della magia dell’estate.\r

\r

Lontano dai flussi turistici di massa, lungo la costa Sicana è possibile godere ancora in autunno delle sue spiagge, grazie alla mite temperatura che caratterizza la zona. E se l’escursione alla Scala dei Turchi, l’imponente scogliera di marna bianca che si affaccia sul mare della costa agrigentina, è d’obbligo, la stessa emozione si potrà vivere passeggiando a Capo Bianco, Punta Bianca o percorrendo a cavallo la chilometrica spiaggia della riserva naturale Orientata Torre Salsa.\r

\r

Ci si potrà poi tuffare in un viaggio enogastronomico tra chioschi gourmet, ristoranti stellati e cantine che offrono degustazioni di vini locali. Senza dimenticare però gli workshop culinari, anche definiti come “cucinare in famiglia”, termine che meglio esprime l’autenticità dell’esperienza. Un viaggio in questa terra non può quindi escludere una visita autunnale nella costa Sicana, tra le più belle della Sicilia, per vivere momenti che permetteranno di esplorare una parte della ricchezza enogastronomica della regione, offrendo un assaggio delle eccellenze locali in scenari straordinari.\r

\r

“Nei borghi Sicani lungo la costa, i viaggiatori arrivano per esplorare luoghi dove ricordi e tradizioni ancora permeano la vita quotidiana della gente che vi risiede – spiega Laura Massoni di Pure Sicily, il partner capofila del progetto –. Questo stile di vita attrae i nostri esploratori, portandoli oltre l'architettura di luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, abbracciando il turismo slow. I nostri esperti, chiamati local insider in inglese o cunuscituri in siciliano stretto, accompagnano gli ospiti in un mondo vissuto nei secoli, permettendo loro di godere del territorio come facevano i loro avi. La curiosità del viaggiatore è non solo vedere i luoghi, ma anche assaporare la vita che ancora appartiene a noi. Nel borgo di Siculiana, per esempio, i visitatori possono esplorare il museo dei mestieri, un castello Chiaramontano e un ristorante dove i sapori autentici evocano un ciavuru (profumo) di tradizioni e memorie indimenticabili. Perché i luoghi senza le persone non possono trasmettere emozioni\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Sicani Villages: vivere la Sicilia lontani dai flussi turistici di massa","post_date":"2024-10-03T10:26:08+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1727951168000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_427295\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Di Tullio[/caption]\r

\r

Cresce il prodotto mice del gruppo Belstay Hotels, che nel mese di settembre vede i volumi del comparto congressi, incentive ed eventi crescere del 25% rispetto all'anno precedente. La parte del leone spetta alle strutture di Milano Assago e Roma Aurelia, in quanto maggiormente vocate al business per l’alto numero di sale meeting a disposizione, con più di 530 eventi confermati e oltre 1.700 camere a contingenza (dato rilevato sempre a settembre). Bene anche l’andamento di Milano Linate, con un tasso d’occupazione complessivo di 30 sale, ma ancor più Venezia Mestre, che mette a segno quest’anno l’organizzazione di ben 130 eventi in sede. In generale, l’attività meeting di Belstay Hotels incide ora per il 40% sul fatturato f&b banqueting. \r

\r

“Grazie all’ulteriore consolidamento nel settore meeting - dichiara l'a.d. Roberto Di Tullio, - la nostra attenzione si volge ora verso i gruppi sportivi, che nel 2024 hanno fatto segnare un raddoppio del proprio volume presso le nostre strutture (tasso d’incidenza del 15% sugli eventi totali della compagnia) e su cui intendiamo investire con decisione nel 2025. Il dato è stato indubbiamente trainato dall’organizzazione a Roma dei Campionati europei di atletica leggera 2024, grazie ai quali il Belstay Roma Aurelia ha raggiunto un tasso d’occupazione del 100%, ospitando gli iscritti alle gare per l’intero periodo di competizione, fra il 7 e il 12 giugno”.\r

\r

","post_title":"Belstay a tutto mice: a settembre volumi a +25%","post_date":"2024-10-03T10:10:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727950256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways una nuova rotta per Toronto il prossimo 11 dicembre: tre i voli settimanali previsti, operati da Boeing 777-300Er, dotati di 42 poltrone della premiata Qsuite Business Class e 312 poltrone di Economy Class.\r

\r

Quattordicesima rotta della compagnia aerea nelle Americhe, la nuova tratta per Toronto segna la seconda destinazione della compagnia in Canada, aggiungendosi a Montréal, che dal suo lancio ha trasportato più di 1,6 milioni di passeggeri con sette voli giornalieri da e per la città.\r

\r

«La rotta per Toronto rappresenta un impegno forte e duraturo per fornire ai passeggeri di Qatar Airways la connettività potenziata che meritano, oltre all'accesso al nostro servizio leader mondiale e al prodotto di bordo Qsuite - ha dichiarato l'ad del gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. L'aggiunta di un quattordicesimo gateway al nostro network per le Americhe testimonia anche il nostro obiettivo di mantenere una presenza chiave nel mercato locale e consolida la nostra reputazione di connettore globale affidabile».","post_title":"Qatar Airways pronta a decollare verso Toronto, seconda destinazione in Canada","post_date":"2024-10-03T10:04:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727949885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines e Travelport hanno siglato un accordo pluriennale di rinnovo della partnership che include i contenuti Ndc. Una delle principali compagnie aeree statunitensi sta collaborando con Travelport all'integrazione della sua soluzione Ndc in Travelport+ per supportare la trasformazione delle vendite e dei servizi di Delta.\r

\r

«Abbiamo esteso il nostro accordo sui contenuti completi, oltre a rendere disponibile la soluzione tecnologica Ndc di Delta a tutti i clienti delle agenzie di Travelport - ha dichiarato Jeff Lobl, managing director, distribution strategy and agency sales programs di Delta Air Lines -. Insieme, puntiamo a creare valore assicurandoci che ai clienti vengano presentate le opzioni migliori per soddisfare le loro esigenze, per un'esperienza di acquisto migliore e più personalizzata».\r

\r

Per aiutare le agenzie a risolvere i problemi di confronto tra le offerte Ndc e i contenuti tradizionali, Travelport ha recentemente presentato il suo Content Curation Layer (Ccl). Il Ccl di Travelport utilizza l'intelligenza artificiale e il machine-learning per vagliare i contenuti aggregati e multi-fonte e restituire la giusta gamma di risultati di ricerca accurati e altamente intuitivi, normalizzati e di più facile comprensione per agenti e viaggiatori. Ccl è l'ultimo miglioramento della piattaforma Travelport+, che semplifica la fornitura di contenuti pronti per la vendita al dettaglio da parte di partner come Delta e presenta opzioni personalizzate ai clienti delle agenzie e ai viaggiatori finali.\r

\r

«Il nostro accordo rinnovato con Delta sottolinea il nostro impegno comune a modernizzare il travel retail per gli agenti e i viaggiatori con un'esperienza di acquisto e di servizio personalizzata e senza soluzione di continuità”, ha dichiarato Damian Hickey, global head of Travel Partners di Travelport -. Mentre ci prepariamo per la futura distribuzione dei contenuti Ndc di Delta, la nostra capacità di fornire contenuti multi-fonte in un modo pronto per la vendita al dettaglio assicura che gli agenti e i viaggiatori saranno in grado di acquistare e confrontare facilmente tutte le offerte di prodotti di Delta in un unico luogo».","post_title":"Delta e Travelport rinnovano l'intesa che include anche l'integrazione con Ndc","post_date":"2024-10-03T09:55:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727949352000]}]}}