Si rinnova la partnership Costa Crociere – National Geographic con dieci nuove escursioni Si rinnova la partnership tra Costa Crociere e National Geographic, grazie a un nuovo portafoglio di escursioni per dieci esperienze a terra inedite, disponibili per gli itinerari in Mediterraneo, isole Canarie e Madera. In vendita da questo mese di giugno, le proposte dei National Geographic Day Tours mirano anche a promuovere uno stile di viaggio responsabile, destinando una parte del ricavato di ogni esperienza alla National Geographic Society per finanziare la ricerca e i programmi sostenibili in tutto il mondo. Inoltre, sono pensate per piccoli gruppi di esploratori per curare il rapporto personale con la guida, nel rispetto della natura. Nel Mediterraneo occidentale Costa propone dunque il monte Raschio a Roma, per un trekking in una foresta di faggi protetta, riconosciuta come Patrimonio naturale dell’umanità Unesco, mentre una guida locale racconta il lavoro dell’esploratore Alfredo di Filippo, per lo studio e la conservazione di questo luogo . A Napoli, gli ospiti andranno invece alla scoperta della vita quotidiana delle tartarughe marine e del lavoro per preservarle dell’esploratrice del Sandra Hochscheid al Turtle Point di Portici: il più grande centro di ricerca dedicato del Mediterraneo e parte della atazione zoologica Anton Dohrn. A Ibiza, la guida erborista mostrerà la campagna autentica dell’isola, per conoscere gli odori e i sapori delle erbe selvatiche e imparare a conoscerne gli usi. Poi, in un allevamento biologico di api, aperto esclusivamente ai viaggiatori del National Geographic, si andrà alla scoperta dell’apicoltura e dell’importanza delle api per l’ecosistema. Nel Mediterraneo orientale, gli ospiti potranno quindi vivere un’autentica esperienza locale a Mykonos insieme a una famiglia del posto che aprirà le porte della propria abitazione esclusivamente per loro, con prodotti tipici, musica, racconti sulla vita dell’isola e aneddoti culturali. A Dubrovnik si potranno scoprire i benefici e i sapori dell’ostricoltura, navigando nelle acque incontaminate della baia di Mali Ston, una riserva naturale speciale, e visitando un allevamento di ostriche. Anche Rodi permetterà di vivere un’esperienza di biologia marina per conoscere la storia della Blutopia: una piccola azienda a conduzione familiare che cerca di far rimanere i giovani scienziati sulla propria isola e di proteggere l’ambiente marino naturale, andando alla scoperta dell’acquacoltura e dell’ecoturismo marino. Nelle isole Canarie, a Lanzarote, si potrà degustare un vino vulcanico coltivato in una fattoria, La Geria, solitamente chiusa al pubblico, immersa in un paesaggio lunare. Un enologo e un biologo spiegheranno come, dopo una serie di eruzioni vulcaniche che hanno cambiato per sempre l’aspetto e il terreno dell’area, gli agricoltori locali hanno trovato un nuovo metodo di coltivazione unico al mondo. A Gran Canaria gli ospiti potranno immergersi nelle foreste lussureggianti e nelle scogliere rocciose delle montagne dell’isola, tra antichi insediamenti e siti sacri. Accompagnati da una guida specializzata, percorreranno sentieri nascosti e scopriranno punti panoramici, assaporando la cucina locale. Ad attendere i passeggeri a Tenerife c’è l’ultima roccaforte dei pastori locali, a Teno Alto: una fortezza delle tradizioni rurali dell’isola. In quest’area protetta gli abitanti si impegnano a tutelare non solo l’ambiente naturale, ma anche le tradizioni culturali. Si potrà conoscere la popolazione del luogo, visitare un’azienda casearia tradizionale e pranzare in un ristorante locale, con i suoi prodotti a chilometro zero. Infine, a Funchal, Madera, Costa Crociere propone la scoperta dell’agricoltura sostenibile nella fattoria Quinta Pedagogica da Camacha, dove si potrà conoscere l’impatto ambientale di alcune pratiche agricole partecipando ad attività e laboratori guidati dal proprietario della fattoria, prima di gustare torte fatte in casa e tè appena preparato.

