Si conclude il triplete maldiviano di Azemar con i fam trip dedicati ai resort Cocoon Collection Terza settimana consecutiva di fam trip alle Maldive per il tour operator Azemar, che dal 26 settembre al 3 ottobre ha accompagnato altri dieci agenti di viaggio alla scoperta dei propri resort Cocoon Collection nell’arcipelago: il Cocoon Maldives, lo You&Me Maldives e il Joy Island. Come nella seconda occasione, partner d’eccezione del viaggio, è stata la compagnia aerea Emirates. A guidare il gruppo, Federico Calò, area sales Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, nonché Massimo Ravaglia, area sales Triveneto. Gli agenti che hanno partecipato sono stati invece Paolo Civello della Altrameta Viaggi di Catania, Michela Amore della Viaggiare con Amore di Ostia, Anna Maria Dendena della Eurocontinental Viaggi di Zingonia-Verdellino, Marzia Farina della Viaggi Santerno di Imola, Stefania Fumagalli della Fermata 36 di Monza, Serena Dal Santo della Gateway Tours di Lugano, Matteo Gaspari della Vet di Forte dei Marmi, Julie Parisi della Par-Easy Travel di Lucca, Olga Nigro della M12 Travel Agency di Napoli e Fabiana Falavigna della Rosso Tropico Viaggi di Castel Goffredo. Condividi

