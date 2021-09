Settemari ha già aperto le vendite del Mare Italia 2022

L’estate è appena iniziata per Settemari. Il tour operator di casa Uvet, infatti, ha già anticipato l’apertura delle vendite Mare Italia per la stagione estiva 2022. Le vendite sono aperte dal 15 settembre sia attraverso il booking telefonico sia mediante il booking online per le agenzie di viaggio “click & book”.

Per la Summer 2022, quindi, sono già disponibili tutte le strutture a marchio Uvet Hotel Company del mare Italia e, in particolare, il Santo Stefano Resort & Spa di La Maddalena, il Baia dei Mulini Resort & Spa di Erice, l’Infinity Resort & Spa di Tropea, il Falconara Resort & Spa di Marina di Butera e il Mursia Resort & Spa di Pantelleria. L’iniziativa è sostenuta dalla speciale offerta Bambino Gratis disponibile per prenotazioni entro il 30/11/2021 sul SettemariPrime Santo Stefano, SettemariClub Baia dei Mulini e Settemari Balance Club Infinity Resort.

Per dare strumenti utili alla vendita alle agenzie di viaggio, soluzioni innovative e adatte alle proprie necessità, Settemari ha lanciato l’operazione “Voucher last call”, iniziativa studiata per consentire alle adv di utilizzare i voucher Covid 2020 attraverso una delle tre soluzioni proposte: “Voucherfree”, “Specialefuerte” e “SpecialeItalia22”.

La soluzione “Voucherfree” permette alle agenzie di viaggio di accontentare il cliente che non ha ancora utilizzato il voucher Settemari o Amo il Mondo, rimborsandolo e convertendolo in un credito Jump per acquistare viaggi costruiti o singoli servizi in tutto il Mondo.

Con la soluzione “SpecialeFuerte” i clienti delle agenzie di viaggio potranno usare il voucher per una vacanza al Settemari Club Monica Beach di Costa

Calma, dove potranno godere di un’escursione di mezza giornata in regalo, per le agenzie è invece prevista una commissione speciale del 20%.

“SpecialeItalia22” consente di utilizzare il voucher per prenotare subito una vacanza nelle strutture Settemari in Italia; per i clienti delle agenzie sono garantiti prezzi e vantaggi uguali all’estate 2021 e in regalo la polizza assicurativa base equivalente a uno sconto di 39 euro per passeggero, oltre all’offerta “Bambino Free” per prenotazioni entro il 31 ottobre 2021.

«Siamo molto lieti di aver anticipato l’apertura delle vendite per la Summer Mare Italia 2022 confermando le destinazioni storiche del nostro t.o” – ha commentato Martino Dotti, sales manager di Settemari – “e di aver lanciato in contemporanea l’operazione “Voucher last call” che persegue un duplice obiettivo: da un lato accontentare il cliente che non ha ancora utilizzato il voucher Settemari o Amo il Mondo, dall’altro consentire all’agenzia di fare business».