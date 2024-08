Seabourn, il lusso dell’expedition cruising tra Caraibi, Antartide, Alaska e Africa Con le ultime nate della flotta, Seabourn Venture e Seabourn Pursuit, entrambe progettate per esplorazioni polari e avventure in luoghi remoti e dotate di due sottomarini costruiti su misura per osservare il mondo sotto la superficie dell’oceano, Seabourn amplia la propria offerta di itinerari mantenendo inalterato l’elevato standard di servizio con cucina gourmet e lussuose sistemazioni in 132 suites.

Sono 7 le navi della flotta Seabourn dotate di sole suite di varie categorie. Tutte le navi Seabourn sono costruite in Italia e rispecchiano un lusso made in italy, un’eleganza moderna, priva di eccessi e stravaganze, un arredamento che punta sui colori tenui e la cura dei dettagli dall’atmosfera intima e riservata. Il servizio di lusso prevede per molte categorie di cabine un maggiordomo personale e un team di professionisti, esperti naturalisti, scienziati, geologi e storici sulle navi expedition che, con gli zodiac a disposizione, faranno sbarcare nei luoghi più remoti per vivere al massimo l’esperienza di una spedizione polare. Il vero lusso per Seabourn risiede nella possibilità esclusiva e insolita di raggiungere destinazioni quasi sconosciute al turismo di massa, grazie alle dimensioni contenute delle sue navi: dalle Isole caraibiche meno battute come St. Barth e Iles des Saintes, agli sbarchi in Antartide con gli zodiac, alla navigazione negli stretti fiordi dell’Alaska; e ancora avvistamento della fauna selvatica, escursioni in kayak tra i ghiacciai, sono solo alcuni esempi delle innumerevoli esperienze che riserva una crociera Seabourn.

Tra i punti di eccellenza la cucina di bordo curata da uno degli chef 3 stelle Michelin più premiati degli Stati Uniti, Thomas Keller. Le destinazioni top: Alaska – Artide – Antartide – Passaggio a Nord Ovest – Caraibi e crociere esotiche – Africa. Tra le offerte speciali:

MORE MOMENTS ON US con credito a bordo fino a USD 2.200 per suite per chi prenota entro il 3 Settembre 2024 una crociera Seabourn con destinazione Mediterraneo, Nord Europa, Alaska, Asia, Artide, Sud Pacifico e altre ancora con partenze 2025 e 2026. Il credito può essere utilizzato per arricchire il proprio viaggio con escursioni, trattamenti spa, wifi e shopping nelle boutique di bordo.

SEABOURN ENCORE: 10% DI SCONTO SU 6 ITINERARI, anche combinabili tra loro, con partenze nella primavera 2025 a scelta tra Asia, Hawaii e Pacifico, Canale di Panama, traversata atlantica e Mediterraneo con durata da 7 a 25 giorni prenotabili entro il 19 Novembre 2024. Quote da € 3.829 p.p per la crociera di 7 notti nel Mediterraneo dalla costiera amalfitana fino a Dubrovnik in partenza il 18 Maggio 2025. La proposta Seabourn

Crociera extra luxury GRAND AFRICA: un’esperienza di viaggio unica ricca di safari, immersioni, snorkeling ed escursioni culturali con 42 scali in 20 Paesi.

4 proposte alla scoperta dell’Africa con partenze a Novembre, Dicembre e Gennaio 2025

Partenza di Capodanno il 27 dicembre – 17 notti da Cape Town alle Seychelles con quote da € 10.599

Partenza il 30 Novembre per l’intero Grand Africa Voyage di 90 notti da/per Barcellona con quote da € 47.799. Quote per persona in suite all inclusive, tasse incluse, mance non richieste Condividi

