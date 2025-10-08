Scortichini, Go World, e la sfida del “tour operator per passione” Passione. E’ questo il leit motiv che guida Ludovico Scortichini, ceo di Go World, nella scelta di destinazioni sempre nuove, in linea con quella “verticalizzazione” del viaggio che ha nelle linee di prodotto il suo asset vincente. Ultima arrivata la Mauritania, grazie alla collaborazione con una dmc affidabile e professionale come Mauritania Desert Voyages, rappresentata da Ebba M’Heimed. “La Mauritania è l’ultima frontiera ancora poco esplorata per il viaggiatore curioso e appassionato – spiega Scortichini -. Si tratta dell’unico Paese rimasto nomade a tutti gli effetti, di religione islamica ma con un’interpretazione più libera e aperta del ruolo delle donne. E’ vicino – comodamente raggiungibile con i voli di Royal Air Maroc – e presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo”. Un prodotto unico, che il manager proporrà in diverse formule: dall’itinerario pernottando in soli campi tendati, per rivivere il nomadismo che è una peculiarità della destinazione, al viaggio con pernottamento in hotel, fino all’itinerario in moto, in fuoristrada, in 4×4 o addirittura abbinato a tratti di deserto da percorrere a piedi. “E’ il momento giusto per visitare un Paese che offre molto sia dal punto di vista culturale sia naturalistico. Anche servizi, guide e logistica sono in linea con le esigenze della nostra clientela”. Clientela formata nell’11% dei casi da repeater, una percentuale che sta aumentando e che ha consentito a Go World di mettere a segno un 2025 al 30 settembre in crescita del 6% quanto a fatturato. “Eravamo partiti col botto e fino a fine marzo crescevamo del 18,5% – ammette Scortichini -. Poi il temuto “effetto Trump”, con una flessione del 38% sugli Stati Uniti, ci ha costretto a rivedere i numeri”. Numeri peraltro trainati dall’ottima performance del Far East, Giappone e Indocina in primis, e dell’Africa australe. “In prospettiva, stiamo investendo anche sull’Africa equatoriale, che prevedo crescerà molto nel 2026”. Per l’anno prossimo Scortichini continuerà a puntare sulla segmentazione dell’offerta, proponendo eventi specifici per le singole tipologie di viaggio (trekking, diving, scuba, bike, fishing,…) a piccoli gruppi di massimo dieci persone. Con l’obiettivo di concentrarsi sempre su prodotti nuovi all’insegna di quella passione che è la chiave per vincere la sfida di un mondo sempre più globalizzato. Condividi

