Sardinia 360 e Gastaldi Holidays uniscono i propri team sales

Come già ventilato fin dall’inizio del processo di fusione, dopo la recente acquisizione della quota di controllo del to milanese, il gruppo Baja Hotels Travel Management ha deciso di unire i team sales di Sardinia 360 e Gastaldi Holidays, in modo da raggiungere in modo unitario e capillare il mercato della distribuzione italiana. “Questo è il primo passo di una partnership strategica volta all’ottimizzazione delle risorse e allo sviluppo di sinergie che vadano a beneficio di tutto il gruppo, senza snaturare le peculiarità di ogni linea di prodotto”, spiega Claudio Ardigò, direttore commerciale di entrambi i to.

Il network commerciale coprirà tutto lo stivale da nord a sud e sarà composto da Maurizio Roncoletta, che presidierà Lombardia e Canton Ticino, Ugo Tortone Valle D’Aosta, Piemonte e Liguria, nonché Giorgio Doriguzzi per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Carolina Muratori seguirà invece l’Emilia-Romagna, mentre ad Anna Di Colli sono state affidate Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e a Stefania Scardigli Toscana e Lazio. Riccardo Giuntoli sarà presente in Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna e Stefano Convertini in Basilicata e Puglia.

Una rappresentanza della nuova rete commerciale unificata sarà presente alla prossima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, che si terrà a Napoli, dal 18 al 20 marzo 2022, e che riunirà le tre aziende (Sardinia 360, Baja Hotels e Gastaldi Holidays) in un’unica area espositiva presso il padiglione 6 – 6144.