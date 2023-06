Sarà a Gallipoli il secondo Italian Lifestyle griffato Valtur Dopo l’inaugurazione del Valtur Cervinia Cristallo dello scorso dicembre prosegue l’avventura dell’Italian Lifestyle Collection di casa Nicolaus: “Una linea ambiziosa, dove mettiamo la faccia in ogni aspetto della gestione delle strutture”, racconta il direttore marketing dell’operatore pugliese, Sara Prontera, in occasione della presentazione milanese del nuovo resort in arrivo nell’estate 2024 a Gallipoli: una struttura da 122 camere, incluse una ventina di suite con terrazza e idromassaggio, nonché tre ristoranti, boutique, spa, gaming room, lounge garden e un rooftop bar con piscina a sfioro. Il tutto situato sulla spiaggia di Rivabella, “la più bella della città”, sottolinea Giuseppe Pagliara. Un investimento Capex da una ventina di mln di euro “Un’occasione unica per assicurarsi un affaccio privilegiato al mare”, rivela l’amministratore delegato del gruppo. Di proprietà di un avvocato e di un imprenditore della gdo locali, il complesso sarà infatti il frutto del recupero di un hotel realizzati negli anni ’80, ormai in disuso, costruito in un’area prospiciente il mare, dove le leggi attuali non permetterebbero più la realizzazione di alcun fabbricato. “Un investimento Capex di una ventina di milioni di euro e forse qualcosa in più, di cui circa tre direttamente in capo a noi“, prosegue Pagliara (i lavori sono a cura dello studio dell’architetto leccese Longo e dello studio internazionale di architettura e design De.Tales). In arrivo a breve anche un Valtur Escape nell’Oceano Indiano

I progetti della vulcanica società di Ostuni, però, non si fermano qua. “Abbiamo un resort a 5 stelle Valtur Escape che dovremmo annunciare tra una quindicina di giorni, firma finale permettendo – racconta sempre Pagliara -. E poi stiamo lavorando su altri due progetti Escape in Puglia, ma con un format innovativo“. Attualmente il gruppo vanta 40 villaggi, hotel e resort a marchio Nicolaus Club o Valtur, di cui 21 a gestione diretta o in franchising. Di questi sei, inclusi due in pipeline, sono di proprietà, mentre altrettanti sono operati dal gruppo con contratti di affitto. Per supportare i propri piani di espansione, con l’avvocato Massimiliano Macaione dello studio Gianni & Origoni, il gruppo Nicolaus ha persino introdotto un inedito format di affiliazione, il manchising, che sposa le caratteristiche del franchising con quelle del contratto di management. Il ramo hospitality garantisce circa 80 milioni di revenue “Per il 2023 siamo proiettati come compagnia verso quota 135 milioni di euro di fatturato, pari a un +35% sul 2022, quando abbiamo raggiunto la soglia simbolica dei 100 milioni – aggiunge il ceo -. In tale contesto, le gestioni dirette contribuiscono per circa 30 milioni e quelle in affiliazione per 50 milioni (il resto proviene dalle altre attività, tra cui un ruolo importante lo giocano anche quelle di tour operating, in un’ottica di integrazione verticale dell’offerta. La compagnia vanta inoltre anche alcune piccole strutture, tra cui per esempio un boutique hotel da sette camere che non è incluso nei dati sull’ospitalità principali, ndr)”. La mission Nicolaus: garantire lavoro di qualità nel Mezzogiorno d’Italia E neppure le sfide dell’inflazione spaventano il gruppo pugliese: “Negli anni passati ci siamo tutelati tramite operazioni di protezione dei tassi, con l’acquisto di future e altri strumenti ad hoc – conclude Pagliara -. Certo, il roi atteso dei partner investitori è oggi decisamente più alto rispetto al 5,5% medio di prima del picco inflattivo, superando anche l’8%. Ma noi non ci fermiamo. Continuiamo nel nostro sogno originario: quello di costruire una società etica nel Mezzogiorno d’Italia, capace di garantire lavoro di qualità ai nostri concittadini. E oggi vantiamo circa mille dipendenti, di cui il 50% laureato e il 20% con doppia laurea…“.



Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448283 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways festeggia un anniversario importante: la rotta Roma-Doha compie infatti 20 anni. Un'occasione speciale, da celebrare in compagnia dei rappresentanti della compagnia e di Aeroporti di Roma, dei partner commerciali e della stampa di settore nella bellissima Terrazza dei Papi del Mecenate Palace Hotel. «Era il 16 giugno del 2023 quando abbiamo iniziato a operare su Roma - ricorda Mate Hoffmann, regional manager Southern Europe di Qatar Airways - con 4 voli settimanali, diventati oggi 16 frequenze settimanali, destinate ulteriormente a salire a 21 con l'orario invernale». Sono stati 4 milioni i passeggeri trasportati in questi anni di connessioni tra Roma e Doha, con circa 21mila collegamenti operati, come ha ricordato Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Adr, che ha anche sottolineato come questa rotta non sia mai stata interrotta, neanche in periodo di pandemia. «Dopo il Covid abbimo registratomda parte dei passeggeri italiani una crescita importante del traffico leisure, soprattutto premium - spiega Hoffmann -. Con il nostro network di voli, colleghiamo ancora più efficacemente l'Italia verso le principali destinazioni di Africa, Asia e Australia, con un forte focus su Doha, naturalmente, che si sta sempre più affermando come destinazione finale e non solo come stopover». Roma è un hub fondamentale non solo per l’Italia, «ma per l’intera regione del Sud Europa - ha aggiunto in una nota Eric Odone, vice president Sales Europe - e, entro l’inverno, torneremo finalmente a operare tre frequenze giornaliere come facevamo prima della pandemia, un collegamento che permetterà ai passeggeri di raggiungere oltre 160 destinazioni del nostro network attraverso il miglior aeroporto del Medio Oriente, l’Hamad International Airport«. [post_title] => Qatar Airways festeggia i 20 anni del volo Roma-Doha [post_date] => 2023-06-22T15:32:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687447976000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448278 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già anticipata lo scorso novembre, si conferma l'apertura per il prossimo 8 luglio del nuovo Cape of Senses di Torri del Benaco, sul lago di Garda. Una struttura di 15 mila metri quadrati di proprietà della famiglia Margesin, già titolare dell’alto-atesino Alpiana Green Luxury di Foiana, che porta la firma degli architetti Hugo e Alessia Demetz. Il resort offrirà 55 suite, una spa con due piscine, nonché 450 metri quadrati di ambiente acquatico e due ristoranti guidati dalla stella emergente della cucina italiana, Francesco Pavan. Lo chef sfrutterà quello che le sponde del lago sono in grado di offrire, in una miscela di tradizioni culinarie e piatti innovativi. L'area wellness, in particolare, si svilupperà su due piani, di fronte a un giardino di 10 mila metri quadrati con olivi secolari. Ci sarà una zona health & beauty con una vasta selezione di trattamenti viso e corpo olistici, con sette salette a disposizione, un angolo health food, curato direttamente dallo chef del Cape of Senses, e una grande spa library con limoni e ulivi, dove rilassarsi e sentire i profumi della natura. Inoltre, a disposizione degli ospiti una palestra di 130 metri quadrati con vista panoramica e personal trainer, nonché una sala e una piattaforma yoga all’aperto. [post_title] => Aprirà il prossimo 8 luglio il nuovo Cape Senses da 55 suite sul lago di Garda [post_date] => 2023-06-22T15:16:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687446982000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448250 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo l'inaugurazione del Valtur Cervinia Cristallo dello scorso dicembre prosegue l'avventura dell'Italian Lifestyle Collection di casa Nicolaus: "Una linea ambiziosa, dove mettiamo la faccia in ogni aspetto della gestione delle strutture", racconta il direttore marketing dell'operatore pugliese, Sara Prontera, in occasione della presentazione milanese del nuovo resort in arrivo nell'estate 2024 a Gallipoli: una struttura da 122 camere, incluse una ventina di suite con terrazza e idromassaggio, nonché tre ristoranti, boutique, spa, gaming room, lounge garden e un rooftop bar con piscina a sfioro. Il tutto situato sulla spiaggia di Rivabella, "la più bella della città", sottolinea Giuseppe Pagliara. Un investimento Capex da una ventina di mln di euro "Un'occasione unica per assicurarsi un affaccio privilegiato al mare", rivela l'amministratore delegato del gruppo. Di proprietà di un avvocato e di un imprenditore della gdo locali, il complesso sarà infatti il frutto del recupero di un hotel realizzati negli anni '80, ormai in disuso, costruito in un'area prospiciente il mare, dove le leggi attuali non permetterebbero più la realizzazione di alcun fabbricato. "Un investimento Capex di una ventina di milioni di euro e forse qualcosa in più, di cui circa tre direttamente in capo a noi", prosegue Pagliara (i lavori sono a cura dello studio dell’architetto leccese Longo e dello studio internazionale di architettura e design De.Tales). In arrivo a breve anche un Valtur Escape nell'Oceano Indiano I progetti della vulcanica società di Ostuni, però, non si fermano qua. "Abbiamo un resort a 5 stelle Valtur Escape che dovremmo annunciare tra una quindicina di giorni, firma finale permettendo - racconta sempre Pagliara -. E poi stiamo lavorando su altri due progetti Escape in Puglia, ma con un format innovativo". Attualmente il gruppo vanta 40 villaggi, hotel e resort a marchio Nicolaus Club o Valtur, di cui 21 a gestione diretta o in franchising. Di questi sei, inclusi due in pipeline, sono di proprietà, mentre altrettanti sono operati dal gruppo con contratti di affitto. Per supportare i propri piani di espansione, con l'avvocato Massimiliano Macaione dello studio Gianni & Origoni, il gruppo Nicolaus ha persino introdotto un inedito format di affiliazione, il manchising, che sposa le caratteristiche del franchising con quelle del contratto di management. Il ramo hospitality garantisce circa 80 milioni di revenue "Per il 2023 siamo proiettati come compagnia verso quota 135 milioni di euro di fatturato, pari a un +35% sul 2022, quando abbiamo raggiunto la soglia simbolica dei 100 milioni - aggiunge il ceo -. In tale contesto, le gestioni dirette contribuiscono per circa 30 milioni e quelle in affiliazione per 50 milioni (il resto proviene dalle altre attività, tra cui un ruolo importante lo giocano anche quelle di tour operating, in un'ottica di integrazione verticale dell'offerta. La compagnia vanta inoltre anche alcune piccole strutture, tra cui per esempio un boutique hotel da sette camere che non è incluso nei dati sull'ospitalità principali, ndr)". La mission Nicolaus: garantire lavoro di qualità nel Mezzogiorno d'Italia E neppure le sfide dell'inflazione spaventano il gruppo pugliese: "Negli anni passati ci siamo tutelati tramite operazioni di protezione dei tassi, con l'acquisto di future e altri strumenti ad hoc - conclude Pagliara -. Certo, il roi atteso dei partner investitori è oggi decisamente più alto rispetto al 5,5% medio di prima del picco inflattivo, superando anche l'8%. Ma noi non ci fermiamo. Continuiamo nel nostro sogno originario: quello di costruire una società etica nel Mezzogiorno d'Italia, capace di garantire lavoro di qualità ai nostri concittadini. E oggi vantiamo circa mille dipendenti, di cui il 50% laureato e il 20% con doppia laurea...". [gallery ids="448261,448262,448263,448264,448265,448266"] [post_title] => Sarà a Gallipoli il secondo Italian Lifestyle griffato Valtur [post_date] => 2023-06-22T14:25:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687443936000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo ingresso nell’Associazione parchi permanenti italiani di Confindustria, che accoglie al proprio interno Gardaland. "Siamo lieti di dare il benvenuto all'operatore gradesano, che ci permette di garantire agli stakeholder una rappresentatività ancora più completa in termini quantitativi e qualitativi - spiega il presidente dell'associazione, Luciano Pareschi -. Abbiamo gli stessi obiettivi e siamo certi che insieme potremo perseguirli con maggior determinazione. La stagione estiva è iniziata sotto i migliori auspici e questo è un dato positivo non solo per le imprese del settore, ma anche per l’indotto, che nel 2022 ha superato i 2 miliardi di euro, a fronte di oltre 60 mila occupati. Con 20 milioni di presenze e circa 1,5 milioni di pernottamenti intermediati solo dalle agenzie di viaggio interne ai parchi, il comparto si conferma un formidabile attrattore turistico: da anni il nostro impegno è finalizzato alla sensibilizzazione delle istituzioni, affinché i parchi siano integrati nel turismo”. “Siamo felici di entrare a far parte dell’Associazione parchi permanenti – aggiunge Sabrina de Carvalho, ceo di Gardaland – e siamo certi che insieme riusciremo a raggiungere alcuni obiettivi comuni già discussi con il presidente Luciano Pareschi. Riteniamo di prioritaria importanza far riconoscere i parchi divertimento come destinazioni turistiche di rilievo nazionale: Gardaland con i suoi 3 milioni di visitatori si classifica tra le location più visitate d’Italia. Inoltre è fondamentale rendere i parchi italiani competitivi come quelli europei, ottenendo la semplificazione della modalità di vendita dei biglietti online. Collaborando attivamente con l’associazione confidiamo di poter sviluppare innovativi sistemi di vendita in ambito turistico, modificando le limitazioni in vigore". Al momento, le disposizioni che regolano l’acquisto dei biglietti dei parchi da parte di tour operator e piattaforme online impongono infatti un limite di dieci ticket per ogni transazione e l’autenticazione dell’acquirente: questo riduce drasticamente la competitività delle imprese sul mercato internazionale. Si calcola che la perdita dovuta alla mancata possibilità di approvvigionamento massivo di biglietti da parte delle piattaforme online mediamente si aggiri intorno al 5%, (per alcuni parchi che hanno un’alta percentuale di clientela straniera può raggiungere anche il 15%), a fronte di un valore stimato di 5 milioni di euro che, considerando l’indotto (hotel, ristoranti, bar...), sale a 100 milioni. [post_title] => Gardaland nuovo membro dell'Associazione parchi permanenti italiani di Confindustria [post_date] => 2023-06-22T13:06:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687439213000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448175 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Suq Festival di Genova compie 25 anni e fino al 25 giugno al Porto Antico sarà presente con un nuovo programma di teatro, musica, incontri, laboratori, showcooking e buone pratiche di EcoSuq. Da un quarto di secolo in piazza delle Feste, e prima alla loggia della Mercanzia nel centro storico, il festival dà vita a una esperienza unica, permette di vivere circondati da persone che parlano lingue diverse, ognuna con il suo racconto, fra colori, profumi e sapori che provengono da tutto il mondo, con tante cucine da assaggiare. È il bazar mediterraneo, uno spazio dove si può parlare di tutto e dove ognuno trova il suo posto. Il traguardo dei 25 anni viene tra l'altro celebrato da un libro che racconta il cammino del festival e delle attività del Suq attraverso tante e prestigiose firme, ciascuna delle quali ha scelto una parola da cui partire. Le voci del Suq è uscito in questo mese di giugno per l’editore Altreconomia ed è curato da Giulia Alonzo e Oliviero Ponte di Pino con Alberto Lasso e Carla Peirolero: per ripercorrere un’avventura iniziata nel 1999 come un esperimento innovativo e audace, che poi si è consolidata sino a essere un riferimento d’eccellenza per i temi interculturali in Italia e in Europa. All'appuntamento di quest'anno si parla dei grandi temi dell’attualità: dai diritti alla crisi internazionale, dai fenomeni migratori all’emergenza climatica. Il tutto interpretato con sguardo interculturale, attento e originale. Il venticinquesimo Suq Festival ha al centro una ricca selezione di spettacoli teatrali dedicati al dialogo tra culture, di forte impegno civile, che intrecciano prosa, musica, disegni animati. Il cartellone teatrale si è aperto il 15 giugno con lo spettacolo di Andrea Pennacchi Welcome to Pojanistan: una descrizione ironica e sprezzante del razzismo che circola come un virus in Italia. In programma anche due prime nazionali. Ampio spazio è poi dedicato al tema dell’ambiente con gli appuntamenti di EcoSuq e con tanti nuovi workshop, dibattiti e buone pratiche condivise. «Sono orgogliosa di questo risultato – afferma Carla Peirolero, direttrice del Suq – e penso all’inizio di questa avventura, quando insieme a Valentina Arcuri l’abbiamo lanciata per ribellione a un teatro che non dava spazio alla società multiculturale contemporanea, sia in scena sia nel suo pubblico. Il Suq in 25 anni è rimasto fedele a sé stesso, ha mantenuto la sua formula originale di dialogo tra culture diverse, offrendo ogni anno un programma coerente, nato da una ricerca specifica e radicale, sempre al passo con l’attualità che nel tempo proprio su questi argomenti ha mostrato un’allarmante fragilità». [post_title] => Il Suq Fest compie 25 anni, musica, incontri, showcooking, teatro al Porto Antico di Genova [post_date] => 2023-06-22T11:48:03+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687434483000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448227 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama B&B Hotel Guimarães, dispone di 95 camere e si trova in Portogallo, ma soprattutto rappresenta un traguardo importante per l'omonimo gruppo francese, che con la sua apertura raggiunge quota 700. Non si ferma infatti la crescita della compagnia che nel solo 2022 ha inaugurato ben 97 strutture e ora punta su obiettivi ancora più ambiziosi, con l'idea di raggiungere i 3 mila alberghi entro il 2030. Il percorso di sviluppo di B&B Hotels ha visto il gruppo triplicare il numero delle proprie strutture in dieci anni, raggiungendo nel 2022 una crescita del 50% rispetto al 2019 (anno di riferimento pre-Covid), con un fatturato complessivo di oltre un miliardo di euro. Il 2023 ha confermato questo trend con l’ingresso in nuovi mercati internazionali: il Regno Unito, la Danimarca e gli Stati Uniti. In particolare, la mossa strategica sugli Usa ha rappresentato un rilevante punto di svolta. Attraverso l’adattamento della sua offerta a questo nuovo target di clienti, e con l’ingresso in un segmento che Oltreoceano è ancora in fase di sviluppo, B&b Hotels intende aprire 400 strutture negli Stati Uniti entro i prossimi dieci anni, partendo dalla Florida per poi raggiungere altre aree del Paese. Nel Regno Unito la compagnia mira invece al raggiungimento di 100 strutture entro il 2035, valutando diverse località tra cui destinazioni balneari e di svago, gli snodi stradali nei punti nevralgici della destinazione e gli aeroporti. In Francia, infine, l’espansione continua e vedrà presto il superamento dei 400 hotel. Anche per l’Italia il 2022 è stato un anno da record, con un fatturato di oltre 117 milioni e l’obiettivo di arrivare a 68 strutture entro il 2023, per oltre 6 mila camere. "Siamo molto orgogliosi di questo importante traguardo - sottolinea Liliana Comitini, presidente e amministratore delegato di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia -. A soli quattro anni dall’inaugurazione della nostra cinquecentesima struttura a Palermo abbiamo dato un’importante accelerata al nostro piano di espansione raggiungendo così nuovi mercati e target". [post_title] => B&B Hotels raggiunge quota 700 hotel. Ora l'asticella si alza a 3 mila entro il 2030 [post_date] => 2023-06-22T11:39:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687433955000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448222 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un andamento superiore alle aspettative. Così Alessandro Tai definisce i risultati ottenuti quest'anno dalla sede milanese di King Holidays, che così rafforza la propria penetrazione nel mercato del Nord Italia. Gli uffici si trovano in viale Coni Zugna, a due passi dai Navigli, e gestiscono direttamente le relazioni con le agenzie per i gruppi tailor made e tutta l’area incentive. Restano invece appannaggio del booking di Roma le prenotazioni individuali e i viaggi di gruppo con partenze garantite da catalogo. "Il nostro asset principale - spiega il responsabile ufficio gruppi e incentive Milano - è la fiducia degli agenti di viaggio, che ci scelgono per il know-how trentennale, la competitività delle proposte e la qualità dei servizi . I gruppi sono un segmento molto delicato per il business delle agenzie, con un grande valore strategico: per questo privilegiamo un approccio sartoriale, mutuato dalla nostra esperienza nell’incentive. Lavoriamo su tutte le destinazioni, non solo su quelle della programmazione classica, e ci basiamo sulla personalizzazione dei servizi e sul monitoraggio di tutti i fattori di produzione”. Negli ultimi mesi, la domanda si è consolidata: “Lo scorso anno avevamo già superato i numeri del 2019 – prosegue Tai – ma molte delle iniziative erano riferite a operazioni concordate prima della pandemia e rimaste in sospeso. I dati di quest’anno, invece, descrivono una crescita organica, composta da richieste ex-novo”. La dimensione internazionale di King Holidays, che fa parte del gruppo Springwater Tourism, assicura alle agenzie la possibilità di affrontare progetti importanti, comprese convention e team building per centinaia di persone in tutto il mondo, impossibili da gestire senza l’appoggio di una solida rete di supporto. “La scelta di operare direttamente da Milano con uno staff di professionisti altamente qualificati e stimati dal mercato – conclude Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays – è di per sé un esempio dell’attenzione che caratterizza la nostra relazione commerciale con la distribuzione. Non si tratta solo di essere più vicini e più veloci nelle risposte, ma anche e soprattutto di condividere un’affinità culturale, un approccio al lavoro che rende ancora più efficiente il supporto offerto agli intermediari”. [post_title] => King Holidays: cresce la domanda gruppi e incentive. Protagonista la sede milanese del to [post_date] => 2023-06-22T11:24:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687433066000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448201 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Numeri in crescita, che autorizzano a essere positivi per quanto riguarda l’estate di Guiness Travel. Su alcune destinazioni le cifre replicano e addirittura superano quelle del pre-pandemia. L’inflazione in aumento, la situazione geopolitica ancora per molti versi incerta e la lunga attesa per i passaporti non frenano insomma la voglia di viaggiare degli italiani, disposti a pagare anche di più per assicurarsi un’esperienza al riparo da problemi e imprevisti di qualsiasi natura. “La vera sfida posta dalla stagione ormai alle porte riguarda la disponibilità dei servizi per assemblare itinerari: voli e strutture ricettive in primo luogo - afferma Michele Mosca, product manager del to –. Il numero delle rotte non ha infatti ancora raggiunto la frequenza degli anni passati, mentre le tariffe sono in molti casi raddoppiate. Ogni giorno riceviamo riscontri di molte adv demotivate per l’impossibilità di trovare soluzioni di volo, specialmente sotto data.” In questo senso, Guiness offre invece la solida garanzia di voli e servizi a terra acquistati in allotment con largo anticipo, con la certezza di prezzi bloccati verso tutte le più di 100 destinazioni proposte dall’operatore. “Tutto lo sforzo adesso si concentra sul comunicare alla rete agenziale il nostro potenziale: un’ampia fetta di utenza non ha ancora prenotato il viaggio estivo e si recherà quindi presso un’agenzia per affidarsi nelle mani di professionisti che sappiano indirizzarli nella maniera migliore. Con una semplice chiamata al nostro booking e la conferma di un preventivo è possibile in pochissimo tempo finalizzare una pratica importante – aggiunge Mosca -. Oltre ai tanti itinerari in Europa, nei soli due mesi estivi di luglio e agosto abbiamo più di 30 partenze garantite in tutto il mondo, molte delle quali con disponibilità di bretelle Az, per delocalizzare il nostro hub di Roma Fiumicino e dare la possibilità di partire da tutta Italia”. Sugli scudi in particolare le vendite di itinerari Usa e Sud-America, il Medio-Oriente e il Nord- Africa, con l’Egitto, Marocco e Giordania; l’India e l’Estremo Oriente con l’exploit di Giappone, Thailandia e Indocina. “L’obiettivo è quello di incrementare ulteriormente il volume di affari, diminuendo la forbice tra la percentuale di preventivi effettuati (+ 30%) e quelli confermati (+ 15%)”, conclude Mosca. [post_title] => Guiness Travel: posti e servizi in allotment per vincere la sfida della carenza di voli [post_date] => 2023-06-22T10:37:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687430272000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è una data per il debutto di Renfe sui collegamenti diretti Spagna-Francia: il prossimo 13 luglio prenderà il via la tratta di Alta Velocità sulla Barcellona-Lione; a seguire, il 28 luglio, sarà la volta della Madrid-Marsiglia. La società ferroviaria spagnola si aggiunge quindi a Sncf e Trenitalia sul mercato dell'Av francese. Entrambi i servizi saranno inizialmente operativi quattro giorni a settimana, dal venerdì al lunedì, prima di diventare giornalieri rispettivamente a settembre e ottobre. I tempi di viaggio, tuttavia, non saranno esattamente rapidi: Barcellona-Lione durerà poco meno di cinque ore e Madrid-Marsiglia poco più di otto ore. Tempi che si trovano a competere con quelli dei collegamenti aerei, in questo caso più veloci, ma la grande attenzione al tema della sostenibilità in Europa potrebbe andare a vantaggio di Renfe: già molti viaggiatori - sia leisure sia corporate - scelgono spesso il treno per viaggi in cui le opzioni ferroviarie sono competitive. Secondo quanto dichiarato dal presidente di Renfe, Raül Blanco, entro l’estate del 2024 verrà realizzata la connessione ferroviaria con Parigi, che permetterà di collegare la Spagna con la capitale francese in poche ore, proprio come accade dal dicembre del 2021 in Italia, dove opera un treno diretto Milano-Parigi. La connessione sarà dunque attiva in tempo per i Giochi Olimpici 2024 che si svolgeranno a Parigi. [post_title] => Renfe debutterà il 13 luglio sull'alta velocità Spagna-Francia, con la Barcellona-Lione [post_date] => 2023-06-22T09:46:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687427185000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sara gallipoli secondo italian lifestyle griffato valtur" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4648,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways festeggia un anniversario importante: la rotta Roma-Doha compie infatti 20 anni.\r

\r

Un'occasione speciale, da celebrare in compagnia dei rappresentanti della compagnia e di Aeroporti di Roma, dei partner commerciali e della stampa di settore nella bellissima Terrazza dei Papi del Mecenate Palace Hotel.\r

\r

«Era il 16 giugno del 2023 quando abbiamo iniziato a operare su Roma - ricorda Mate Hoffmann, regional manager Southern Europe di Qatar Airways - con 4 voli settimanali, diventati oggi 16 frequenze settimanali, destinate ulteriormente a salire a 21 con l'orario invernale».\r

\r

Sono stati 4 milioni i passeggeri trasportati in questi anni di connessioni tra Roma e Doha, con circa 21mila collegamenti operati, come ha ricordato Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Adr, che ha anche sottolineato come questa rotta non sia mai stata interrotta, neanche in periodo di pandemia.\r

\r

«Dopo il Covid abbimo registratomda parte dei passeggeri italiani una crescita importante del traffico leisure, soprattutto premium - spiega Hoffmann -. Con il nostro network di voli, colleghiamo ancora più efficacemente l'Italia verso le principali destinazioni di Africa, Asia e Australia, con un forte focus su Doha, naturalmente, che si sta sempre più affermando come destinazione finale e non solo come stopover».\r

\r

Roma è un hub fondamentale non solo per l’Italia, «ma per l’intera regione del Sud Europa - ha aggiunto in una nota Eric Odone, vice president Sales Europe - e, entro l’inverno, torneremo finalmente a operare tre frequenze giornaliere come facevamo prima della pandemia, un collegamento che permetterà ai passeggeri di raggiungere oltre 160 destinazioni del nostro network attraverso il miglior aeroporto del Medio Oriente, l’Hamad International Airport«.","post_title":"Qatar Airways festeggia i 20 anni del volo Roma-Doha","post_date":"2023-06-22T15:32:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687447976000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già anticipata lo scorso novembre, si conferma l'apertura per il prossimo 8 luglio del nuovo Cape of Senses di Torri del Benaco, sul lago di Garda. Una struttura di 15 mila metri quadrati di proprietà della famiglia Margesin, già titolare dell’alto-atesino Alpiana Green Luxury di Foiana, che porta la firma degli architetti Hugo e Alessia Demetz. Il resort offrirà 55 suite, una spa con due piscine, nonché 450 metri quadrati di ambiente acquatico e due ristoranti guidati dalla stella emergente della cucina italiana, Francesco Pavan. Lo chef sfrutterà quello che le sponde del lago sono in grado di offrire, in una miscela di tradizioni culinarie e piatti innovativi.\r

\r

L'area wellness, in particolare, si svilupperà su due piani, di fronte a un giardino di 10 mila metri quadrati con olivi secolari. Ci sarà una zona health & beauty con una vasta selezione di trattamenti viso e corpo olistici, con sette salette a disposizione, un angolo health food, curato direttamente dallo chef del Cape of Senses, e una grande spa library con limoni e ulivi, dove rilassarsi e sentire i profumi della natura. Inoltre, a disposizione degli ospiti una palestra di 130 metri quadrati con vista panoramica e personal trainer, nonché una sala e una piattaforma yoga all’aperto.\r

\r

","post_title":"Aprirà il prossimo 8 luglio il nuovo Cape Senses da 55 suite sul lago di Garda","post_date":"2023-06-22T15:16:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687446982000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448250","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l'inaugurazione del Valtur Cervinia Cristallo dello scorso dicembre prosegue l'avventura dell'Italian Lifestyle Collection di casa Nicolaus: \"Una linea ambiziosa, dove mettiamo la faccia in ogni aspetto della gestione delle strutture\", racconta il direttore marketing dell'operatore pugliese, Sara Prontera, in occasione della presentazione milanese del nuovo resort in arrivo nell'estate 2024 a Gallipoli: una struttura da 122 camere, incluse una ventina di suite con terrazza e idromassaggio, nonché tre ristoranti, boutique, spa, gaming room, lounge garden e un rooftop bar con piscina a sfioro. Il tutto situato sulla spiaggia di Rivabella, \"la più bella della città\", sottolinea Giuseppe Pagliara.\r

\r

Un investimento Capex da una ventina di mln di euro\r

\r

\"Un'occasione unica per assicurarsi un affaccio privilegiato al mare\", rivela l'amministratore delegato del gruppo. Di proprietà di un avvocato e di un imprenditore della gdo locali, il complesso sarà infatti il frutto del recupero di un hotel realizzati negli anni '80, ormai in disuso, costruito in un'area prospiciente il mare, dove le leggi attuali non permetterebbero più la realizzazione di alcun fabbricato. \"Un investimento Capex di una ventina di milioni di euro e forse qualcosa in più, di cui circa tre direttamente in capo a noi\", prosegue Pagliara (i lavori sono a cura dello studio dell’architetto leccese Longo e dello studio internazionale di architettura e design De.Tales).\r

\r

In arrivo a breve anche un Valtur Escape nell'Oceano Indiano\r

\r

\r

I progetti della vulcanica società di Ostuni, però, non si fermano qua. \"Abbiamo un resort a 5 stelle Valtur Escape che dovremmo annunciare tra una quindicina di giorni, firma finale permettendo - racconta sempre Pagliara -. E poi stiamo lavorando su altri due progetti Escape in Puglia, ma con un format innovativo\". Attualmente il gruppo vanta 40 villaggi, hotel e resort a marchio Nicolaus Club o Valtur, di cui 21 a gestione diretta o in franchising. Di questi sei, inclusi due in pipeline, sono di proprietà, mentre altrettanti sono operati dal gruppo con contratti di affitto. Per supportare i propri piani di espansione, con l'avvocato Massimiliano Macaione dello studio Gianni & Origoni, il gruppo Nicolaus ha persino introdotto un inedito format di affiliazione, il manchising, che sposa le caratteristiche del franchising con quelle del contratto di management.\r

\r

Il ramo hospitality garantisce circa 80 milioni di revenue\r

\r

\"Per il 2023 siamo proiettati come compagnia verso quota 135 milioni di euro di fatturato, pari a un +35% sul 2022, quando abbiamo raggiunto la soglia simbolica dei 100 milioni - aggiunge il ceo -. In tale contesto, le gestioni dirette contribuiscono per circa 30 milioni e quelle in affiliazione per 50 milioni (il resto proviene dalle altre attività, tra cui un ruolo importante lo giocano anche quelle di tour operating, in un'ottica di integrazione verticale dell'offerta. La compagnia vanta inoltre anche alcune piccole strutture, tra cui per esempio un boutique hotel da sette camere che non è incluso nei dati sull'ospitalità principali, ndr)\".\r

\r

La mission Nicolaus: garantire lavoro di qualità nel Mezzogiorno d'Italia\r

\r

E neppure le sfide dell'inflazione spaventano il gruppo pugliese: \"Negli anni passati ci siamo tutelati tramite operazioni di protezione dei tassi, con l'acquisto di future e altri strumenti ad hoc - conclude Pagliara -. Certo, il roi atteso dei partner investitori è oggi decisamente più alto rispetto al 5,5% medio di prima del picco inflattivo, superando anche l'8%. Ma noi non ci fermiamo. Continuiamo nel nostro sogno originario: quello di costruire una società etica nel Mezzogiorno d'Italia, capace di garantire lavoro di qualità ai nostri concittadini. E oggi vantiamo circa mille dipendenti, di cui il 50% laureato e il 20% con doppia laurea...\".\r

\r

[gallery ids=\"448261,448262,448263,448264,448265,448266\"]\r

\r

","post_title":"Sarà a Gallipoli il secondo Italian Lifestyle griffato Valtur","post_date":"2023-06-22T14:25:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1687443936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo ingresso nell’Associazione parchi permanenti italiani di Confindustria, che accoglie al proprio interno Gardaland. \"Siamo lieti di dare il benvenuto all'operatore gradesano, che ci permette di garantire agli stakeholder una rappresentatività ancora più completa in termini quantitativi e qualitativi - spiega il presidente dell'associazione, Luciano Pareschi -. Abbiamo gli stessi obiettivi e siamo certi che insieme potremo perseguirli con maggior determinazione. La stagione estiva è iniziata sotto i migliori auspici e questo è un dato positivo non solo per le imprese del settore, ma anche per l’indotto, che nel 2022 ha superato i 2 miliardi di euro, a fronte di oltre 60 mila occupati. Con 20 milioni di presenze e circa 1,5 milioni di pernottamenti intermediati solo dalle agenzie di viaggio interne ai parchi, il comparto si conferma un formidabile attrattore turistico: da anni il nostro impegno è finalizzato alla sensibilizzazione delle istituzioni, affinché i parchi siano integrati nel turismo”.\r

\r

“Siamo felici di entrare a far parte dell’Associazione parchi permanenti – aggiunge Sabrina de Carvalho, ceo di Gardaland – e siamo certi che insieme riusciremo a raggiungere alcuni obiettivi comuni già discussi con il presidente Luciano Pareschi. Riteniamo di prioritaria importanza far riconoscere i parchi divertimento come destinazioni turistiche di rilievo nazionale: Gardaland con i suoi 3 milioni di visitatori si classifica tra le location più visitate d’Italia. Inoltre è fondamentale rendere i parchi italiani competitivi come quelli europei, ottenendo la semplificazione della modalità di vendita dei biglietti online. Collaborando attivamente con l’associazione confidiamo di poter sviluppare innovativi sistemi di vendita in ambito turistico, modificando le limitazioni in vigore\".\r

\r

Al momento, le disposizioni che regolano l’acquisto dei biglietti dei parchi da parte di tour operator e piattaforme online impongono infatti un limite di dieci ticket per ogni transazione e l’autenticazione dell’acquirente: questo riduce drasticamente la competitività delle imprese sul mercato internazionale. Si calcola che la perdita dovuta alla mancata possibilità di approvvigionamento massivo di biglietti da parte delle piattaforme online mediamente si aggiri intorno al 5%, (per alcuni parchi che hanno un’alta percentuale di clientela straniera può raggiungere anche il 15%), a fronte di un valore stimato di 5 milioni di euro che, considerando l’indotto (hotel, ristoranti, bar...), sale a 100 milioni.","post_title":"Gardaland nuovo membro dell'Associazione parchi permanenti italiani di Confindustria","post_date":"2023-06-22T13:06:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687439213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448175","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Suq Festival di Genova compie 25 anni e fino al 25 giugno al Porto Antico sarà presente con un nuovo programma di teatro, musica, incontri, laboratori, showcooking e buone pratiche di EcoSuq. Da un quarto di secolo in piazza delle Feste, e prima alla loggia della Mercanzia nel centro storico, il festival dà vita a una esperienza unica, permette di vivere circondati da persone che parlano lingue diverse, ognuna con il suo racconto, fra colori, profumi e sapori che provengono da tutto il mondo, con tante cucine da assaggiare. È il bazar mediterraneo, uno spazio dove si può parlare di tutto e dove ognuno trova il suo posto.\r

\r

Il traguardo dei 25 anni viene tra l'altro celebrato da un libro che racconta il cammino del festival e delle attività del Suq attraverso tante e prestigiose firme, ciascuna delle quali ha scelto una parola da cui partire. Le voci del Suq è uscito in questo mese di giugno per l’editore Altreconomia ed è curato da Giulia Alonzo e Oliviero Ponte di Pino con Alberto Lasso e Carla Peirolero: per ripercorrere un’avventura iniziata nel 1999 come un esperimento innovativo e audace, che poi si è consolidata sino a essere un riferimento d’eccellenza per i temi interculturali in Italia e in Europa.\r

\r

All'appuntamento di quest'anno si parla dei grandi temi dell’attualità: dai diritti alla crisi internazionale, dai fenomeni migratori all’emergenza climatica. Il tutto interpretato con sguardo interculturale, attento e originale. Il venticinquesimo Suq Festival ha al centro una ricca selezione di spettacoli teatrali dedicati al dialogo tra culture, di forte impegno civile, che intrecciano prosa, musica, disegni animati. Il cartellone teatrale si è aperto il 15 giugno con lo spettacolo di Andrea Pennacchi Welcome to Pojanistan: una descrizione ironica e sprezzante del razzismo che circola come un virus in Italia. In programma anche due prime nazionali.\r

\r

Ampio spazio è poi dedicato al tema dell’ambiente con gli appuntamenti di EcoSuq e con tanti nuovi workshop, dibattiti e buone pratiche condivise. «Sono orgogliosa di questo risultato – afferma Carla Peirolero, direttrice del Suq – e penso all’inizio di questa avventura, quando insieme a Valentina Arcuri l’abbiamo lanciata per ribellione a un teatro che non dava spazio alla società multiculturale contemporanea, sia in scena sia nel suo pubblico. Il Suq in 25 anni è rimasto fedele a sé stesso, ha mantenuto la sua formula originale di dialogo tra culture diverse, offrendo ogni anno un programma coerente, nato da una ricerca specifica e radicale, sempre al passo con l’attualità che nel tempo proprio su questi argomenti ha mostrato un’allarmante fragilità».","post_title":"Il Suq Fest compie 25 anni, musica, incontri, showcooking, teatro al Porto Antico di Genova","post_date":"2023-06-22T11:48:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687434483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448227","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama B&B Hotel Guimarães, dispone di 95 camere e si trova in Portogallo, ma soprattutto rappresenta un traguardo importante per l'omonimo gruppo francese, che con la sua apertura raggiunge quota 700. Non si ferma infatti la crescita della compagnia che nel solo 2022 ha inaugurato ben 97 strutture e ora punta su obiettivi ancora più ambiziosi, con l'idea di raggiungere i 3 mila alberghi entro il 2030.\r

\r

Il percorso di sviluppo di B&B Hotels ha visto il gruppo triplicare il numero delle proprie strutture in dieci anni, raggiungendo nel 2022 una crescita del 50% rispetto al 2019 (anno di riferimento pre-Covid), con un fatturato complessivo di oltre un miliardo di euro. Il 2023 ha confermato questo trend con l’ingresso in nuovi mercati internazionali: il Regno Unito, la Danimarca e gli Stati Uniti.\r

\r

In particolare, la mossa strategica sugli Usa ha rappresentato un rilevante punto di svolta. Attraverso l’adattamento della sua offerta a questo nuovo target di clienti, e con l’ingresso in un segmento che Oltreoceano è ancora in fase di sviluppo, B&b Hotels intende aprire 400 strutture negli Stati Uniti entro i prossimi dieci anni, partendo dalla Florida per poi raggiungere altre aree del Paese. Nel Regno Unito la compagnia mira invece al raggiungimento di 100 strutture entro il 2035, valutando diverse località tra cui destinazioni balneari e di svago, gli snodi stradali nei punti nevralgici della destinazione e gli aeroporti. In Francia, infine, l’espansione continua e vedrà presto il superamento dei 400 hotel. Anche per l’Italia il 2022 è stato un anno da record, con un fatturato di oltre 117 milioni e l’obiettivo di arrivare a 68 strutture entro il 2023, per oltre 6 mila camere. \r

\r

\"Siamo molto orgogliosi di questo importante traguardo - sottolinea Liliana Comitini, presidente e amministratore delegato di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia -. A soli quattro anni dall’inaugurazione della nostra cinquecentesima struttura a Palermo abbiamo dato un’importante accelerata al nostro piano di espansione raggiungendo così nuovi mercati e target\".","post_title":"B&B Hotels raggiunge quota 700 hotel. Ora l'asticella si alza a 3 mila entro il 2030","post_date":"2023-06-22T11:39:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687433955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448222","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un andamento superiore alle aspettative. Così Alessandro Tai definisce i risultati ottenuti quest'anno dalla sede milanese di King Holidays, che così rafforza la propria penetrazione nel mercato del Nord Italia. Gli uffici si trovano in viale Coni Zugna, a due passi dai Navigli, e gestiscono direttamente le relazioni con le agenzie per i gruppi tailor made e tutta l’area incentive. Restano invece appannaggio del booking di Roma le prenotazioni individuali e i viaggi di gruppo con partenze garantite da catalogo. \"Il nostro asset principale - spiega il responsabile ufficio gruppi e incentive Milano - è la fiducia degli agenti di viaggio, che ci scelgono per il know-how trentennale, la competitività delle proposte e la qualità dei servizi . I gruppi sono un segmento molto delicato per il business delle agenzie, con un grande valore strategico: per questo privilegiamo un approccio sartoriale, mutuato dalla nostra esperienza nell’incentive. Lavoriamo su tutte le destinazioni, non solo su quelle della programmazione classica, e ci basiamo sulla personalizzazione dei servizi e sul monitoraggio di tutti i fattori di produzione”.\r

\r

Negli ultimi mesi, la domanda si è consolidata: “Lo scorso anno avevamo già superato i numeri del 2019 – prosegue Tai – ma molte delle iniziative erano riferite a operazioni concordate prima della pandemia e rimaste in sospeso. I dati di quest’anno, invece, descrivono una crescita organica, composta da richieste ex-novo”. La dimensione internazionale di King Holidays, che fa parte del gruppo Springwater Tourism, assicura alle agenzie la possibilità di affrontare progetti importanti, comprese convention e team building per centinaia di persone in tutto il mondo, impossibili da gestire senza l’appoggio di una solida rete di supporto.\r

\r

“La scelta di operare direttamente da Milano con uno staff di professionisti altamente qualificati e stimati dal mercato – conclude Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays – è di per sé un esempio dell’attenzione che caratterizza la nostra relazione commerciale con la distribuzione. Non si tratta solo di essere più vicini e più veloci nelle risposte, ma anche e soprattutto di condividere un’affinità culturale, un approccio al lavoro che rende ancora più efficiente il supporto offerto agli intermediari”.","post_title":"King Holidays: cresce la domanda gruppi e incentive. Protagonista la sede milanese del to","post_date":"2023-06-22T11:24:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687433066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448201","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numeri in crescita, che autorizzano a essere positivi per quanto riguarda l’estate di Guiness Travel. Su alcune destinazioni le cifre replicano e addirittura superano quelle del pre-pandemia. L’inflazione in aumento, la situazione geopolitica ancora per molti versi incerta e la lunga attesa per i passaporti non frenano insomma la voglia di viaggiare degli italiani, disposti a pagare anche di più per assicurarsi un’esperienza al riparo da problemi e imprevisti di qualsiasi natura.\r

\r

“La vera sfida posta dalla stagione ormai alle porte riguarda la disponibilità dei servizi per assemblare itinerari: voli e strutture ricettive in primo luogo - afferma Michele Mosca, product manager del to –. Il numero delle rotte non ha infatti ancora raggiunto la frequenza degli anni passati, mentre le tariffe sono in molti casi raddoppiate. Ogni giorno riceviamo riscontri di molte adv demotivate per l’impossibilità di trovare soluzioni di volo, specialmente sotto data.”\r

\r

In questo senso, Guiness offre invece la solida garanzia di voli e servizi a terra acquistati in allotment con largo anticipo, con la certezza di prezzi bloccati verso tutte le più di 100 destinazioni proposte dall’operatore. “Tutto lo sforzo adesso si concentra sul comunicare alla rete agenziale il nostro potenziale: un’ampia fetta di utenza non ha ancora prenotato il viaggio estivo e si recherà quindi presso un’agenzia per affidarsi nelle mani di professionisti che sappiano indirizzarli nella maniera migliore. Con una semplice chiamata al nostro booking e la conferma di un preventivo è possibile in pochissimo tempo finalizzare una pratica importante – aggiunge Mosca -. Oltre ai tanti itinerari in Europa, nei soli due mesi estivi di luglio e agosto abbiamo più di 30 partenze garantite in tutto il mondo, molte delle quali con disponibilità di bretelle Az, per delocalizzare il nostro hub di Roma Fiumicino e dare la possibilità di partire da tutta Italia”.\r

\r

Sugli scudi in particolare le vendite di itinerari Usa e Sud-America, il Medio-Oriente e il Nord- Africa, con l’Egitto, Marocco e Giordania; l’India e l’Estremo Oriente con l’exploit di Giappone, Thailandia e Indocina. “L’obiettivo è quello di incrementare ulteriormente il volume di affari, diminuendo la forbice tra la percentuale di preventivi effettuati (+ 30%) e quelli confermati (+ 15%)”, conclude Mosca.","post_title":"Guiness Travel: posti e servizi in allotment per vincere la sfida della carenza di voli","post_date":"2023-06-22T10:37:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687430272000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è una data per il debutto di Renfe sui collegamenti diretti Spagna-Francia: il prossimo 13 luglio prenderà il via la tratta di Alta Velocità sulla Barcellona-Lione; a seguire, il 28 luglio, sarà la volta della Madrid-Marsiglia.\r

\r

La società ferroviaria spagnola si aggiunge quindi a Sncf e Trenitalia sul mercato dell'Av francese. Entrambi i servizi saranno inizialmente operativi quattro giorni a settimana, dal venerdì al lunedì, prima di diventare giornalieri rispettivamente a settembre e ottobre. I tempi di viaggio, tuttavia, non saranno esattamente rapidi: Barcellona-Lione durerà poco meno di cinque ore e Madrid-Marsiglia poco più di otto ore.\r

\r

Tempi che si trovano a competere con quelli dei collegamenti aerei, in questo caso più veloci, ma la grande attenzione al tema della sostenibilità in Europa potrebbe andare a vantaggio di Renfe: già molti viaggiatori - sia leisure sia corporate - scelgono spesso il treno per viaggi in cui le opzioni ferroviarie sono competitive.\r

\r

Secondo quanto dichiarato dal presidente di Renfe, Raül Blanco, entro l’estate del 2024 verrà realizzata la connessione ferroviaria con Parigi, che permetterà di collegare la Spagna con la capitale francese in poche ore, proprio come accade dal dicembre del 2021 in Italia, dove opera un treno diretto Milano-Parigi. La connessione sarà dunque attiva in tempo per i Giochi Olimpici 2024 che si svolgeranno a Parigi.","post_title":"Renfe debutterà il 13 luglio sull'alta velocità Spagna-Francia, con la Barcellona-Lione","post_date":"2023-06-22T09:46:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687427185000]}]}}