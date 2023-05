Sand Tour: disponibile il nuovo booking tool b2b online con prodotto dinamico Dopo l’annuncio del Waridi di Zanzibar, primo resort in esclusiva dell’operatore fiorentino, arriva finalmente l’ufficializzazione dell’altra grande novità Sand Tour del 2023. E’ infatti online il nuovo booking tool per le agenzie che, oltre alla classica programmazione charter, dà ora la possibilità alle adv registrate di collegare, in dinamico e con quote preferenziali, tutte le strutture del to non solo agli stessi voli charter, ma anche a quelli di linea e low cost. A raccontarlo è il sales & marketing director di Sand Tour, Dario Dell’Aversana, in occasione del fam trip in corso di svolgimento in Egitto: “Siamo un operatore relativamente giovane, fondato appena cinque anni fa, ma caratterizzato da professionisti tutti dotati di una expertise di lungo corso. Il nostro è un approccio generalista, con particolare attenzione al rapporto qualità – prezzo e all’assistenza continua a viaggiatori e agenzie partner, a cui garantiamo risposte in 24 ore. Tra i nostri obiettivi c’è anche quello dei zero complains. I nostri cataloghi inoltre non sono enormi, ma contengono esclusivamente strutture selezionate e direttamente contrattualizzate“. Le mete di Sand Tour comprendono quindi oggi ovviamente l’Egitto con Sharm e Marsa Alam, “ma per il 2024 arriverà anche Marsa Matruh – prosegue Dell’Aversana -. Abbiamo poi le crociere sul Nilo, con due opzioni: una da sette notti da Luxor a Luxor e un’altra, molto popolare, che combina quattro notti di viaggio sul fiume con tre notti al Cairo”. Altre destinazioni importanti sono inoltre il Kenya e Zanzibar, dove appunto quest’anno è stata inaugurata l’esclusiva Waridi e su cui il to vola tutte le settimane con Neos da Malpensa. “Da segnalare sono poi i tour per la Giordania, classica e con pernottamento nel deserto, supportati da full charter con partenze garantite tutte le settimane da Malpensa, Fiumicino e Venezia – conclude il sales & marketing director -. Doppia opzione quindi per la Turchia, con i nostri tour da sette notti e il mare di Bodrum servito da charter in partenza ancora da Malpensa e Fiumicino, oltre che da Napoli. Per l’estate importante pure l’offerta su Grecia e Spagna. Sull’isola di Maiorca vantiamo in particolare due esclusive importanti, con altrettanti hotel già ben conosciuti sul mercato italiano, come il Java e il Caballero”.

Questa funzione permette inoltre di raggruppare e categorizzare automaticamente tutte le spese del viaggio e dà inoltre la possibilità di beneficiare di prelievi di contante presso gli sportelli automatici, cambio valuta e shopping. «Supportare i nostri clienti in ogni momento chiave della vita, mettendo loro a disposizione soluzioni trasparenti e semplici, capaci di offrire serenità a portata di click è la nostra ragione d’essere. È dunque su una visione e su valori comuni che si fonda questa partnership con BBVA Italia, attraverso la quale desideriamo offrire ai clienti uno strumento pratico e intuitivo per gestire e vivere al meglio i propri viaggi», ha dichiarato Emanuele Basile, chief sales officer di Allianz Partners. Con questo nuovo lancio e la collaborazione con Allianz Partners, BBVA continua a rafforzare il suo impegno nei confronti dei clienti in Italia e offre loro una nuova esperienza che permette di controllare, proteggere e risparmiare durante i viaggi. Attraverso "My trips", accessibile dal menu "Servizi speciali", i clienti che hanno sottoscritto una polizza potranno ricevere assistenza durante il viaggio. Il tool consente inoltre di creare un budget per controllare le spese di viaggio e raggruppare automaticamente tutti i viaggi. «Con questo tipo di servizio vogliamo continuare a offrire la migliore esperienza ai nostri clienti, tenendo sempre presente i pilastri della nostra value proposition: trasparenza, semplicità e sicurezza, che è ciò che ci differenzia nettamente dalle altre istituzioni finanziarie del mercato italiano», ha dichiarato Ignacio de Loyola Gil, responsable de producto y partners en BBVA Italia. I clienti che decidono di sottoscrivere l'assicurazione viaggio di Allianz Partners nell'area "My Trips" e di utilizzare la carta BBVA in tutto il mondo, godranno di ulteriori vantaggi: non saranno addebitate commissioni per i prelievi agli sportelli automatici e per gli acquisti effettuati in valute diverse dall'euro. Inoltre, riceveranno il 5% di cashback sugli acquisti effettuati fino a 500 euro. Questo lancio rafforza la partnership tra Allianz Partners e BBVA in Italia, avviata lo scorso gennaio 2023, grazie alla quale i clienti BBVA possono beneficiare delle coperture assicurative di Allianz Partners per la protezione del proprio smartphone o tablet con un'assicurazione 100% digitale. [post_title] => BBVA lancia in Italia My trips in collaborazione con Allianz Partners [post_date] => 2023-05-11T12:02:28+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683806548000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è chiuso a Muscat il fam trip di Visit Oman, il primo dedicato al mercato italiano. Dopo aver proposto nel 2021 la piattaforma digitale di prenotazione per l’offerta turistica con il brand VisitOman.om, Visit Oman, marketplace omanita istituito nel 2020, che fa capo al Ministero dell’Economia, punta alla promozione del prodotto Oman, in linea con le iniziative strategiche dell’Oman Vision 2040 per il rilancio dell’industria turistica, i piani di diversificazione economica del Sultanato e l’obiettivo del Ministero del Patrimonio e del Turismo di raggiungere il target di oltre 11 milioni arrivi previsti entro il 2040. L’Italia, intanto, si posiziona al secondo posto per arrivi europei nei primi mesi del 2023. Per l’evento, Visit Oman Italia, in collaborazione con Turkish Airline, ha accompagnato gli specialisti tailor made t.o. Futurviaggi, Glamour Viaggi e Kibo Tours e le agenzie di viaggi Siddharta Viaggi, Costruttori di Sogni Viaggi, Morlando Viaggi, e Pantacalà Viaggi alla scoperta dell’Oman. Ad accogliere il gruppo italiano in Oman, Lamya Al Riyami di Visit Oman, business development Europe e il team di professionisti, Hamed Alqamshouai, business development executive, Khalil Albaloshi, quality asssurance executive e Ghaith Alghafri, free lance tour guide. Il fam trip si è sviluppato in un tour circolare, dalla città al mare, dalla montagna al deserto, alle oasi, attraverso Muscat la capitale, Nizwa la vecchia capitale, Al Jabal al Akhdar la Montagna Verde, l’oasi Wadi Bani Khalid e Sharqiya con il deserto, fino alla città di Sur, sul mare. Queste tappe costituiscono preziosi highlights per fornire informazioni e conoscenze sulla cultura, il patrimonio e l’offerta turistica omanita, un Paese ricco di storia, tradizioni e natura, con escursioni ed attività per ogni tipologia di visitatore. Le più recenti statistiche mostrano come l’Italia si posizioni al secondo posto dopo la Germania per provenienza europea e al terzo posto a livello internazionale dopo India e Germania, già nei primi mesi del 2023. “Gli Italiani dopo il Covid hanno ricominciato a viaggiare e vogliono conoscere nuove destinazioni - spiega Al Riyami-. Ora è il momento di spingere il nostro prodotto turistico e per questo siamo passati al digitale con la piattaforma VisitOman focalizzata al b2b su cui si possono trovare centinaia di prodotti unici”. Gli undici governatorati e le 65 provincie del Sultanato, che negli ultimi 50 anni hanno sviluppato una fiorente economia turistica, vantano solide infrastrutture in una politica di sviluppo molto sostenuta dal governo. L’Oman è un Paese emergente e giovane con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti di cui più del 50% sotto i 17 anni. Oggi è considerato uno dei Paesi più visitati e più sicuri del Golfo, di gente semplice e accogliente. Nel 2022 i visitatori internazionali sono stati in totale 2,9 milioni e 652 mila nel 2021 contro i 3,5 milioni del 2019. [gallery ids="445218,445219,445220,445221,445222,445224"] [post_title] => Visit Oman: fam trip per gli operatori specializzati alla scoperta del Sultanato [post_date] => 2023-05-10T12:17:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683721078000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445130" align="alignleft" width="290"] Danja Nebuloni, Country Representative Italy di Etoa[/caption] Incontriamo Danja Nebuloni country representative Italy di Etoa e cerchiamo di dare un quadro completo dell'attività dell'associazione nel nostro Paese e in Europa. Quali sono le caratteristiche della vostra associazione? L'Associazione Europea del Turismo (ETOA) è un'organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, fondata nel 1989 con sede a Bruxelles e con rappresentanza in tutta Europa. Promuoviamo gli interessi e il valore del turismo attraverso il coinvolgimento, la promozione, gli eventi B2B e altri servizi. La nostra community include buyer internazionali, destinazioni e fornitori europei. Qual è l'ultima battaglia intrapresa da Etoa? Lavoriamo su molti aspetti a livello politico e sicuramente una delle ultime sfide è il superamento di alcuni ostacoli per la ripresa del turismo dopo la pandemia; la carenza di personale qualificato nel settore (ospitalità, autisti, guide turistiche, ecc.) è diventata una realtà e un problema per l’industria del turismo. Facciamo parte di alcuni progetti finanziati dall'UE per offrire maggiori competenze del settore e contribuiamo direttamente alla Commissione Europea con la nostra conoscenza e i feedback dei nostri soci, in modo che i loro interventi siano basati su problemi reali con idee pratiche per un’eventuale implementazione. Qual è il prossimo evento importante organizzato da Etoa? Il prossimo evento è Destinations Exchange Europe che si terrà a Londra il 12 e 13 giugno. DEE è un evento di due giorni che si svolgerà con una serie di appuntamenti prefissati e garantiti, gruppi di lavoro, momenti di divertimento per espandere il proprio business soprattutto in Europa (ma non solo!). Per ulteriori informazioni, si può visitare la pagina: www.etoa.org/dee Lavorate in ambito istituzionale oltre che aiutare i vostri associati? Assolutamente sì, sia in Italia che in Europa. In Italia siamo stati coinvolti con diverse problematiche operative: regolamento pullman Roma, biglietteria delle attrazioni principali e rimborsi per i biglietti prepagati, tassa di ingresso a Venezia e tassa di soggiorno / diritti di accesso in genere. Manteniamo collegamenti con i funzionari dei comuni per ottenere informazioni accurate sui piani politici; gestiamo gruppi di lavoro con i nostri membri per garantire che le sfide del turismo siano adeguatamente comprese e collaboriamo con DMO regionali e locali e associazioni alberghiere per ottimizzare reciproci vantaggi. A livello europeo, Etoa porta le preoccupazioni e priorità dei propri soci ai seguenti gruppi con cui collaboriamo e/o di cui facciamo parte: Commissione europea, Unwto – Glasgow Declaration, European Tourism Manifesto, Eu Tourism Resilience Network, sessioni del comitato turistico Oecd. Inoltre, influenziamo le proposte fiscali dell'Ue sull'industria europea. Quali sono i soci? ETOA ha attualmente più di 1100 soci, dei quali quasi 400 sono Buyer Internazionali. I nostri soci sono: destinazioni turistiche, hotel e alloggi, DMCs, agenzie di viaggi, OTA, attrazioni, servizi di trasporto, ristoranti e altre categorie del mondo del turismo. Per avere più dettagli sui nostri soci, si può visitare la pagina sul nostro sito ‘Members in numbers’: https://www.etoa.org/members-in-numbers/ Quali sono i benefici di entrare in Etoa? Principalmente ottenere nuove opportunità di business attraverso una maggiore visibilità del marchio, grazie al nostro portale e agli eventi B2B che organizziamo durante tutto l’anno, sia in presenza che online. Grazie a questi strumenti, è possibile diversificare il mix di clienti con nuovi tour operator, inclusi business di fascia alta, gruppi culturali, grossisti e OTA e massimizzare l’ occupazione tutto l'anno con attività di nicchia e gruppi più piccoli. Inoltre, ETOA da’ accesso a informazioni dettagliate sulla domanda e sui modelli di prenotazione attraverso i suoi webinar e le risorse sul sito riservate ai soci. [post_title] => Danja Nebuloni: Etoa lavora per superare la carenza di personale [post_date] => 2023-05-09T11:31:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683631867000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445013 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitMalta sarà sponsor ufficiale del Giro d’Italia 2023, evento che verrà trasmesso in circa 200 paesi nel mondo, raggiungendo circa 650 milioni di telespettatori. L'atteso evento sportivo quest’anno coprirà 3.448,6 km, con partenza dalla Costa dei Trabocchi e si concluderà a Roma. VisitMalta sarà presente anche con uno stand all’Open Village, in prossimità della zona d'arrivo, per fornire informazioni sulle isole di Malta, Gozo e Comino. «Il turismo sportivo è parte integrante della diversificazione del nostro prodotto turistico - ha sottolineato il ministro del turismo Clayton Bartolo -. Questa nicchia ci aiuterà sicuramente ad attrarre un altro tipo di turista, interessato a visitare lo splendore delle isole maltesi magari partecipando ad uno dei tanti eventi sportivi che hanno luogo nell’arcipelago. Malta, inoltre, fornisce adeguate strutture ai visitatori, attraendo ogni anno atleti e coaches internazionali, dimostrando l’alto standard dei servizi disponibili nel nostro paese». «Questo accordo viene attuato nell’ambito del nostro piano strategico per il turismo, che ha come primo obiettivo quello di ottenere un mercato più solido e un’industria turistica sempre più competitiva per le isole maltesi - ha aggiunto Carlo Micallef, ceo Malta Tourism Authority -. Collaborando con il Giro d'Italia, Malta Tourism Authority esporrà il brand VisitMalta a milioni di spettatori nel mondo, amplificando così gli sforzi messi in atto per accrescere la nicchia del turismo sportivo a Malta e Gozo». [post_title] => VisitMalta è sponsor ufficiale del Giro d'Italia 2023: focus sul turismo sportivo [post_date] => 2023-05-08T10:42:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683542541000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444808 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Corsica rilancia gli investimenti sull'Italia con la prossima apertura di nuovi collegamenti su Milano Linate, da Calvi e Figari. Le due rotte, che saranno operative ogni sabato dal 2 settembre al 4 novembre 2023, seguono l'introduzione dei voli stagionali Ajaccio-Roma (nel 2022) e Bastia-Roma per l'estate 2023. I due collegamenti saranno serviti dai nuovi Atr72-600 con una capacità totale di 2.880 posti. Uno studio di mercato realizzato dall'Agenzia del Turismo della Corsica ha permesso di comprendere meglio le aspettative della clientela italiana e il potenziale del mercato transalpino per lo sviluppo del turismo in Corsica. I voli diretti tra l'Italia e la Corsica daranno quindi un nuovo impulso e apriranno la strada all'arrivo di una nuova categoria di visitatori. La creazione di questi itinerari costituisce anche un importante banco di prova per il mercato turistico in bassa stagione e per i brevi soggiorni in Italia destinati alla clientela dell'isola durante tutto l'autunno, comprese le vacanze scolastiche di Ognissanti. «Dopo i buoni risultati registrati lo scorso anno sulla rotta di Roma - ha spiegato Marie-Hélène Csanova-Servas, presidente del Consiglio di Sorveglianza del vettore - Air Corsica rafforza la sua presenza in Italia cercando una nuova clientela a Milano, a supporto di una più ampia stagione di spalla. Sono soddisfatta della vitalità della nostra strategia commerciale, che ci porta ad ampliare il nostro network al di fuori del servizio pubblico. Questa dinamica di sviluppo, volta a collegare la Corsica all'Europa, aumenterà anche la mobilità degli isolani, sempre desiderosi di voli diretti». [post_title] => Air Corsica arriva a Milano Linate con due nuove rotte da Calvi e Figari [post_date] => 2023-05-04T08:55:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683190555000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444727 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Segno più per gli arrivi italiani in Polonia nel 2022: secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia, lo scorso anno i nostri connazionali hanno fatto segnare un incremento del +60% rispetto al 2021 (594.000) e, dato ancor più significativo, una crescita del 2% sul dato riferito al 2019. «Siamo davvero felici di confermare la netta ripresa dei flussi turistici verso il nostro Paese - ha commentato Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente per l’Italia -: destinazione sempre più moderna e dinamica, in grado di offrire prodotti perfettamente in linea con le richieste del mercato italiano che, oggi, oltre a prediligere le nostre città d’arte (Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia fra tutte), apprezza sempre più la varietà paesaggistica, la natura, la gastronomia e la cultura che sappiamo garantire a chi ci raggiunge». Il superamento degli arrivi rispetto al periodo pre-pandemia conferma come la Polonia abbia «saputo promuoversi in Italia con un approccio dinamico, fresco ed originale, presentandosi come destinazione non convenzionale, un Paese che sa stupire, superando le aspettative, che attrae sicuramente per il ricco patrimonio storico-culturale ma che oggi è in grado di rivelare al grande pubblico la sua incredibile bellezza naturalistica, la biodiversità, le possibilità legate all’outdoor e la squisita e raffinata offerta gastronomica». Da sottolineare anche l’aumento del numero di pernottamenti degli italiani, pari quasi al +50% rispetto al 2021 per un totale di 6.625 notti, così come la spesa media pro-capite, pari ad un +52% rispetto allo scorso anno. [post_title] => La Polonia riconquista i favori dei turisti italiani: arrivi in aumento anche rispetto al 2019 [post_date] => 2023-05-03T09:00:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683104408000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444716 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ennesimo sciopero nazionale del trasporto aereo domani, 3 maggio: la mobilitazione questa volta giunge dalla Filt Cgil e prevede uno stop "dalle 13 alle 17, per la categoria di piloti e assistenti di volo della compagnia Vueling", ma anche del personale navigante di Air Dolomiti (gruppo Lufthansa) nonché dei controllori di volo dell’Enav a Roma. I sindacati riconducono lo sciopero alla "mancata disponibilità aziendale a sviluppare sane relazioni industriali". A fronte della nostra disponibilità — spiega una nota della Filt Cgil - volta ad avviare un confronto costruttivo per scongiurare qualsiasi possibilità di conflitto riscontriamo un totale atteggiamento di chiusura verso l’organizzazionesindacale maggiormente rappresentativa dei lavoratori e delle lavoratrici assunti in Italia dalla compagnia low cost spagnola, di proprietà del gruppo Iag che comprende anche Iberia e British Airways". Lo sciopero avrà conseguenze sui voli operati anche da altre compagnie aeree: Ita Airways prevede la cancellazione di 47 voli domestici "riuscendo a garantire comunque 22 voli internazionali" spiega lo stesso vettore a questa pagina del proprio sito, precisando come sia stato attivato "un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 90% riuscirà a volare nella stessa giornata del 3 maggio. L'Enac, da parte sua, riporta a questa pagina web l'elenco dei voli che devono essere garantiti, a dispetto delle agitazioni. [post_title] => Voli: sciopero di Enav, Vueling ed Air Dolomiti domani, 3 maggio [post_date] => 2023-05-02T12:47:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683031669000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444646 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione del lancio del nuovo volo da Genova a Londra Gatwick di Vueling il tour operator ligure Volver ha presentato i nuovi pacchetti per la Gran Bretagna, destinazione che offre molte occasioni per tour rivolti a target diversi. Il turismo dall’Italia verso la Gran Bretagna è in ripresa. Londra viene scelta dal 43% dei turisti, ma ci sono molte zone ancora poco conosciute, ricche dal punto di vista ambientale e culturale. La Scozia è richiesta solo dall’11 per cento dei viaggiatori mentre il 2 per cento punta sul Galles. Tra le proposte di Volver Londra: Abba Voyage, per immergersi nella vera cultura londinese anni ’80. Un’esperienza unica: assistere al concerto di questa iconica band, con la possibilità di gustare un ottimo pranzo a bordo dell’originalissimo Bustronome, un autobus a due piani che ti accompagnerà alla scoperta dei luoghi più famosi. Pressi solo tour a partire da 850 euro. Con il tour di gruppo di Londra è possibile scoprire la magia della città passeggiando per quartieri famosi e sorseggiando una pinta di birra nei pub tradizionali. Dall’Abbazia di Westminster al Palazzo di Buckingham, da Oxford Street al Borgo Reale di Greenwich, sarà una continua scoperta. E per finire una crociera rilassante lungo le rive del Tamigi. Pacchetto completo da 790 euro. Fly & Drive Cornovaglia è ideale per chi cerca un’esperienza straordinaria e in libertà. Dalla metropoli di Londra a Southampton, alle campagne della Cornovaglia, ogni tappa sarà unica nel suo genere. Volver suggerisce l’itinerario ma è il viaggiatore a decidere come affrontarlo in totale autonomia e con il proprio mezzo. Pacchetto completo da € 1.390, solo tour da € 1.090. Tour di gruppo Irlanda per vivere l’atmosfera unica che solo Dublino, con i suoi pub tradizionali e la sua architettura, sa trasmettere. Un’immersione nella natura irlandese alla scoperta di luoghi unici come la Contea di Wicklow, le scogliere di Moher e il Ring of Kerry. Tra un paesaggio mozzafiato e l’altro ci sarà la possibilità di visitare le attrazioni più famose dell’isola. Dall’abbazia di Kylemore al complesso monastico di Glendalough, Galway e molto altro. Pacchetto completo da € 1.690; solo tour da € 1.200 [post_title] => Volver Viaggi, da Londra alla Cornovaglia per immergersi nei paesaggi e nella cultura della Gran Bretagna [post_date] => 2023-05-02T09:34:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683020067000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sand tour disponibile booking tool b2b online prodotto dinamico" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":635,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445343","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

BBVA per i suoi clienti in Italia lancia My trips, uno strumento unico nel mercato che consente di pianificare un viaggio in anticipo, tenere traccia delle spese e, grazie alla collaborazione con Allianz Partners, di stipulare una polizza assicurativa digitale personalizzata per i propri viaggi.\r

\r

Questa funzione permette inoltre di raggruppare e categorizzare automaticamente tutte le spese del viaggio e dà inoltre la possibilità di beneficiare di prelievi di contante presso gli sportelli automatici, cambio valuta e shopping.\r

\r

«Supportare i nostri clienti in ogni momento chiave della vita, mettendo loro a disposizione soluzioni trasparenti e semplici, capaci di offrire serenità a portata di click è la nostra ragione d’essere. È dunque su una visione e su valori comuni che si fonda questa partnership con BBVA Italia, attraverso la quale desideriamo offrire ai clienti uno strumento pratico e intuitivo per gestire e vivere al meglio i propri viaggi», ha dichiarato Emanuele Basile, chief sales officer di Allianz Partners.\r

\r

Con questo nuovo lancio e la collaborazione con Allianz Partners, BBVA continua a rafforzare il suo impegno nei confronti dei clienti in Italia e offre loro una nuova esperienza che permette di controllare, proteggere e risparmiare durante i viaggi.\r

\r

Attraverso \"My trips\", accessibile dal menu \"Servizi speciali\", i clienti che hanno sottoscritto una polizza potranno ricevere assistenza durante il viaggio. Il tool consente inoltre di creare un budget per controllare le spese di viaggio e raggruppare automaticamente tutti i viaggi.\r

\r

«Con questo tipo di servizio vogliamo continuare a offrire la migliore esperienza ai nostri clienti, tenendo sempre presente i pilastri della nostra value proposition: trasparenza, semplicità e sicurezza, che è ciò che ci differenzia nettamente dalle altre istituzioni finanziarie del mercato italiano», ha dichiarato Ignacio de Loyola Gil, responsable de producto y partners en BBVA Italia.\r

\r

I clienti che decidono di sottoscrivere l'assicurazione viaggio di Allianz Partners nell'area \"My Trips\" e di utilizzare la carta BBVA in tutto il mondo, godranno di ulteriori vantaggi: non saranno addebitate commissioni per i prelievi agli sportelli automatici e per gli acquisti effettuati in valute diverse dall'euro. Inoltre, riceveranno il 5% di cashback sugli acquisti effettuati fino a 500 euro.\r

\r

Questo lancio rafforza la partnership tra Allianz Partners e BBVA in Italia, avviata lo scorso gennaio 2023, grazie alla quale i clienti BBVA possono beneficiare delle coperture assicurative di Allianz Partners per la protezione del proprio smartphone o tablet con un'assicurazione 100% digitale.","post_title":"BBVA lancia in Italia My trips in collaborazione con Allianz Partners","post_date":"2023-05-11T12:02:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683806548000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è chiuso a Muscat il fam trip di Visit Oman, il primo dedicato al mercato italiano. Dopo aver proposto nel 2021 la piattaforma digitale di prenotazione per l’offerta turistica con il brand VisitOman.om, Visit Oman, marketplace omanita istituito nel 2020, che fa capo al Ministero dell’Economia, punta alla promozione del prodotto Oman, in linea con le iniziative strategiche dell’Oman Vision 2040 per il rilancio dell’industria turistica, i piani di diversificazione economica del Sultanato e l’obiettivo del Ministero del Patrimonio e del Turismo di raggiungere il target di oltre 11 milioni arrivi previsti entro il 2040. L’Italia, intanto, si posiziona al secondo posto per arrivi europei nei primi mesi del 2023.\r

Per l’evento, Visit Oman Italia, in collaborazione con Turkish Airline, ha accompagnato gli specialisti tailor made t.o. Futurviaggi, Glamour Viaggi e Kibo Tours e le agenzie di viaggi Siddharta Viaggi, Costruttori di Sogni Viaggi, Morlando Viaggi, e Pantacalà Viaggi alla scoperta dell’Oman. Ad accogliere il gruppo italiano in Oman, Lamya Al Riyami di Visit Oman, business development Europe e il team di professionisti, Hamed Alqamshouai, business development executive, Khalil Albaloshi, quality asssurance executive e Ghaith Alghafri, free lance tour guide.\r

Il fam trip si è sviluppato in un tour circolare, dalla città al mare, dalla montagna al deserto, alle oasi, attraverso Muscat la capitale, Nizwa la vecchia capitale, Al Jabal al Akhdar la Montagna Verde, l’oasi Wadi Bani Khalid e Sharqiya con il deserto, fino alla città di Sur, sul mare. Queste tappe costituiscono preziosi highlights per fornire informazioni e conoscenze sulla cultura, il patrimonio e l’offerta turistica omanita, un Paese ricco di storia, tradizioni e natura, con escursioni ed attività per ogni tipologia di visitatore.\r

Le più recenti statistiche mostrano come l’Italia si posizioni al secondo posto dopo la Germania per provenienza europea e al terzo posto a livello internazionale dopo India e Germania, già nei primi mesi del 2023. “Gli Italiani dopo il Covid hanno ricominciato a viaggiare e vogliono conoscere nuove destinazioni - spiega Al Riyami-. Ora è il momento di spingere il nostro prodotto turistico e per questo siamo passati al digitale con la piattaforma VisitOman focalizzata al b2b su cui si possono trovare centinaia di prodotti unici”.\r

Gli undici governatorati e le 65 provincie del Sultanato, che negli ultimi 50 anni hanno sviluppato una fiorente economia turistica, vantano solide infrastrutture in una politica di sviluppo molto sostenuta dal governo. L’Oman è un Paese emergente e giovane con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti di cui più del 50% sotto i 17 anni. Oggi è considerato uno dei Paesi più visitati e più sicuri del Golfo, di gente semplice e accogliente. Nel 2022 i visitatori internazionali sono stati in totale 2,9 milioni e 652 mila nel 2021 contro i 3,5 milioni del 2019.\r

[gallery ids=\"445218,445219,445220,445221,445222,445224\"]","post_title":"Visit Oman: fam trip per gli operatori specializzati alla scoperta del Sultanato","post_date":"2023-05-10T12:17:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683721078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445130\" align=\"alignleft\" width=\"290\"] Danja Nebuloni, Country Representative Italy di Etoa[/caption]\r

\r

Incontriamo Danja Nebuloni country representative Italy di Etoa e cerchiamo di dare un quadro completo dell'attività dell'associazione nel nostro Paese e in Europa.\r

\r

Quali sono le caratteristiche della vostra associazione?\r

\r

L'Associazione Europea del Turismo (ETOA) è un'organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, fondata nel 1989 con sede a Bruxelles e con rappresentanza in tutta Europa. Promuoviamo gli interessi e il valore del turismo attraverso il coinvolgimento, la promozione, gli eventi B2B e altri servizi. La nostra community include buyer internazionali, destinazioni e fornitori europei.\r

\r

Qual è l'ultima battaglia intrapresa da Etoa?\r

\r

Lavoriamo su molti aspetti a livello politico e sicuramente una delle ultime sfide è il superamento di alcuni ostacoli per la ripresa del turismo dopo la pandemia; la carenza di personale qualificato nel settore (ospitalità, autisti, guide turistiche, ecc.) è diventata una realtà e un problema per l’industria del turismo. \r

\r

Facciamo parte di alcuni progetti finanziati dall'UE per offrire maggiori competenze del settore e contribuiamo direttamente alla Commissione Europea con la nostra conoscenza e i feedback dei nostri soci, in modo che i loro interventi siano basati su problemi reali con idee pratiche per un’eventuale implementazione.\r

\r

Qual è il prossimo evento importante organizzato da Etoa?\r

\r

Il prossimo evento è Destinations Exchange Europe che si terrà a Londra il 12 e 13 giugno. DEE è un evento di due giorni che si svolgerà con una serie di appuntamenti prefissati e garantiti, gruppi di lavoro, momenti di divertimento per espandere il proprio business soprattutto in Europa (ma non solo!). Per ulteriori informazioni, si può visitare la pagina: www.etoa.org/dee\r

\r

Lavorate in ambito istituzionale oltre che aiutare i vostri associati?\r

\r

Assolutamente sì, sia in Italia che in Europa.\r

\r

In Italia siamo stati coinvolti con diverse problematiche operative: regolamento pullman Roma, biglietteria delle attrazioni principali e rimborsi per i biglietti prepagati, tassa di ingresso a Venezia e tassa di soggiorno / diritti di accesso in genere. Manteniamo collegamenti con i funzionari dei comuni per ottenere informazioni accurate sui piani politici; gestiamo gruppi di lavoro con i nostri membri per garantire che le sfide del turismo siano adeguatamente comprese e collaboriamo con DMO regionali e locali e associazioni alberghiere per ottimizzare reciproci vantaggi. \r

\r

A livello europeo, Etoa porta le preoccupazioni e priorità dei propri soci ai seguenti gruppi con cui collaboriamo e/o di cui facciamo parte: Commissione europea, Unwto – Glasgow Declaration, European Tourism Manifesto, Eu Tourism Resilience Network, sessioni del comitato turistico Oecd. Inoltre, influenziamo le proposte fiscali dell'Ue sull'industria europea. \r

\r

Quali sono i soci?\r

\r

ETOA ha attualmente più di 1100 soci, dei quali quasi 400 sono Buyer Internazionali. I nostri soci sono: destinazioni turistiche, hotel e alloggi, DMCs, agenzie di viaggi, OTA, attrazioni, servizi di trasporto, ristoranti e altre categorie del mondo del turismo. Per avere più dettagli sui nostri soci, si può visitare la pagina sul nostro sito ‘Members in numbers’: https://www.etoa.org/members-in-numbers/\r

\r

Quali sono i benefici di entrare in Etoa?\r

\r

Principalmente ottenere nuove opportunità di business attraverso una maggiore visibilità del marchio, grazie al nostro portale e agli eventi B2B che organizziamo durante tutto l’anno, sia in presenza che online. Grazie a questi strumenti, è possibile diversificare il mix di clienti con nuovi tour operator, inclusi business di fascia alta, gruppi culturali, grossisti e OTA e massimizzare l’ occupazione tutto l'anno con attività di nicchia e gruppi più piccoli. \r

\r

Inoltre, ETOA da’ accesso a informazioni dettagliate sulla domanda e sui modelli di prenotazione attraverso i suoi webinar e le risorse sul sito riservate ai soci.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Danja Nebuloni: Etoa lavora per superare la carenza di personale","post_date":"2023-05-09T11:31:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1683631867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitMalta sarà sponsor ufficiale del Giro d’Italia 2023, evento che verrà trasmesso in circa 200 paesi nel mondo, raggiungendo circa 650 milioni di telespettatori.\r

\r

L'atteso evento sportivo quest’anno coprirà 3.448,6 km, con partenza dalla Costa dei Trabocchi e si concluderà a Roma. VisitMalta sarà presente anche con uno stand all’Open Village, in prossimità della zona d'arrivo, per fornire informazioni sulle isole di Malta, Gozo e Comino.\r

\r

«Il turismo sportivo è parte integrante della diversificazione del nostro prodotto turistico - ha sottolineato il ministro del turismo Clayton Bartolo -. Questa nicchia ci aiuterà sicuramente ad attrarre un altro tipo di turista, interessato a visitare lo splendore delle isole maltesi magari partecipando ad uno dei tanti eventi sportivi che hanno luogo nell’arcipelago. Malta, inoltre, fornisce adeguate strutture ai visitatori, attraendo ogni anno atleti e coaches internazionali, dimostrando l’alto standard dei servizi disponibili nel nostro paese».\r

\r

«Questo accordo viene attuato nell’ambito del nostro piano strategico per il turismo, che ha come primo obiettivo quello di ottenere un mercato più solido e un’industria turistica sempre più competitiva per le isole maltesi - ha aggiunto Carlo Micallef, ceo Malta Tourism Authority -. Collaborando con il Giro d'Italia, Malta Tourism Authority esporrà il brand VisitMalta a milioni di spettatori nel mondo, amplificando così gli sforzi messi in atto per accrescere la nicchia del turismo sportivo a Malta e Gozo».","post_title":"VisitMalta è sponsor ufficiale del Giro d'Italia 2023: focus sul turismo sportivo","post_date":"2023-05-08T10:42:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683542541000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444808","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Corsica rilancia gli investimenti sull'Italia con la prossima apertura di nuovi collegamenti su Milano Linate, da Calvi e Figari. Le due rotte, che saranno operative ogni sabato dal 2 settembre al 4 novembre 2023, seguono l'introduzione dei voli stagionali Ajaccio-Roma (nel 2022) e Bastia-Roma per l'estate 2023.\r

\r

I due collegamenti saranno serviti dai nuovi Atr72-600 con una capacità totale di 2.880 posti.\r

\r

Uno studio di mercato realizzato dall'Agenzia del Turismo della Corsica ha permesso di comprendere meglio le aspettative della clientela italiana e il potenziale del mercato transalpino per lo sviluppo del turismo in Corsica. I voli diretti tra l'Italia e la Corsica daranno quindi un nuovo impulso e apriranno la strada all'arrivo di una nuova categoria di visitatori.\r

\r

La creazione di questi itinerari costituisce anche un importante banco di prova per il mercato turistico in bassa stagione e per i brevi soggiorni in Italia destinati alla clientela dell'isola durante tutto l'autunno, comprese le vacanze scolastiche di Ognissanti. \r

\r

«Dopo i buoni risultati registrati lo scorso anno sulla rotta di Roma - ha spiegato Marie-Hélène Csanova-Servas, presidente del Consiglio di Sorveglianza del vettore - Air Corsica rafforza la sua presenza in Italia cercando una nuova clientela a Milano, a supporto di una più ampia stagione di spalla. Sono soddisfatta della vitalità della nostra strategia commerciale, che ci porta ad ampliare il nostro network al di fuori del servizio pubblico. Questa dinamica di sviluppo, volta a collegare la Corsica all'Europa, aumenterà anche la mobilità degli isolani, sempre desiderosi di voli diretti».","post_title":"Air Corsica arriva a Milano Linate con due nuove rotte da Calvi e Figari","post_date":"2023-05-04T08:55:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683190555000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Segno più per gli arrivi italiani in Polonia nel 2022: secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia, lo scorso anno i nostri connazionali hanno fatto segnare un incremento del +60% rispetto al 2021 (594.000) e, dato ancor più significativo, una crescita del 2% sul dato riferito al 2019.\r

\r

«Siamo davvero felici di confermare la netta ripresa dei flussi turistici verso il nostro Paese - ha commentato Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente per l’Italia -: destinazione sempre più moderna e dinamica, in grado di offrire prodotti perfettamente in linea con le richieste del mercato italiano che, oggi, oltre a prediligere le nostre città d’arte (Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia fra tutte), apprezza sempre più la varietà paesaggistica, la natura, la gastronomia e la cultura che sappiamo garantire a chi ci raggiunge».\r

\r

Il superamento degli arrivi rispetto al periodo pre-pandemia conferma come la Polonia abbia «saputo promuoversi in Italia con un approccio dinamico, fresco ed originale, presentandosi come destinazione non convenzionale, un Paese che sa stupire, superando le aspettative, che attrae sicuramente per il ricco patrimonio storico-culturale ma che oggi è in grado di rivelare al grande pubblico la sua incredibile bellezza naturalistica, la biodiversità, le possibilità legate all’outdoor e la squisita e raffinata offerta gastronomica».\r

\r

Da sottolineare anche l’aumento del numero di pernottamenti degli italiani, pari quasi al +50% rispetto al 2021 per un totale di 6.625 notti, così come la spesa media pro-capite, pari ad un +52% rispetto allo scorso anno.","post_title":"La Polonia riconquista i favori dei turisti italiani: arrivi in aumento anche rispetto al 2019","post_date":"2023-05-03T09:00:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683104408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennesimo sciopero nazionale del trasporto aereo domani, 3 maggio: la mobilitazione questa volta giunge dalla Filt Cgil e prevede uno stop \"dalle 13 alle 17, per la categoria di piloti e assistenti di volo della compagnia Vueling\", ma anche del personale navigante di Air Dolomiti (gruppo Lufthansa) nonché dei controllori di volo dell’Enav a Roma.\r

\r

I sindacati riconducono lo sciopero alla \"mancata disponibilità aziendale a sviluppare sane relazioni industriali\". A fronte della nostra disponibilità — spiega una nota della Filt Cgil - volta ad avviare un confronto costruttivo per scongiurare qualsiasi possibilità di conflitto riscontriamo un totale atteggiamento di chiusura verso l’organizzazionesindacale maggiormente rappresentativa dei lavoratori e delle lavoratrici assunti in Italia dalla compagnia low cost spagnola, di proprietà del gruppo Iag che comprende anche Iberia e British Airways\".\r

\r

Lo sciopero avrà conseguenze sui voli operati anche da altre compagnie aeree: Ita Airways prevede la cancellazione di 47 voli domestici \"riuscendo a garantire comunque 22 voli internazionali\" spiega lo stesso vettore a questa pagina del proprio sito, precisando come sia stato attivato \"un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 90% riuscirà a volare nella stessa giornata del 3 maggio.\r

\r

L'Enac, da parte sua, riporta a questa pagina web l'elenco dei voli che devono essere garantiti, a dispetto delle agitazioni.","post_title":"Voli: sciopero di Enav, Vueling ed Air Dolomiti domani, 3 maggio","post_date":"2023-05-02T12:47:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683031669000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444646","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione del lancio del nuovo volo da Genova a Londra Gatwick di Vueling il tour operator ligure Volver ha presentato i nuovi pacchetti per la Gran Bretagna, destinazione che offre molte occasioni per tour rivolti a target diversi.\r

\r

Il turismo dall’Italia verso la Gran Bretagna è in ripresa. Londra viene scelta dal 43% dei turisti, ma ci sono molte zone ancora poco conosciute, ricche dal punto di vista ambientale e culturale. La Scozia è richiesta solo dall’11 per cento dei viaggiatori mentre il 2 per cento punta sul Galles.\r

\r

Tra le proposte di Volver Londra: Abba Voyage, per immergersi nella vera cultura londinese anni ’80. Un’esperienza unica: assistere al concerto di questa iconica band, con la possibilità di gustare un ottimo pranzo a bordo dell’originalissimo Bustronome, un autobus a due piani che ti accompagnerà alla scoperta dei luoghi più famosi. Pressi solo tour a partire da 850 euro.\r

\r

Con il tour di gruppo di Londra è possibile scoprire la magia della città passeggiando per quartieri famosi e sorseggiando una pinta di birra nei pub tradizionali. Dall’Abbazia di Westminster al Palazzo di Buckingham, da Oxford Street al Borgo Reale di Greenwich, sarà una continua scoperta. E per finire una crociera rilassante lungo le rive del Tamigi. Pacchetto completo da 790 euro.\r

\r

Fly & Drive Cornovaglia è ideale per chi cerca un’esperienza straordinaria e in libertà. Dalla metropoli di Londra a Southampton, alle campagne della Cornovaglia, ogni tappa sarà unica nel suo genere. Volver suggerisce l’itinerario ma è il viaggiatore a decidere come affrontarlo in totale autonomia e con il proprio mezzo. Pacchetto completo da € 1.390, solo tour da € 1.090.\r

\r

Tour di gruppo Irlanda per vivere l’atmosfera unica che solo Dublino, con i suoi pub tradizionali e la sua architettura, sa trasmettere. Un’immersione nella natura irlandese alla scoperta di luoghi unici come la Contea di Wicklow, le scogliere di Moher e il Ring of Kerry. Tra un paesaggio mozzafiato e l’altro ci sarà la possibilità di visitare le attrazioni più famose dell’isola. Dall’abbazia di Kylemore al complesso monastico di Glendalough, Galway e molto altro. Pacchetto completo da € 1.690; solo tour da € 1.200\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Volver Viaggi, da Londra alla Cornovaglia per immergersi nei paesaggi e nella cultura della Gran Bretagna","post_date":"2023-05-02T09:34:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683020067000]}]}}