Primo resort in esclusiva in casa Sand Tour: è il Waridi di Zanzibar E il Waridi Beach Resort di Zanzibar la grande novità 2023 di Sand Tour. “Parliamo di un villaggio in esclusiva situato sulla bellissima spiaggia di Kiwengwa – spiega il sales & marketing director dell’operatore fiorentino, Dario Dell’Aversana -. Arriva dalla nostra grande passione per l’Africa e per noi è davvero un passo importante, perché si tratta della prima proprietà in esclusiva della programmazione Sand: un prodotto perfetto per le famiglie e le coppie che vogliono un momento di relax in un resort africano ma Italian style. Un’operazione che si avvale peraltro anche del plus dei voli diretti con Neos, in grado di rendere accessibile una vacanza a Zanzibar con poche ore di volo”. A supporto della novità, Sand Tour propone quindi per i mesi di maggio e giugno un super prenota prima per le agenzie, dedicato sia alla stagione summer, sia a quella winter. “Stiamo anche organizzando una serie di educational full relax al Waridi durante l’estate”, aggiunge Dell’Aversana. La new entry africana giunge peraltro dopo un 2022 andato ben oltre ogni più rosea previsione, con il to che ha superato del 30% i livelli di fatturato del 2019: “E’ stato un anno operativamente complesso ma che ci ha dato grandi conferme sulla scelta del nostro prodotto generalista, in particolare sulle nostre destinazioni chiave, Egitto e Giordania – sottolinea sempre Dell’Aversana -. E il 2023 segue già questo trend super positivo e di ripresa. Stiamo quindi aprendo nuovi uffici a Firenze, decisamente più grandi e in grado di accogliere staff aggiuntivo, per gestire sempre meglio le richieste delle nostre adv partner. Ci sentiamo perciò confident di superare quest’anno i 10 milioni di euro di fatturato“. In casa Sand non ci si ferma però davvero mai: “A breve lanceremo i nuovi tour a partenza garantita con guida italiana in Israele e Marocco. Tra un po’ presenteremo poi l’apertura del nostro secondo villaggio in esclusiva. E questa volta sarà il turno del mar Rosso: nostra roccaforte da sempre”. Lato formazione, infine, oltre al viaggio al Waridi in programma per l’estate, il to ha appena concluso una serie di educational proprio sul mar Rosso, in Giordania e a Zanzibar. “Crediamo tantissimo alla formazione del trade – conclude Dell’Aversana -. Ma l’altra grande novità dell’anno per le adv sarà senz’altro l’apertura del nuovo portale dedicato, totalmente rivisitato e con la possibilità di collegare in dinamico e con quote preferenziali tutte le nostre strutture ai voli charter, di linea e low cost”.

