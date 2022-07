Royal Caribbean rafforza i servizi in italiano sulle tre navi con home port nella Penisola

Una serie di servizi su misura dedicati unicamente agli ospiti del Bel paese. E’ la novità dell’estate di Royal Caribbean, che in questo modo rafforza la propria proposta per il mercato italiano, alla luce di un’alta stagione che vede ben tre unità delle flotta fare base lungo le coste della Penisola: la Wonder of The Seas e la Odyssey of the Seas in partenza da Civitavecchia e la Brilliance of the Seas da Ravenna.

Pur mantenendo l’usuale atmosfera internazionale a bordo, per i clienti italiani è stata quindi implementata una serie di servizi di accoglienza e benvenuto: il primo giorno di crociera, per esempio, nella parte iniziale del pomeriggio, è previsto un meeting di benvenuto tenuto dal personale di bordo tricolore per illustrare le attività e la vita sulla nave, nonché per condividere orari e postazioni in cui gli assistenti dedicati sono presenti e disponibili per ogni tipo di necessità. Previsti anche annunci in lingua italiana per comunicare orari e punti di ritrovo, oltre a quelli per i cocktail organizzati appositamente per gli ospiti provenienti dalla Penisola.

Sempre nell’idioma tricolore, su tutte e tre le navi sono disponibili inoltre i giornalini di bordo, i menù, le comunicazioni in camera e alcuni schermi interattivi. Oltre al personale parlante italiano presente presso il guest service desk (il banco di accoglienza per la clientela), in particolare, su Brilliance e Odyssey of the Seas sarà disponibile anche un assistente dedicato, con postazione fissa, presente quotidianamente a orari prestabiliti per fornire supporto, consigli e informazioni utili a far vivere appieno e in maniera più rilassata la vacanza in crociera. Lo staff di Royal sta inoltre lavorando per proporre servizi addizionali di supporto in lingua nei ristoranti e per le escursioni a terra.