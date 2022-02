Rimandato di oltre un mese il debutto della Disney Wish. Salperà il 14 luglio

E’ stata rimandata di oltre un mese la crociera inaugurale della Wish, la nuova unità della flotta Disney Cruise Line. A causare il rinvio sarebbero state le difficoltà incontrate dai cantieri tedeschi Meyer Werft, dove l’unità sarebbe attualmente in costruzione: “La diffusione della variante Omicron – si legge in una nota della compagnia di crociere – ha avuto un impatto sensibile sui processi di produzione”.

Il programma originario prevedeva che la Wish salpasse per il suo viaggio inaugurale il prossimo 9 giugno. La nuova data di partenza è stata quindi spostata al 14 luglio, con la conseguente cancellazione di ben 12 viaggi. Dopo la crociera inaugurale la Wish sarà impegnata in itinerari di tre e quattro notti da Port Canaveral per Nassau e l’isola priva Disney Castaway Cay.