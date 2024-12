Rcl: il Royal Beach Club Paradise Island alle Bahamas aprirà il prossimo dicembre Annunciata la data di inaugurazione del primo indirizzo della nuova Royal Beach Club Collection di casa Rcl. A dicembre 2025 verrà inaugurata alle Bahamas una spiaggia all-inclusive con numerose piscine a tre swim-up bar, sette bar sulla spiaggia, più di 40 cabanas, tra cui l’unica Ultimate Family cabana con servizio di assistenza personale, esperienze con gli artigiani bahamiani e musica dal vivo. “Con il Royal Beach Club Paradise Island, primo nel suo genere, offriamo ai nostri ospiti una esperienza tailor made in una delle nostre destinazioni più visitate”, commenta Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International. L’acquisto di un pass giornaliero permetterà di avere l’accesso a tutti i servizi: dalla prima corsa in taxi d’acqua fino a cibo e bevande. Il pass e le cabanas saranno prenotabili a partire dalla prossima primavera. Nel 2025, i passeggeri Ncl avranno quindi a disposizione diverse opzioni per visitare Nassau e il Royal Beach Club Paradise Island, grazie a una combinazione di vacanze da sei città, tra cui Miami, Fort Lauderdale e Port Canaveral (Orlando) in Florida; Cape Liberty (New York) nel New Jersey; Galveston in Texas e Baltimora. L’offerta spazia da una mini-crociera di tre notti a bordo della Utopia of the Seas fino a una fuga di sette su una nave della classe Oasis, compresa la Symphony of the Seas. Il nuovo beach club si aggiunge alle Bahamas a Perfect Day at CocoCay. Nel 2026 è invece prevista l’apertura del messicano Royal Beach Club Cozumel, a cui seguirà l’anno successivo il debutto di Perfect Day Mexico, nonché del Labadee, ad Haiti. Condividi

Nell'estate 2025 l’operativo internazionale Delta da Boston sarà il più esteso di sempre, con nuove rotte per Milano (da maggio 2025) e Barcellona che consentiranno ai passeggeri di sperimentare i servizi della lounge. Oltre allo spazio premium, i passeggeri Delta One avranno accesso al pluripremiato Delta Sky Club di Bos-E, recentemente nominato da Usa Today una delle 10 migliori lounge degli Stati Uniti. Questo include l'uso esclusivo dell'area soggiorno del Club a destra del check-in, che dispone di cabine insonorizzate (incluse opzioni accessibili ai disabili) e di secondi monitor per chi desidera completare il lavoro dell'ultimo minuto. Gli utenti avranno inoltre accesso alle sei suite doccia standard e accessibili anche alle persone con difficoltà motorie situate nel Club, dotate di servizi come asciugamani, accappatoi, pantofole e prodotti Grown Alchemist. Al momento del check-in, i passeggeri Delta One potranno vivere un'esperienza unica, con un'assistenza al volo personalizzata e un'ospitalità di alto livello da parte degli ambasciatori Delta Elite Services. [post_title] => Delta One Lounge: taglio del nastro al Boston Logan International Airport [post_date] => 2024-12-13T12:09:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734091759000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481030 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SkyUp Airlines aprirà da aprile 2025 nuovi voli regolari tra Chișinău, la capitale della Moldavia, e le città europee. Ai passeggeri verrà data l'opportunità di viaggiare comodamente in Francia, Grecia, Cipro, Portogallo, Spagna e Francia. I biglietti sono disponibili per l'acquisto su www.skyup.aero a partire dall'11 dicembre 2024. La compagnia aerea opererà le seguenti rotte per soddisfare le esigenze dei viaggiatori moldavi e non della regione: Parigi Beauvais, ogni lunedì e venerdì; Heraklion, ogni lunedì, mercoledì e sabato, con un ulteriore incremento a quattro volte a settimana; Thessaloniki, ogni martedì; Larnaca, tre volte a settimana; Lisbona, ogni venerdì; Barcellona, tre volte a settimana; Alicante, ogni lunedì e venerdì; Palma de Mallorca, ogni mercoledì e sabato. [post_title] => SkyUp Airlines collega Chisinau con otto destinazioni europee [post_date] => 2024-12-13T11:51:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734090704000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481047 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Annunciata la data di inaugurazione del primo indirizzo della nuova Royal Beach Club Collection di casa Rcl. A dicembre 2025 verrà inaugurata alle Bahamas una spiaggia all-inclusive con numerose piscine a tre swim-up bar, sette bar sulla spiaggia, più di 40 cabanas, tra cui l'unica Ultimate Family cabana con servizio di assistenza personale, esperienze con gli artigiani bahamiani e musica dal vivo. "Con il Royal Beach Club Paradise Island, primo nel suo genere, offriamo ai nostri ospiti una esperienza tailor made in una delle nostre destinazioni più visitate", commenta Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International. L'acquisto di un pass giornaliero permetterà di avere l'accesso a tutti i servizi: dalla prima corsa in taxi d'acqua fino a cibo e bevande. Il pass e le cabanas saranno prenotabili a partire dalla prossima primavera. Nel 2025, i passeggeri Ncl avranno quindi a disposizione diverse opzioni per visitare Nassau e il Royal Beach Club Paradise Island, grazie a una combinazione di vacanze da sei città, tra cui Miami, Fort Lauderdale e Port Canaveral (Orlando) in Florida; Cape Liberty (New York) nel New Jersey; Galveston in Texas e Baltimora. L'offerta spazia da una mini-crociera di tre notti a bordo della Utopia of the Seas fino a una fuga di sette su una nave della classe Oasis, compresa la Symphony of the Seas. Il nuovo beach club si aggiunge alle Bahamas a Perfect Day at CocoCay. Nel 2026 è invece prevista l'apertura del messicano Royal Beach Club Cozumel, a cui seguirà l'anno successivo il debutto di Perfect Day Mexico, nonché del Labadee, ad Haiti. [post_title] => Rcl: il Royal Beach Club Paradise Island alle Bahamas aprirà il prossimo dicembre [post_date] => 2024-12-13T11:47:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734090469000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481006 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => King Holidays rinsalda il rapporto e l'investimento sulle oltre 2.000 agenzie affiliate, dove spicca l'aumento da record delle adv preferenziali King Royal Club, che negli ultimi 12 mesi hanno registrato una crescita del 90%, passando da circa 110 a più di 200 punti vendita: un risultato reso ancora più significativo dall’aumento del fatturato, che nel 2024 è salito dal 40% al 60%. “Per il 2025 puntiamo ad ottimizzare le performance del cluster Royal Club attraverso una struttura di incentivazione competitiva che prevede specifici premi per il raggiungimento di obiettivi condivisi - spiega Roberto Minardi, direttore commerciale dell'operatore (nella foto) -. Lo scopo è aumentare le vendite, soprattutto per destinazioni e prodotti specifici, ampliando il margine delle agenzie in maniera meritocratica. Un focus particolare è dedicato alla crescita delle vendite sui gruppi, che già oggi rappresentano il 65% del fatturato, con oltre 100 destinazioni nel mondo e itinerari su misura per soddisfare le esigenze di questa importante nicchia di mercato”. Le agenzie Royal Club sono oggi distribuite in modo capillare sul territorio italiano: il 60% si trova nel Centro Italia, mentre il Nord e il Sud si dividono equamente il restante 40%. Una maggiore espansione nelle aree Nielsen 1 e 2 rappresenta uno degli obiettivi principali nel 2025, in linea con la crescente disponibilità di posti volo dagli aeroporti di Milano e con le strategie di sviluppo territoriale dell’operatore. Il to sta lavorando a una serie di iniziative per fidelizzare e valorizzare le agenzie partner: tra le novità in arrivo, un advance booking esclusivo che permette alle Krc di accedere al prodotto King Holidays con 15 di anticipo rispetto al resto del mercato. Ulteriori elementi distintivi del progetto sono le attività di marketing rivolte alle agenzie, come la creazione di contenuti e strategie per social media e campagne e-mail, e il rafforzamento della comunicazione interna. Spazio anche ad educational esclusivi, per favorire il networking e la condivisione di esperienze. [post_title] => King Holidays: balzo in avanti del 90% del numero delle agenzie King Royal Club [post_date] => 2024-12-13T10:14:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734084870000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480969 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Durante il recente International Luxury Travel Market (ILTM) di Cannes, Marriott International ha svelato ambiziosi piani di espansione per il 2025 attraverso il suo Luxury Group. Con un portfolio che comprende prestigiosi marchi come The Ritz-Carlton, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, Edition e JW Marriott, l’azienda punta a soddisfare per il nuovo anno i desideri delle nuove generazioni di viaggiatori, offrendo esperienze uniche e trasformative. Millennials e Gen Z cercano viaggi che combinino benessere, avventura e connessione autentica con le destinazioni. Per rispondere a questa domanda, l’offerta del gruppo Marriot si concentrerà quindi su lodge remoti, campi tendati, esperienze immersive e l’innovativa Ritz-Carlton Yacht Collection, una flotta di yacht pensata per offrire il massimo comfort durante gli spostamenti tra località esclusive. “Questo cambiamento è destinato a elevare il lusso esperienziale, con i viaggiatori di oggi che spendono molto e che prediligono viaggi mirati che soddisfano un profondo desiderio di scoperta e di auto-riflessione” - dichiarano da Luxury Group. Le aperture più attese in Italia Il 2025 sarà dunque un anno che prevede una serie di importanti nuove aperture sul mercato italiano per i brand del gruppo. Tra queste, The Lake Como Edition, una raffinata struttura che celebra il fascino senza tempo del Lago di Como, Casa Brera The Luxury Collection, situata nel cuore di Milano, un tributo all'arte e al design italiano, e infine W Florence a Firenze con un’interpretazione contemporanea del lusso che si inserisce armoniosamente nella tradizione fiorentina. Una visione globale Marriott abbraccia anche il concetto di “travel-to-nature” con lodge safari e strutture esclusive nel continente africano, puntando su un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Nel prossimo anno, JW Marriott ha in programma il debutto di hotel e resort in nuove destinazioni in tutto il mondo, tra cui l'attesissimo JW Marriott Kaafu Atoll Island Resort, JW Marriott Crete Resort & Spa e JW Marriott Hotel Tokyo. Il 2025 segna anche un’importante espansione verso il Medio Oriente e l’Asia, con nuove aperture in località emergenti. Oltre a offrire il massimo in termini di ospitalità, Marriott si impegna a creare esperienze che favoriscano la crescita personale, la scoperta culturale e la connessione con il territorio. Tra innovazione e tradizione Le proposte di Marriott Luxury Group non si limitano all’ospitalità tradizionale: si concentrano sul creare un equilibrio tra modernità e autenticità. Strutture come The Ritz-Carlton, Tokyo e St. Regis, Dubai non sono solo hotel, ma icone del lusso contemporaneo. Con un’attenzione sempre maggiore verso i dettagli, Marriott International conferma il proprio ruolo di leader nell’ospitalità di lusso, reinventandola per le nuove esigenze dei viaggiatori del futuro. “Man mano che i consumatori globali del lusso investono più profondamente nei viaggi, stiamo assistendo a una profonda evoluzione di ciò che cercano: dalla scoperta del mondo alla scoperta di se stessi - afferma Tina Edmundson, president of Luxury di Marriott International - I viaggiatori di lusso di oggi, sia affermati che emergenti, non si limitano a visitare le destinazioni, ma intraprendono viaggi personali che rivelano nuove dimensioni del luogo e del sé. Noi di Luxury Group by Marriott International stiamo abbracciando questo cambiamento creando esperienze che fungono da canali per l'esplorazione emotiva, collegando natura, cultura e scoperta di sé in modi che sono tanto arricchenti quanto indimenticabili”. Il 2025 segnerà un anno importante anche per The Luxury Collection nel mercato europeo, con aperture previste in Italia, in Grecia, Polonia e Spagna. The Ritz-Carlton tra terra e mare I club privati, i resort all-inclusive e gli yacht di lusso stanno diventando canali vitali per promuovere la comunità e la connessione, offrendo spazi in cui persone che condividono interessi comuni possono legare in ambienti esclusivi ed elevati. Il 2024 ha segnato un anno di trasformazione per The Ritz-Carlton, che continua a ridefinire i viaggi extralusso con una serie dinamica di aperture ed esperienze. Con Ilma, il suo secondo superyacht, the Ritz-Carlton Yacht Collection offre viaggi eccezionali nel Mediterraneo, e la terza unità, Luminara, è prevista nell'estate del 2025. Nel 2025 è previsto anche il ritorno di The Ritz-Carlton, San Juan a Porto Rico, dopo una ristrutturazione radicale. E sempre per il prossimo anno si attende una nuova apertura in Costa Rica, pensata per gli avventurieri che apprezzano la straordinaria bellezza e l'intrigo di lusso. St. Regis Hotels & Resorts: ridefinire il glamour nei migliori indirizzi Dopo The St. Regis Longboat Key Resort, sulla costa del Golfo della Florida, The St. Regis on the Bund, Shanghai, The St. Regis Belgrade e The St. Regis Al Mouj, Muscat, che hanno reso particolarmente florido il 2024, il marchio ha in previsione per il nuovo anno le aperture di The St. Regis Aruba Resort, adagiato sulle sabbie incontaminate di Palm Beach, e The St. Regis Cap Cana Resort nella Repubblica Dominicana, uno splendido santuario ispirato alla diversità naturale della regione. W Hotels continua l'evoluzione globale del brand Nel 2024, W Hotels ha continuato a registrare uno slancio significativo, in quanto l'evoluzione del brand lifestyle di lusso è ben avviata, caratterizzata da un'espansione dell'impronta globale e da una robusta crescita del portafoglio. Le principali aperture globali hanno unito un design sofisticato ma giocoso, una programmazione elevata e una nuova e audace identità visiva. Nel 2025, W Hotels ha in programma di aumentare la sua presenza con aperture e trasformazioni chiave, tra cui l'apertura anticipata del nuovo flagship globale, W New York - Union Square, e l'atteso ingresso del marchio nello spazio all-inclusive con W Punta Cana, una fuga per soli adulti caratterizzata da una programmazione dinamica, lusso sulla spiaggia e un mix curato di cibo, bevande ed esperienze di benessere. [gallery ids="480972,480973,480974"] [post_title] => Nuove aperture nell'ospitalità di lusso di Marriot International [post_date] => 2024-12-13T09:30:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => esperienze-di-lusso [1] => hotel [2] => marriott-international ) [post_tag_name] => Array ( [0] => esperienze di lusso [1] => hotel [2] => Marriott International ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734082259000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480992 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'A380 di Emirates che porta la speciale livrea dedicata ai 125° anniversario dell'AC Milan è arrivata all'aeroporto di Milano Malpensa. L'A380 con le strisce rosse e nere è decollato dall’aeroporto Jfk di New York ed è arrivato a Milano dove è stato accolto con un caloroso benvenuto da parte del Club. I passeggeri di First e Business Class che hanno volato sulla rotta New York Jfk - Milano l'8 dicembre hanno trovato su ogni sedile un modellino dell’A380 di Emirates dedicato al 125° anniversario della squadra. I fan dei rossoneri e di Emirates possono anche acquistare i modelli di aereo in edizione limitata con la livrea celebrativa sul sito web dell'Official Emirates Store. Dopo l'atterraggio nella città natale del Club, i giocatori e i dirigenti dell'AC Milan, tra cui Davide Calabria, Rafael Leão e Álvaro Morata, sono stati accompagnati in un tour esclusivo dell'aeromobile per celebrare ulteriormente questo traguardo speciale. L'A380 con la speciale decalcomania dell'AC Milan ha finora sorvolato i cieli di Amsterdam, Barcellona e Parigi, e molte altre città, portando i messaggi speciali e l'impatto ispiratore dei rossoneri in tutto il mondo e salutando i tifosi ovunque sia atterrato. [post_title] => Emirates: l'A380 con la livrea speciale del Milan ha fatto tappa a Malpensa [post_date] => 2024-12-13T09:07:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734080820000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sandals Resort alza ulteriormente l'asticella della qualità dell'accoglienza con l'introduzione di nuovi livelli di accommodation nelle strutture caraibiche all-inclusive e adult-only. Da oggi, sono infatti sette le nuove categorie di suite prenotabili attraverso i principali tour operator italiani che commercializzano il prodotto, di cui due categorie possono già accogliere gli ospiti mentre le altre sono disponibili per soggiorni a partire dal 1° febbraio e dal 1° marzo 2025. .“Queste suite rispecchiano la bellezza naturale e la vivacità dei Caraibi, dalle ville che invitano gli amici a riunirsi alle suite che fondono l’esterno con l’interno - ha affermato Adam Stewart, executive chairman di Sandals Resorts International -. Fanno parte della nuova generazione di Sandals Resorts, che si impegna continuativamente nell’innovazione per mettere in risalto l’anima caraibica che noi chiamiamo casa.”. [caption id="attachment_480958" align="alignright" width="300"] Sandals Ochi Villa - 4 One-Bedroom Butler Suites and Private Pool[/caption] Le nuove sistemazioni includono: una villa con quattro camere da letto e maggiordomo al Sandals Ochi Beach Resort (un “Sandals Firsts” in Giamaica) e una Skypool suite con terrazza panoramica al Sandals Royal Caribbean Resort and Private Island. Nuove camere anche a Saint Lucia, tra cui le esclusive Rondoval Villas – firmate Sandals – e alcune sistemazioni con vista spiaggia e scogliera, anch’esse rinnovate. Le nuove One-Bedroom Skypool Butler Suites with Roof Terraces possono essere prenotate al Sandals Royal Caribbean a Montego Bay per soggiorni a partire dal 1° febbraio 2025. Queste nuove sistemazioni portano le Skypool suite a standard più elevati, con viste impareggiabili sull’oceano, ampie zone soggiorno e pranzo e un grande spazio per rilassarsi. Questa espansione è successiva a quella del Sandals Negril che lo scorso anno ha inaugurato queste nuove categorie di suite, dislocate nel nuovo edificio Bamboo Grove, rapidamente diventate una delle categorie più richieste del resort. Al Sandals Ochi è possibile prenotare le Two-Bedroom e Four-Bedroom Butler Villas with Private Pools (un “Sandals First”) recentemente ammodernate e dotate di piscina privata. Queste nuove ville sono già disponibili ad accogliere ospiti. Sandals sta inoltre accrescendo il numero di Rondoval Villas nel portfolio, migliorandone il design ed ampliandone gli spazi perché è una delle categorie preferite dagli ospiti. [caption id="attachment_480956" align="alignleft" width="300"] Sandals Regency La Toc-Rondoval Butler Sky Villa with Private Pool[/caption] Presso il Sandals Regency La Toc di St. Lucia sono oltre 20 le nuove Rondoval Butler Villas with Private Pools prenotabili dal 1° marzo 2025, otto delle quali avranno anche un rooftop privato. Ispirato dal fascino tropicale di Santa Lucia, il design elegante e moderno delle ville presenta toni chiari e ariosi e porta lo scenario esterno, all’interno. Nel Sandals Royal Curaçao, alcune Asombroso Rondoval Butler Villas with Private Pools possono già accogliere gli ospiti, offrendo un soggiorno intimo. Ulteriori nuove tipologie di camere nel portfolio Sandals includono alcune suite fronte mare rinnovate e ripensate con Tranquility Soaking Tubs all’aperto presso il Sandals Montego Bay e il Sandals South Coast in Giamaica, ville a due piani con patio, piscina privata e vista sulla scogliera ​​al Sandals Regency La Toc e ulteriori swim-up e Skypool suite al Sandals Negril. [post_title] => Sandals Resorts alza il livello dell'accoglienza: sette nuove categorie di suite [post_date] => 2024-12-12T11:41:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734003691000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480840 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia è una destinazione emozionale ed è un paradiso per tutti i viaggiatori, anche per gli honeymooners. Sono almeno 20 i motivi per scoprirla, spiega Mario Degli Innocenti dell’Ente del turismo thailandese in Italia, sottolineando come gli arrivi siano cresciuti grazie al volo giornaliero di Thai Airways da Milano Malpensa che, da luglio a metà novembre ha portato 200 mila viaggiatori in destinazione, tornando ai numeri pre-pandemici. «La Thailandia può essere proposta tutto l’anno, tenendo conto della stagionalità. È un paese tropicale a regime monsonico, quindi ci sono 2 stagioni: quella umida delle piogge che va da maggio/giugno fino a ottobre inoltrato e quella secca da novembre a maggio, si possono scegliere diverse aree del paese con diverse condizioni climatiche. L’ospitalità locale, la Thainess, è davvero unica, come lo sono la tranquillità e la sicurezza. Le statistiche ci dicono che la Thailandia è una delle destinazioni più sicure al mondo. Bangkok, che è la città più prenotata al mondo per il 2025 (seguita da Parigi, Londra e Roma) pur essendo abitata da 13 mln di persone, è estremamente sicura. È stata istituita una Polizia Turistica, da contattare digitando 1155 sullo smartphone. L’elevato standard degli alberghi in tutto il paese consente avere un’esperienza di alto livello pagando meno che in tante altre destinazioni e il rapporto qualità/prezzo è sempre vantaggioso. Anche per questo - continua Degli Innocenti - la scorsa settimana l’importante rivista Travel+Leisure ha decretato la Thailanda “destinazione dell’anno” per il 2025 e otteniamo tanti riconoscimenti: Lonely Planet, ad esempio, ha inserito la Thailandia nei “Best in Travel 2025”. Il mare, sia nel golfo che sul versante occidentale, accoglie meravigliosi siti di immersione, per incontrare mante giganti, tartarughe e delfini, ammirando i fondali colorati e le spiagge bianche non scottano mai perché la sabbia è di origine organica e non minerale. A solo un’ora e mezza dall’aeroporto di Bangkok - viaggiando in auto e poi in barca - si raggiunge Koh Samet con i suoi meravigliosi resort affacciati su spiagge esclusive come il “Paradee”, perfetto per i viaggi di nozze e per chi non ha tempo per arrivare a Phuket o alle splendide isole del Golfo e del Mare delle Andamane. Su ogni spiaggia c’è poi un’ampia proposta di sport balneari. Tra i 20 motivi per visitare la Thailandia bisogna ricordare lo shopping, con le sete preziose e i manufatti in legno di teak, in particolare al Nord. A Bangkok si trovano delle mecche dello shopping: opulenti e sfarzosi centri commerciali che vendono di tutto. Ma i turisti sono soprattutto attratti dai colorati mercatini thailandesi, come quelli galleggianti, sulla linea della ferrovia - dove tutto viene spostato ogni volta che passa un treno - o come Chatuchak: il mercato all’aperto più grande del mondo con le sue 16mila bancarelle. In Thailandia si può sperimentare anche il turismo medico e wellness: il paese è un hub sanitario di prim’ordine ed è il regno del wellness, con spa e massaggi curativi praticati da esperti, in location meravigliose. Di prim’ordine anche la gastronomia: una delle più varie e appetitose da scoprire con lo street-food, i ristoranti stellati e anche sul rooftop di alti grattacieli dove si mangia, si ascolta musica e si guarda lo skyline della città. In Thailandia è importante il retaggio culturale, dal Nord al Sud, tra templi antichi e moderni e architetture suggestive, come il sito Unesco di Sukhothai, una delle capitali storiche del regno del Siam, rimasta intatta perché coperta dalla giungla e oggi visitabile anche in bicicletta. Oppure a Nord Est i templi misteriosi del regno Khmer o, ancora, la meravigliosa Ayutthaya, per 4 secoli capitale del Siam e non lontana da Bangkok: fu costruita su un ansa di un fiume che l’ha protetta naturalmente nel corso del tempo. La Thailandia è ideale per praticare il golf - ci sono oltre 300 campi. Tra i motivi per visitare questo paese c’è anche Bangkok: uno scrigno dal punto di vista culturale con templi come il Wat Arun (il tempio dell’alba) o il Grand Palace (il palazzo reale) e il Wat Poh, il più antico tempio della città che ospita la prima università medica della Thailandia, dove i massaggiatori imparano la loro arte. A Bangkok la night-life è sorprendente: è “la città che non dorme mai”. - conclude Degli Innocenti – Infine l’importanza del turismo-sostenibile, un turismo community-based che include tutti i gruppi etnici del paese e consente al turista di vivere esperienze fuori dall’ordinario, sperimentando la vita quotidiana degli abitanti». [post_title] => Thailandia: almeno 20 motivi per visitare “la terra del sorriso” [post_date] => 2024-12-12T10:19:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733998792000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "rcl royal beach club paradise island alle bahamas aprira prossimo dicembre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":82,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1684,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481072","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_481073\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Julianne Cowley, ambasciatrice Australia in Italia, Duong Hai Hung, ambasciatore del Vietnam e Valentina Mulesan, deputy director for Asia and Oceania Ministero degli affari esteri[/caption]\r

\r

La promozione della cucina vietnamita e del volo diretto Vietnam-Italia - che decollerà nel luglio 2025 - sono state al centro dell'evento che si è svolto a Roma, presso la sede dell'ambasciata del Vietnam con la degustazione delle specialità gastronomiche Pho & Nem, in collaborazione con Vietnam Airlines.\r

\"Per la prima volta in Italia organizziamo la giornata del Pho & Nem - ha dichiarato l'ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia, Duong Hai Hung -. I nostri due popoli condividono un grande amore per il cibo. La gastronomia non è solo fonte di vita ma anche di storia, cultura, arte, amore, gioia, passione e felicità. Per la nostra gente la gastronomia è anche un punto di convergenza, una particolare somiglianza una affinità predestinata con cui ci colleghiamo.\r

\r

\r

\"La cucina vietnamita combina abilmente i principi dello Yin e dello Yang e dei 5 elementi, con tutti i 5 sapori - acido, amaro, dolce, piccante e salato - e 5 colori - verde rosso giallo bianco e nero - per soddisfare tutti 5 i sensi - vista, gusto, tatto, olfatto e udito -. Quando si mangia si vede la bellezza, si sente il profumo. si ascolta la gioia e si gusta un sapore delizioso. \r

\r

Una gastronomia che sta diventando sempre più conosciuta e sta affermando gradualmente la sua posizione: l'organizzazione mondiale del turismo valuta il Vietnam come uno dei 20 paesi con il maggior potenziale turistico e in particolare lo street food è sempre tra i primi al mondo. Per tre anni consecutivi il nostro Paese è stato in cima alla lista delle migliori destinazioni culinarie e culturali dell'Asia\".\r

\r

Ci auguriamo che questa giornata sia un evento di amicizia non solo per promuovere la cultura culinaria vietnamita ma anche per onorare le molte somiglianze culinarie tra l'Italia e il Vietnam. Il Pho & Nem speriamo diventi ambasciatore della cucina vietnamita e porta di accesso al Vietnam anche in occasione del volo diretto della Vietnam Airlines tra i due paesi che sarà in inaugurato il prossimo luglio.\r

\r

\"Il nostro governo presta particolare attenzione per l'investimento al turismo ci concentriamo sullo sviluppo delle infrastrutture, non solo ricettive ma anche dei servizi accessori che aiutano a sviluppare il turismo. Riscontriamo un grande apprezzamento da parte del mercato italiano per la destinazione Vietnam e per la grande ospitalità della nostra gente\".\r

\r

\r

Il collegamento diretto da Milano di Vietnam Airlines\r

\r

A partire dal 1* luglio 2025 Vietnam Airlines aprirà il nuovo collegamento diretto da Milano Malpensa ad Hanoi: \"Una nuova, importantissima rampa di lancio per i rapporti commerciali turistici tra i i due paesi - afferma Stefano Gaggianesi, direttore commerciale di Mst Gsa (nella foto a fianco) che rappresenta il vettore in Italia -. Negli ultimi anni il traffico turistico e i rapporti commerciali sono molto cresciuti e abbiamo deciso di aprire questa nuova rotta per sfruttare il crescente potenziale del mercato e soddisfare l'aumento della domanda di viaggio.\r

\r

Per spingere l'apertura del nuovo volo abbiamo dedicato una tariffa promozionale andata e ritorno intorno ai 700 euro, tasse incluse. Un altro importante vantaggio è la combinazione dei voli domestici e regionali con gli intercontinentali a tariffe veramente competitive. Questa opportunità di collegamento diretto darà la possibilità di raggiungere in connessione numerose altre destinazioni in tutta l'Asia, l'Indocina come il Giappone, Thailandia, Malesia, Corea del Sud e via dicendo per arrivare anche fino in Australia.\r

\r

La rotta sarà operata con Boeing 787, inizialmente con 3 voli alla settimana nei giorni di martedì, venerdi e sabato, ma l'obiettivo è naturalmente quello di incrementare le frequenze nei prossimi anni, prima a 5 voli settimanali e poi fino al giornaliero.\r

\r

(Quirino Falessi)\r

\r

\r

[gallery ids=\"481077,481075,481076\"]\r

\r

\r

","post_title":"Il Vietnam si promuove in Italia: dalla gastronomia al volo diretto per Hanoi","post_date":"2024-12-13T14:31:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1734100276000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481052","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per la nuova Delta One Lounge situata al Boston Logan International Airport, a conferma del focus della compagnia su una proposta mirata al traffico premium.\r

\r

Accessibile attraverso il Delta Sky Club sul Concourse E, questa lounge esclusiva di oltre 620 metri quadri offre ai passeggeri un'esperienza culinaria unica nel suo genere, ideata dallo chef Ed Brown e caratterizzata dall'ospitalità e dal servizio tipici di Delta. \r

\r

“Non esistono due Delta One Lounge uguali fra loro: con ogni nuovo spazio ci sforziamo di creare qualcosa di veramente speciale e distintivo per la città ospitante, senza mai scendere a compromessi in termini di servizio o qualità - ha dichiarato Claude Roussel, vp Delta Sky Club and Lounge Experience -. Sappiamo che i nostri ospiti apprezzano l'esclusività e l'ospitalità dei ristoranti Delta One Lounge. Questa lounge è stata progettata per offrire l'esperienza esclusiva che gli ospiti desiderano, e che trae ispirazione dalla storia e dalle tradizioni culinarie di Boston”.\r

\r

Nell'estate 2025 l’operativo internazionale Delta da Boston sarà il più esteso di sempre, con nuove rotte per Milano (da maggio 2025) e Barcellona che consentiranno ai passeggeri di sperimentare i servizi della lounge.\r

\r

Oltre allo spazio premium, i passeggeri Delta One avranno accesso al pluripremiato Delta Sky Club di Bos-E, recentemente nominato da Usa Today una delle 10 migliori lounge degli Stati Uniti.\r

\r

Questo include l'uso esclusivo dell'area soggiorno del Club a destra del check-in, che dispone di cabine insonorizzate (incluse opzioni accessibili ai disabili) e di secondi monitor per chi desidera completare il lavoro dell'ultimo minuto. Gli utenti avranno inoltre accesso alle sei suite doccia standard e accessibili anche alle persone con difficoltà motorie situate nel Club, dotate di servizi come asciugamani, accappatoi, pantofole e prodotti Grown Alchemist. Al momento del check-in, i passeggeri Delta One potranno vivere un'esperienza unica, con un'assistenza al volo personalizzata e un'ospitalità di alto livello da parte degli ambasciatori Delta Elite Services. ","post_title":"Delta One Lounge: taglio del nastro al Boston Logan International Airport","post_date":"2024-12-13T12:09:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734091759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481030","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SkyUp Airlines aprirà da aprile 2025 nuovi voli regolari tra Chișinău, la capitale della Moldavia, e le città europee. Ai passeggeri verrà data l'opportunità di viaggiare comodamente in Francia, Grecia, Cipro, Portogallo, Spagna e Francia. I biglietti sono disponibili per l'acquisto su www.skyup.aero a partire dall'11 dicembre 2024.\r

\r

La compagnia aerea opererà le seguenti rotte per soddisfare le esigenze dei viaggiatori moldavi e non della regione: Parigi Beauvais, ogni lunedì e venerdì; Heraklion, ogni lunedì, mercoledì e sabato, con un ulteriore incremento a quattro volte a settimana; Thessaloniki, ogni martedì; Larnaca, tre volte a settimana; Lisbona, ogni venerdì; Barcellona, tre volte a settimana; Alicante, ogni lunedì e venerdì; Palma de Mallorca, ogni mercoledì e sabato.","post_title":"SkyUp Airlines collega Chisinau con otto destinazioni europee","post_date":"2024-12-13T11:51:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734090704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Annunciata la data di inaugurazione del primo indirizzo della nuova Royal Beach Club Collection di casa Rcl. A dicembre 2025 verrà inaugurata alle Bahamas una spiaggia all-inclusive con numerose piscine a tre swim-up bar, sette bar sulla spiaggia, più di 40 cabanas, tra cui l'unica Ultimate Family cabana con servizio di assistenza personale, esperienze con gli artigiani bahamiani e musica dal vivo.\r

\r

\"Con il Royal Beach Club Paradise Island, primo nel suo genere, offriamo ai nostri ospiti una esperienza tailor made in una delle nostre destinazioni più visitate\", commenta Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International. L'acquisto di un pass giornaliero permetterà di avere l'accesso a tutti i servizi: dalla prima corsa in taxi d'acqua fino a cibo e bevande. Il pass e le cabanas saranno prenotabili a partire dalla prossima primavera.\r

\r

Nel 2025, i passeggeri Ncl avranno quindi a disposizione diverse opzioni per visitare Nassau e il Royal Beach Club Paradise Island, grazie a una combinazione di vacanze da sei città, tra cui Miami, Fort Lauderdale e Port Canaveral (Orlando) in Florida; Cape Liberty (New York) nel New Jersey; Galveston in Texas e Baltimora. L'offerta spazia da una mini-crociera di tre notti a bordo della Utopia of the Seas fino a una fuga di sette su una nave della classe Oasis, compresa la Symphony of the Seas. Il nuovo beach club si aggiunge alle Bahamas a Perfect Day at CocoCay. Nel 2026 è invece prevista l'apertura del messicano Royal Beach Club Cozumel, a cui seguirà l'anno successivo il debutto di Perfect Day Mexico, nonché del Labadee, ad Haiti.","post_title":"Rcl: il Royal Beach Club Paradise Island alle Bahamas aprirà il prossimo dicembre","post_date":"2024-12-13T11:47:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1734090469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481006","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"King Holidays rinsalda il rapporto e l'investimento sulle oltre 2.000 agenzie affiliate, dove spicca l'aumento da record delle adv preferenziali King Royal Club, che negli ultimi 12 mesi hanno registrato una crescita del 90%, passando da circa 110 a più di 200 punti vendita: un risultato reso ancora più significativo dall’aumento del fatturato, che nel 2024 è salito dal 40% al 60%.\r

\r

“Per il 2025 puntiamo ad ottimizzare le performance del cluster Royal Club attraverso una struttura di incentivazione competitiva che prevede specifici premi per il raggiungimento di obiettivi condivisi - spiega Roberto Minardi, direttore commerciale dell'operatore (nella foto) -. Lo scopo è aumentare le vendite, soprattutto per destinazioni e prodotti specifici, ampliando il margine delle agenzie in maniera meritocratica. Un focus particolare è dedicato alla crescita delle vendite sui gruppi, che già oggi rappresentano il 65% del fatturato, con oltre 100 destinazioni nel mondo e itinerari su misura per soddisfare le esigenze di questa importante nicchia di mercato”.\r

\r

Le agenzie Royal Club sono oggi distribuite in modo capillare sul territorio italiano: il 60% si trova nel Centro Italia, mentre il Nord e il Sud si dividono equamente il restante 40%. Una maggiore espansione nelle aree Nielsen 1 e 2 rappresenta uno degli obiettivi principali nel 2025, in linea con la crescente disponibilità di posti volo dagli aeroporti di Milano e con le strategie di sviluppo territoriale dell’operatore.\r

\r

Il to sta lavorando a una serie di iniziative per fidelizzare e valorizzare le agenzie partner: tra le novità in arrivo, un advance booking esclusivo che permette alle Krc di accedere al prodotto King Holidays con 15 di anticipo rispetto al resto del mercato. Ulteriori elementi distintivi del progetto sono le attività di marketing rivolte alle agenzie, come la creazione di contenuti e strategie per social media e campagne e-mail, e il rafforzamento della comunicazione interna.\r

\r

Spazio anche ad educational esclusivi, per favorire il networking e la condivisione di esperienze.","post_title":"King Holidays: balzo in avanti del 90% del numero delle agenzie King Royal Club","post_date":"2024-12-13T10:14:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1734084870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Durante il recente International Luxury Travel Market (ILTM) di Cannes, Marriott International ha svelato ambiziosi piani di espansione per il 2025 attraverso il suo Luxury Group. Con un portfolio che comprende prestigiosi marchi come The Ritz-Carlton, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, Edition e JW Marriott, l’azienda punta a soddisfare per il nuovo anno i desideri delle nuove generazioni di viaggiatori, offrendo esperienze uniche e trasformative.\r

Millennials e Gen Z cercano viaggi che combinino benessere, avventura e connessione autentica con le destinazioni. Per rispondere a questa domanda, l’offerta del gruppo Marriot si concentrerà quindi su lodge remoti, campi tendati, esperienze immersive e l’innovativa Ritz-Carlton Yacht Collection, una flotta di yacht pensata per offrire il massimo comfort durante gli spostamenti tra località esclusive.\r

\r

“Questo cambiamento è destinato a elevare il lusso esperienziale, con i viaggiatori di oggi che spendono molto e che prediligono viaggi mirati che soddisfano un profondo desiderio di scoperta e di auto-riflessione” - dichiarano da Luxury Group.\r

Le aperture più attese in Italia\r

Il 2025 sarà dunque un anno che prevede una serie di importanti nuove aperture sul mercato italiano per i brand del gruppo. Tra queste, The Lake Como Edition, una raffinata struttura che celebra il fascino senza tempo del Lago di Como, Casa Brera The Luxury Collection, situata nel cuore di Milano, un tributo all'arte e al design italiano, e infine W Florence a Firenze con un’interpretazione contemporanea del lusso che si inserisce armoniosamente nella tradizione fiorentina.\r

Una visione globale\r

Marriott abbraccia anche il concetto di “travel-to-nature” con lodge safari e strutture esclusive nel continente africano, puntando su un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Nel prossimo anno, JW Marriott ha in programma il debutto di hotel e resort in nuove destinazioni in tutto il mondo, tra cui l'attesissimo JW Marriott Kaafu Atoll Island Resort, JW Marriott Crete Resort & Spa e JW Marriott Hotel Tokyo. Il 2025 segna anche un’importante espansione verso il Medio Oriente e l’Asia, con nuove aperture in località emergenti. Oltre a offrire il massimo in termini di ospitalità, Marriott si impegna a creare esperienze che favoriscano la crescita personale, la scoperta culturale e la connessione con il territorio.\r

Tra innovazione e tradizione\r

Le proposte di Marriott Luxury Group non si limitano all’ospitalità tradizionale: si concentrano sul creare un equilibrio tra modernità e autenticità. Strutture come The Ritz-Carlton, Tokyo e St. Regis, Dubai non sono solo hotel, ma icone del lusso contemporaneo. Con un’attenzione sempre maggiore verso i dettagli, Marriott International conferma il proprio ruolo di leader nell’ospitalità di lusso, reinventandola per le nuove esigenze dei viaggiatori del futuro.\r

\r

“Man mano che i consumatori globali del lusso investono più profondamente nei viaggi, stiamo assistendo a una profonda evoluzione di ciò che cercano: dalla scoperta del mondo alla scoperta di se stessi - afferma Tina Edmundson, president of Luxury di Marriott International - I viaggiatori di lusso di oggi, sia affermati che emergenti, non si limitano a visitare le destinazioni, ma intraprendono viaggi personali che rivelano nuove dimensioni del luogo e del sé. Noi di Luxury Group by Marriott International stiamo abbracciando questo cambiamento creando esperienze che fungono da canali per l'esplorazione emotiva, collegando natura, cultura e scoperta di sé in modi che sono tanto arricchenti quanto indimenticabili”.\r

\r

Il 2025 segnerà un anno importante anche per The Luxury Collection nel mercato europeo, con aperture previste in Italia, in Grecia, Polonia e Spagna. \r

The Ritz-Carlton tra terra e mare\r

I club privati, i resort all-inclusive e gli yacht di lusso stanno diventando canali vitali per promuovere la comunità e la connessione, offrendo spazi in cui persone che condividono interessi comuni possono legare in ambienti esclusivi ed elevati. Il 2024 ha segnato un anno di trasformazione per The Ritz-Carlton, che continua a ridefinire i viaggi extralusso con una serie dinamica di aperture ed esperienze. Con Ilma, il suo secondo superyacht, the Ritz-Carlton Yacht Collection offre viaggi eccezionali nel Mediterraneo, e la terza unità, Luminara, è prevista nell'estate del 2025. Nel 2025 è previsto anche il ritorno di The Ritz-Carlton, San Juan a Porto Rico, dopo una ristrutturazione radicale. E sempre per il prossimo anno si attende una nuova apertura in Costa Rica, pensata per gli avventurieri che apprezzano la straordinaria bellezza e l'intrigo di lusso. \r

St. Regis Hotels & Resorts: ridefinire il glamour nei migliori indirizzi\r

Dopo The St. Regis Longboat Key Resort, sulla costa del Golfo della Florida, The St. Regis on the Bund, Shanghai, The St. Regis Belgrade e The St. Regis Al Mouj, Muscat, che hanno reso particolarmente florido il 2024, il marchio ha in previsione per il nuovo anno le aperture di The St. Regis Aruba Resort, adagiato sulle sabbie incontaminate di Palm Beach, e The St. Regis Cap Cana Resort nella Repubblica Dominicana, uno splendido santuario ispirato alla diversità naturale della regione. \r

W Hotels continua l'evoluzione globale del brand\r

Nel 2024, W Hotels ha continuato a registrare uno slancio significativo, in quanto l'evoluzione del brand lifestyle di lusso è ben avviata, caratterizzata da un'espansione dell'impronta globale e da una robusta crescita del portafoglio. Le principali aperture globali hanno unito un design sofisticato ma giocoso, una programmazione elevata e una nuova e audace identità visiva. Nel 2025, W Hotels ha in programma di aumentare la sua presenza con aperture e trasformazioni chiave, tra cui l'apertura anticipata del nuovo flagship globale, W New York - Union Square, e l'atteso ingresso del marchio nello spazio all-inclusive con W Punta Cana, una fuga per soli adulti caratterizzata da una programmazione dinamica, lusso sulla spiaggia e un mix curato di cibo, bevande ed esperienze di benessere.\r

\r

[gallery ids=\"480972,480973,480974\"]","post_title":"Nuove aperture nell'ospitalità di lusso di Marriot International","post_date":"2024-12-13T09:30:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["esperienze-di-lusso","hotel","marriott-international"],"post_tag_name":["esperienze di lusso","hotel","Marriott International"]},"sort":[1734082259000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480992","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'A380 di Emirates che porta la speciale livrea dedicata ai 125° anniversario dell'AC Milan è arrivata all'aeroporto di Milano Malpensa.\r

L'A380 con le strisce rosse e nere è decollato dall’aeroporto Jfk di New York ed è arrivato a Milano dove è stato accolto con un caloroso benvenuto da parte del Club.\r

I passeggeri di First e Business Class che hanno volato sulla rotta New York Jfk - Milano l'8 dicembre hanno trovato su ogni sedile un modellino dell’A380 di Emirates dedicato al 125° anniversario della squadra. I fan dei rossoneri e di Emirates possono anche acquistare i modelli di aereo in edizione limitata con la livrea celebrativa sul sito web dell'Official Emirates Store.\r

Dopo l'atterraggio nella città natale del Club, i giocatori e i dirigenti dell'AC Milan, tra cui Davide Calabria, Rafael Leão e Álvaro Morata, sono stati accompagnati in un tour esclusivo dell'aeromobile per celebrare ulteriormente questo traguardo speciale.\r

L'A380 con la speciale decalcomania dell'AC Milan ha finora sorvolato i cieli di Amsterdam, Barcellona e Parigi, e molte altre città, portando i messaggi speciali e l'impatto ispiratore dei rossoneri in tutto il mondo e salutando i tifosi ovunque sia atterrato.","post_title":"Emirates: l'A380 con la livrea speciale del Milan ha fatto tappa a Malpensa","post_date":"2024-12-13T09:07:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1734080820000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sandals Resort alza ulteriormente l'asticella della qualità dell'accoglienza con l'introduzione di nuovi livelli di accommodation nelle strutture caraibiche all-inclusive e adult-only.\r

\r

Da oggi, sono infatti sette le nuove categorie di suite prenotabili attraverso i principali tour operator italiani che commercializzano il prodotto, di cui due categorie possono già accogliere gli ospiti mentre le altre sono disponibili per soggiorni a partire dal 1° febbraio e dal 1° marzo 2025.\r

\r

.“Queste suite rispecchiano la bellezza naturale e la vivacità dei Caraibi, dalle ville che invitano gli amici a riunirsi alle suite che fondono l’esterno con l’interno - ha affermato Adam Stewart, executive chairman di Sandals Resorts International -. Fanno parte della nuova generazione di Sandals Resorts, che si impegna continuativamente nell’innovazione per mettere in risalto l’anima caraibica che noi chiamiamo casa.”.\r

\r

[caption id=\"attachment_480958\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Sandals Ochi Villa - 4 One-Bedroom Butler Suites and Private Pool[/caption]\r

\r

Le nuove sistemazioni includono: una villa con quattro camere da letto e maggiordomo al Sandals Ochi Beach Resort (un “Sandals Firsts” in Giamaica) e una Skypool suite con terrazza panoramica al Sandals Royal Caribbean Resort and Private Island.\r

\r

Nuove camere anche a Saint Lucia, tra cui le esclusive Rondoval Villas – firmate Sandals – e alcune sistemazioni con vista spiaggia e scogliera, anch’esse rinnovate.\r

\r

Le nuove One-Bedroom Skypool Butler Suites with Roof Terraces possono essere prenotate al Sandals Royal Caribbean a Montego Bay per soggiorni a partire dal 1° febbraio 2025. Queste nuove sistemazioni portano le Skypool suite a standard più elevati, con viste impareggiabili sull’oceano, ampie zone soggiorno e pranzo e un grande spazio per rilassarsi. Questa espansione è successiva a quella del Sandals Negril che lo scorso anno ha inaugurato queste nuove categorie di suite, dislocate nel nuovo edificio Bamboo Grove, rapidamente diventate una delle categorie più richieste del resort.\r

\r

Al Sandals Ochi è possibile prenotare le Two-Bedroom e Four-Bedroom Butler Villas with Private Pools (un “Sandals First”) recentemente ammodernate e dotate di piscina privata. Queste nuove ville sono già disponibili ad accogliere ospiti.\r

\r

Sandals sta inoltre accrescendo il numero di Rondoval Villas nel portfolio, migliorandone il design ed ampliandone gli spazi perché è una delle categorie preferite dagli ospiti.\r

\r

[caption id=\"attachment_480956\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sandals Regency La Toc-Rondoval Butler Sky Villa with Private Pool[/caption]\r

\r

Presso il Sandals Regency La Toc di St. Lucia sono oltre 20 le nuove Rondoval Butler Villas with Private Pools prenotabili dal 1° marzo 2025, otto delle quali avranno anche un rooftop privato. Ispirato dal fascino tropicale di Santa Lucia, il design elegante e moderno delle ville presenta toni chiari e ariosi e porta lo scenario esterno, all’interno. Nel Sandals Royal Curaçao, alcune Asombroso Rondoval Butler Villas with Private Pools possono già accogliere gli ospiti, offrendo un soggiorno intimo.\r

\r

Ulteriori nuove tipologie di camere nel portfolio Sandals includono alcune suite fronte mare rinnovate e ripensate con Tranquility Soaking Tubs all’aperto presso il Sandals Montego Bay e il Sandals South Coast in Giamaica, ville a due piani con patio, piscina privata e vista sulla scogliera ​​al Sandals Regency La Toc e ulteriori swim-up e Skypool suite al Sandals Negril.","post_title":"Sandals Resorts alza il livello dell'accoglienza: sette nuove categorie di suite","post_date":"2024-12-12T11:41:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734003691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480840","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia è una destinazione emozionale ed è un paradiso per tutti i viaggiatori, anche per gli honeymooners. Sono almeno 20 i motivi per scoprirla, spiega Mario Degli Innocenti dell’Ente del turismo thailandese in Italia, sottolineando come gli arrivi siano cresciuti grazie al volo giornaliero di Thai Airways da Milano Malpensa che, da luglio a metà novembre ha portato 200 mila viaggiatori in destinazione, tornando ai numeri pre-pandemici.\r

\r

«La Thailandia può essere proposta tutto l’anno, tenendo conto della stagionalità. È un paese tropicale a regime monsonico, quindi ci sono 2 stagioni: quella umida delle piogge che va da maggio/giugno fino a ottobre inoltrato e quella secca da novembre a maggio, si possono scegliere diverse aree del paese con diverse condizioni climatiche. L’ospitalità locale, la Thainess, è davvero unica, come lo sono la tranquillità e la sicurezza. Le statistiche ci dicono che la Thailandia è una delle destinazioni più sicure al mondo. Bangkok, che è la città più prenotata al mondo per il 2025 (seguita da Parigi, Londra e Roma) pur essendo abitata da 13 mln di persone, è estremamente sicura. È stata istituita una Polizia Turistica, da contattare digitando 1155 sullo smartphone. L’elevato standard degli alberghi in tutto il paese consente avere un’esperienza di alto livello pagando meno che in tante altre destinazioni e il rapporto qualità/prezzo è sempre vantaggioso.\r

\r

Anche per questo - continua Degli Innocenti - la scorsa settimana l’importante rivista Travel+Leisure ha decretato la Thailanda “destinazione dell’anno” per il 2025 e otteniamo tanti riconoscimenti: Lonely Planet, ad esempio, ha inserito la Thailandia nei “Best in Travel 2025”. Il mare, sia nel golfo che sul versante occidentale, accoglie meravigliosi siti di immersione, per incontrare mante giganti, tartarughe e delfini, ammirando i fondali colorati e le spiagge bianche non scottano mai perché la sabbia è di origine organica e non minerale.\r

\r

A solo un’ora e mezza dall’aeroporto di Bangkok - viaggiando in auto e poi in barca - si raggiunge Koh Samet con i suoi meravigliosi resort affacciati su spiagge esclusive come il “Paradee”, perfetto per i viaggi di nozze e per chi non ha tempo per arrivare a Phuket o alle splendide isole del Golfo e del Mare delle Andamane. Su ogni spiaggia c’è poi un’ampia proposta di sport balneari.\r

\r

Tra i 20 motivi per visitare la Thailandia bisogna ricordare lo shopping, con le sete preziose e i manufatti in legno di teak, in particolare al Nord. A Bangkok si trovano delle mecche dello shopping: opulenti e sfarzosi centri commerciali che vendono di tutto. Ma i turisti sono soprattutto attratti dai colorati mercatini thailandesi, come quelli galleggianti, sulla linea della ferrovia - dove tutto viene spostato ogni volta che passa un treno - o come Chatuchak: il mercato all’aperto più grande del mondo con le sue 16mila bancarelle.\r

\r

In Thailandia si può sperimentare anche il turismo medico e wellness: il paese è un hub sanitario di prim’ordine ed è il regno del wellness, con spa e massaggi curativi praticati da esperti, in location meravigliose.\r

\r

Di prim’ordine anche la gastronomia: una delle più varie e appetitose da scoprire con lo street-food, i ristoranti stellati e anche sul rooftop di alti grattacieli dove si mangia, si ascolta musica e si guarda lo skyline della città.\r

\r

In Thailandia è importante il retaggio culturale, dal Nord al Sud, tra templi antichi e moderni e architetture suggestive, come il sito Unesco di Sukhothai, una delle capitali storiche del regno del Siam, rimasta intatta perché coperta dalla giungla e oggi visitabile anche in bicicletta. Oppure a Nord Est i templi misteriosi del regno Khmer o, ancora, la meravigliosa Ayutthaya, per 4 secoli capitale del Siam e non lontana da Bangkok: fu costruita su un ansa di un fiume che l’ha protetta naturalmente nel corso del tempo.\r

\r

La Thailandia è ideale per praticare il golf - ci sono oltre 300 campi. Tra i motivi per visitare questo paese c’è anche Bangkok: uno scrigno dal punto di vista culturale con templi come il Wat Arun (il tempio dell’alba) o il Grand Palace (il palazzo reale) e il Wat Poh, il più antico tempio della città che ospita la prima università medica della Thailandia, dove i massaggiatori imparano la loro arte. A Bangkok la night-life è sorprendente: è “la città che non dorme mai”. - conclude Degli Innocenti – Infine l’importanza del turismo-sostenibile, un turismo community-based che include tutti i gruppi etnici del paese e consente al turista di vivere esperienze fuori dall’ordinario, sperimentando la vita quotidiana degli abitanti».\r

\r

","post_title":"Thailandia: almeno 20 motivi per visitare “la terra del sorriso”","post_date":"2024-12-12T10:19:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1733998792000]}]}}