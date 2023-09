Rcl lancia le promozioni Mini-wave per le crociere autunnali Si chiama Mini-wave ed è la nuova campagna promozionale Rcl in corso fino alla fine di settembre, che garantisce ai passeggeri una serie di incentivi su selezionate crociere in partenza nelle prossime settimane. Tra questi, il 30% di sconto, tariffe a partire da 99 euro per i bambini e risparmi fino a 650 euro. Il tutto supportato da una strategia di pricing particolarmente aggressiva, con itinerari in vendita a far base da 799 euro a persona. “Nello stesso periodo, per i nostri agenti di viaggio italiani – racconta racconta il general manager Emea region di Rcl, Gianni Rotondo -, abbiamo lanciato un’altra nuova iniziativa denominata Club Royal University: una serie di sei webinar in cui gli adv potranno conoscere più approfonditamente i nostri prodotti. Continueremo inoltre con le nostre presentazioni live e online dedicate alle agenzie tricolori, mentre stiamo pianificando il replay del Seminar at Seas: la crociera pensata per gli agenti mai saliti a bordo di una nave, che quest’anno ha coinvolto con grande successo ben 400 adv dell’area Emea sulla Symphony of the Seas, inclusi molti italiani». Condividi

