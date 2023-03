Rcl aprirà il primo beach club della compagnia alle Bahams nel 2025 Si chiama Royal Beach Club at Paradise Island e aprirà nel 2025 alle Bahamas su un’area di circa sette ettari, situata all’estremità occidentale dell’isola al largo di Nassau. Rcl ha appena ricevuto l’ok dalle istituzioni locali per la costruzione del primo beach club della compagnia. La struttura sarà realizzata in collaborazione con il governo di Bahamas e caratterizzato da un partenariato pubblico-privato in cui i bahamiani potranno possedere fino al 49% delle azioni della nuova struttura. Le imprese e gli imprenditori locali avranno anche l’opportunità di gestire la maggior parte dell’esperienza. “Le Bahamas sono state un partner fenomenale fin dall’inizio, quando sono diventate il nostro primo porto di scalo più di 50 anni fa”, sottolinea il presidente e ceo di Royal Caribbean International, Michael Bayley. Il beach club si svilupperà su circa 5 ettari di terreno di proprietà della compagnia di crociere e su 2 di terreno della Corona. Quest’ultimo sarà conferito come quota di partecipazione alla nuova impresa per garantire che una parte dei profitti torni al governo e alla popolazione, in un accordo unico nel suo genere alle Bahamas. Le entrate, insieme a una nuova tassa sul turismo, saranno destinate a progetti dedicati alla comunità locale.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441493 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Royal Beach Club at Paradise Island e aprirà nel 2025 alle Bahamas su un'area di circa sette ettari, situata all'estremità occidentale dell'isola al largo di Nassau. Rcl ha appena ricevuto l'ok dalle istituzioni locali per la costruzione del primo beach club della compagnia. La struttura sarà realizzata in collaborazione con il governo di Bahamas e caratterizzato da un partenariato pubblico-privato in cui i bahamiani potranno possedere fino al 49% delle azioni della nuova struttura. Le imprese e gli imprenditori locali avranno anche l'opportunità di gestire la maggior parte dell'esperienza. "Le Bahamas sono state un partner fenomenale fin dall'inizio, quando sono diventate il nostro primo porto di scalo più di 50 anni fa", sottolinea il presidente e ceo di Royal Caribbean International, Michael Bayley. Il beach club si svilupperà su circa 5 ettari di terreno di proprietà della compagnia di crociere e su 2 di terreno della Corona. Quest'ultimo sarà conferito come quota di partecipazione alla nuova impresa per garantire che una parte dei profitti torni al governo e alla popolazione, in un accordo unico nel suo genere alle Bahamas. Le entrate, insieme a una nuova tassa sul turismo, saranno destinate a progetti dedicati alla comunità locale. [post_title] => Rcl aprirà il primo beach club della compagnia alle Bahams nel 2025 [post_date] => 2023-03-14T15:24:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678807499000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441439 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Repubblica Dominicana partecipa alla Bmt (stand 5029 pad.5) forte dei risultati positivi del 2022 e di un inizio 2023 ancora nel segno della crescita degli arrivi turistici. A febbraio il paese ha accolto 567.932 visitatori, con un aumento del 20% rispetto a febbraio 2022 e del 6% rispetto a febbraio 2019. Sommati ai 93.156 visitatori dominicani, febbraio 2023 si è chiuso con 661.088 turisti. Bene a febbraio anche il settore crocieristico con 252.435 arrivi. In totale, sono stati 913.523 i visitatori che hanno scelto la Repubblica Dominicana in febbraio. “Gli operatori turistici ci confermano che c’è sempre un grande interesse per il Paese e hanno riscontrato che, oltre alle vacanze mare e ai classici viaggi di nozze, c’è una crescente attenzione alla sostenibilità e al turismo attivo” afferma Neyda Garcia, direttrice dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia. A questo proposito sono imminenti due appuntamenti su due ruote, uno è la Gfny Repubblica Dominicana, che si svolgerà a Punta Cana il 19 marzo e l’altro è la Leyenda del Caribe, una competizione a tappe in mountain bike che si svolge dall’8 al 12 maggio. “Il paese sta offrendo spunti di viaggio a nuove nicchie di mercato, come il cicloturismo per esempio, ideale nelle stagioni di spalla. Ci sono circuiti nella zona centrale ma anche in destinazioni come Barahona e Cabarete. Per chi ama il turismo attivo e il contatto con la natura sono tanti gli sport da praticare, oltre alle già note attività come la subacquea e il golf. Come il canyoning nella zona della Cascata Limón, le passeggiate a cavallo, il rafting sul fiume Yaque del Norte, il più lungo dei Caraibi, lo “speleotrekking” per visitare le grotte. "Il prossimo appuntamento con il trade per la Repubblica Dominicana è Date, che quest’anno si svolge dal 26 al 28 aprile al Barceló Bávaro Convention Centre di Punta Cana. Si tratta del più importante incontro tra domanda e offerta del Paese, che ogni anno attira operatori turistici da tutto il mondo”. [post_title] => Repubblica Dominicana: spazio al turismo attivo mentre aumentano ancora gli arrivi [post_date] => 2023-03-14T11:34:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678793698000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441411 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per la gara europea per i voli di continuità territoriale che garantiranno i collegamenti dell'Aeroporto di Ancona con Milano, Roma e Napoli. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Europea, il bando di gara per l'affidamento in esclusiva e con compensazione, del servizio aereo di linea sulle rotte a/r Ancona-Milano Linate, Ancona-Roma Fiumicino e Ancona-Napoli. L'assegnazione delle rotte avrà una durata di tre anni e i voli dovranno essere avviati dal 1° luglio 2023. Intanto, le ambizioni dello scalo marchigiano puntano in alto, dopo che il Piano Nazionale di Enac lo ha classificato tra quelli strategici nella rete centrale, insieme a Perugia e Pescara. Il 2022 è stato un anno positivo sia in termini di passeggeri (+93,8% rispetto al 2021) che di merci (+10,1% sul 2021): l'aeroporto ha recuperato quasi totalmente il traffico pre-pandemia e, grazie all'avvio delle nuove rotte, si stima di chiudere il 2023 "superando la soglia dei 600 mila passeggeri" afferma Alexander D’Orsogna, amministratore delegato e direttore generale dell’International Airport di Ancona, in un'intervista a Il Sole 24 Ore. Tra le novità 2023 il collegamento Volotea per Parigi (dal 27 maggio), prima rotta internazionale in partenza dallo scalo marchigiano per il vettore spagnolo; il volo easyJet per Londra Gatwick (dal 3 luglio). Tratte che si aggiungono a quelle già operative: Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cracovia, Dusseldorf Niederrhein, Londra Stansted, Monaco di Baviera, Tirana, Cagliari, Olbia, Palermo e Catania, che sarà raggiungibile sia con Volotea sia con Ryanair. «Anche grazie ai nuovi collegamenti - sottolinea D’Orsogna - lo scalo marchigiano fa un balzo in avanti di qualità e riconoscibilità nel posizionamento a livello internazionale. Ci aspettiamo un aumento di flusso passeggeri per l’incoming e l’outgoing e ci auguriamo che da ciò possa nascere un solido indotto a beneficio dell’economia regionale”. [post_title] => Aeroporto Ancona: gara europea per i voli in continuità territoriale su Milano, Roma e Napoli [post_date] => 2023-03-14T11:05:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678791936000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_357214" align="alignleft" width="300"] Nardo Filippetti fondatore di Lindbergh Hotel & Resorts[/caption] A seguito di una gara che ha coinvolto diverse agenzie di comunicazione, Lindbergh Hotel & Resorts, gruppo alberghiero fondato da Nardo Filippetti con hotel a 4 e 5 stelle presenti sul territorio italiano, sceglie come partner strategico per le attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa PR & Go Up, agenzia milanese di comunicazione integrata con una expertise trentennale nella consulenza per i settori turismo, hospitality, lifestyle e luxury. Il gruppo alberghiero, dal forte cuore italiano, vanta ben 7 alberghi sparsi su tutto lo stivale: il Boutique Hotel 5* Excelsior Congress SPA & Lido e il Nautilus Family Hotel 4* a Pesaro, nelle Marche; La Meridiana Urban Hotel a Perugia in Umbria; il Grand Hotel San Pietro 5*L di Taormina, il Sikania Resort & SPA a Marina di Butera, il Modica Beach Resort a Marina di Modica, in Sicilia e il Cala della Torre Resort a Siniscola in Sardegna. Ogni struttura firmata Lindbergh è sinonimo di italianità, accoglienza e ospitalità ed è caratterizzata da un’identità forte e autonoma. Oltre a queste strutture, il gruppo proprio quest’anno amplierà il proprio portfolio con 2 nuove aperture: l’Hotel Cruiser di Pesaro rafforzerà la presenza di Lindbergh nel capoluogo marchigiano e Homie, a pochi passi dalla riviera romagnola, sarà la new entry di Lindbergh a Rimini. “Abbiamo scelto PR & Go Up Communication Partners, dopo aver incontrato e analizzato alcune tra le più importanti realtà specializzate nel mondo delle pubbliche relazioni e dell’ufficio stampa”, commenta Marco Filippetti, vice presidente di Lindbergh Hotels & Resorts. “Crediamo che la comunicazione sia un asset fondamentale per la crescita e il posizionamento strategico del gruppo, soprattutto alla luce dei nuovi progetti e degli importanti investimenti che solo in questo anno ci vedono ampliare il nostro portfolio da 7 a 9 strutture, con 2 nuove aperture”. PR & Go Up Communication si occuperà della promozione e valorizzazione del gruppo Lindbergh attraverso attività di ufficio stampa e media relations, nonché operazioni di comunicazione integrata, con l’obiettivo di affermarne l’awarness all’interno del mercato italiano. “Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione” afferma Albert Redusa Levy, ceo di PR & Go Up Communication Partners. “Il 2023 è iniziato in maniera positiva per l’azienda, altre due realtà nel mondo dell’hotellerie sono entrate a far parte del nostro portfolio e siamo entusiasti che anche Lindbergh Hotels & Resorts ci abbia scelto come agenzia di comunicazione in Italia. Grazie alla nostra esperienza nel mondo del turismo, riusciremo a essere dei veri e propri partner strategici per il Gruppo, intercettandone bisogni e necessità e accompagnandoli in un percorso di importanti cambiamenti.” [post_title] => Lindbergh Hotel & Resorts: pubbliche relazioni e ufficio stampa a Go Up [post_date] => 2023-03-14T10:53:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678791234000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441373 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una beauty tax, anche di entità importante: un contributo per la cultura da chiedere ai turisti in arrivo in Italia, per garantire la sicurezza e la protezione del territorio. E' la provocazione lanciata da Elisabetta Fabri sul palco del primo forum sull'ospitalità di Pambianco. Certo, poi, occorrerà capire e vigilare su come verranno utilizzati questi fondi, ha aggiunto la presidente e a.d. di Starhotels, "ma il nostro Paese va considerato come un prodotto di alta gamma situato purtroppo su un territorio morfologicamente fragile. E in quanto tale non può assolutamente sopportare a lungo flussi di overtourism eccessivi". L'ideale, per Elisabetta Fabri, è che ci si concentrasse non tanto sul numero, quanto sul valore delle presenze turistiche: "Non è solo una questione di fatturato. Perché non si può pensare di escludere i viaggiatori senza grandi budget. Quello che si può però senz'altro fare è favorire la destagionalizzazione, deviando i flussi anche al di fuori dei momenti di picco. Altrimenti l'overtourism rischia di farci perdere l'identità: il nostro caratteristico lifestyle che rende la Penisola una vera meta da sogno, più appetibile di qualsiasi forma di lusso ostentato". In linea con tale approccio, Starhotels ha peraltro adottato da tempo una policy acquisti che per i propri hotel garantisce forniture al 90% italiane. Il gruppo, che ha appena annunciato numeri record per il 2022, con un fatturato totale di 241 milioni di euro e margini operativi lordi per 80 milioni (ebitda), punta ora a crescere ulteriormente con l'obiettivo dei 300 milioni che appare non così lontano: "Io sono ambiziosa per natura - ha sottolineato Elisabetta Fabri -. Per di più la ripartenza è stata fortissima: il 2022 si è chiuso con cifre mai viste prima. E questo nonostante i primi quattro mesi siano andati a rilento, a causa della variante Omicron". In termini di progetti futuri, infine, l'idea è quella di espandersi soprattutto tramite accordi di gestione: "Un modo per velocizzare lo sviluppo, andando oltre le acquisizioni dirette". La società è stata quindi recentemente scissa in due parti: una si occupa degli hotel italiani di proprietà, l'altra di quelli all'estero e appunto delle gestioni. A cominciare dal Gabrielli di Venezia, che è stato affidato al gruppo fiorentino da una famiglia alle redini della struttura per oltre 150 anni. "La sfida, in questi casi, non è tanto data dalla competizione delle grandi catene internazionali - ha concluso Elisabetta Fabri -, quanto dai risvolti psicologici che deve affrontare chi, spesso dopo tanti anni, si decide ad affidare la conduzione della propria struttura a una società esterna. Per questo motivo, seppure in teoria abbiamo soglie e dimensioni minime da rispettare, siamo pronti a cogliere qualsiasi opportunità con i fondamentali a posto. E anche se oggi i nostri indirizzi sono tutti in città, non escludiamo la possibilità di aprire un giorno ai resort. Ma per questo, onestamente, ci dobbiamo ancora attrezzare". [post_title] => Fabri, Starhotels: una beauty tax per salvare il turismo italiano [post_date] => 2023-03-13T14:13:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678716790000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441357 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 1749, la famiglia Waldner, è votata all’arte dell’ospitalità nel Romantik Hotel Oberwirt . Da allora tante generazioni (ben 11) si sono susseguite con un unico scopo: far scoprire i piaceri della vita ai propri ospiti. Joseph Waldner e la figlia Barbara si dedicano a rendere speciali le vacanze, nell’elegante struttura di stile classico, con la cucina gourmet da gustare nelle antiche e raffinate stube in legno e tra i giardini fioriti, nelle raffinate camere e suite, fino ai momenti di benessere nelle due piscine di cui una immersa nel grande parco fiorito, con vista panoramica sulle vette. La nuova spa Amadea vanta sauna finlandese e biosauna, bagno turco, sauna a infrarossi, sala fitness e 4 sale relax tra cui una con le profumate e benefiche pareti di fieno, e trattamenti ispirati alla natura dei dintorni a base di miele, fango, vinaccioli e rose. L’Oberwirt è anche un wine hotel, che vanta una nuova e splendida cantina con una sala per le degustazioni guidate - dedicata alla padrona di casa Barbara - e 500 etichette internazionali selezionate, tra cui quelle della tenuta vinicola di famiglia. Settimane primaverili Dal 16 aprile al 14 maggio 2023, l’offerta Settimane primaverili comprende 7 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet, 6 cene con menu di 5 portate a scelta dal menu della mezza pensione, una raffinata cena di gala di 6 portate con musica dal vivo (il giovedì), un buono del valore di 70 euro per persona alla Spa, degustazione di vini, un’escursione primaverile con Wally, benvenuto in camera con una bottiglia di succo di mela, a partire da 1.336 euro per persona. Romantici soggiorni in coppia. Per una vacanza di coppia il Romantik Hotel Oberwirt propone Giornate per deliziarsi che include: 3 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet, 1 romantica cena a lume di candela nel ristorante á la carte, 1 trattamento di coppia alla Spa (50 minuti), benvenuto con 1 bottiglia di spumante in camera, a partire da 562 euro per persona. Le Giornate dei Piaceri sono ideali per ricaricare le energie includono 4 notti in mezza pensione con menu di 5 portate a scelta e un buono del valore di 45 euro per persona alla Spa. Il prezzo è a partire da 702 euro a persona. Per i Wine Lover. Gli amanti del vino possono approfittare della proposta Momenti di Piacere che comprende 5 pernottamenti, 4 menu di 5 portate a scelta nell'ambito della mezza pensione, 1 cena romantica di 5 portate nel ristorante à la carte, una degustazione di vini, e un buono del valore di 75 euro per persona alla Spa, a partire da 955 euro per persona. Per i Golfisti. Gli appassionati di golf hanno a disposizione l’offerta Golf Stay, che include 7 notti con ricca prima colazione a buffet, menu di 5 portate a scelta dal menu della mezza pensione ogni sera, 1 massaggio completo per persona alla SPA (50 minuti), la Golf In Card che offre sconti sui vicini 6 campi da golf, informazioni e prenotazioni presso la reception. Prezzo a partire da 1.108 euro a persona. [post_title] => Romantik Hotel Oberwirt rafforza l'offerta, la nuova Spa Amadea accoglie gli ospiti [post_date] => 2023-03-13T12:19:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678709975000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441355 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Bahamas partecipano anche quest'anno alla Bmt di Napoli (Pad. 6 - stand 6033) "punto di incontro importante per gli aggiornamenti con le agenzie viaggio che continuano ad essere nostre partner importanti” osserva Maria Grazia Marino, general manager che rappresenta in Italia il Ministero del Turismo. Un momento di incontro proficuo con i partner, oltre che di un’interessante occasione di promozione dell’arcipelago caraibico nel Sud Italia, destinazione che quest’anno celebra il cinquantennale dall’indipendenza. Attesissimo il calendario degli eventi che andrà ad animare un 2023 “che ci aspettiamo essere caratterizzato da una presenza crescente di italiani (13.500 nel 2019), andamento sostenuto dalle importanti operazioni di co-marketing recentemente annunciate”. In primo piano, il ritorno della formula Bravo Viva Fortuna Beach a partire dal 22 giugno prossimo, formula nata dalla partnership di Alpitour World con Viva Wyndham Resorts e Bmotia, il Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas. Con la riconferma da parte di Alpitour World del volo operato da Neos, raggiungere il Viva Wyndham Fortuna Beach a Grand Bahama sarà molto più facile: il volo opererà una volta a settimana dal 22 giugno al 7 settembre 2023. Intanto, l’isola di Grand Bahama continua ad essere oggetto di consistenti investimenti: nell’aeroporto si è conclusa recentemente un’opera di ristrutturazione del terminal voli domestici, danneggiato nel 2019 dall’uragano Dorian, alla quale seguirà a marzo quella del terminal voli internazionali; il porto dell’isola è stato interessato da un ingente rinnovamento finanziato da Carnival Cruise Line: un investimento di oltre 200 milioni di dollari finalizzati alla costruzione di un molo in grado di ospitare contemporaneamente due delle più grandi navi della flotta della compagnia. Altra news riguarda la riapertura, nella stagione invernale 2023-2024, delle prenotazioni presso il Resort Columbus Isle di Club Med a San Salvador, struttura circondata da eccezionali siti per immersioni subacquee e spiagge di sabbia bianca. Lo scorso 16 gennaio è entrata in vigore la nomina di Latia Duncombe a Direttore Generale, annunciata dall’On. I. Chester Cooper, Vice Primo Ministro e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione. [post_title] => Bahamas, Maria Grazia Marino: "Ci aspettiamo una presenza crescente di italiani" [post_date] => 2023-03-13T11:45:28+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678707928000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441346 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche Bankitalia certifica la forza e la potenza del turismo in Italia. Infatti la ripresa del turismo ha spinto, nel 2022, l'avanzo della bilancia del settore del nostro paese. Come si ricava dai dati della Banca d'Italia ha toccato 17,1 miliardi (0,9% del Pil), quasi doppio rispetto al 2021 e appena inferiore al surplus nel 2019 (1,0% Pil). Sia le entrate sia le uscite turistiche sono pressoché raddoppiate rispetto al 2021. I viaggi per vacanza hanno "recuperato in larga parte il forte calo registrato durante la pandemia sia dal lato della spesa degli stranieri in Italia sia da quello della spesa dei viaggiatori italiani all'estero, mentre gli afflussi per lavoro sono già rientrati sui valori del 2019". Questi sono i valori in campo. Ora non si capisce il motivo per il quale il turismo è sempre considerata una funzione secondaria dell'industria e dell'economia nazionale. C'è qualcosa che non funziona ancora nella percezione e nell'approccio al settore che in altri Paesi europei è stato risolto brillantemente. [post_title] => Bankitalia: il turismo fa crescere la bilancia economica del nostro Paese [post_date] => 2023-03-13T10:53:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678704816000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441348 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una convenzione speciale per tutti i club campani di calcio dilettantistico e giovanile, con sconti variabili in base alla linea e alla stagionalità sui collegamenti marittimi operati da Grimaldi Lines per le destinazioni Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia (solo da/per Brindisi). Al via una nuova partnership tra Grimaldi Lines e il comitato regionale Campania Figc - Lega nazionale dilettanti. “Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare questa nuova partnership, nata per soddisfare le esigenze di viaggio di tanti ragazzi campani impegnati nel calcio dilettantistico e giovanile – sottolinea Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines –. Favorire la vocazione delle giovani generazioni, facilitandole negli spostamenti, è infatti per noi una priorità. L’accordo con il comitato regionale Campania Figc-Lnd ci consente inoltre di ribadire il nostro profondo legame con il territorio campano e in particolare con Napoli, dove la storia della nostra compagnia ha avuto inizio e dove tuttora abbiamo il nostro headquarter”. [post_title] => Al via una nuova partnership tra Grimaldi Lines e il comitato regionale Campania Figc - Lnd [post_date] => 2023-03-13T10:51:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678704683000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "rcl aprira il primo beach club della compagnia alle bahams nel 2025" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":72,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3394,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Royal Beach Club at Paradise Island e aprirà nel 2025 alle Bahamas su un'area di circa sette ettari, situata all'estremità occidentale dell'isola al largo di Nassau. Rcl ha appena ricevuto l'ok dalle istituzioni locali per la costruzione del primo beach club della compagnia. La struttura sarà realizzata in collaborazione con il governo di Bahamas e caratterizzato da un partenariato pubblico-privato in cui i bahamiani potranno possedere fino al 49% delle azioni della nuova struttura. Le imprese e gli imprenditori locali avranno anche l'opportunità di gestire la maggior parte dell'esperienza.\r

\r

\"Le Bahamas sono state un partner fenomenale fin dall'inizio, quando sono diventate il nostro primo porto di scalo più di 50 anni fa\", sottolinea il presidente e ceo di Royal Caribbean International, Michael Bayley. Il beach club si svilupperà su circa 5 ettari di terreno di proprietà della compagnia di crociere e su 2 di terreno della Corona. Quest'ultimo sarà conferito come quota di partecipazione alla nuova impresa per garantire che una parte dei profitti torni al governo e alla popolazione, in un accordo unico nel suo genere alle Bahamas. Le entrate, insieme a una nuova tassa sul turismo, saranno destinate a progetti dedicati alla comunità locale.","post_title":"Rcl aprirà il primo beach club della compagnia alle Bahams nel 2025","post_date":"2023-03-14T15:24:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678807499000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441439","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Repubblica Dominicana partecipa alla Bmt (stand 5029 pad.5) forte dei risultati positivi del 2022 e di un inizio 2023 ancora nel segno della crescita degli arrivi turistici. A febbraio il paese ha accolto 567.932 visitatori, con un aumento del 20% rispetto a febbraio 2022 e del 6% rispetto a febbraio 2019. Sommati ai 93.156 visitatori dominicani, febbraio 2023 si è chiuso con 661.088 turisti. Bene a febbraio anche il settore crocieristico con 252.435 arrivi. In totale, sono stati 913.523 i visitatori che hanno scelto la Repubblica Dominicana in febbraio. \r

\r

“Gli operatori turistici ci confermano che c’è sempre un grande interesse per il Paese e hanno riscontrato che, oltre alle vacanze mare e ai classici viaggi di nozze, c’è una crescente attenzione alla sostenibilità e al turismo attivo” afferma Neyda Garcia, direttrice dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia.\r

\r

A questo proposito sono imminenti due appuntamenti su due ruote, uno è la Gfny Repubblica Dominicana, che si svolgerà a Punta Cana il 19 marzo e l’altro è la Leyenda del Caribe, una competizione a tappe in mountain bike che si svolge dall’8 al 12 maggio.\r

\r

“Il paese sta offrendo spunti di viaggio a nuove nicchie di mercato, come il cicloturismo per esempio, ideale nelle stagioni di spalla. Ci sono circuiti nella zona centrale ma anche in destinazioni come Barahona e Cabarete. Per chi ama il turismo attivo e il contatto con la natura sono tanti gli sport da praticare, oltre alle già note attività come la subacquea e il golf. Come il canyoning nella zona della Cascata Limón, le passeggiate a cavallo, il rafting sul fiume Yaque del Norte, il più lungo dei Caraibi, lo “speleotrekking” per visitare le grotte. \r

\r

\"Il prossimo appuntamento con il trade per la Repubblica Dominicana è Date, che quest’anno si svolge dal 26 al 28 aprile al Barceló Bávaro Convention Centre di Punta Cana. Si tratta del più importante incontro tra domanda e offerta del Paese, che ogni anno attira operatori turistici da tutto il mondo”.","post_title":"Repubblica Dominicana: spazio al turismo attivo mentre aumentano ancora gli arrivi","post_date":"2023-03-14T11:34:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678793698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per la gara europea per i voli di continuità territoriale che garantiranno i collegamenti dell'Aeroporto di Ancona con Milano, Roma e Napoli.\r

\r

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Europea, il bando di gara per l'affidamento in esclusiva e con compensazione, del servizio aereo di linea sulle rotte a/r Ancona-Milano Linate, Ancona-Roma Fiumicino e Ancona-Napoli. L'assegnazione delle rotte avrà una durata di tre anni e i voli dovranno essere avviati dal 1° luglio 2023.\r

\r

Intanto, le ambizioni dello scalo marchigiano puntano in alto, dopo che il Piano Nazionale di Enac lo ha classificato tra quelli strategici nella rete centrale, insieme a Perugia e Pescara. Il 2022 è stato un anno positivo sia in termini di passeggeri (+93,8% rispetto al 2021) che di merci (+10,1% sul 2021): l'aeroporto ha recuperato quasi totalmente il traffico pre-pandemia e, grazie all'avvio delle nuove rotte, si stima di chiudere il 2023 \"superando la soglia dei 600 mila passeggeri\" afferma Alexander D’Orsogna, amministratore delegato e direttore generale dell’International Airport di Ancona, in un'intervista a Il Sole 24 Ore.\r

\r

Tra le novità 2023 il collegamento Volotea per Parigi (dal 27 maggio), prima rotta internazionale in partenza dallo scalo marchigiano per il vettore spagnolo; il volo easyJet per Londra Gatwick (dal 3 luglio). Tratte che si aggiungono a quelle già operative: Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cracovia, Dusseldorf Niederrhein, Londra Stansted, Monaco di Baviera, Tirana, Cagliari, Olbia, Palermo e Catania, che sarà raggiungibile sia con Volotea sia con Ryanair. «Anche grazie ai nuovi collegamenti - sottolinea D’Orsogna - lo scalo marchigiano fa un balzo in avanti di qualità e riconoscibilità nel posizionamento a livello internazionale. Ci aspettiamo un aumento di flusso passeggeri per l’incoming e l’outgoing e ci auguriamo che da ciò possa nascere un solido indotto a beneficio dell’economia regionale”.","post_title":"Aeroporto Ancona: gara europea per i voli in continuità territoriale su Milano, Roma e Napoli","post_date":"2023-03-14T11:05:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678791936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_357214\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nardo Filippetti fondatore di Lindbergh Hotel & Resorts[/caption]\r

A seguito di una gara che ha coinvolto diverse agenzie di comunicazione, Lindbergh Hotel & Resorts, gruppo alberghiero fondato da Nardo Filippetti con hotel a 4 e 5 stelle presenti sul territorio italiano, sceglie come partner strategico per le attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa PR & Go Up, agenzia milanese di comunicazione integrata con una expertise trentennale nella consulenza per i settori turismo, hospitality, lifestyle e luxury.\r

Il gruppo alberghiero, dal forte cuore italiano, vanta ben 7 alberghi sparsi su tutto lo stivale: il Boutique Hotel 5* Excelsior Congress SPA & Lido e il Nautilus Family Hotel 4* a Pesaro, nelle Marche; La Meridiana Urban Hotel a Perugia in Umbria; il Grand Hotel San Pietro 5*L di Taormina, il Sikania Resort & SPA a Marina di Butera, il Modica Beach Resort a Marina di Modica, in Sicilia e il Cala della Torre Resort a Siniscola in Sardegna. Ogni struttura firmata Lindbergh è sinonimo di italianità, accoglienza e ospitalità ed è caratterizzata da un’identità forte e autonoma. Oltre a queste strutture, il gruppo proprio quest’anno amplierà il proprio portfolio con 2 nuove aperture: l’Hotel Cruiser di Pesaro rafforzerà la presenza di Lindbergh nel capoluogo marchigiano e Homie, a pochi passi dalla riviera romagnola, sarà la new entry di Lindbergh a Rimini.\r

“Abbiamo scelto PR & Go Up Communication Partners, dopo aver incontrato e analizzato alcune tra le più importanti realtà specializzate nel mondo delle pubbliche relazioni e dell’ufficio stampa”, commenta Marco Filippetti, vice presidente di Lindbergh Hotels & Resorts. “Crediamo che la comunicazione sia un asset fondamentale per la crescita e il posizionamento strategico del gruppo, soprattutto alla luce dei nuovi progetti e degli importanti investimenti che solo in questo anno ci vedono ampliare il nostro portfolio da 7 a 9 strutture, con 2 nuove aperture”.\r

PR & Go Up Communication si occuperà della promozione e valorizzazione del gruppo Lindbergh attraverso attività di ufficio stampa e media relations, nonché operazioni di comunicazione integrata, con l’obiettivo di affermarne l’awarness all’interno del mercato italiano.\r

“Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione” afferma Albert Redusa Levy, ceo di PR & Go Up Communication Partners. “Il 2023 è iniziato in maniera positiva per l’azienda, altre due realtà nel mondo dell’hotellerie sono entrate a far parte del nostro portfolio e siamo entusiasti che anche Lindbergh Hotels & Resorts ci abbia scelto come agenzia di comunicazione in Italia. Grazie alla nostra esperienza nel mondo del turismo, riusciremo a essere dei veri e propri partner strategici per il Gruppo, intercettandone bisogni e necessità e accompagnandoli in un percorso di importanti cambiamenti.”\r

","post_title":"Lindbergh Hotel & Resorts: pubbliche relazioni e ufficio stampa a Go Up","post_date":"2023-03-14T10:53:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678791234000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una beauty tax, anche di entità importante: un contributo per la cultura da chiedere ai turisti in arrivo in Italia, per garantire la sicurezza e la protezione del territorio. E' la provocazione lanciata da Elisabetta Fabri sul palco del primo forum sull'ospitalità di Pambianco. Certo, poi, occorrerà capire e vigilare su come verranno utilizzati questi fondi, ha aggiunto la presidente e a.d. di Starhotels, \"ma il nostro Paese va considerato come un prodotto di alta gamma situato purtroppo su un territorio morfologicamente fragile. E in quanto tale non può assolutamente sopportare a lungo flussi di overtourism eccessivi\".\r

\r

L'ideale, per Elisabetta Fabri, è che ci si concentrasse non tanto sul numero, quanto sul valore delle presenze turistiche: \"Non è solo una questione di fatturato. Perché non si può pensare di escludere i viaggiatori senza grandi budget. Quello che si può però senz'altro fare è favorire la destagionalizzazione, deviando i flussi anche al di fuori dei momenti di picco. Altrimenti l'overtourism rischia di farci perdere l'identità: il nostro caratteristico lifestyle che rende la Penisola una vera meta da sogno, più appetibile di qualsiasi forma di lusso ostentato\".\r

\r

In linea con tale approccio, Starhotels ha peraltro adottato da tempo una policy acquisti che per i propri hotel garantisce forniture al 90% italiane. Il gruppo, che ha appena annunciato numeri record per il 2022, con un fatturato totale di 241 milioni di euro e margini operativi lordi per 80 milioni (ebitda), punta ora a crescere ulteriormente con l'obiettivo dei 300 milioni che appare non così lontano: \"Io sono ambiziosa per natura - ha sottolineato Elisabetta Fabri -. Per di più la ripartenza è stata fortissima: il 2022 si è chiuso con cifre mai viste prima. E questo nonostante i primi quattro mesi siano andati a rilento, a causa della variante Omicron\".\r

\r

In termini di progetti futuri, infine, l'idea è quella di espandersi soprattutto tramite accordi di gestione: \"Un modo per velocizzare lo sviluppo, andando oltre le acquisizioni dirette\". La società è stata quindi recentemente scissa in due parti: una si occupa degli hotel italiani di proprietà, l'altra di quelli all'estero e appunto delle gestioni. A cominciare dal Gabrielli di Venezia, che è stato affidato al gruppo fiorentino da una famiglia alle redini della struttura per oltre 150 anni. \"La sfida, in questi casi, non è tanto data dalla competizione delle grandi catene internazionali - ha concluso Elisabetta Fabri -, quanto dai risvolti psicologici che deve affrontare chi, spesso dopo tanti anni, si decide ad affidare la conduzione della propria struttura a una società esterna. Per questo motivo, seppure in teoria abbiamo soglie e dimensioni minime da rispettare, siamo pronti a cogliere qualsiasi opportunità con i fondamentali a posto. E anche se oggi i nostri indirizzi sono tutti in città, non escludiamo la possibilità di aprire un giorno ai resort. Ma per questo, onestamente, ci dobbiamo ancora attrezzare\".","post_title":"Fabri, Starhotels: una beauty tax per salvare il turismo italiano","post_date":"2023-03-13T14:13:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678716790000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 1749, la famiglia Waldner, è votata all’arte dell’ospitalità nel Romantik Hotel Oberwirt . Da allora tante generazioni (ben 11) si sono susseguite con un unico scopo: far scoprire i piaceri della vita ai propri ospiti. Joseph Waldner e la figlia Barbara si dedicano a rendere speciali le vacanze, nell’elegante struttura di stile classico, con la cucina gourmet da gustare nelle antiche e raffinate stube in legno e tra i giardini fioriti, nelle raffinate camere e suite, fino ai momenti di benessere nelle due piscine di cui una immersa nel grande parco fiorito, con vista panoramica sulle vette.\r

\r

La nuova spa Amadea vanta sauna finlandese e biosauna, bagno turco, sauna a infrarossi, sala fitness e 4 sale relax tra cui una con le profumate e benefiche pareti di fieno, e trattamenti ispirati alla natura dei dintorni a base di miele, fango, vinaccioli e rose.\r

\r

L’Oberwirt è anche un wine hotel, che vanta una nuova e splendida cantina con una sala per le degustazioni guidate - dedicata alla padrona di casa Barbara - e 500 etichette internazionali selezionate, tra cui quelle della tenuta vinicola di famiglia.\r

\r

\r

\r

Settimane primaverili Dal 16 aprile al 14 maggio 2023, l’offerta Settimane primaverili comprende 7 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet, 6 cene con menu di 5 portate a scelta dal menu della mezza pensione, una raffinata cena di gala di 6 portate con musica dal vivo (il giovedì), un buono del valore di 70 euro per persona alla Spa, degustazione di vini, un’escursione primaverile con Wally, benvenuto in camera con una bottiglia di succo di mela, a partire da 1.336 euro per persona.\r

\r

Romantici soggiorni in coppia. Per una vacanza di coppia il Romantik Hotel Oberwirt propone Giornate per deliziarsi che include: 3 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet, 1 romantica cena a lume di candela nel ristorante á la carte, 1 trattamento di coppia alla Spa (50 minuti), benvenuto con 1 bottiglia di spumante in camera, a partire da 562 euro per persona. Le Giornate dei Piaceri sono ideali per ricaricare le energie includono 4 notti in mezza pensione con menu di 5 portate a scelta e un buono del valore di 45 euro per persona alla Spa. Il prezzo è a partire da 702 euro a persona.\r

\r

Per i Wine Lover. Gli amanti del vino possono approfittare della proposta Momenti di Piacere che comprende 5 pernottamenti, 4 menu di 5 portate a scelta nell'ambito della mezza pensione, 1 cena romantica di 5 portate nel ristorante à la carte, una degustazione di vini, e un buono del valore di 75 euro per persona alla Spa, a partire da 955 euro per persona. \r

\r

Per i Golfisti. Gli appassionati di golf hanno a disposizione l’offerta Golf Stay, che include 7 notti con ricca prima colazione a buffet, menu di 5 portate a scelta dal menu della mezza pensione ogni sera, 1 massaggio completo per persona alla SPA (50 minuti), la Golf In Card che offre sconti sui vicini 6 campi da golf, informazioni e prenotazioni presso la reception. Prezzo a partire da 1.108 euro a persona.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Romantik Hotel Oberwirt rafforza l'offerta, la nuova Spa Amadea accoglie gli ospiti","post_date":"2023-03-13T12:19:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678709975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Bahamas partecipano anche quest'anno alla Bmt di Napoli (Pad. 6 - stand 6033) \"punto di incontro importante per gli aggiornamenti con le agenzie viaggio che continuano ad essere nostre partner importanti” osserva Maria Grazia Marino, general manager che rappresenta in Italia il Ministero del Turismo.\r

Un momento di incontro proficuo con i partner, oltre che di un’interessante occasione di promozione dell’arcipelago caraibico nel Sud Italia, destinazione che quest’anno celebra il cinquantennale dall’indipendenza. Attesissimo il calendario degli eventi che andrà ad animare un 2023 “che ci aspettiamo essere caratterizzato da una presenza crescente di italiani (13.500 nel 2019), andamento sostenuto dalle importanti operazioni di co-marketing recentemente annunciate”.\r

In primo piano, il ritorno della formula Bravo Viva Fortuna Beach a partire dal 22 giugno prossimo, formula nata dalla partnership di Alpitour World con Viva Wyndham Resorts e Bmotia, il Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas. Con la riconferma da parte di Alpitour World del volo operato da Neos, raggiungere il Viva Wyndham Fortuna Beach a Grand Bahama sarà molto più facile: il volo opererà una volta a settimana dal 22 giugno al 7 settembre 2023.\r

Intanto, l’isola di Grand Bahama continua ad essere oggetto di consistenti investimenti: nell’aeroporto si è conclusa recentemente un’opera di ristrutturazione del terminal voli domestici, danneggiato nel 2019 dall’uragano Dorian, alla quale seguirà a marzo quella del terminal voli internazionali; il porto dell’isola è stato interessato da un ingente rinnovamento finanziato da Carnival Cruise Line: un investimento di oltre 200 milioni di dollari finalizzati alla costruzione di un molo in grado di ospitare contemporaneamente due delle più grandi navi della flotta della compagnia.\r

Altra news riguarda la riapertura, nella stagione invernale 2023-2024, delle prenotazioni presso il Resort Columbus Isle di Club Med a San Salvador, struttura circondata da eccezionali siti per immersioni subacquee e spiagge di sabbia bianca.\r

Lo scorso 16 gennaio è entrata in vigore la nomina di Latia Duncombe a Direttore Generale, annunciata dall’On. I. Chester Cooper, Vice Primo Ministro e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione.","post_title":"Bahamas, Maria Grazia Marino: \"Ci aspettiamo una presenza crescente di italiani\"","post_date":"2023-03-13T11:45:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678707928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441346","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche Bankitalia certifica la forza e la potenza del turismo in Italia. Infatti la ripresa del turismo ha spinto, nel 2022, l'avanzo della bilancia del settore del nostro paese. Come si ricava dai dati della Banca d'Italia ha toccato 17,1 miliardi (0,9% del Pil), quasi doppio rispetto al 2021 e appena inferiore al surplus nel 2019 (1,0% Pil).\r

Sia le entrate sia le uscite turistiche sono pressoché raddoppiate rispetto al 2021. I viaggi per vacanza hanno \"recuperato in larga parte il forte calo registrato durante la pandemia sia dal lato della spesa degli stranieri in Italia sia da quello della spesa dei viaggiatori italiani all'estero, mentre gli afflussi per lavoro sono già rientrati sui valori del 2019\". \r

\r

Questi sono i valori in campo. Ora non si capisce il motivo per il quale il turismo è sempre considerata una funzione secondaria dell'industria e dell'economia nazionale. C'è qualcosa che non funziona ancora nella percezione e nell'approccio al settore che in altri Paesi europei è stato risolto brillantemente. ","post_title":"Bankitalia: il turismo fa crescere la bilancia economica del nostro Paese","post_date":"2023-03-13T10:53:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678704816000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441348","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una convenzione speciale per tutti i club campani di calcio dilettantistico e giovanile, con sconti variabili in base alla linea e alla stagionalità sui collegamenti marittimi operati da Grimaldi Lines per le destinazioni Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia (solo da/per Brindisi). Al via una nuova partnership tra Grimaldi Lines e il comitato regionale Campania Figc - Lega nazionale dilettanti.\r

\r

“Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare questa nuova partnership, nata per soddisfare le esigenze di viaggio di tanti ragazzi campani impegnati nel calcio dilettantistico e giovanile – sottolinea Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines –. Favorire la vocazione delle giovani generazioni, facilitandole negli spostamenti, è infatti per noi una priorità. L’accordo con il comitato regionale Campania Figc-Lnd ci consente inoltre di ribadire il nostro profondo legame con il territorio campano e in particolare con Napoli, dove la storia della nostra compagnia ha avuto inizio e dove tuttora abbiamo il nostro headquarter”.","post_title":"Al via una nuova partnership tra Grimaldi Lines e il comitato regionale Campania Figc - Lnd","post_date":"2023-03-13T10:51:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678704683000]}]}}