Quest’estate con Viaggia con Carlo si raggiunge il campo base del K2 Una partenza unica, dal 3 al 23 agosto, per un’esperienza davvero esclusiva. Il to Viaggia con Carlo organizza per questa estate l’ascesa al campo base K2, a 5.150 metri sul livello del mare. Un’altitudine considerevole che verrà però raggiunta con i tempi dovuti, alternando giornate d’acclimatamento a lunghe camminate in stile alpinistico tra ghiacciai e morene, in 20 giorni di spedizione al cospetto di sette delle 19 vette più alte al mondo. Un paesaggio unico contraddistingue il sentiero che si snoda lungo il possente ghiacciaio Baltoro: il trek inizia a Johla, l’ultimo villaggio della Shigar Valley e nelle giornate che seguiranno, durante camminate la cui lunghezza può variare dalle due alle otto ore, ci si imbatterà in vedute spettacolari: dallo Snout di Baltoro e dal magnifico panorama delle Cathedral Towers ai Paju Peak, Chirichi Biaho, Trango Towers, fino al Mustagata Tower, G IV, Matha Peak e al maestoso K2, solo per elencarne alcune. Tre sono gli elementi principali di un programma che è intenso fisicamente quanto emotivamente: il primo, è l’essenza stessa di questa spedizione, ovvero la possibilità di compiere uno dei trekking in Pakistan più desiderati e leggendari assieme; il secondo è quello di trovarsi al cospetto della maestosità delle vette della catena Karakorum, tra cui il solenne K2; il terzo, infine, è l’opportunità di lasciarsi ammaliare dall’elegante simmetria del monumento del Pakistan a Islamabad. Quota 4.690 euro (esclusi 350 euro circa di tasse aeroportuali) per un gruppo da minimo nove massimo 16 partecipanti. Volo intercontinentale da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo con Turkish Airlines con scalo. Sei pernottamenti in hotel, 16 in campo mobile. Trasporti (carburante compreso) in pulmino privato e jeep 4×4. Venti colazioni, 14 pranzi e 13 cene, guide locali parlanti inglese, così come l’assistenza dello staff logistico durante il trekking.

