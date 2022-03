Prosegue la campagna su New York promossa da Nyc & Company e Alpitour

Non si ferma la campagna di promozione globale It’s time for New York City, lanciata da Nyc & Company, in Italia con la collaborazione del gruppo Alpitour, del suo brand Turisanda e della compagnia aerea Neos. Si tratta della più grande operazione pubblicitaria e di marketing turistico mai lanciata dalla città a livello mondiale. Comprende investimenti multicanale tra televisione, digitale, out of home e partnership. Partita in Italia lo scorso dicembre, la campagna si articola in iniziative speciali out of home e online e prevede tariffe mirate a favorire le prenotazioni. Tra le attività, affissioni pubblicitarie nelle metropolitane e sui mezzi di trasporto nelle città di Milano, Mestre, Roma e Napoli, oltre a un piano di comunicazione sui canali digitali e social di Alpitour, Neos e Turisanda. Nell’ambito della campagna, Nyc & Company ha lanciato anche il suo primo sforzo digitale a pagamento in Italia.

Nelle iniziative principali del piano congiunto, spicca inoltre il fam Trip dedicato a 30 agenti di viaggio del cluster Diamond, tra i più grandi mai realizzati: partito il 3 marzo con rientro il 7, vanta un programma ricco di attività, visite ed esperienze, molte delle quali inedite e realizzate ad hoc per il gruppo.

“È un privilegio essere stati scelti come partner – commenta Paolo Guariento, responsabile Specialties & goal oriented del gruppo Alpitour -. Ci siamo attivati da subito per la stipula di numerosi contratti con le strutture più amate dal mercato italiano, per avere prezzi competitivi e soprattutto disponibilità immediata. L’azienda muove da sempre grandi volumi sulla città di New York e avere un volo Neos ci consente di presidiare al meglio questa meta e pianificare investimenti a medio e lungo termine”.