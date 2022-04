Obiettivi ambiziosi per il gruppo Nicolaus, che quest’anno mira a raggiungere e persino superare i livelli del 2019 quando il giro d’affari aveva flirtato con quota 100 milioni di euro. Certo, il fatturato del 2022 beneficerà di un’offerta rafforzata rispetto a tre anni fa, soprattutto grazie al prodotto generalista a medio raggio dei nuovi Turchese e Raro, ma si tratta pur sempre di un segnale importante.

“Le vendite stanno andando molto bene – racconta alla Bit la direttrice marketing, Sara Prontera -. Lato mare Italia, in particolare, la domanda è già fortissima sull’estate in Puglia e in Sardegna. Il medio raggio invece è ancora molto caratterizzato dal last minute. Registriamo però grandissimo interesse per mar Rosso, Spagna e Grecia. Qualche titubanza in più, al contrario, per la Turchia che soffre la vicinanza alle zone di guerra, mentre ottime potenzialità ha a nostro parere la Tunisia: una meta vicina, dal tocco sufficientemente esotico e con un ottimo rapporto qualità-prezzo”.

Infine una parola sui nuovi uffici di Milano. Progetto già annunciato da tempo ma comprensibilmente rallentato dallo scoppio della pandemia: “Gli spazi ci sono già, in zona Palestro. Manca solo l’allestimento – conclude Sara Prontera -. Presto ci vedremo là”.