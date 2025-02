Promo Navi Gialle per il Carnevale in Sardegna E’ valida fino al prossimo 9 marzo la nuova promo Sardinia Ferries per trascorrere il Carnevale in Sardegna: una tariffa speciale da 85 euro per due persone, una cabina, un auto a tratta, valida dal 22 febbraio al 9 marzo, sulla linea Livorno – Golfo Aranci. In Sardegna, i festeggiamenti di Su Carrasecare, un Carnevale unico al mondo e una delle feste più sentite dell’isola, si concentrano soprattutto tra il giovedì e il martedì Grasso (27 febbraio – 4 marzo). Su Carrasecare riporta alla memoria miti e leggende e conserva il ricordo di riti primitivi di fine anno: danze propiziatorie, maschere mute d’antica origine, campanacci, esibizioni equestri, cavalieri, satira, folklore, storia e fascino, sacro e profano, da Nord a Sud dell’isola ciascun paese ha conservato un momento diverso di questa rappresentazione. Condividi

\r

La possibilità di opzionare voli di linea low cost, bloccando la tariffa fino alla mezzanotte del giorno di prenotazione su quasi tutte le destinazioni servite dalla compagnia. E' l'ultima novità Th Group, valida anche per le mete del tour operator Baobab. “Con questa iniziativa vogliamo dare un ulteriore supporto alle agenzie di viaggio, offrendo ai clienti maggiore serenità nella prenotazione e la certezza di poter bloccare le migliori tariffe disponibili senza fretta - spiega Salvatore Piazza, chief operating officer di Th Group -. Il nostro obiettivo è semplificare il processo decisionale e rafforzare il rapporto di fiducia con il nostro pubblico, garantendo sempre un elevato valore aggiunto”.\r

\r

Dopo una stagione invernale chiusa con un risultato positivo e un’estate 2025 che si apre con un trend favorevole, Th Resorts ha inoltre deciso di lanciare sul mercato la promo Summer Joy, che prevede uno sconto del 10% sul soggiorno per chi prenota in anticipo presso i Th Gioiosa Marea (Sicilia), Costa Rei e San Teodoro (Sardegna), nonché Capo Rizzuto (Calabria); agevolazioni speciali per le famiglie nelle destinazioni estive come il Th Costa Rei (Sardegna), grazie alla riduzione per bambini in terzo letto in tripla; uno sconto fino a 70 euro a persona sui voli per chi sceglie i Th Gioiosa Marea (Sicilia) e Costa Rei (Sardegna).\r

\r

“Siamo molto soddisfatti di questo avvio d’anno, che ha visto la chiusura della stagione invernale con un incremento del +15% e un’estate che si preannuncia altrettanto promettente. Con questa promozione vogliamo premiare chi ci sceglie e allo stesso tempo,sostenere le destinazioni strategiche per noi, come Sicilia, Sardegna e Calabria\".\r

\r

Parallelamente proseguono le operazioni di crescita e riorganizzazione interna con l’arrivo di Maria Antonella D’Urbano alla guida del marketing dell’azienda: “L’approdo di Maria Antonella D’Urbano rappresenta un tassello importante per il nostro percorso di crescita. La sua esperienza e visione strategica saranno fondamentali per continuare a innovare e rafforzare la nostra posizione nel mercato”, conclude Piazza.\r

\r

","post_title":"Novità opzione voli low cost sulla programmazione Th Resorts e Baobab","post_date":"2025-02-25T13:26:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740490009000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485375","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' valida fino al prossimo 9 marzo la nuova promo Sardinia Ferries per trascorrere il Carnevale in Sardegna: una tariffa speciale da 85 euro per due persone, una cabina, un auto a tratta, valida dal 22 febbraio al 9 marzo, sulla linea Livorno - Golfo Aranci.\r

\r

In Sardegna, i festeggiamenti di Su Carrasecare, un Carnevale unico al mondo e una delle feste più sentite dell'isola, si concentrano soprattutto tra il giovedì e il martedì Grasso (27 febbraio – 4 marzo). Su Carrasecare riporta alla memoria miti e leggende e conserva il ricordo di riti primitivi di fine anno: danze propiziatorie, maschere mute d’antica origine, campanacci, esibizioni equestri, cavalieri, satira, folklore, storia e fascino, sacro e profano, da Nord a Sud dell’isola ciascun paese ha conservato un momento diverso di questa rappresentazione.","post_title":"Promo Navi Gialle per il Carnevale in Sardegna","post_date":"2025-02-25T12:08:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740485338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un anno intero dedicato alla riscoperta del patrimonio culturale, al sostegno delle comunità locali e alla promozione dello spirito di appartenenza: questo il filo conduttore dell'iniziativa \"We Gatherin’ Barbados 2025\" che celebra la la ricca cultura barbadiana.\r

\r

Oltre a coinvolgere i barbadiani di tutto il mondo, We Gatherin’ Barbados 2025 accoglierà anche visitatori internazionali, offrendo loro l’opportunità di vivere l’isola in modo autentico. \r

\r

Al centro di We Gatherin’ c’è il senso di comunità, una tradizione che riflette lo stile di vita autentico dei bajan. Ogni mese, le celebrazioni si svolgeranno in una delle 11 parrocchie di Barbados, dopo St. Lucy a gennaio, a febbraio è stata la volta di St. Peter, fino a culminare a St. Michael nel mese dell’Indipendenza, a novembre. Le festività si concluderanno con un grande evento nazionale a dicembre, unendo barbadiani e visitatori in un’unica, grande celebrazione.\r

\r

Particolarmente ricco il programma di eventi che, come spiega una nota di Barbados Tourism Marketing, permetteranno a residenti e visitatori di scoprire il patrimonio storico e gastronomico dell’isola. Tara Inniss del Dipartimento di Storia dell'Uwi con le sue “Standpipe Stories”, offrirà sessioni interattive che svelano le ricche storie del patrimonio e della cultura barbadiana attraverso esplorazioni coinvolgenti e guidate dalla narrazione. Oppure, i Food & Rum Signature Pop-ups, eventi pop-up firmati per assaporare gli autentici sapori di Barbados durante. Gestiti dal team dell’annuale Food & Rum Barbados, questi incontri celebrano i migliori cuochi dell'isola, offrendo un assaggio dell'autentica cucina bajan e del suo iconico distillato, il rum.","post_title":"We Gatherin’ Barbados 2025 porta in primo piano la cultura barbadiana","post_date":"2025-02-25T11:58:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1740484735000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mintur e Takyon. Allora la notizia è questa: «Takyon, startup italiana, entra a far parte, con la nuova piattaforma denominata “DirectSearch”, del progetto Tourism Digital Hub del Ministero del Turismo, che mira a innovare e connettere digitalmente l’offerta e la promozione turistica del Paese. Col lancio del “DiresctSearch” Takyon punta a creare un nuovo ecosistema turistico che per la prima volta mette in contatto direttamente i viaggiatori con tutti gli hotel e gli operatori del settore in Italia.\r

Si tratta di una tecnologia inedita che consente a Takyon di essere il primo operatore in assoluto capace, da un lato, di consentire ai clienti di ricercare centinaia di migliaia di strutture, conoscere tutti i vantaggi della prenotazione dal sito ufficiale di queste ultime, per poi concludere l’acquisto sul sito della struttura».\r

Tutto bello, per carità, ma ci piacerebbe sapere le cifre che stanno dietro all'accordo. I ministeri, tutti, non solo quello del turismo s'intende, dovrebbero avere un andamento trasparente, chiarendo per ogni operazione la somma che sancisce un accordo, o un'iniziativa eccetera eccetera. In altri Paesi succede, da noi no. \r

\r

Aspettiamo.","post_title":"Mintur: accordo con Takyon per Italia.it. Ma qual è il costo dell'operazione?","post_date":"2025-02-25T11:07:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1740481655000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rafforzare il sistema aeroportuale regionale e renderlo sempre più competitivo nel panorama nazionale e internazionale, per raggiungere i 20 milioni di passeggeri complessivi. Questo l'obiettivo ultimo della Regione Emilia Romagna per i suoi quattro aeroporti, in un'ottica quindi di collaborazione strategica che metterebbe fine a storiche \"rivalità\".\r

\r

Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, la Regione lancia un patto - che sarà sostenuto da nuovi fondi e da infrastrutture - per raggiungere in tempi medio-lunghi la soglia di 20 milioni di passeggeri l’anno in Emilia-Romagna, grazie alla definizione di una strategia da parte dei quattro scali del territorio. Il presidente Michele de Pascale si appresta a cercare un equilibrio dopo le polemiche, a Bologna, per il sovraffollamento soprattutto estivo del Marconi, e, al Ridolfi di Forlì, al contrario, per la sostenibilità economica.\r

\r

Un primo tavolo ha visto riuniti i sindaci delle città sedi di scalo (Matteo Lepore per Bologna, Michele Guerra per Parma, Jamil Sadegholvaad per Rimini e Gian Luca Zattini per Forlì) e i rappresentanti delle quattro società di gestione aeroportuale. L’obiettivo è arrivare a una legge regionale per il sistema aeroportuale che porti alla definizione di una strategia di crescita condivisa tra scali e territori. \r

\r

«Vogliamo costruire un modello di crescita integrato, in cui ogni scalo possa contribuire allo sviluppo del territorio e alla competitività dell’Emilia-Romagna - afferma de Pascale -. Con il traguardo dei 20 milioni di passeggeri nei quattro scali». Nel 2024, va sottolineato, i passeggeri nel solo scalo di Bologna hanno superato i 10 milioni.","post_title":"Emilia Romagna, strategia condivisa per i quattro aeroporti che mirano ai 20 mln di passeggeri","post_date":"2025-02-25T10:45:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740480318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pavia, città del romanico, punta a rafforzare la propria immagine promuovendo alcuni eventi ma soprattutto la versatilità di un territorio in grado di attrarre target di diversa provenienza.\r

\r

Quest’anno per celebrare il cinque centenario della \"battaglia di Pavia\" saranno proposte una serie di iniziative, tra mostre e visite guidate, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale locale, la storia, i luoghi d’arte, ma anche le tradizioni locale.\r

\r

»I 500 anni della Battaglia di Pavia – sottolinea Angela Barbara Gregorini, assessora al turismo del comune di Pavia – rappresentano un’opportunità straordinaria per la città, non solo per ricordare un evento storico di rilevanza internazionale, ma anche per promuovere Pavia come destinazione turistica, culturale e storica di primo piano ben oltre i confini locali».\r

\r

L’obiettivo è quello di fare in modo che l’evento possa avere ricadute positive anche sull’economia locale, contribuendo a rivitalizzare il commercio, l’artigianato e i settori collegati al turismo, dal momento che la città è ancora poco conosciuta e non inserita nei circuiti turistici.\r

\r

«Arrivano moltissimi visitatori alla Certosa di Pavia – aggiunge Gregorini – ma non allungano la propria visita alla città. Sarebbe utilissimo creare un collegamento diretto con la stessa Certosa, per proporre un percorso ancora più completo e ricco di sorprese».\r

\r

Pavia punta anche sul turismo lento: il territorio oltre a disporre di un centro storico molto ricco ed affascinante, è percorso dal fiume Ticino e da 12 cammini religiosi. Oltre che dal parco del Ticino il territorio è caratterizzato dal parco della Vernavola.\r

\r

«Organizziamo camminate periodiche – continua l’assessora - per far conoscere questo prezioso patrimonio naturalistico anche ai cittadini e riceviamo adesioni da fuori provincia. Per questo motivo vogliamo intensificare il programma della camminate. Ci sono inoltre molti percorsi in bicicletta per far conoscere la città».\r

\r

Di recente Pavia ha ospitato diverse scene della serie televisiva dedicata agli 883 “Hanno ucciso l’uomo ragno”. Questo non solo ha riacceso la passione per gli 883, ma anche la curiosità di tanti turisti che si aggirano per Pavia alla ricerca di alcuni luoghi del set. Un elemento in più che può arricchire un tour alla scoperta della città.\r

\r

","post_title":"Pavia punta a rafforzare la propria immagine, focus su eventi, tour e visite guidate","post_date":"2025-02-25T10:35:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740479745000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo managing director per Rosewood Castiglion del Bosco. Dopo due anni nel ruolo di hotel manager, durante i quali ha contribuito significativamente all’evoluzione dell’esperienza degli ospiti e al consolidamento dell’eccellenza operativa, Nicola Migheli assume ora la guida del resort, a partire dal prossimo 1° marzo.\r

\r

Con una carriera consolidata nell’ospitalità di alto livello, Migheli ha maturato esperienze internazionali tra Londra e Dubai, per poi iniziare il proprio percorso in Italia tra Sardegna, Puglia e Veneto, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, gestendo operazioni su larga scala e contribuendo al posizionamento strategico delle varie strutture e destinazioni.\r

\r

“Dopo questi due anni vissuti a Castiglion del Bosco, assumere il ruolo di managing director rappresenta per me un passo naturale, una conferma dell’impegno che ho sempre avuto verso questa proprietà, il team che la anima e gli ospiti che la scelgono - sottolinea lo stesso Migheli -. Continuerò con la stessa passione e dedizione a valorizzare ciò che ha reso il resort un simbolo di ospitalità raffinata, profondamente legata al suo territorio e alle sue origini. Sono orgoglioso di dare continuità a questo percorso e di aprire una nuova stagione insieme al team e ai nostri ospiti\".\r

\r

","post_title":"Nicola Migheli è il nuovo managing director di Rosewood Castiglion del Bosco","post_date":"2025-02-25T10:24:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740479044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485246","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' online sulle principali reti Mediaset, nonché sui canali digital e second screen il nuovo spot Voglio tuto di Club del Sole. Realizzato con la supervisione creativa dell’agenzia Conic, ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’esistenza di un sistema di ricettività innovativo, presentato dal gruppo come l’unico in grado di soddisfare le esigenze del consumatore contemporaneo. Il concetto di Full life holidays, infatti, rappresenta una nuova definizione di vacanza che fonde natura e comfort, due elementi tradizionalmente percepiti come incompatibili e che, nell’esperienza Club del Sole, co-esistono offrendo tutto quello che le persone cercano nella vacanza perfetta.\r

\r

“Lo spot Voglio Tutto è una sintesi dei valori che definiscono la nostro offerta e il nostro modello Full life holidays - conferma l'amministratore delegato Club del Sole, Francesco Giondi -: il primo e unico modello di vacanza che riduce la distanza tra naturale e artificiale, unendoli in una dimensione unica. Una proposta ricettiva e una guida per tutte le nostre scelte strategiche di business, tra le quali, novità 2025, la diversificazione del nostro portfolio prodotti con l’integrazione di destinazioni in montagna”.","post_title":"Partita sulle reti Mediaset e sui canali digital la nuova campagna Club del Sole","post_date":"2025-02-24T09:48:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740390534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485194","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stagione di spalla sempre più cruciale per la crescita dell'aeroporto di Olbia che, dopo un 2024 da 3,8 milioni di passeggeri (+18% sull'anno precedente) ora traguarda facilmente i 4 milioni di passeggeri.\r

\r

Un balzo in avanti del traffico passeggeri imputabile non soltanto ai tradizionali picchi estivi: \"Uno dei dati più positivi - spiega Mario Garau, direttore Routes Development di Geasar alla Nuova Sardegna – è quello relativo ai mesi spalla. Ogni mese è stato il migliore di sempre da quando è cominciata la storia del Costa Smeralda e siamo più che soddisfatti\". Analizzando i singoli mesi, sempre fuori da quelli estivi più trafficati, si nota infatti una crescita esponenziale: \"Ad aprile abbiamo registrato il 35% in più, a maggio il 24% e a ottobre il 23%. Ovviamente si tratta di dati importantissimi, che vanno a confermare la necessità di ampliare l’aeroporto\".\r

\r

Lo scalo della Costa Smeralda arriva a superare in un singolo giorno \"i 31.000 passeggeri e in due sole giornate di agosto movimentiamo più passeggeri di quelli dell’intero mese di febbraio. La nostra strategia è lavorare con i vettori per ridurre la stagionalità e questo lo si può fare solo con un lavoro sinergico. Quelli privati sono gli operatori turistici e le associazioni di categoria e poi c’è la componente pubblica, a partire dalla Regione: a questo proposito aspettiamo il bando “Nuove rotte” con grandi aspettative perché si tratta di un bando coerente con i dettami normativi dell’Unione Europea. È stato fatto un grande lavoro sia da parte dell’assessorato ai Trasporti che da parte del tavolo tecnico e ora l’auspicio è che il mercato reagisca in maniera positiva affinché si incrementi ulteriormente il numero delle destinazioni\"..\r

\r

Gli investimenti di Geasar sono dunque paralleli alla domanda di crescita e tutti gli interventi, \"sono sempre all’insegna della sostenibilità, per ridurre le emissioni di CO2 (...) L’ampliamento del terminal è tra le priorità, ma interverremo anche all’esterno per migliorare ulteriormente la viabilità e creare più parcheggi\".","post_title":"Olbia: l'aeroporto investe sulla stagione di spalla, che cresce a doppia cifra","post_date":"2025-02-21T11:29:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740137378000]}]}}