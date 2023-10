Princess Cruises: i menu a bordo si fanno (anche) vegani Menu vegani a bordo, realizzati in modo creativo. Li ha introdotti recentemente Princess Cruises, che ha pensato in questo modo di offrire una vasta gamma di antipasti, insalate, zuppe, pasta e portate principali privi di prodotti di origine animale, per venire incontro alla crescente domanda di cucina alternativa. I passeggeri possono segnalare la richiesta vegan già prima della loro crociera tramite il Cruise Personalizer, oppure a bordo. “L’impegno di Princess nell’eccellenza culinaria assicura da sempre un’esperienza gastronomica di alta qualità per ogni ospite – sottolinea Gioco Viaggi, agente di vendita della compagnia per l’Italia -. La creazione di nuovi menu vegan soddisferà non solo la scelta vegana di molti passeggeri, ma offrirà a tutti un’ulteriore opportunità di esplorare nuovi gusti, oltre a tutte le prelibatezze dei menu tradizionali”. Condividi

Li ha introdotti recentemente Princess Cruises, che ha pensato in questo modo di offrire una vasta gamma di antipasti, insalate, zuppe, pasta e portate principali privi di prodotti di origine animale, per venire incontro alla crescente domanda di cucina alternativa. I passeggeri possono segnalare la richiesta vegan già prima della loro crociera tramite il Cruise Personalizer, oppure a bordo.\r

\r

“L’impegno di Princess nell'eccellenza culinaria assicura da sempre un'esperienza gastronomica di alta qualità per ogni ospite - sottolinea Gioco Viaggi, agente di vendita della compagnia per l’Italia -. La creazione di nuovi menu vegan soddisferà non solo la scelta vegana di molti passeggeri, ma offrirà a tutti un’ulteriore opportunità di esplorare nuovi gusti, oltre a tutte le prelibatezze dei menu tradizionali”.","post_title":"Princess Cruises: i menu a bordo si fanno (anche) vegani","post_date":"2023-10-19T11:33:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697715212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via il 27 ottobre a Taranto l’11° Italian Cruise Day, il forum annuale di riferimento per il comparto crocieristico nel nostro Paese ideato e organizzato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macro industria turistica.\r

\r

Organizzato in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e il Comune di Taranto, il forum sarà nuovamente l’occasione di dibattito, incontro e business network per tutti gli operatori del comparto crocieristico – tour operator e agenti di viaggio, compagnie armatoriali, agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali e molti altri – per aggiornarsi e approfondire le ultime tendenze, le dinamiche, i processi produttivi e le prospettive future del settore.\r

\r

«Siamo molto contenti e soddisfatti di realizzare in Puglia, e segnatamente a Taranto, l’undicesima edizione di quella che è senza dubbio la principale manifestazione sulla crocieristica in Italia - afferma Francesco di Cesare, Presidente Risposte Turismo - Un appuntamento molto apprezzato dagli operatori e che, anno dopo anno, si è saputo rinnovare pur mantenendo la formula iniziale che unisce contenuti informativi, discussioni aperte e lunghi momenti di networking».\r

\r

«Taranto ha fatto stabilmente ingresso nella geografia della crocieristica mediterranea - dichiara Sergio Prete, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Negli ultimi anni il porto di Taranto è arrivato a conseguire risultati senza precedenti fidelizzando sempre più cruise lines, grazie alla puntuale strategia portata avanti in sinergia con tutto l’ecosistema del settore. La consacrazione a meta di eccellenza è avvenuta nel 2022 quando il porto di Taranto ha conquistato il titolo di Destination of the Year nell’ambito dei Seatrade Cruise Awards».\r

\r

Ricco il programma di Italian Cruise Day che prevede 10 momenti tra tavole rotonde, interviste e iniziative collaterali a cui parteciperanno 30 relatori da tutta Italia. Sarà presentata la nuova edizione di Italian Cruise Watch 2023, il rapporto di ricerca che raccoglie i dati più aggiornati e rilevanti sul comparto crocieristico in Italia e le previsioni per l’anno a venire.\r

\r

Secondo le stime del report di Risposte Turismo, il valore complessivo degli investimenti portuali sulla crocieristica in Italia nel triennio 2024-2026 ammonterà a circa 1,6 miliardi, di cui il 32,6% dedicati alla costruzione di nuovi terminal crocieristici (quasi 530 milioni), il 26,7% per la predisposizione degli scali ai rifornimenti alternativi e agli approvvigionamenti energetici in banchina (circa 430 milioni) e oltre il 20% alla realizzazione di altre infrastrutture a servizio della crocieristica (330 milioni).\r

\r

Sono già numerosi i progetti, al momento in via di sviluppo in Italia, per l’avanzamento dei servizi portuali a supporto della crocieristica. Tra questi, solo per citarne alcuni: il nuovo terminal crociere di Porto Corsini a Ravenna che dovrebbe essere completato il prossimo anno, con un valore di investimento pari a 27,7 milioni di euro, la nuova stazione marittima di Catania del valore di 2 milioni di euro e la riqualificazione dell’ex silos granario Hennebique a Genova, per il quale sono stati investiti complessivamente 130 milioni di euro.\r

\r

Con un focus specifico su Taranto, Risposte Turismo rileva che nel prossimo triennio verranno investiti quasi 30 milioni per realizzare infrastrutture al servizio della crocieristica. Di questi, 15 milioni si aggiungeranno ai 20 milioni già stanziati nel triennio in chiusura per l’installazione di un impianto per l’approvvigionamento elettrico a terra e carburanti alternativi (LNG) per le navi da crociera.\r

\r

Passando ai dati relativi al traffico passeggeri in Italia, secondo Risposte Turismo, il nostro Paese raggiungerà a fine 2023 il record storico di 12,9 milioni di passeggeri movimentati e inoltre, porterà 8 porti nella classifica dei 20 principali scali mediterranei per la crocieristica.\r

\r

Ad oggi le aziende che hanno già confermato la propria partecipazione sono: Artemis Group, CEMAR, Costa Crociere, Crociere Più, Dolphins - Shipping & forwarding agency, Global Ports Holding, ISS - International Shore Services, Matera Collection, Molo Sant'Eligio, MSC Crociere, Salerno Cruises, Spezia & Carrara Cruise Terminal, Tao Ticket, Taranto Cruise Port, Zampino Viaggi e Risposte Turismo.\r

\r

L’edizione 2023 di Italian Cruise Day è energized by Edison, ha Fincantieri come main sponsor e si realizza con il sostegno dell’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione. Sono sponsor dell’evento anche Assoporti, il gruppo Bassani e Global Ports Holding.\r

\r

Il forum conta inoltre sul supporto di Clia - Cruise Lines International Association ed è inoltre patrocinato dal Ministero del Turismo e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.","post_title":"11° Italian Cruise Day: da Taranto focus su risultati e prospettive della crocieristica","post_date":"2023-10-19T10:45:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697712320000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454342","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' partito lo scorso 17 ottobre il nuovo roadshow Alpitour per le agenzie di viaggio: Condividere si dipanerà in 40 tappe in diverse città italiane. All’interno di ogni singolo appuntamento saranno illustrate le caratteristiche del contratto commerciale 2023/2024, le specifiche iniziative rivolte alle adv, le promozioni riservate al cliente finale, gli adattamenti delle assicurazioni integrative e tutte le principali novità di prodotto per la stagione invernale dei singoli brand di tour operating, con un occhio rivolto già all’estate 2024.\r

\r

Per la prima volta, però, il roadshow ha un duplice intento, perché oltre al business, coinvolge anche la responsabilità di impresa, che ha acquisito una rilevanza fondamentale all’interno della strategia di gruppo. Da qui, il nome Condividere, che racchiude entrambi gli obiettivi dell’iniziativa: da una parte, in continuità con il passato, si ribadisce la volontà di trasmettere ai partner distributivi gli obiettivi, le programmazioni e le attività che caratterizzeranno la prossima stagione commerciale. Dall’altra, per la prima volta, si è scelto di utilizzare spazi legati a imprese o associazioni che si occupano di volontariato come, per esempio, il centro Pime a Milano, l’associazione Per Roma nella capitale, il Sermig a Torino e la cooperativa sociale Dedalus a Napoli, sensibilizzando così i partecipanti su specifiche tematiche delicate e fortemente attuali, offrendo momenti di visibilità alle realtà coinvolte, sviluppando una rete di appuntamenti e contatti in grado di innescare un circolo virtuoso per partecipanti e associazioni verso un percorso più consapevole di responsabilità sociale. In linea con i numeri delle passate edizioni, si attende la partecipazione al roadshow di oltre 1.500 agenti di viaggio.\r

\r

“L’avvio della nostra stagione invernale mostra tratti specifici che si differenziano sensibilmente da quelli degli ultimi anni, compresi quelli pre-pandemici – commenta Alessandro Seghi, direttore commerciale Alpitour -. Il momento che stiamo affrontando richiede un’elevata reattività e un allineamento delle iniziative tra la nostra società e le agenzie di viaggio. Da qui la volontà di condividere quanto più possibile le logiche commerciali e di investimento con cui stiamo costruendo la prossima stagione invernale presentandole, in molti casi, in location gestite da chi opera in ambito sociale. Anche attraverso queste scelte vogliamo accrescere gli impatti positivi del nostro gruppo, partendo da una dimensione locale per poi arrivare anche alla condivisione su larga scala di valori, non solo di fatturati, tra i nostri partner”.","post_title":"Alpitour dà il via al roadshow Condividere, tra business e responsabilità sociale d'impresa","post_date":"2023-10-19T09:41:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697708489000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione del TTG Travel Experience di Rimini, le Regioni italiane, insieme, hanno presentato una nuova fase della strategia di promozione turistica 'Scopri l’Italia che non sapevi' facente parte del Piano di Promozione Nazionale 2022 del Ministero del Turismo.\r

\r

Si tratta di una strategia di promozione comune delle Regioni Italiane frutto di un accordo di programma tra il Ministero del Turismo e la Commissione Politiche per il Turismo - coordinata dalla Regione Abruzzo - della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con ENIT. Un progetto che vede il coinvolgimento in qualità di capofila delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo, ognuna per la valorizzazione di una tematica specifica, con quest’ultimo anche responsabile degli aspetti legati all’interoperabilità con il Tourism Digital Hub.\r

\r

La prima novità di questa seconda fase sono le Regioni partner ai quali sono stati affidati alcuni tematismi verticali. Regione Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Campania si occupano così rispettivamente di enogastronomia, golf e percorsi e itinerari di turismo archeologico subacqueo, il tutto per enfatizzare ulteriormente il progetto e così anche il prodotto Italia.\r

\r

\r

Le tematiche\r

\r

I focus specifici su cui la strategia ruota sono 'natura e parchi', valorizzati dalla Regione Abruzzo, 'borghi', per cui è capofila l'Emilia Romagna, 'turismo lento' e 'turismo attivo', promosse rispettivamente da Umbria e Marche.\r

\r

All'attività di turismo lento si affianca l'attività dedicata al tema enogastronomia curata dalla Regione Toscana. \"Abbiamo scelto di rappresentare le Regioni con la pasta, che è uno dei simboli della nostra gastronomia - spiega Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione - e con un profumo associato, perché tutti sappiamo quanto i profumi siano portatori di emozioni e ricordi\".\r

\r

Durante la conferenza stampa di presentazione della strategia di promozione turistica, è intervenuta anche Ivana Jelinic, a.d. di Enit, che ha enfatizzato l'importanza del lavoro di squadra che le Regioni stanno portando avanti, in una logica di integrazione che servirà anche alla valorizzazione dellee bellezze meno conosciute.","post_title":"“Scopri l’Italia che non sapevi”: le Regioni italiane insieme per una strategia di promozione turistica","post_date":"2023-10-18T08:30:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697617856000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454201","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tre nuove aree espositive debutteranno quest'anno al World Travel Market di Londra: le zone - Accommodation & Wholesalers, Experiences e Transportation - sostituiranno l'International Hub e presenteranno prevalentemente espositori del settore privato e non di destinazione.\r

\r

La novità è successiva alla ricerca condotta all'inizio di quest'anno dallo stesso Wtm, che ha identificato una tendenza a prendere decisioni di acquisto di viaggi basate sulle esperienze, piuttosto che sulla pura destinazione, in particolare tra le giovani generazioni.\r

\r

La ricerca ha evidenziato il cambiamento delle abitudini dei viaggiatori, con i Millennials e la Gen Z che sempre più spesso scelgono di viaggiare in base alle esperienze o alle liste di desideri, piuttosto che alla città, al Paese o alla regione che vogliono visitare.\r

\r

«Mentre la generazione X potrebbe andare in Spagna, a New York o a Parigi, le nuove generazioni vogliono visitare un centro benessere, fare rafting o imparare a cucinare in una comunità locale - spiega Juliette Losardo, exhibition director del World Travel Market -. Quest'anno abbiamo assistito a un aumento del numero di espositori non di destinazione che si sono iscritti al Wtm, in risposta al cambiamento delle esigenze dei viaggiatori più giovani, che fanno scelte di viaggio basate su ciò che vogliono fare e sperimentare. Ecco allora che le aree Accommodation & Wholesalers, Transportation & Experience si inseriscono in questo cambiamento culturale, offrendo un luogo in cui gli acquirenti possono venire a vedere le novità e le esperienze più recenti».\r

\r

Il tema dei viaggi esperienziali verrà ampiamente trattato nel programma delle conferenze: in calendario una sessione del vicepresidente di Lonely Planet Tom Hall, intitolata 'Captivating Experience-Seekers: Adopting the Next Generation Mindset', sul palco Innovate martedì 7 novembre, dalle 10.30 alle 11.10. Mercoledì 8 novembre, dalle 10:30 alle 11:10, sarà invece la volta della tavola rotonda 'Curating Unique Customer Experiences Anywhere and Everywhere', cui parteciperanno Vaishali Patel, fondatrice e direttrice, Vaishali Ltd; Jo Fennell, responsabile delle vendite per il Nord Europa, GetYourGuide, e Nishank Gopalkrishnan, chief business officer, Tui Musement.","post_title":"Wtm 2023, tre nuove aree espositive: protagoniste le esperienze di viaggio","post_date":"2023-10-17T11:57:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697543859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454174","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Exclusive il nuovo brand dedicato ai viaggi di lusso che viene lanciato oggi da Aci blueteam. Con un team composto da figure storiche con una grande expertise in ambito luxury e nelle destinazioni leisure, il marchio è dotato di una propria linea di comunicazione sui canali social (Instagram, LinkedIn, YouTube) e di un sito web ispirazionale che presenta una raccolta di hotel, resort, campi tendati, crociere di lusso, tutti legati da travel mood (Acqua, Terra e Urban) e da esperienze uniche che possono essere costruite dagli esperti luxury travel designer della compagnia, oltre ai numerosi servizi esclusivi, tra cui private jet, assistenze aeroportuali vip, trasferimenti privati, barche, ville e molto altro ancora.\r

\r

“L’affiliazione a Virtuoso, l’esclusivo network internazionale del lusso, e le oltre 18 preferred partnership con i più prestigiosi brani di luxury hotellerie ci hanno permesso di maturare negli anni una forte specializzazione nel mondo del lusso, fidelizzando prevalentemente clienti appartenenti al mondo della moda, top manager e celebrities internazionali – spiega Piergiorgio Reggio, vip department e marketing director Aci blueteam –. La forza del nostro background e la crescente richiesta dei clienti verso questa tipologia di viaggi rappresenta l’essenza del nuovo brand Exclusive, del quale siamo molto orgogliosi”.\r

\r

","post_title":"Aci blueteam lancia il nuovo brand per viaggi di lusso Exclusive","post_date":"2023-10-17T09:55:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697536535000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo le performance positive e l’aumento di ricavi registrati nel 2022, il settore turistico continuerà a crescere in modo stabile, raggiungendo un valore di 2,5 migliaia di miliardi di euro nel 2023, per un tasso annuo medio di crescita annuo stimato del 2,5% dal 2023 al 2028. A livello geografico, la concentrazione commerciale nel turismo è maggiore in Europa (36,7%) e negli Stati Uniti (19,9%). A seguire Nord-Asia (11,2%), Sud-Est Asiatico (10,3%), Africa (9,8%), Sud-America (4,7%), India e Asia (3,7%), Oceania (3,7%).\r

Queste le evidenze presentate dal team innovation di PwC Italia durante l’evento celebrativo per i dieci anni dell’associazione Startup Turismo, organizzato in occasione dell'ultima fiera di Rimini, per fornire una panoramica sui principali trend di innovazione nel settore del turismo.\r

\r

Europa e Nord America, che sono tra le regioni con una concentrazione commerciale più alta, registrano più arrivi turistici. Nello specifico, la Francia registra 79,4 milioni di arrivi, seguono Spagna (71,6 milioni), Usa (50,87 milioni), Turchia (50,45 milioni) e Italia (49,8 milioni). l'Europa è dunque la meta più visitata dell'anno. Per quanto riguarda la provenienza dei viaggiatori, dalle analisi PwC emerge che i turisti che spendono di più uscendo dai propri confini provengono da Usa (109,1 miliardi), Cina (109 miliardi) e Germania (84,9 miliardi); seguono Regno Unito (66,4 miliardi), Francia (45,3 miliardi), Spagna (28 miliardi) e Italia (24,9 miliardi).\r

\r

Secondo la ricerca PwC, i turisti continuano ad affidarsi alle agenzie di viaggio, che rappresentano il 44% del totale del mercato globale nel 2022.\r

\r

«L’analisi dei profili e degli interessi dei viaggiatori a livello global che abbiamo condotto – spiega Roberta Anelli, senior manager innovation di PwC Italia - dimostra il crescente utilizzo dei canali digitali durante l’experience end-to-end del viaggio: dalla ricerca, prenotazione fino alla gestione del viaggio stesso. Si tratta di un’opportunità che può interessare sia le aziende che si rivolgono a un target digital-native, come Millennials e GenZ, sia le aziende che si rivolgono a un target generazionale molto differente (es. Baby Boomers) che utilizza social network e siti web per cercare e prenotare i propri viaggi”.\r

\r

Il mercato degli intermediari di viaggio è però al contempo in ripresa anche in Italia, dopo il periodo pandemico. La crescita è fortemente accompagnata dalla digitalizzazione nel settore\r

\r

Gli investimenti verso le startup nel turismo sono in ripresa dopo il periodo pandemico, con una quota di € 8,23 miliardi investiti a livello globale nel 2022. \r

\r

I venture capitalist (vc) e le società di private equity (pe) dal 2022 costituiscono il 46% dei finanziamenti per le startup nel settore dei viaggi, attirando tra i 10 e gli 11 milioni di dollari. Gli investimenti si concentrano in particolare sulle startup che forniscono funzionalità di ricerca e distribuzione, soprattutto nel settore dell’ospitalità, che hanno raccolto quasi 5,5 miliardi di dollari tra il 2020 e il 2021, rappresentando il 30% dei finanziamenti totali nel periodo di analisi. «Volgendo lo sguardo al periodo pre-pandemia – conclude Anelli - il 2015 e il 2019 sono stati anni record, con picchi di investimenti legati ad acquisizioni significative che hanno consolidato il mercato e spinto la crescita del settore dei viaggi. Gli investitori sembrano favorire leader consolidati rispetto a disruptor potenziali, confermando l'importanza delle relazioni azienda-startup per la crescita strategica».\r

\r

\r

\r

","post_title":"PwC Travel Outlook,crescono i ricavi nel turismo. Nel 2023 si raggiungeranno i 2,5 trilioni di euro","post_date":"2023-10-16T12:20:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697458847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454095","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marche Connect prende forme concrete: la piattaforma scelta dalla Regione Marche ha inserito il portale come progetto pilota di piattaforme digitali per implementare la digitalizzazione degli operatori del turismo che conterrà oltre 1000 prodotti dedicati alle Marche: pacchetti, esperienze, tour, immediatamente disponibili sia per gli operatori che per il cliente finale (quindi sia b2b che b2c) e sarà collegata con il sistema digitale regionale e di conseguenza con il tourism digital hub di italia.it attraverso il nuovo sistema dell'interoperabilità.\r

\r

Permetterà di avere in un unico portale proposte a disposizione di 80.000 agenzie e tour operator in Usa, Canada, Brasile, Regno Unito, Australia e molti altri paesi, grazie alla partnership con Chameleon Global.\r

\r

In occasione della serata organizzata a Rimini, promossa dall’associazione Inside Marche Live che riunisce i principali operatori dell’incoming delle Marche, molte le opportunità di confronto.\r

\r

«Una importante occasione per incontrarsi, per incontrare amministrazioni e partner e anche per far conoscere alla stampa italiano ed internazionale ospite cosa la nostra Regione può offrire, dal mare alla montagna, dalle città ai borghi, passando da cultura, arte, a attività outdoor e gastronomia». Spiegano Federico Scaramucci e Emanuele Piunti presidente e vice presidente dell’associazione. «Dobbiamo essere fieri di promuovere la regione Marche, un luogo secondo a nessuno. Deve essere un lavoro fatto insieme per voltare pagina, perché ci sono tutte le caratteristiche per un grande successo puntando sull’indoor dei turisti e l’outdoor delle imprese» ha sottolineato Marco Bruschini, direttore generale dell’agenzia regionale per il turismo e l’Internazionalizzazione (Atim).\r

\r

Un momento di incontro, dunque, che ha visto la presenza di numerosi comuni del territorio, partner di progetto: Matteo Ricci sindaco di Pesaro; Massimo Olivetti, primo cittadino di Senigallia; Antonella Marchetti vicesindaco di Acqualagna; Etienne Lucarelli, assessore al turismo di Fano; Sabrina Santelli, assessore al turismo di Pergola; Roberto Cioppi, assessore al turismo di Urbino; Gianluca Carrabs con il libro Italia del tartufo. Presenti anche Stefano Fiorelli e Alessandro Ligurgo per Assoviaggi Confesercenti , Claudio Dell’Accio del gruppo Travel Quotidiano e Giacomo Braccioni direttore della BCC di Fano.\r

\r

«E’ necessario promuovere i fornitori - ha sottolineato Claudio Dell’Accio del gruppo Travel Quotidiano - attraverso la comunicazione istituzionale. Quando Comuni e Regione fanno promozione si devono indicare i fornitori dei servizi di cui si parla per aiutare l’utente ad arrivare al fornitore locale, per non perderlo». ","post_title":"Marche: focus sul networking. Debutta la nuova piattaforma Marche Connect","post_date":"2023-10-16T10:44:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697453050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454058","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo outdoor attira sempre più l’attenzione dei viaggiatori che richiedono servizi, strutture ed attrezzature specifiche che siano in grado di andare incontro alle diverse esigenze, anche quelle del luxury travel.\r

\r

Le principali associazioni di categoria hanno fatto il punto e si sono confrontati sui trend e sui traguardi del settore, nel corso di un incontro moderato dalla giornalista Gaia Guarino.\r

\r

«In generale il bilancio del 2023 è positivo – spiega Alessandro Massimo Nucara, direttore generale di Federalberghi – ma non abbiamo superato il 2019, nonostante le previsioni. Settembre ed ottobre hanno fatto registrare ottimi numeri e le soddisfazioni dai mercati stranieri sono ottime. Sappiamo tutti che l’inflazione ha frenato i consumi, il quadro è piuttosto complesso ma l’approccio è positivo».\r

\r

In tale contesto il turismo outdoor ha fatto registrare numeri più che soddisfacenti. Ma come stanno cambiando le esigenze dei consumatori?\r

\r

«Il settore del turismo open air è in crescita – aggiunge Alberto Granzotto, presidente Nazionale Faita Federcamping - soprattutto in alcune aree territoriali dove domanda straniera è alta\r

I dati sull'immatricolazione dei mezzi testimoniano la crescita. Durante la pandemia abbiamo toccato con mano la riscoperta di questo turismo e di conseguenza molte strutture hanno investito e migliorato i servizi. Abbiamo però registrato un calo della domanda dal mercato Italia».\r

\r

Per Granzotto è evidente il cambiamento della clientela sia per quanto concerne il trend più basico, sia nel caso specifico del glamping.\r

\r

«Molte strutture si stanno evolvendo e stanno puntando sul lusso – continua Granzotto – Lo spazio è il nuovo “lusso”: il turista vuole vivere nella natura un’esperienza particolare, apprezza la vacanza comoda ma informale, senza vincolo di orari, ma ricca di servizi. Per questo sono richieste spazi spa e wellness».\r

\r

La vacanza all’aria aperta, vissuta a contatto con la natura, non può prescindere dall’elemento acqua.\r

\r

«C’è una consapevolezza diversa da parte del cliente che mixa insieme l’aspetto psicologico, familiare ed ambientale – sottolinea Ferruccio Alessandria, presidente Assopiscine –L’acqua è l’elemento centrale e da parte nostra il compito è garantire un servizio a tutto tondo. Prima le strutture pensavano ad una situazione basic mentre ora si punta su aree per attività salutari per la famiglia, spazi relax e ludici. Le forme delle piscine cambiano perché devono rispondere a situazioni diverse».\r

\r

Il tema dell’outdoor non è certo nuovo.\r

\r

«Basti pensare ai grandi villaggi – conclude Massimo Nucara – Sono pochi i villaggi o gli alberghi che “fanno” la destinazione. E’ facile infatti che il turista prima scelga la destinazione e poi la struttura dove alloggiare. La destinazione vince però se prevale l’attenzione e la collaborazione, per questo la proposta deve essere abbracciata dal territorio».\r

\r

","post_title":"Turismo outdoor: ecco i traguardi e i futuri trend del settore","post_date":"2023-10-16T09:25:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697448302000]}]}}