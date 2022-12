Party di fine anno speciale per il gruppo Oltremare che celebra i 30 anni di attività Compleanno a cifra tonda per il gruppo Oltremare. L’azienda fondata nel 1992 dalla famiglia Uva ha chiuso il 2022 con una grande festa organizzata presso il teatro Posillipo di Napoli, a cui hanno partecipato oltre 200 ospiti tra agenti di viaggio, partner commerciali e staff. Un’occasione dunque per celebrare il trentennale della società, che poche settimane fa ha inaugurato la nuova sede partenopea. Un party legato a doppio filo al potenziamento delle attività dedicate al tour operating, al ticketing e all’incoming delle otto business unit aziendali, arricchito dalla presenza di alcuni co-protagonisti nel percorso aziendale come i vettori Air Canada e Turkish Airlines, gli enti del turismo di Australia e Thailandia, oltre alla catena alberghiera Lux Resort. Nel corso dell’appuntamento non sono quindi mancati i momenti istituzionali, con l’intera famiglia Uva sul palco a chiudere la serata, dopo gli interventi degli ospiti e un simpatico saluto di Simone Ghelfi, ex direttore marketing del gruppo, che nel corso del 2022 è stato avvicendato da Paolo Sacchi. Tanti i momenti ludici, tra video, balletti e performance artistiche, che hanno caratterizzato una serata davvero speciale. «Siamo emozionati e orgogliosi di aver raggiunto il traguardo dei trent’anni di attività – sottolinea il coo del gruppo Oltremare, Stefano Uva -. È una tappa importante nella storia della nostra azienda che in realtà si trasforma in un punto di ripartenza, indirettamente collegato al trasferimento nella nuovissima sede di Napoli. Oggi proponiamo servizi che coprono ogni tipologia di richiesta da parte del mercato dei viaggi e del turismo. In questi tre decenni abbiamo ridisegnato la nostra attività rispetto al business del settore, adeguandoci e a volte anticipando un contesto in perenne evoluzione. Ringrazio chi ci ha seguito in questi anni, agenzie di viaggio, partner e fornitori, con un pensiero speciale allo staff, nostro autentico punto di forza».





