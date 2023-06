Partnership Naar – Brand Usa: tanta formazione e itinerari off the beaten path Quattro appuntamenti formativi, altrettanti itinerari inediti off the beaten path e una serata in navigazione sul Mincio. Naar Tour Operator, in collaborazione con l’Academy targata Brand Usa, ha coinvolto oltre 500 agenti di viaggi in una serie di webinar condotti tra i mesi di marzo e maggio, dando l’opportunità di scoprire luoghi meno noti della destinazione e di approfondirne gli aspetti più originali. Obiettivo ultimo dell’iniziativa, quello di stimolare la curiosità dei partecipanti, offrendo loro un prodotto completo e ricco di esperienze. Protagonisti delle attività formativa, appunto, i quattro itinerari The Great Outdoors, che si aggiungono agli altri 180 dedicati agli Usa all’interno della programmazione Naar: a tracciare il percorso, un unico filo conduttore nel segno della natura e della vasta gamma di proposte outdoor che contraddistinguono la meta. Paesaggi tropicali da Tampa a New Orleans; I grandi spazi di Texas e New Mexico; Natura maestosa da San Francisco a Seattle; Visioni del Pacifico da Los Angeles alle Hawaii sono i nomi di questi viaggi, tutti disponibili sulla piattaforma del tour operator, dove è anche possibile personalizzare l’itinerario, completandolo con i servizi in loco (dal noleggio auto alla scelta della soluzione ricettiva). “La nostra consolidata esperienza sulla destinazione Stati Uniti viene esaltata dalla collaborazione con l’ente del turismo, rappresentando un ulteriore valore aggiunto al percorso formativo degli agenti di viaggio – sottolinea la pm Usa di Narr, Erica Melegari -. Il risultato è una fotografia che vuole mostrare le sfaccettature meno conosciute e più originali di un unico Paese dai mille volti. Di fatto gli Stati Uniti continuano a esercitare un grande fascino sui viaggiatori, richiamando ogni anno un folto numero di repeaters: ecco perché poter contare su idee di viaggio originali, che rappresentano un’alternativa inedita ai circuiti più tradizionali, costituisce un plus significativo”. “Quinto mercato europeo in termini di arrivi negli Stati Uniti, l’Italia ha un forte legame con gli Usa e stimiamo si torni a un totale di 1,1 milioni di visitatori italiani entro il 2025, raggiungendo nuovamente così i numeri pre-pandemia – aggiunge Jackie Ennis, vice president, global trade development di Brand Usa -. Stiamo investendo in modo significativo nel settore del travel trade in Italia, attraverso una serie di partnership strategiche e attività di cooperazione su misura con tour operator italiani come Naar, con l’obiettivo di promuovere gli States e aumentarne la brand awareness tra i potenziali viaggiatori italiani”.

