Partnership Grimaldi Lines – Happy Age per il turismo silver

Nuova partnership tra Grimaldi Lines e il tour operator Happy Age dedicato al silver tourism. Grazie alla neonata collaborazione, ai soggiorni sulle lunghe spiagge della Sardegna o nelle più famose località della costa Brava e della costa Dorada, si aggiungerà quindi l’esperienza della traversata a bordo delle eleganti e moderne navi della flotta Grimaldi, con il livello di servizio e di accoglienza richiesto dai viaggiatori over 55.

Per la Spagna si viaggia in particolare sulla linea Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona e viceversa, mentre per chi è diretto in Sardegna non c’è che l’imbarazzo della scelta: sono infatti sette le tratte che collegano il continente all’isola dei nuraghi (Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Arbatax, Civitavecchia-Cagliari, Napoli-Cagliari e Palermo-Cagliari). A questi collegamenti marittimi si affiancheranno dal 14 giugno le tratte Savona-Porto Torres e Savona-Cagliari.

La vacanza inizia così già dal viaggio, grazie all’accoglienza degli equipaggi e all’alto livello del servizio offerto da cruise ferry e traghetti di ultima generazione, tra cui spiccano le due ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona e le gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa. Le cabine e le suite di queste navi sono particolarmente spaziose. Il ristorante panoramico offre pietanze della cucina mediterranea rivisitate dallo chef di bordo, mentre il self-service è a disposizione di chi preferisce un pasto più veloce e informale. La piscina con solarium e fast food permette di godere appieno del sole che splende sui ponti esterni della nave. L’area fitness accoglie chi è alla ricerca di una pausa di benessere e relax. Infine, per la sera, si può scegliere di giocare al casinò, ascoltare musica dal vivo al salone Smaila’s oppure fare le ore piccole, organizzando un torneo di carte nel bar centrale aperto h24.

La prima proposta di viaggio del progetto Silver Sun 2022 è la Vitality Week: una vera e propria travel experience in programma dal 30 maggio al 6 giugno prossimi in Sardegna, presso l’Is Serenas Badesi Village: il ricco programma di intrattenimento prevede balli, tornei e appuntamenti sportivi. Per raggiungere l’isola, si viaggerà con Grimaldi Lines sulla linea Civitavecchia-Porto Torres e viceversa.