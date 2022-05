Partnership Francorosso – Gambero Rosso Academy dedicata agli ospiti SeaClub

Dieci ricette gourmet che uniscono la filosofia e l’arte della scuola di cucina agli ingredienti tipici in cui sorgono i resort. Il brand Francorosso inaugura una nuova partnership con la Gambero Rosso Academy dedicata agli ospiti di una serie di selezionati SeaClub (in basso l’elenco completo, ndr). I piatti sono stati realizzati da chef Mattia Maria Rossi, cuoco della stessa Gambero Rosso Academy: proposte sfiziose in cui gli ingredienti locali si amalgamano con creatività ed eleganza per originare nuove proposte gourmet. Le ricette sono state suddivise in cinque aree geografiche, le stesse in cui si trovano i 17 SeaClub inclusi nel progetto: Italia, Grecia, Spagna, Egitto e Oceano Indiano. La Gambero Rosso Academy ha quindi individuato alcuni degli ingredienti più iconici e descrittivi delle diverse aree per poi riproporli in chiave originale.

“Per la rivisitazione delle ricette mi sono ispirato ai ricordi d’infanzia partendo dalle lunghe tavolate allestite in campeggio con i miei nonni dove erano presenti persone provenienti da tutto il mondo – spiega chef Rossi -. È grazie a questi episodi indimenticabili che ho avuto modo, fin da bambino, di assaggiare pietanze legate ad altre culture. Ad aiutarmi nella rielaborazione di queste ricette sono state anche le mie esperienze lavorative all’estero. A Londra, per esempio, ho avuto l’occasione di affiancare il grande Joël Robuchon, padre della cucina francese che, nel 1989, venne definito dalla guida Gault Millau lo chef del secolo. La stessa metropoli mi ha influenzato sotto ogni punto di vista perché è incredibile la varietà dei ristoranti presenti. Da Londra sono poi finito in Australia dove, per quattro anni, ho maneggiato materie prime e metodi di cottura che non avevo sperimentato prima”

“Francorosso è da sempre uno dei brand più noti al turismo italiano, sinonimo di viaggi esperienziali fedeli alla cultura dei luoghi – aggiunge il responsabile marketing area mainstream del gruppo Alpitour, Alessandro Biasi -. Proprio per questo abbiamo accolto con entusiasmo questa collaborazione con una delle più importanti realtà enogastronomiche del nostro Paese, la Gambero Rosso Academy: la loro firma su alcuni dei piatti dei menù dei nostri SeaClub sarà un autografo esclusivo di bellezza e gusto sicuramente gradito ai nostri ospiti, che potranno conoscere un paese anche attraverso i suoi sapori”.

L’elenco completo dei SeaClub aderenti all’iniziativa: