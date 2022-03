Parte il roadshow Ricomincio da te: sei to insieme per incontrare le adv

Sono Go World, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Msc Crociere, Nicolaus e Ota Viaggi i sei tour operator che, insieme ad altri partner del settore, hanno deciso di organizzare il nuovo roadshow comune Ricomincio da te. Durante la pandemia, il dialogo costante tra colleghi del settore ha infatti dato vita a nuove sinergie professionali, prima inaspettate, e ha contribuito alla creazione di uno spirito di collaborazione tra operatori che condividono gli stessi valori nonché lo stesso canale di distribuzione.

Questi sei protagonisti del mercato del turismo organizzato hanno quindi deciso di unirsi per ritornare a incontrare le agenzie e gli operatori su tutto il territorio italiano. Si inizia a fine marzo con le prime tappe concentrate nel Nord Italia, per poi pianificare successivamente il tour nel Centro e Sud Italia. Alla base del progetto, la convinzione e la consapevolezza che il modo migliore per ricominciare a fare il lavoro più bello del mondo, seppur con tutta la sua vulnerabilità, ha senso se condiviso tra tutti gli attori del settore: tour operator, agenti di viaggio e partner, per dare nuovo slancio al turismo e ritrovare tutti i suoi protagonisti.

Il calendario delle prime tappe del roadshow Ricomincio da te:

• 30 marzo Grassobbio (Bergamo) presso il Winter Garden Hotel

• 31 marzo Monza presso l’As Hotel Limbiate Fiera

• 1 aprile Torino presso l’Ac Hotel Torino

• 6 aprile Bologna presso l’Nh Bologna De La Gare

• 7 aprile Padova presso il Four Points By Sheraton

• 8 aprile Verona presso il Leon D’oro