Ottimismo in casa Attica Group per l’estate. Chiara Morandi: c’è tanta richiesta Attica Group, con le sue compagnie Superfast Ferries, Bluestar, Hellenic Seaways e Anek Lines, rilancia sull’estate coprendo le tratte internazionali Italia-Grecia, a cui è stato dedicato un catalogo dedicato, nonché tutte le rotte domestiche all’interno della Grecia per le isole con le brochure singole delle varie compagnie. C’è dunque ottimismo per l’andamento della stagione, come conferma Chiara Morandi, general manager Superfastitalia – Morandi Group: “Quest’anno abbiamo aperto le prenotazioni un po’ più tardi rispetto agli altri anni. Ora rileviamo tantissima richiesta e i risultati sono positivi. Spiccano Patrasso, Corfu, soprattutto la nave diretta, e Igoumetiza. Rispondono molto bene i pacchetti gruppi di giovanissimi, quasi sold-out; seguono i giovani e gli adulti. Abbiamo una grande disponibilità di navi con tutti i nostri marchi e non lasciamo mai un cliente a terra, garantendo un servizio accurato. Siamo pronti per l’alta stagione. Puntiamo pure sulla promozione, che è valida fino al 31 di marzo: è l’Early Booking, per cui si possono acquistare biglietti per tutto l’anno fino al 31 dicembre con una tariffa scontata del 20%. Si tratta di un’offerta molto conveniente, perché i clienti possono sommare anche le offerte già accumulabili come Giovani, Senior e tutte quelle da catalogo. Inoltre, c’è anche flessibilità: si può acquistare il biglietto fino al 31 di marzo con possibilità di modifica”. Attica Group investe molto pure sul sito online con la sezione b2b che include un’area riservata, in cui le agenzie di viaggio possono fare tutto in autonomia, e con il call center dedicato. Numerosi anche i servizi e le tipologie di cabine a bordo delle navi: i gruppi possono pre-acquistare per esempio i pasti, gli individuali direttamente in nave. Le tratte offrono la possibilità di imbarcarsi con tutti i mezzi: “Un elemento molto apprezzato dalla clientela”. Il gruppo Morandi rafforza infine l’offerta estiva anche con il nuovo catalogo Webtours, che comprende itinerari in Grecia tra cultura e archeologia e natura. Condividi

