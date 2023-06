Ota Viaggi: incendio nella sede di Roma. Tutti illesi. Telefono e mail attive E’ scoppiato venerdì 2 giugno attorno alle 14 l’incendio che ha coinvolto la sede capitolina di Ota Viaggi, danneggiando in maniera seria gli uffici del to. Fortunatamente nessun membro del nostro staff era presente sul posto, vista la chiusura per la celebrazione della festa della Repubblica, si legge sulle pagine social dello stesso operatore. Ota Viaggi si è peraltro messa subito al lavoro per riorganizzare tutti i servizi e le attività, con l’obiettivo di farle ripartire entro le successive 48-72 ore. “In questo lasso di tempo verrà dato il massimo sostegno possibile a tutti coloro che a breve dovranno partire – prosegue la comunicazione sui social -. Vi informiamo che i riferimenti telefonici e mail di Ota Viaggi sono attivi“.

