Ota Viaggi, con Obiettivo X gli agenti protagonisti della ripartenza

Per Ota Viaggi l’obiettivo è tornare alla normalità, contenendo i prezzi ed offrendo un prodotto di qualità. In occasione di Obiettivo X, l’evento esclusivo organizzato da Ota Viaggi dal 26 al 30 maggio al Palmasera Resort di Calagonone, l’operatore ha riunito 229 agenzie di viaggio e 13 operatori per far conoscere le strutture dell’offerta sull’Isola. Ma soprattutto per fare il punto sulla stagione pronta al decollo e riflettere sulle sfide che occorrerà affrontare nelle prossime stagioni.

In occasione della tre giorni in Sardegna le adv hanno incontrato, nel corso del workshop organizzato a bordo piscina, MSC Crociere, Ita Airways, Trenitalia, Qatar Airways, Visit.Brussels, Israel, Visit Malta, Moby, Tirrenia, Idee per Viaggiare, Guiness Travel, Go World, GNV.

«Abbiamo voluto creare un evento nuovo – commenta Massimo Diana, direttore commerciale Ota Viaggi -. Non il classico incontro commerciale ma un’occasione ricca di stimoli per le adv, vere protagoniste dell’evento. L’idea è piaciuta alle adv e contiamo di organizzarne un altro a settembre in Sicilia».

Un appuntamento nuovo

Nel week end le agenzie hanno visitato 10 tra le strutture presenti nel catalogo 2022 di Ota Viaggi. Il Club Esse Shardana, il Mangia’s Cala Blu, il Mangia’s Marmorata, il Club Esse Calabitta, il Club Esse Posada, il Club Esse Palmasera, il Marina Resort, il Club Esse Cala Gonone, l’Eurovillage Club Hotel e i Giardini di Cala Ginepro.

«Con il nome Obiettivo X abbiamo voluto creare da subito una sorta di suspance- aggiunge Diana – nei confronti di un appuntamento nuovo, che ha voluto rompere i classici schemi. Un educ work per rafforzare il confronto sul prodotto e l’incontro tra chi lavora nel settore».

Oltre alle visite alle 10 strutture in Sardegna, un work shop, spettacoli ed anche un talk show al quale hanno partecipato Leonardo Massa managing director Italia di MSC Crociere, Maria Paola de Rosa responsabile vendite corporate,trade e digital AV di Trenitalia, Emiliana Limosani chief commercial officer di Ita Airways e Alessandro Onorato responsabile commerciale Gruppo Onorato Armatori e Domenico Aprea ceo di Ota Viaggi.

«La stagione è partita bene – conclude Diana – Ci sono tante armi in campo e occorre utilizzarle. Il mio messaggio alle adv è questo: ci sono tante offerte, guardatele e pubblicatele, siate sempre sul pezzo anche se siete bombardati di proposte. Come Ota siamo sempre a disposizione: se avete necessità possiamo organizzare webinar specifici per spiegare qualsiasi aspetto del prodotto».