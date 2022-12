Online i prodotti dei travel blogger di SiVola+ sul sito di Teorema Vacanze Sono già online sulla piattaforma Teorema Vacanze i pacchetti di viaggi della linea SiVola+ riservati alla clientela delle agenzie di viaggi. L’iniziativa è nata grazie all’intesa che Teorema Vacanze, marchio del gruppo Volonline guidato da Luigi Deli, ha siglato con SiVola, l’operatore nato nel 2019 dall’esperienza dei cinque travel blogger Nicolò Balini, Carlo J Laurora, Daniel Mazza, Stefano Cantarini e Claudio Pelizzeni. SiVola+ è un prodotto che si rivolge a una clientela senza limiti di età, che desidera viaggiare come un travel blogger e ama condividere con gli altri visite ed esperienze. Anche i viaggi di SiVola+ saranno guidati da travel blogger esperti della destinazione e prevedono molte visite ed esperienze in loco. I pacchetti sono distribuiti sulla piattaforma dell’operatore del gruppo Volonline e sono a marchio Teorema Vacanze: le agenzie di viaggi che contattano SiVola vengono dirottate sulla piattaforma Teorema Vacanze, così come se un cliente contatta SiVola, ma desidera avvalersi di un’adv per la prenotazione, viene dirottato sulle agenzie che vendono l’operatore.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432777" align="alignleft" width="300"] Il Leonardo Royal Venice Mestre[/caption] Sono stati il Leonardo Boutique Rome Termini e il Leonardo Milan City Center le strutture italiane dell'omonima compagnia alberghiera israeliana con le migliori performance del 2022 in termini di occupazione media, a quota rispettivamente 78% e 79%. Il gruppo Leonardo Hotels Central Europe festeggia un anno che segna finalmente il ritorno, se non il superamento, dei livelli pre-Covid del 2019. Dopo un'estate estremamente positiva, gli alberghi tricolori hanno infatti confermato il trend di crescita dell'alta stagione, chiudendo complessivamente gli ultimi tre trimestri del 2022 con un'occupazione media dell'83%. A trainare le performance è stata senz'altro la domanda italiana, ma sono aumentate le presenze anche da Germania, Israele e Stati Uniti. "Dopo un primo trimestre rallentato dalla variante Omicron, il 2022 è stato un anno da record per Leonardo Hotels Italia. I tassi di occupazione medi giornalieri su base annuale sono superiori del 20% rispetto al 2019 - racconta Rafi Carmon, country general manager Italy & Hungary del gruppo -. Siamo grati che gli ospiti e i clienti considerino le nostre strutture partner e punti di riferimento su cui poter contare quando organizzano le loro vacanze o i loro eventi". In particolare, nel 2022 il Leonardo Royal Venice Mestre è stato l'hotel partner della Venice Marathon a ottobre 2022, nonché dei Ted talks (TedxMestre, a novembre 2022), mentre il Nyx Hotel Milan ha ospitato una sfilata di moda per la Milan Fashion Week a novembre 2022. Inoltre il 2022 è stato un anno particolarmente positivo anche per quanto riguarda il rafforzamento delle collaborazioni strette nel corso dell'anno precedente, con numerosi partner di diversi settori. Anche nel 2023 la compagnia prevede quindi di consolidare queste partnership, ospitando eventi ancora più importanti, come un'altra sfilata di moda al Nyx Hotel Milan o la partecipazione del Leonardo Milan City Center e dello stesso Nyx Hotel Milan alla Milano Design Week con due installazioni. [post_title] => Leonardo Hotels Italia: volumi di nuovo ai livelli pre-Covid [post_date] => 2022-12-20T12:55:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671540909000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436296 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_429044" align="alignleft" width="300"] Luigi Deli[/caption] Sono già online sulla piattaforma Teorema Vacanze i pacchetti di viaggi della linea SiVola+ riservati alla clientela delle agenzie di viaggi. L’iniziativa è nata grazie all’intesa che Teorema Vacanze, marchio del gruppo Volonline guidato da Luigi Deli, ha siglato con SiVola, l’operatore nato nel 2019 dall’esperienza dei cinque travel blogger Nicolò Balini, Carlo J Laurora, Daniel Mazza, Stefano Cantarini e Claudio Pelizzeni. SiVola+ è un prodotto che si rivolge a una clientela senza limiti di età, che desidera viaggiare come un travel blogger e ama condividere con gli altri visite ed esperienze. Anche i viaggi di SiVola+ saranno guidati da travel blogger esperti della destinazione e prevedono molte visite ed esperienze in loco. I pacchetti sono distribuiti sulla piattaforma dell’operatore del gruppo Volonline e sono a marchio Teorema Vacanze: le agenzie di viaggi che contattano SiVola vengono dirottate sulla piattaforma Teorema Vacanze, così come se un cliente contatta SiVola, ma desidera avvalersi di un’adv per la prenotazione, viene dirottato sulle agenzie che vendono l’operatore. [post_title] => Online i prodotti dei travel blogger di SiVola+ sul sito di Teorema Vacanze [post_date] => 2022-12-20T12:40:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671540024000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_424940" align="alignleft" width="300"] Bernabò Bocca[/caption] Oltre 17 milioni di italiani in viaggio per le festività di fine 2022: 12 milioni saranno in viaggio a Natale mentre 5 milioni e 400 mila circa sceglieranno il Capodanno come momento clou della propria vacanza. Il giro d’affari sarà superiore ai 13 miliardi di euro, riportando la spesa complessiva ai livelli del 2019, con ricadute positive per tutte le componenti della filiera turistica, dalla ristorazione ai trasporti allo shopping, producendo un notevole sostegno alla tenuta del PIL. Chi parte per Natale trascorrerà mediamente 6,9 notti fuori casa, mentre la vacanza di Capodanno ha una durata inferiore (3,6 notti). Ancora una volta, sarà l’Italia la destinazione preferita: non ci si allontanerà di molto dalla regione di residenza e molti di coloro che affronteranno spostamenti più impegnativi lo faranno per raggiungere le famiglie di origine. «Leggo questi risultati come una dichiarazione di amore degli italiani per l’Italia - afferma Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, a commento dell’indagine realizzata per la Federazione da ACS Marketing Solutions tra il 7 e il 12 dicembre -. Siamo diventati meno esterofili a quanto pare. Nel corso degli ultimi due anni, in molti hanno trascorso le vacanze sotto casa a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Ma oggi che ne siamo più o meno fuori, gli italiani scelgono di dedicare energia e denaro ad una vacanza “made in Italy” non più come ripiego, bensì come scelta». Su tutto, vince la voglia di rilassarsi, di ridiventare padroni del proprio tempo soprattutto nelle destinazioni di montagna, di godersi il patrimonio artistico culturale del proprio paese e anche di vivere la natura appieno. Si risparmierà sui consumi per prediligere il soggiorno ed anche le esperienze legate al mondo dell’enogastronomia. «Nel nostro comparto non possiamo che dirci soddisfatti di fronte alla rilevazione di questi dati – aggiunge Bocca – Ma certo questo è un Natale nuovo per noi. Non dimentichiamo che lo scorso anno eravamo ancora sotto pressione. Le nostre scelte dipendevano dal decreto covid Natale. E’ stato orribile. Non ci si poteva sentire davvero liberi. Ma anche il caro energia, che ha messo KO i bilanci di famiglie e imprese, e il conflitto in Ucraina, hanno creato un ostacolo non da poco per la programmazione. Molti italiani hanno rinunciato all’ipotesi del viaggio, non essendo rassicurati dalla situazione. Quest’anno siamo più proiettati in avanti, malgrado le difficoltà non manchino. E, soprattutto, la voglia di Italia resta». «Ciò detto – ha concluso Bocca – questo atto di amore verso il nostro Paese va potenziato. E’ il momento di osare, di investire, di correre con tutto il sostegno che le istituzioni potranno dare al comparto. Ritengo che si debba partire da qui, proprio allo scopo di dare ancora più forza a questo traino per la crescita». [post_title] => Federalberghi: le festività valgono 13 miliardi di euro [post_date] => 2022-12-20T10:08:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671530905000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436196 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Maldive, Oman, ma anche Mauritius, Giappone, Uzbekistan e Colombia. Sono le destinazioni top del 2023 per Evolution Travel, che per il prossimo anno punta su viaggi esperienziali e personalizzati. Le Maldive, in particolare, si confermano la destinazione top seller. "Il trend è super positivo - spiega Walter Quintavalle, specialist & tour operator Maldive e diving di Evolution Travel -. Nonostante le incertezze legate a eventi socio-politici, alla lentezza burocratica per il rinnovo dei passaporti, e ai rincari vari che hanno inciso fortemente sul prezzo dei voli aerei in aumento, siamo molto ottimisti. I clienti hanno voglia di viaggiare". Con Evolution Travel si potrà quindi scegliere di andare in vacanza alle Maldive per rilassarsi, ma anche per provare nuove esperienze, vivendo un soggiorno dinamico con tante attività da fare per grandi e piccoli, come per esempio il lancio dal paracadute, il flyboarding, il body painting per i bambini... Si punterà molto anche al prodotto luxury, grazie alla collaborazione con catene alberghiere prestigiose, come Universal Resorts, Champa & Crowne Groupe, Villa Hotels. Ampio pure il programma di fam trip. In ripresa inoltre i viaggi in Oman, con programmi personalizzati. Questa destinazione sta registrando un deciso incremento di prenotazioni, grazie alla diversificazione dei programmi che puntano soprattutto all'esperienza. «Organizziamo viaggi con piccoli gruppi, con jeep 4x4, per un itinerario senza fretta che dia modo al viaggiatore di assaporare il Paese con tutti i cinque sensi – sottolinea ancora Quintavalle -. E sono tante le attività da fare: imparare dalle donne beduine a fare il disegno con l'henné, assistere a lezioni di yoga nel deserto, sperimentare il trekking sulla montagna di Jebel Shams, nonché partecipare a lezioni di cucina e di parapendio, oltre alle immersioni alle isole Daymaniat". Altre destinazioni su cui si punterà molto sono quindi Mauritius, Giappone e Uzbekistan. Mauritius ha in particolare registrato un inaspettato flusso turistico dopo la riapertura dei confini. Evolution Travel ha ripreso perciò la propria programmazione, rinnovando la storica collaborazione con la catena alberghiera mauriziana Attitude. "Collaborando inoltre con altre catene come Alizèe, Colorado, Le Palmiste, da quest’anno abbiamo aggiunto prodotti di livello, stipulando accordi con Maritim, Marriott e Sunresort - spiega Tiziana Pedron, specialist & tour operator Mauritius di Evolution Travel -. Prenotando in anticipo, si possono ottenere prezzi vantaggiosi sui voli. Molto gettonate sono le proposte tailor made, grazie alle quali i viaggiatori vivono esperienze a contatto con l’accogliente popolazione mauriziana: dalle cene tipiche in casa ai percorsi meno battuti, dalle cerimonie induiste alle corse dei cavalli di Champ de Mars, dalla guida di un quad tra piantagioni di canne da zucchero ai voli in zipline fino alle passeggiate con i cuccioli di leone". Il Giappone ha riaperto qualche mese fa al turismo senza limitazioni per gli italiani e anche in terra nipponica Evolution Travel può contare su consulenti di viaggio, che offrono proposte di viaggio personalizzate e un’assistenza di 24 ore in lingua italiana, dando la possibilità ai turisti di muoversi in autonomia o di partecipare a tour guidati. Novità per il to è invece l’Uzbekistan, "aperto totalmente e molto friendly per gli italiani - sottolinea Giancarlo Vetrugno, specialist & tour operator per Giappone, Cina, Uzbekistan e Colombia -. Grazie all'università dove si insegna italiano, ci sono molte guide preparate. È un luogo ricco di fascino grazie alla mitica Samarcanda e all'incrocio delle antiche vie carovaniere della seta". La nuova programmazione prevede infine viaggi in Colombia, con il fascino dei luoghi resi celebri dallo scrittore Garcia Marquez e dal famoso pittore e scultore Botero. [post_title] => Le Maldive si confermano best seller di Evolution Travel. Tutte le mete top del 2023 [post_date] => 2022-12-19T11:29:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671449385000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Focus sul mercato Italia per Antigua & Barbuda: obiettivo, tornare al più presto ai livelli di flussi turistici pre pandemia (circa 13.000 gli arrivi italiani nel 2019) dopo un anno caratterizzato da una soddisfacente ripresa degli arrivi dai tre principali mercati di origine Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna. Per centrare il target, riposizionando il nostro Paese al quarto posto per numero di turisti e raggiungere nuovamente i circa 300.000 arrivi internazionali del 2019, nella seconda parte dell’anno l’Antigua & Barbuda Tourism Authority ha rafforzato i rapporti con i principali operatori italiani grazie a un’intensa attività di formazione e networking sui nuovi prodotti e servizi turistici. La strategia di promozione punta a presentare le isole sorelle Antigua e Barbuda come un’unica destinazione con asset complementari. In primo piano patrimonio culturale e naturale, yachting e sailing, wellness a 360° e romance: i quattro pilastri della destinazione caraibica su cui si fonda la promozione della destinazione, a partire da settembre fino a dicembre sono stati approfonditi in un ciclo di webinar in collaborazione con i rappresentanti delle realtà turistiche sull’isola. All'interno del calendario di attività dell’ente del turismo sul mercato italiano ci sono soprattutto incontri in presenza. Nel mese di novembre, si è svolta una Convention di due giorni a Padenghe sul Garda in cui i principali buyer italiani hanno incontrato i rappresentanti dell’Antigua & Barbuda Tourism Authority insieme a una rappresentanza delle più interessanti realtà alberghiere e DMC locali. Un roadshow in collaborazione con Hermitage Bay e Sandals Grande Antigua ha toccato poi le città Lecce, Bari e Pescara, con l’obiettivo di presentare la destinazione su piazze particolarmente interessate al segmento dei viaggi di nozze. Queste attività anticipano un 2023 in cui continueranno le attività rivolte al segmento trade, in parallelo alle attività di comunicazione rivolte ai media, a partire dall’annuncio delle date del prossimo Showcase Antigua & Barbuda dal 7 al 9 giugno 2023. [post_title] => Antigua & Barbuda: focus sul mercato Italia per riportare gli arrivi ai livelli 2019 [post_date] => 2022-12-19T10:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671445445000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436166 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha attraccato per la prima volta a Dubai l'ultima ammiraglia di Costa Crociere. La Toscana ha fatto scalo venerdì scorso all'Harbour Cruise terminal, inaugurato nella città emiratina proprio dal gruppo Costa nel dicembre 2021. Per tutto l’inverno 2022/23 la nave offrirà quindi itinerari di una settimana nel golfo Arabico, con partenza dalla stessa Dubai. In totale saranno 13 crociere, dal 17 dicembre 2022 all’11 marzo 2023, disponibili anche con il pacchetto volo+crociera. Sino al 14 gennaio 2023, il viaggio sarà dedicato a Emirati Arabi e Oman, con soste lunghe, anche di due giorni e una notte, a Dubai, Muscat e Abu Dhabi. Nella crociera di Capodanno la fermata con pernotto sarà solo a Dubai, per festeggiare in grande stile il nuovo anno. Dal 14 gennaio all’11 marzo, ci sarà poi il ritorno del Qatar tra le destinazioni visitate dalla nave, che comprenderanno Dubai, Doha, Muscat e Abu Dhabi. La compagnia propone un’ampia offerta di escursioni. Per esempio, a Dubai, un tour speciale è il giro in elicottero. Da non perdere anche l'esperienza nel deserto in fuoristrada. A Muscat si può provare una crociera lungo le coste dell'Oman a bordo di un Dhow, tradizionale imbarcazione in legno, o fare una escursione nel canyon del Wadi Al Arbeieen, con i suoi laghi e piscine d’acqua scavati tra le montagne colorate dell’Oman. Ad Abu Dhabi, si può scegliere di visitare uno dei tre parchi a tema più famosi della città: il Ferrari World per gli sportivi che amano la velocità e il mondo delle corse; il Warner Brothers World, per incontrare i famosi personaggi dei cartoon; e il Yas Waterworld, un enorme parco acquatico con 43 attrazioni tra scivoli, giochi d’acqua e piscine. Oppure ancora rilassarsi sulla spiaggia dell'isola di Al Maya o visitare il Louvre, dove ammirare opere d'arte provenienti da tutto il mondo. [post_title] => La prima volta a Dubai della Costa Toscana [post_date] => 2022-12-19T09:46:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671443190000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436139 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Obiettivi chiari e ambiziosi per il nuovo corso InViaggi, il brand generalista acquisito da Fruit lo scorso agosto per differenziare la propria offerta: raggiungere un giro d'affari di 7 milioni di euro nel 2023, in quello cioè che sarà il primo vero anno di attività del marchio sotto la gestione dell'operatore di Aversa, per poi toccare i 20 milioni nel giro di tre anni. Tutto ciò in un contesto nel quale Fruit si appresta a chiudere il 2022 già a quota 20 milioni, per poi salire a 30-35 milioni nei prossimi 12 mesi solo per quanto riguarda il prodotto club. "La programmazione invernale di InViaggi è già partita e include il mar Rosso, con Sharm e Marsa Alam, a cui si aggiunge la Turchia con tour nelle città storiche e in Cappadocia, nonché le vacanze invernali in Italia e i soggiorni termali a Ischia", racconta il direttore prodotto e sviluppo aziendale di Fruit, Giuseppe Falco. Ma ovviamente il piatto forte è atteso per la prossima estate: "Proporremo tutta la Croazia forti di una quarantina di strutture tra appartamenti, villaggi e hotel - aggiunge Falco -. Ci sarà poi Creta, con un focus speciale sulla parte settentrionale dell'isola, Rodi, le Baleari (Minorca e Maiorca), nonché la Tunisia. Non mancherà naturalmente neppure il mar Rosso, con Hurghada e le crociere sul Nilo più combinati con Il Cairo o mare, che si aggiungeranno a Sharm e Marsa Alam. Nel prossimo futuro inseriremo pure Dubai e una destinazione in Africa Equatoriale, che stiamo selezionando proprio in queste settimane". L'investimento maggiore è lato voli, perché l'obiettivo è quello di creare una rete capillare di collegamenti da tutta Italia grazie anche alla novità Sicilia, da cui si potrà partire per alcune destinazioni selezionate. A livello commerciale l'operatore ha pensato quindi di snellire i processi, creando tra le altre cose una struttura commerciale comune ai brand InViaggi e Fruit basata su quattro macro-aree gestite da altrettanti area manager e da un ufficio preposto. Anche il contratto del brand generalista rimarrà, seppur separato, identico nei contenuti a quello tradizionale di Fruit, mentre le agenzie potranno accedere ai portali di entrambi i marchi con la medesima password. Resteranno invece separati i valori di fatturato accumulati dalle agenzie per il calcolo delle commissioni. [post_title] => Il nuovo corso di InViaggi targato Fruit: obiettivo 7 mln di fatturato nel 2023 [post_date] => 2022-12-16T13:16:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671196585000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_402307" align="alignleft" width="274"] Corrado Lupo[/caption] Sarà un inizio di 2023 all’insegna della magia quello che Nuovevacanze vuol far viver alle sue agenzie affiliate sparse per l’Italia. È stata infatti da poco annunciata dal ceo Corrado Lupo la convention nazionale che si svolgerà il 24 e 25 gennaio 2023 a Disneyland Paris. Una magia resa possibile grazie anche grazie alla partnership che lega la stessa Nuovevacanze al management di Disneyland Paris in Italia. “Siamo veramente orgogliosi di essere riusciti a concretizzare un sogno che avevamo da tempo e che vogliamo condividere con tutte le donne e gli uomini del network, il fulcro del nostro agire presente e futuro - afferma soddisfatto Lupo -. Il claim della convention non poteva che essere la magia ed è chiaro che sia legato alla splendida e incantata location che abbiamo scelto. Ma soprattutto vorremmo trasmettere ai numerosi agenti che parteciperanno la magia che una vacanza deve rappresentare per tutti i nostri clienti. Le azioni messe in campo da Nuovevacanze affinché la convention fosse più partecipata possibile sono state e saranno svariate, dal tour One to few che ha toccato le città di Firenze, Genova, Padova, Brescia e Verona, al tour 1 to 1 di tutte le agenzie presenti sul territorio nazionale, di modo da dimostrare la vicinanza del network a ogni singola agenzia”. Un altro argomento importante su cui verterà la convention sarà la tecnologia: “Crediamo fortemente nel valore aggiunto che la tecnologia può dare a tutto il comparto turistico - aggiunge Lupo -. Ed è per questo motivo che stiamo dando a tutte le agenzie del network degli strumenti innovativi ed esclusivi, che renderanno a breve la nostra rete completamente digitale. Già da alcuni anni lo sviluppo dei nostri sistemi è stato implementato da un team interno, consentendoci di recepire le esigenze dei nostri agenti e agire immediatamente, personalizzando per loro ogni singolo processo. In più, grazie al nostro market place My Aria diamo l’opportunità a tutte le adv della rete di caricare e vendere il proprio prodotto online”. [post_title] => Sarà a Disneyland Paris la convention 2023 di Nuovevacanze [post_date] => 2022-12-16T12:44:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671194649000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turismo in ripresa e imprese protagoniste in occasione della serata dedicata agli MHR Christmas Awards 2022, terza edizione del riconoscimento ideato da MHR, la piattaforma di comunicazione digitale e specializzata di eventi e format nel mondo del turismo e dell'ospitalità. Tra i premiati Massimo Diana, Ota Viaggi e Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria Nel corso degli Awards è intervenuta in videocollegamento il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Questa serata rappresente gli Oscar del Turismo- il nostro settore deve essere importante tutto l’anno e che l’arma in più per ottenere ciò è lavorare sulla destagionalizzazione puntando sulla collaborazione con gli operatori del settore". Nel corso della cerimonia ospitata nei saloni del TH Carpegna Palace Hotel, il caratteristico microfono d’argento è stato assegnato a nove protagonisti che si sono distinti nel corso di un anno che ha segnato una netta ripresa dei viaggi. A salire sul palco per essere premiati sono stati: Alessandro Onorato (Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale per la sezione Istituzioni), Massimo Diana (direttore commerciale di OTA Viaggi per la sezione Travel), Daniele Milano (sindaco di Amalfi per la sezione Destinazioni), Fabrizio Niccolai (Direttore Lazio Golf District per la sezione DMO), Anna De Simone (Business Developer di Italian Hotel Group per la sezione Innovazione), Anita Longo (Coordinatore Didattico di Cernobbio International Academy of Tourism and Hospitality per la sezione Formazione), Maria e Livio Iaccarino (Ristorante Don Alfonso di Alfonso Iaccarino per la sezione Ristoranti), Luca Boccato (amministratore NHN Hotels per la sezione Hotel) e Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria per la sezione Donne nel Turismo. La giuria che ha assegnato i riconoscimenti è stata presieduta da Palmiro Noschese, uno dei principali manager italiani dell’hospitality, affiancato nell’occasione da Joseph Ejarque, Giorgio Palmucci, Onorio Rebecchini, Carmen Bizzarri, Lorenzo Montagna, dallo chef Gennarino Esposito, dal direttore responsabile MHR Antonio Del Piano oltre a Deborah Garlando e Antonio Nasca, amministratore delegato e direttore artistico MHR. Fra le motivazioni che hanno determinato la scelta dei vincitori degli MHR Christmas Awards 2022, sono stati considerati anche temi sensibili come la sostenibilità e l’ambiente così come l’innovazione e la formazione [post_title] => MHR Christmas Awards 2022: è stato l'anno della ripresa del turismo italiano [post_date] => 2022-12-16T12:00:08+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671192008000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "online i prodotti dei travel blogger di sivola sul sito di teorema vacanze" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":115,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2225,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432777\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Leonardo Royal Venice Mestre[/caption]\r

\r

Sono stati il Leonardo Boutique Rome Termini e il Leonardo Milan City Center le strutture italiane dell'omonima compagnia alberghiera israeliana con le migliori performance del 2022 in termini di occupazione media, a quota rispettivamente 78% e 79%. Il gruppo Leonardo Hotels Central Europe festeggia un anno che segna finalmente il ritorno, se non il superamento, dei livelli pre-Covid del 2019. Dopo un'estate estremamente positiva, gli alberghi tricolori hanno infatti confermato il trend di crescita dell'alta stagione, chiudendo complessivamente gli ultimi tre trimestri del 2022 con un'occupazione media dell'83%. A trainare le performance è stata senz'altro la domanda italiana, ma sono aumentate le presenze anche da Germania, Israele e Stati Uniti.\r

\r

\"Dopo un primo trimestre rallentato dalla variante Omicron, il 2022 è stato un anno da record per Leonardo Hotels Italia. I tassi di occupazione medi giornalieri su base annuale sono superiori del 20% rispetto al 2019 - racconta Rafi Carmon, country general manager Italy & Hungary del gruppo -. Siamo grati che gli ospiti e i clienti considerino le nostre strutture partner e punti di riferimento su cui poter contare quando organizzano le loro vacanze o i loro eventi\".\r

\r

In particolare, nel 2022 il Leonardo Royal Venice Mestre è stato l'hotel partner della Venice Marathon a ottobre 2022, nonché dei Ted talks (TedxMestre, a novembre 2022), mentre il Nyx Hotel Milan ha ospitato una sfilata di moda per la Milan Fashion Week a novembre 2022. Inoltre il 2022 è stato un anno particolarmente positivo anche per quanto riguarda il rafforzamento delle collaborazioni strette nel corso dell'anno precedente, con numerosi partner di diversi settori. Anche nel 2023 la compagnia prevede quindi di consolidare queste partnership, ospitando eventi ancora più importanti, come un'altra sfilata di moda al Nyx Hotel Milan o la partecipazione del Leonardo Milan City Center e dello stesso Nyx Hotel Milan alla Milano Design Week con due installazioni.","post_title":"Leonardo Hotels Italia: volumi di nuovo ai livelli pre-Covid","post_date":"2022-12-20T12:55:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671540909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_429044\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli[/caption]\r

\r

Sono già online sulla piattaforma Teorema Vacanze i pacchetti di viaggi della linea SiVola+ riservati alla clientela delle agenzie di viaggi. L’iniziativa è nata grazie all’intesa che Teorema Vacanze, marchio del gruppo Volonline guidato da Luigi Deli, ha siglato con SiVola, l’operatore nato nel 2019 dall’esperienza dei cinque travel blogger Nicolò Balini, Carlo J Laurora, Daniel Mazza, Stefano Cantarini e Claudio Pelizzeni.\r

\r

SiVola+ è un prodotto che si rivolge a una clientela senza limiti di età, che desidera viaggiare come un travel blogger e ama condividere con gli altri visite ed esperienze. Anche i viaggi di SiVola+ saranno guidati da travel blogger esperti della destinazione e prevedono molte visite ed esperienze in loco. I pacchetti sono distribuiti sulla piattaforma dell’operatore del gruppo Volonline e sono a marchio Teorema Vacanze: le agenzie di viaggi che contattano SiVola vengono dirottate sulla piattaforma Teorema Vacanze, così come se un cliente contatta SiVola, ma desidera avvalersi di un’adv per la prenotazione, viene dirottato sulle agenzie che vendono l’operatore.\r

\r

","post_title":"Online i prodotti dei travel blogger di SiVola+ sul sito di Teorema Vacanze","post_date":"2022-12-20T12:40:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671540024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424940\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Oltre 17 milioni di italiani in viaggio per le festività di fine 2022: 12 milioni saranno in viaggio a Natale mentre 5 milioni e 400 mila circa sceglieranno il Capodanno come momento clou della propria vacanza. Il giro d’affari sarà superiore ai 13 miliardi di euro, riportando la spesa complessiva ai livelli del 2019, con ricadute positive per tutte le componenti della filiera turistica, dalla ristorazione ai trasporti allo shopping, producendo un notevole sostegno alla tenuta del PIL.\r

\r

Chi parte per Natale trascorrerà mediamente 6,9 notti fuori casa, mentre la vacanza di Capodanno ha una durata inferiore (3,6 notti).\r

\r

Ancora una volta, sarà l’Italia la destinazione preferita: non ci si allontanerà di molto dalla regione di residenza e molti di coloro che affronteranno spostamenti più impegnativi lo faranno per raggiungere le famiglie di origine.\r

\r

«Leggo questi risultati come una dichiarazione di amore degli italiani per l’Italia - afferma Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, a commento dell’indagine realizzata per la Federazione da ACS Marketing Solutions tra il 7 e il 12 dicembre -. Siamo diventati meno esterofili a quanto pare. Nel corso degli ultimi due anni, in molti hanno trascorso le vacanze sotto casa a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Ma oggi che ne siamo più o meno fuori, gli italiani scelgono di dedicare energia e denaro ad una vacanza “made in Italy” non più come ripiego, bensì come scelta».\r

\r

Su tutto, vince la voglia di rilassarsi, di ridiventare padroni del proprio tempo soprattutto nelle destinazioni di montagna, di godersi il patrimonio artistico culturale del proprio paese e anche di vivere la natura appieno. Si risparmierà sui consumi per prediligere il soggiorno ed anche le esperienze legate al mondo dell’enogastronomia.\r

\r

«Nel nostro comparto non possiamo che dirci soddisfatti di fronte alla rilevazione di questi dati – aggiunge Bocca – Ma certo questo è un Natale nuovo per noi. Non dimentichiamo che lo scorso anno eravamo ancora sotto pressione. Le nostre scelte dipendevano dal decreto covid Natale. E’ stato orribile. Non ci si poteva sentire davvero liberi. Ma anche il caro energia, che ha messo KO i bilanci di famiglie e imprese, e il conflitto in Ucraina, hanno creato un ostacolo non da poco per la programmazione. Molti italiani hanno rinunciato all’ipotesi del viaggio, non essendo rassicurati dalla situazione. Quest’anno siamo più proiettati in avanti, malgrado le difficoltà non manchino. E, soprattutto, la voglia di Italia resta».\r

\r

«Ciò detto – ha concluso Bocca – questo atto di amore verso il nostro Paese va potenziato. E’ il momento di osare, di investire, di correre con tutto il sostegno che le istituzioni potranno dare al comparto. Ritengo che si debba partire da qui, proprio allo scopo di dare ancora più forza a questo traino per la crescita».","post_title":"Federalberghi: le festività valgono 13 miliardi di euro","post_date":"2022-12-20T10:08:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671530905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436196","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maldive, Oman, ma anche Mauritius, Giappone, Uzbekistan e Colombia. Sono le destinazioni top del 2023 per Evolution Travel, che per il prossimo anno punta su viaggi esperienziali e personalizzati. Le Maldive, in particolare, si confermano la destinazione top seller. \"Il trend è super positivo - spiega Walter Quintavalle, specialist & tour operator Maldive e diving di Evolution Travel -. Nonostante le incertezze legate a eventi socio-politici, alla lentezza burocratica per il rinnovo dei passaporti, e ai rincari vari che hanno inciso fortemente sul prezzo dei voli aerei in aumento, siamo molto ottimisti. I clienti hanno voglia di viaggiare\". Con Evolution Travel si potrà quindi scegliere di andare in vacanza alle Maldive per rilassarsi, ma anche per provare nuove esperienze, vivendo un soggiorno dinamico con tante attività da fare per grandi e piccoli, come per esempio il lancio dal paracadute, il flyboarding, il body painting per i bambini... Si punterà molto anche al prodotto luxury, grazie alla collaborazione con catene alberghiere prestigiose, come Universal Resorts, Champa & Crowne Groupe, Villa Hotels. Ampio pure il programma di fam trip.\r

\r

In ripresa inoltre i viaggi in Oman, con programmi personalizzati. Questa destinazione sta registrando un deciso incremento di prenotazioni, grazie alla diversificazione dei programmi che puntano soprattutto all'esperienza. «Organizziamo viaggi con piccoli gruppi, con jeep 4x4, per un itinerario senza fretta che dia modo al viaggiatore di assaporare il Paese con tutti i cinque sensi – sottolinea ancora Quintavalle -. E sono tante le attività da fare: imparare dalle donne beduine a fare il disegno con l'henné, assistere a lezioni di yoga nel deserto, sperimentare il trekking sulla montagna di Jebel Shams, nonché partecipare a lezioni di cucina e di parapendio, oltre alle immersioni alle isole Daymaniat\".\r

\r

Altre destinazioni su cui si punterà molto sono quindi Mauritius, Giappone e Uzbekistan. Mauritius ha in particolare registrato un inaspettato flusso turistico dopo la riapertura dei confini. Evolution Travel ha ripreso perciò la propria programmazione, rinnovando la storica collaborazione con la catena alberghiera mauriziana Attitude. \"Collaborando inoltre con altre catene come Alizèe, Colorado, Le Palmiste, da quest’anno abbiamo aggiunto prodotti di livello, stipulando accordi con Maritim, Marriott e Sunresort - spiega Tiziana Pedron, specialist & tour operator Mauritius di Evolution Travel -. Prenotando in anticipo, si possono ottenere prezzi vantaggiosi sui voli. Molto gettonate sono le proposte tailor made, grazie alle quali i viaggiatori vivono esperienze a contatto con l’accogliente popolazione mauriziana: dalle cene tipiche in casa ai percorsi meno battuti, dalle cerimonie induiste alle corse dei cavalli di Champ de Mars, dalla guida di un quad tra piantagioni di canne da zucchero ai voli in zipline fino alle passeggiate con i cuccioli di leone\".\r

\r

Il Giappone ha riaperto qualche mese fa al turismo senza limitazioni per gli italiani e anche in terra nipponica Evolution Travel può contare su consulenti di viaggio, che offrono proposte di viaggio personalizzate e un’assistenza di 24 ore in lingua italiana, dando la possibilità ai turisti di muoversi in autonomia o di partecipare a tour guidati. Novità per il to è invece l’Uzbekistan, \"aperto totalmente e molto friendly per gli italiani - sottolinea Giancarlo Vetrugno, specialist & tour operator per Giappone, Cina, Uzbekistan e Colombia -. Grazie all'università dove si insegna italiano, ci sono molte guide preparate. È un luogo ricco di fascino grazie alla mitica Samarcanda e all'incrocio delle antiche vie carovaniere della seta\". La nuova programmazione prevede infine viaggi in Colombia, con il fascino dei luoghi resi celebri dallo scrittore Garcia Marquez e dal famoso pittore e scultore Botero.","post_title":"Le Maldive si confermano best seller di Evolution Travel. Tutte le mete top del 2023","post_date":"2022-12-19T11:29:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671449385000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus sul mercato Italia per Antigua & Barbuda: obiettivo, tornare al più presto ai livelli di flussi turistici pre pandemia (circa 13.000 gli arrivi italiani nel 2019) dopo un anno caratterizzato da una soddisfacente ripresa degli arrivi dai tre principali mercati di origine Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna. Per centrare il target, riposizionando il nostro Paese al quarto posto per numero di turisti e raggiungere nuovamente i circa 300.000 arrivi internazionali del 2019, nella seconda parte dell’anno l’Antigua & Barbuda Tourism Authority ha rafforzato i rapporti con i principali operatori italiani grazie a un’intensa attività di formazione e networking sui nuovi prodotti e servizi turistici.\r

\r

La strategia di promozione punta a presentare le isole sorelle Antigua e Barbuda come un’unica destinazione con asset complementari. In primo piano patrimonio culturale e naturale, yachting e sailing, wellness a 360° e romance: i quattro pilastri della destinazione caraibica su cui si fonda la promozione della destinazione, a partire da settembre fino a dicembre sono stati approfonditi in un ciclo di webinar in collaborazione con i rappresentanti delle realtà turistiche sull’isola.\r

\r

All'interno del calendario di attività dell’ente del turismo sul mercato italiano ci sono soprattutto incontri in presenza. Nel mese di novembre, si è svolta una Convention di due giorni a Padenghe sul Garda in cui i principali buyer italiani hanno incontrato i rappresentanti dell’Antigua & Barbuda Tourism Authority insieme a una rappresentanza delle più interessanti realtà alberghiere e DMC locali. Un roadshow in collaborazione con Hermitage Bay e Sandals Grande Antigua ha toccato poi le città Lecce, Bari e Pescara, con l’obiettivo di presentare la destinazione su piazze particolarmente interessate al segmento dei viaggi di nozze.\r

\r

Queste attività anticipano un 2023 in cui continueranno le attività rivolte al segmento trade, in parallelo alle attività di comunicazione rivolte ai media, a partire dall’annuncio delle date del prossimo Showcase Antigua & Barbuda dal 7 al 9 giugno 2023.","post_title":"Antigua & Barbuda: focus sul mercato Italia per riportare gli arrivi ai livelli 2019","post_date":"2022-12-19T10:24:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671445445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha attraccato per la prima volta a Dubai l'ultima ammiraglia di Costa Crociere. La Toscana ha fatto scalo venerdì scorso all'Harbour Cruise terminal, inaugurato nella città emiratina proprio dal gruppo Costa nel dicembre 2021. Per tutto l’inverno 2022/23 la nave offrirà quindi itinerari di una settimana nel golfo Arabico, con partenza dalla stessa Dubai. In totale saranno 13 crociere, dal 17 dicembre 2022 all’11 marzo 2023, disponibili anche con il pacchetto volo+crociera.\r

\r

Sino al 14 gennaio 2023, il viaggio sarà dedicato a Emirati Arabi e Oman, con soste lunghe, anche di due giorni e una notte, a Dubai, Muscat e Abu Dhabi. Nella crociera di Capodanno la fermata con pernotto sarà solo a Dubai, per festeggiare in grande stile il nuovo anno. Dal 14 gennaio all’11 marzo, ci sarà poi il ritorno del Qatar tra le destinazioni visitate dalla nave, che comprenderanno Dubai, Doha, Muscat e Abu Dhabi.\r

\r

La compagnia propone un’ampia offerta di escursioni. Per esempio, a Dubai, un tour speciale è il giro in elicottero. Da non perdere anche l'esperienza nel deserto in fuoristrada. A Muscat si può provare una crociera lungo le coste dell'Oman a bordo di un Dhow, tradizionale imbarcazione in legno, o fare una escursione nel canyon del Wadi Al Arbeieen, con i suoi laghi e piscine d’acqua scavati tra le montagne colorate dell’Oman. Ad Abu Dhabi, si può scegliere di visitare uno dei tre parchi a tema più famosi della città: il Ferrari World per gli sportivi che amano la velocità e il mondo delle corse; il Warner Brothers World, per incontrare i famosi personaggi dei cartoon; e il Yas Waterworld, un enorme parco acquatico con 43 attrazioni tra scivoli, giochi d’acqua e piscine. Oppure ancora rilassarsi sulla spiaggia dell'isola di Al Maya o visitare il Louvre, dove ammirare opere d'arte provenienti da tutto il mondo.","post_title":"La prima volta a Dubai della Costa Toscana","post_date":"2022-12-19T09:46:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671443190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436139","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Obiettivi chiari e ambiziosi per il nuovo corso InViaggi, il brand generalista acquisito da Fruit lo scorso agosto per differenziare la propria offerta: raggiungere un giro d'affari di 7 milioni di euro nel 2023, in quello cioè che sarà il primo vero anno di attività del marchio sotto la gestione dell'operatore di Aversa, per poi toccare i 20 milioni nel giro di tre anni. Tutto ciò in un contesto nel quale Fruit si appresta a chiudere il 2022 già a quota 20 milioni, per poi salire a 30-35 milioni nei prossimi 12 mesi solo per quanto riguarda il prodotto club.\r

\r

\"La programmazione invernale di InViaggi è già partita e include il mar Rosso, con Sharm e Marsa Alam, a cui si aggiunge la Turchia con tour nelle città storiche e in Cappadocia, nonché le vacanze invernali in Italia e i soggiorni termali a Ischia\", racconta il direttore prodotto e sviluppo aziendale di Fruit, Giuseppe Falco. Ma ovviamente il piatto forte è atteso per la prossima estate: \"Proporremo tutta la Croazia forti di una quarantina di strutture tra appartamenti, villaggi e hotel - aggiunge Falco -. Ci sarà poi Creta, con un focus speciale sulla parte settentrionale dell'isola, Rodi, le Baleari (Minorca e Maiorca), nonché la Tunisia. Non mancherà naturalmente neppure il mar Rosso, con Hurghada e le crociere sul Nilo più combinati con Il Cairo o mare, che si aggiungeranno a Sharm e Marsa Alam. Nel prossimo futuro inseriremo pure Dubai e una destinazione in Africa Equatoriale, che stiamo selezionando proprio in queste settimane\".\r

\r

L'investimento maggiore è lato voli, perché l'obiettivo è quello di creare una rete capillare di collegamenti da tutta Italia grazie anche alla novità Sicilia, da cui si potrà partire per alcune destinazioni selezionate. A livello commerciale l'operatore ha pensato quindi di snellire i processi, creando tra le altre cose una struttura commerciale comune ai brand InViaggi e Fruit basata su quattro macro-aree gestite da altrettanti area manager e da un ufficio preposto. Anche il contratto del brand generalista rimarrà, seppur separato, identico nei contenuti a quello tradizionale di Fruit, mentre le agenzie potranno accedere ai portali di entrambi i marchi con la medesima password. Resteranno invece separati i valori di fatturato accumulati dalle agenzie per il calcolo delle commissioni.","post_title":"Il nuovo corso di InViaggi targato Fruit: obiettivo 7 mln di fatturato nel 2023","post_date":"2022-12-16T13:16:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1671196585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_402307\" align=\"alignleft\" width=\"274\"] Corrado Lupo[/caption]\r

\r

Sarà un inizio di 2023 all’insegna della magia quello che Nuovevacanze vuol far viver alle sue agenzie affiliate sparse per l’Italia. È stata infatti da poco annunciata dal ceo Corrado Lupo la convention nazionale che si svolgerà il 24 e 25 gennaio 2023 a Disneyland Paris. Una magia resa possibile grazie anche grazie alla partnership che lega la stessa Nuovevacanze al management di Disneyland Paris in Italia.\r

“Siamo veramente orgogliosi di essere riusciti a concretizzare un sogno che avevamo da tempo e che vogliamo condividere con tutte le donne e gli uomini del network, il fulcro del nostro agire presente e futuro - afferma soddisfatto Lupo -. Il claim della convention non poteva che essere la magia ed è chiaro che sia legato alla splendida e incantata location che abbiamo scelto. Ma soprattutto vorremmo trasmettere ai numerosi agenti che parteciperanno la magia che una vacanza deve rappresentare per tutti i nostri clienti. Le azioni messe in campo da Nuovevacanze affinché la convention fosse più partecipata possibile sono state e saranno svariate, dal tour One to few che ha toccato le città di Firenze, Genova, Padova, Brescia e Verona, al tour 1 to 1 di tutte le agenzie presenti sul territorio nazionale, di modo da dimostrare la vicinanza del network a ogni singola agenzia”.\r

\r

Un altro argomento importante su cui verterà la convention sarà la tecnologia: “Crediamo fortemente nel valore aggiunto che la tecnologia può dare a tutto il comparto turistico - aggiunge Lupo -. Ed è per questo motivo che stiamo dando a tutte le agenzie del network degli strumenti innovativi ed esclusivi, che renderanno a breve la nostra rete completamente digitale. Già da alcuni anni lo sviluppo dei nostri sistemi è stato implementato da un team interno, consentendoci di recepire le esigenze dei nostri agenti e agire immediatamente, personalizzando per loro ogni singolo processo. In più, grazie al nostro market place My Aria diamo l’opportunità a tutte le adv della rete di caricare e vendere il proprio prodotto online”.","post_title":"Sarà a Disneyland Paris la convention 2023 di Nuovevacanze","post_date":"2022-12-16T12:44:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1671194649000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turismo in ripresa e imprese protagoniste in occasione della serata dedicata agli MHR Christmas Awards 2022, terza edizione del riconoscimento ideato da MHR, la piattaforma di comunicazione digitale e specializzata di eventi e format nel mondo del turismo e dell'ospitalità.\r

\r

Tra i premiati Massimo Diana, Ota Viaggi e Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria \r

\r

Nel corso degli Awards è intervenuta in videocollegamento il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Questa serata rappresente gli Oscar del Turismo- il nostro settore deve essere importante tutto l’anno e che l’arma in più per ottenere ciò è lavorare sulla destagionalizzazione puntando sulla collaborazione con gli operatori del settore\".\r

\r

Nel corso della cerimonia ospitata nei saloni del TH Carpegna Palace Hotel, il caratteristico microfono d’argento è stato assegnato a nove protagonisti che si sono distinti nel corso di un anno che ha segnato una netta ripresa dei viaggi.\r

\r

A salire sul palco per essere premiati sono stati: Alessandro Onorato (Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale per la sezione Istituzioni), Massimo Diana (direttore commerciale di OTA Viaggi per la sezione Travel), Daniele Milano (sindaco di Amalfi per la sezione Destinazioni), Fabrizio Niccolai (Direttore Lazio Golf District per la sezione DMO), Anna De Simone (Business Developer di Italian Hotel Group per la sezione Innovazione), Anita Longo (Coordinatore Didattico di Cernobbio International Academy of Tourism and Hospitality per la sezione Formazione), Maria e Livio Iaccarino (Ristorante Don Alfonso di Alfonso Iaccarino per la sezione Ristoranti), Luca Boccato (amministratore NHN Hotels per la sezione Hotel) e Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria per la sezione Donne nel Turismo.\r

\r

La giuria che ha assegnato i riconoscimenti è stata presieduta da Palmiro Noschese, uno dei principali manager italiani dell’hospitality, affiancato nell’occasione da Joseph Ejarque, Giorgio Palmucci, Onorio Rebecchini, Carmen Bizzarri, Lorenzo Montagna, dallo chef Gennarino Esposito, dal direttore responsabile MHR Antonio Del Piano oltre a Deborah Garlando e Antonio Nasca, amministratore delegato e direttore artistico MHR.\r

\r

Fra le motivazioni che hanno determinato la scelta dei vincitori degli MHR Christmas Awards 2022, sono stati considerati anche temi sensibili come la sostenibilità e l’ambiente così come l’innovazione e la formazione","post_title":"MHR Christmas Awards 2022: è stato l'anno della ripresa del turismo italiano","post_date":"2022-12-16T12:00:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1671192008000]}]}}