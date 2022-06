Oltremare Caleidoscopio: nuova piattaforma b2b per la nautica di Scenario Italia

Disponibile sia nella versione desktop, sia in versione ottimizzata per i device mobili, fruibile dal sito scenarioitalia.com, è online la nuova piattaforma e-commerce btb che Oltremare – Caleidoscopio dedica al prodotto nautica di Scenario Italia. La novità è stata disegnata per garantire una user experience semplice e comoda da parte dei professionisti del settore. Il portale permette in particolare l’accesso e la scelta dei prodotti attraverso una visualizzazione immediata, con una modalità intuitiva nella selezione che porta alla concretizzazione della transazione.

All’interno dello strumento web è disponibile l’intera gamma dei prodotti Nautica estate 2022 con le proposte cabin charter e noleggio esclusivo. Tra le mete e i porti d’imbarco, Palermo, Tropea, Portisco, Capo d’Orlando, Marsala, la toscana, Napoli, e ancora le isole Eolie, Egadi, Capri, Ischia e la costiera amalfitana, Giglio, Elba, l’arcipelago della Maddalena con Sardegna e Corsica. Con la garanzia dell’assistenza in ogni momento del viaggio, dedicato a coppie e singoli, il cabin charter è una formula che consente di trascorrere una vacanza in barca o catamarano con soggiorno in cabina con bagno privato, condividendo con altri ospiti, oltre all’esperienza, il noleggio dell’imbarcazione. Per qualsiasi tipo di informazione e consulenza sulle esperienze di mare, il call center Scenario Italia resta comunque raggiungibile via mail e telefono ai consueti contatti.

«L’e-commerce b2b è da anni un riferimento per le agenzie di viaggi che utilizzano i nostri servizi – spiega il coo gruppo Oltremare Caleidoscopio, Stefano Uva -. Il grande successo del prodotto nautica e il momento storico ci ha imposto di adeguare ulteriormente gli strumenti e i canali digitali con cui sviluppare l’interazione con il mercato, anche per un segmento in grande espansione come quello del cabin charter e del noleggio di catamarani e barche a vela, oltre per i tanti servizi che noi disponiamo a livello di incoming Italia. Grazie alla nuovissima release dedicata alla nautica, dotiamo le agenzie di un tool intuitivo ed efficace con cui possono sentirsi a loro agio nell’affrontare un prodotto peculiare, per il quale continuiamo a offrire il massimo supporto in termini di consulenza via telefono e mail tramite i nostri esperti.»