Nuovo Nicolaus Club a gestione diretta in Basilicata: 170 le camere con soluzioni fino a sei posti letto E’ affacciato sul litorale ionico, lungo la costa di Metaponto, a un passo dal temp io del VI secolo avanti Cristo delle Tavole Palatine, il nuovo Nicolaus Club a gestione diretta in Basilicata. La struttura offre 170 camere con soluzioni Family bilo da quattro posti letto e Family trilo da cinque-sei posti letto. Molto varia inoltre la proposta legata al tempo libero del Nicolaus Club Magna Grecia, con campo da calcetto, una zona dedicata al tiro con l’arco, ampi spazi per fare jogging, un parco giochi e una sala giochi per bambini. Immancabili, la mascotte Nicolino e i plus legati al food & beverage come l’Angolo del dormiglione, per chi vuol fare colazione un po’ più tardi, la biberoneria e l’offerta pensata per coloro che desiderano seguire un regime alimentare salutista o che presentano specifiche esigenze legate a allergie e intolleranze. Immerso in una vasta pineta, con la spiaggia raggiungibile con una navetta ad hoc, il resort è pure pet-friendly (per animali di piccola taglia). “La Basilicata ha delle caratteristiche uniche e la sua offerta balneare permette di godere di strutture ottime e di punti mare spettacolari in modo rilassato e tranquillo per tutto l’arco della stagione – sottolinea l’amministratore della società di gestione alberghiera del gruppo, Giuseppe Cavallo -. Per questo volevamo portare una novità lucana di qualità nella nostra catena, caratterizzata da un ottimo rapporto qualità/prezzo e che fosse complementare a un grande classico della programmazione Nicolaus Club come il Toccacielo. L’abbiamo identificata nel Magna Grecia e subito dopo l’apertura delle vendite è arrivato l’apprezzamento della distribuzione e della clientela finale. L’andamento delle prenotazioni continua a darci soddisfazione”.

