Novità Futura Club in Calabria: è il Porto Kaleo di Marinella di Cutro Novità calabrese per Futura Club, che annuncia l’apertura del nuovo Porto Kaleo di Marinella di Cutro, sulla costa Jonica. Immerso nel golfo di Squillace, il resort si distingue per il punto mare, l’ampia spiaggia di sabbia e la vista panoramica sull’antica fortezza aragonese di Le Castella e sulla riserva naturale marina di Isola Capo Rizzuto. Con 290 camere suddivise tra le categorie comfort, superior, junior suite e family room, il Futura Club Porto Kaleo offre una sistemazione ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici. L’ospitalità è completata da una proposta gastronomica, che si articola in tre ristoranti, tra cui uno a bordo piscina e uno sulla spiaggia. Il villaggio vanta anche un’ampia gamma di servizi per il tempo libero e lo sport. Tra le attrezzature disponibili, tre piscine, inclusa una lagunare con quattro acquascivoli, due campi da padel, tre da tennis in erba sintetica, due campi sportivi polivalenti, due da beach volley, uno da pickleball, una discoteca e una palestra. Il Porto Kaleo si affianca all’Itaca Nausicaa e alla Praya, raggiungendo una disponibilità complessiva Futura Club di oltre 1.100 camere nella destinazione. “Questo nuovo villaggio rappresenta un tassello fondamentale nel nostro percorso di sviluppo, consolidando la nostra offerta sia sul fronte alberghiero sia su quello dei servizi charter – sottolinea il direttore commerciale Futura Vacanze, Belinda Coccia -. La posizione strategica, vicina agli aeroporti di Crotone e Lamezia Terme, lo rende particolarmente comodo per la clientela proveniente dal nord Italia”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A Bruxelles tutto è pronto per il tradizionale appuntamento con i mercatini di Natale, che si svolgeranno per cinque settimane dal 29 novembre, giorno di accensione del grande albero nella Grand Place, al 5 gennaio. “I Plaisirs d’Hiver di Bruxelles, noti anche come Winter Wonders, sono uno dei mercatini di Natale più grandi e famosi d’Europa - racconta Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -: nel 2023 abbiamo registrato un’affluenza di 4 milioni di ospiti per un impatto economico di circa 260 milioni di euro. Oltre ai classici chalet e ai suggestivi addobbi natalizi che incantano grandi e piccini, sono previsti diversi appuntamenti collaterali dedicati all’arte e alla cultura. Questo ci consente di intercettare tutti i viaggiatori in cerca di spunti nuovi e curiosi, accentuando il carattere eclettico e trasversale di Bruxelles. Segnalo, ad esempio, la riapertura della Gallerie Bortier, gioiello architettonico del 1848, dopo un grande lavoro di restauro che l’ha riportata al suo originale splendore neorinascimentale”. Tra le novità più attese, l’opera d’arte luminosa Echinodermus, che sarà installata sul Mont des Arts mentre è decisamente più tradizionale la proposta della Grand Place, dominata dal classico albero di Natale. Attorno alla Grand Place si snodano le vie dei mercatini, per un totale di oltre 260 chalet che propongono i capolavori dell’artigianato locale e innumerevoli idee regalo di qualità, con un occhio di riguardo ai prodotti ecosostenibili. Immancabile anche una pattinata su ghiaccio nella Place de Brouckère, dominata da edifici fin de siècle, che quest’anno ospita anche 3 piste di curling. Infine, le splendide decorazioni luminose di Brussels by Lights, rassegna che illumina di meraviglia le strade della città: tra fiocchi di neve, meduse geometriche e mille altre suggestive decorazioni, quest’anno sono ben 171 le strade illuminate, dal centro alla periferia. [post_title] => Bruxelles: tutto pronto per l'apertura dei mercatini di Natale [post_date] => 2024-11-21T14:33:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732199583000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479501 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo 21 dicembre, in occasione del Solstizio d'inverno, il Lights of Lapland Resort, primo lodge nella Lapponia finlandese della Diamond Collection by Il Diamante, composto da dieci chalet cuboidali. L'inaugurazione coinciderà con un vero e proprio rilancio dell’antica terra dei Sami con ben 24 voli diretti dall'Europa sugli aeroporti gestiti da Finavia. Oltre ai charter stagionali, sono in programma tratte per Rovaniemi, così come per Ivalo, Kittilä e persino Kuusamo, in arrivo da ben 130 destinazioni internazionali. Solo l’aeroporto di Santa Claus registrerà nel 2024 una crescita del 10% nel periodo invernale, grazie alla quale è destinato a divenire il secondo miglior scalo della propria categoria in Europa. A sostegno delle altre località lapponi, Finnair ha inoltre aumentato la propria capacità posti del 12% rispetto all’inverno scorso, certa di poter spingere i visitatori italiani ben oltre i 160mila pernottamenti registrati fra gennaio e settembre di quest’anno: settimo mercato internazionale secondo i dati di VisitFinland, ma con uno tasso di crescita in Lapponia del 32,3%. Sull’ideale linea che unisce Rovaniemi e Kuusamo, intersecata dal Circolo Polare Artico, sorge in particolare il piccolo insediamento di Posio, considerato uno dei migliori punti d’osservazione al mondo dell’aurora boreale, a 4 chilometri dal quale è stato allestito il Lights of Lapland Resort. Il nome del complesso non è un semplice omaggio allo spettacolo di luci che già in tempi ancestrali incantava gli eroi del Kalevala, il ciclo di canti e saghe tradizionali della Finlandia, ma l’attestazione di trovarsi esattamente là dove la Nasa sostiene accadrà qualcosa di davvero straordinario fra il 2024 e il 2025: almeno sino a marzo, il Sole raggiungerà il picco massimo d’attività dagli inizi degli anni 2000, al punto che potrebbero manifestarsi ben 220 macchie solari. La valorizzazione della visione a 360 gradi è uno dei tratti caratteristici del resort, che concilia il comfort di spazi a dimensione d’uomo e cornici in cui perdere il proprio sguardo per ore, lasciandosi accarezzare dal suono del silenzio. Ogni chalet è dotato di un triplo vetro riscaldato di 10 metri quadrati, davanti al quale attende un letto kingsize, mentre l’ambiente alle spalle rievoca il calore e gli arredi lignei delle baite. Dei quattro locali in cui è suddivisa l’abitazione, il più intimo è forse l’aurora room, una stanza da cui è possibile rimirare le luci artiche comodamente seduti sul divano, sorseggiando un buon vino o stando accanto ai propri figli, mentre gli occhi spaziano per i 6 metri quadrati di una seconda vetrata panoramica. Il pavimento riscaldato invoglia, d’altra parte, a rallentare i ritmi, benché escursioni in motoslitta o ai centri di allevamento di husky e renne siano disponibili nelle vicinanze. L’intero sistema di illuminazione e di alimentazione del complesso utilizza infine solo energie rinnovabili, potendo fare affidamento su turbine eoliche e su una centrale idroelettrica attiva nelle immediate vicinanze. [gallery ids="479505,479504,479503"] [post_title] => Apre il Lights of Lapland Resort: novità finlandese della Diamond Collection del Diamante [post_date] => 2024-11-21T13:17:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732195075000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479495 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità calabrese per Futura Club, che annuncia l'apertura del nuovo Porto Kaleo di Marinella di Cutro, sulla costa Jonica. Immerso nel golfo di Squillace, il resort si distingue per il punto mare, l’ampia spiaggia di sabbia e la vista panoramica sull’antica fortezza aragonese di Le Castella e sulla riserva naturale marina di Isola Capo Rizzuto. Con 290 camere suddivise tra le categorie comfort, superior, junior suite e family room, il Futura Club Porto Kaleo offre una sistemazione ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici. L’ospitalità è completata da una proposta gastronomica, che si articola in tre ristoranti, tra cui uno a bordo piscina e uno sulla spiaggia. Il villaggio vanta anche un’ampia gamma di servizi per il tempo libero e lo sport. Tra le attrezzature disponibili, tre piscine, inclusa una lagunare con quattro acquascivoli, due campi da padel, tre da tennis in erba sintetica, due campi sportivi polivalenti, due da beach volley, uno da pickleball, una discoteca e una palestra. Il Porto Kaleo si affianca all'Itaca Nausicaa e alla Praya, raggiungendo una disponibilità complessiva Futura Club di oltre 1.100 camere nella destinazione. “Questo nuovo villaggio rappresenta un tassello fondamentale nel nostro percorso di sviluppo, consolidando la nostra offerta sia sul fronte alberghiero sia su quello dei servizi charter - sottolinea il direttore commerciale Futura Vacanze, Belinda Coccia -. La posizione strategica, vicina agli aeroporti di Crotone e Lamezia Terme, lo rende particolarmente comodo per la clientela proveniente dal nord Italia”. [post_title] => Novità Futura Club in Calabria: è il Porto Kaleo di Marinella di Cutro [post_date] => 2024-11-21T12:58:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732193902000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479450 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il viaggio verso il benessere si arricchisce di una nuova tappa con la seconda edizione della guida "E-SPAnsiva", un'opera che celebra la cultura della Salus per Aquam e le eccellenze italiane nel panorama del wellness. Lanciata nel 2022, la guida torna con una seconda edizione per raccontare 50 nuove SPA d'Italia, ognuna associata a una forma di benessere unica, in un viaggio che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità. "L'acqua è il vero lusso del futuro - afferma l'autrice Raffaella Dallarda, fisioterapista, naturopata e fondatrice di Inspatime. Dobbiamo preservarla e valorizzarla, perché rappresenta il cuore pulsante di ogni SPA". La guida, pubblicata da Robb Report, offre un'esperienza multisensoriale grazie a contenuti cartacei e qr-code che rimandano ad approfondimenti digitali e interattivi, schede tecniche e gallery fotografiche. Ogni SPA selezionata non viene semplicemente recensita, ma narrata attraverso una lente che enfatizza eccellenza, innovazione e tradizione, spaziando da SPA geotermiche a quelle immerse nei boschi, fino a mete pensate per famiglie, pre-maman e bambini. [caption id="attachment_479453" align="alignright" width="208"] La giornalista Cristina Milanesi, moderatrice dell'evento, con l'autrice di E-SPAnsiva Raffaella Dallarda e la figlia Pernilla[/caption] "Durante la mia gravidanza ho scoperto quanto poco siano considerate le esigenze delle donne in dolce attesa nelle destinazioni benessere" spiega Dallarda, che ha voluto dedicare una sezione speciale della guida alle strutture più attente a queste necessità. E il trend sta cambiando, perché il turismo termale non è più percepito come un turismo legato al target agé ma è molto apprezzato e ricercato oggi dalle nuove generazioni, grazie a un numero crescente di offerte in chiave contemporanea. Il lavoro dietro "E-SPAnsiva" è frutto di due anni di viaggio nelle 20 regioni italiane, durante i quali l'autrice ha percorso 160.000 km per incontrare professionisti del settore e scoprire le peculiarità delle SPA del Bel Paese. "Il benessere è una cultura che l'Italia deve promuovere e condividere. È fondamentale un cambio di prospettiva, servono investimenti a livello governativo, di welfare aziendale e assicurativo per permettere a tutti l'accesso al benessere psicofisico. E questa guida vuole essere un invito a esplorare il nostro patrimonio unico" conclude Dallarda. Con un occhio rivolto al 2024, proclamato da molti l'anno del well-being, "E-SPAnsiva" si propone non solo come un utile strumento per viaggiatori e appassionati, ma anche come una risorsa preziosa per i professionisti del settore. Tra le novità, una sezione introduttiva con contributi di esperti come l'architetto Silvia Giannini e lo chef Alain Ducasse, che arricchiscono il volume di visioni trasversali sul benessere. Un'opera che non si ferma qui: "Il mio sogno è portare E-SPAnsiva oltre i confini italiani, perché il benessere non ha confini" anticipa Dallarda, che ora guarda all'Europa come prossima tappa del suo viaggio verso il wellness. [post_title] => Presentata la nuova edizione di E-SPAnsiva, la guida alle migliori SPA italiane [post_date] => 2024-11-21T09:35:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => benessere [1] => spa ) [post_tag_name] => Array ( [0] => benessere [1] => spa ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181756000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le crociere a tema ancora una volta protagoniste della stagione invernale firmata Star Clippers. A partire dal prossimo gennaio, per il terzo anno di fila i tre velieri della flotta divisi tra Caraibi e Costa Rica ospiteranno a bordo le lezioni di insegnanti professionisti di diverse discipline. Partendo dal grande classico della compagnia, le crociere yoga, la programmazione Star Clippers introduce quest’anno esperienze quali il laboratorio di fotografia insieme a Danielle Desnoyers a bordo di Star Flyer per la partenza dell’11 gennaio da St.Maarten, e quelli di Marcy Clark e Kori Burkholder, rispettivamente self-expression & public speaking coach e professional life & career coach, ospiti a bordo per la partenza dell’8 febbraio. “Riscontriamo sempre di più nei nostri clienti l’esigenza di trasformare il viaggio in un’occasione di apprendimento e arricchimento personale – spiega Birgit Gfölner, Sales Manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana –: oltre alle ricercatissime destinazioni dei nostri itinerari, gli ospiti delle nostre crociere cercano qualcosa di più: vivere il tempo trascorso a bordo come un viaggio alla scoperta di sé stessi”. In linea con questa filosofia anche la partenza a tema salute e benessere dell’8 febbraio a bordo di Star Clipper da Puerto Caldera in Costa Rica, quando il quattro alberi ospiterà la dottoressa Heather Engelbert, fisioterapista con 25 anni di esperienza. Anche per il 2025 Star Clippers premia inoltre chi gioca d’anticipo: per quanti prenotano entro il 31 gennaio, infatti, è previsto uno sconto del 10% o del 20% per le crociere nel Mediterraneo, tra le coste di Sud Italia, Corsica, costa Azzurra, Montenegro e Croazia per la prossima stagione primavera-estate 2025. Gli sconti early booking saranno applicati anche alle cinque partenze del veliero Star Flyer dal nuovo home port di Nizza, la grande novità della prossima estate. “Si tratta di tre partenze da sette notti e di una minicrociera da quattro notti tra Corsica, Liguria e costa Azzurra a partire da settembre 2025 - aggiunge Birgit Gfölner -, mentre la quinta partenza avrà invece come destinazione Malaga. La vicinanza di Nizza allo Stivale costituisce sicuramente un fattore d’interesse soprattutto per il mercato dell’Italia del Nord-Ovest”. Per l’inverno 2025-26, invece, che vedrà la grande novità dell’home port di Grenada per il veliero Star Clipper, il termine per accedere all’Ebg è il prossimo 30 aprile. [post_title] => Crociere a tema protagoniste dell'inverno Star Clippers [post_date] => 2024-11-21T09:32:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181558000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479334 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479337" align="alignleft" width="300"] Matteo Della Valle[/caption] Doppia novità in casa Gnv, che nomina Matteo Della Valle nuovo chief commercial officer della compagnia e Matteo De Candia direttore generale in Spagna. Con il nuovo incarico Della Valle, già passengers sales & marketing staff director, amplia le proprie responsabilità assumendo il coordinamento delle attività sia per il comparto passeggeri, sia per quello merci. De Candia, precedentemente freight commercial director, assume ora la guida della compagnia in Spagna, con l’obiettivo di consolidare le attività nel mercato iberico, sia per i passeggeri, sia per il trasporto merci, con un focus specifico sulle opportunità di crescita nelle isole Baleari, dove il comparto è particolarmente strategico e vale circa il 20% del business. [caption id="attachment_479338" align="alignright" width="225"] Matteo De Candia[/caption] "Con soddisfazione annunciamo queste nuove nomine che vanno a valorizzare due nostre risorse interne. Matteo Della Valle, con un'esperienza consolidata nel settore delle vendite per il segmento passeggeri e ora con una visione estesa anche al comparto merci, e Matteo De Candia, con la sua comprovata esperienza nel settore merci e già una profonda conoscenza del mercato spagnolo - sottolinea l'amministratore delegato di Gnv, Matteo Catani -. Auguro loro il meglio in questa sfida, certo che contribuiranno a garantire una presenza ancora più efficace nei nostri mercati di riferimento e a dare ulteriore impulso allo sviluppo del business della compagnia". [post_title] => Gnv: Matteo Della Valle nuovo cco; Matteo De Candia nominato direttore generale Spagna [post_date] => 2024-11-20T10:59:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732100397000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479332 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia aggiunge Roma Fiumicino alle destinazioni servite da Lamezia Terme: la nuova rotta, che sarà operativa dal 15 dicembre, sarà servita da quattro voli giornalieri pensati per garantire la massima flessibilità a chi viaggia. “Collegare Lamezia Terme a Roma è motivo di grande soddisfazione, non solo per l’importanza strategica di questa rotta, ma anche per il legame personale con la Calabria, una terra dalle straordinarie potenzialità - ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato della compagnia aerea -. Questa iniziativa si inserisce nella visione di Aeroitalia di diventare il punto di riferimento per il trasporto domestico aereo italiano, garantendo le connessioni tra le diverse regioni del Paese e valorizzando ogni territorio servito. [post_title] => Aeroitalia collegherà Lamezia a Roma con 4 voli giornalieri, dal 15 dicembre [post_date] => 2024-11-20T10:10:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732097424000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479252 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità della stagione invernale 2024 delle Terme Merano: il nuovo Wintergarden, elegante e luminoso grazie alle vetrate a tutta parete che danno sul Parco termale. Struttura fissa, in legno e vetro, a basso impatto ambientale, d’inverno è completamente chiuso, caldo grazie sicuramente al riscaldamento a pavimento, ma anche ai raggi del sole che nelle belle giornate contribuiscono a rendere confortevole l’ambiente. In estate invece le sue vetrate si aprono per creare continuità con l’esterno, trasformandolo in un fresco rifugio nel quale trovare refrigerio dal caldo. Il giardino d’inverno rappresenta la perfetta pausa relax, nonché luogo ideale per una sosta gourmet al self-service: una chiacchierata tra amici e una coccola di gusto, appagati dalla vista sulla natura e le piscine esterne. L’area sauna è un altro degli ambienti in assoluto più apprezzati in inverno. Il calore che penetra nella pelle, il profumo degli oli essenziali che libera il respiro, il contrasto con l’acqua fredda della doccia. Il rituale della sauna rappresenta un toccasana per l’organismo e la sensazione di benessere è immediata su tutto il corpo sia che si scelga la classica finlandese dalle temperature elevate, sia che si preferisca il bagno di vapore. Se invece si preferisce rimanere connessi con l’inverno, la suggestiva Sala della neve a -10°C è perfetta per il veloce raffreddamento del corpo dopo la sauna. Una vacanza alle Terme Merano non può non prevedere una tappa rigenerante nella MySpa. I locali raffinati ed essenziali, lo staff preparato e l’ampia scelta di trattamenti danno il benvenuto a chi cerca un benessere completo ed esclusivo. Merano offre diverse tipologie di vacanza per combinare il benessere e il relax con altre attività. Gli sportivi ad esempio possono dedicarsi all’attività sulla neve raggiungendo il vicino comprensorio sciistico Merano 2000, attraversola funivia che in soli 7 minuti porta alla splendida “terrazza di Merano”. Sci da discesa e snowboard, fondo e slittino, racchette da neve e passeggiate invernali. ­ [post_title] => Terme Merano inaugura per la stagione invernale il nuovo Wintergarden [post_date] => 2024-11-20T09:38:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732095496000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479327 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inverno di Ryanair a Pisa è decollato con un network ampliato che include 36 rotte tra cui tre nuove destinazioni: Oslo Torp, Reggio Calabria e Zagabria, oltre a un aumento delle frequenze su oltre 15 collegamenti esistenti, come Budapest, Londra, Malaga e Parigi. "Ryanair opera voli da/per Pisa da 26 anni, trasportando finora oltre 53 milioni di passeggeri, e punta a continuare a investire e a far crescere il traffico aereo in Toscana e in tutta Italia. Per continuare a far crescere il turismo italiano, Ryanair chiede al governo italiano e alle regioni di eliminare l’addizione municipale in tutti gli aeroporti italiani. Questo consentirà a Ryanair e alle altre compagnie aeree di offrire rapidamente nuove rotte, turismo e crescita dei posti di lavoro per tutto l’anno. Per celebrare l’operativo invernale 2024 e le nuove rotte da/per Pisa, Ryanair ha lanciato una promozione per 3 giorni con tariffe a partire da €19,99 disponibili da oggi per la prenotazione solo su ryanair.com. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: "Operiamo su Pisa da 26 anni, durante i quali abbiamo trasportato oltre 53 milioni di passeggeri - ha dichiarato Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair - e investito ingenti somme nella regione, compresi i nostri 8 aeromobili (che rappresentano un investimento di 800 milioni di dollari), sostenendo oltre 3.000 posti di lavoro locali. Per continuare a far crescere il turismo italiano, chiediamo al governo italiano e alle regioni di eliminare l’addizione municipale in tutti gli aeroporti italiani. Questo consentirà a Ryanair e alle altre compagnie aeree di offrire rapidamente nuove rotte, turismo e crescita dei posti di lavoro per tutto l’anno". “Questo operativo invernale rafforza ulteriormente il ruolo strategico dell’aeroporto di Pisa sia per i collegamenti sul territorio che con il resto d’Europa - sottolinea una nota di Toscana Aeroporti -. L’incremento delle rotte e la continua crescita del traffico al Galileo Galilei, che nei primi 10 mesi dell’anno ha raggiunto il numero record di 4,9 milioni di passeggeri, testimoniano la solidità della partnership tra Toscana Aeroporti e Ryanair. Questi risultati rappresentano per noi stimoli per continuare a lavorare con determinazione al fine di garantire un’infrastruttura efficiente e accogliente, capace di sostenere la crescita del traffico e di valorizzare l'intera Regione”. [post_title] => Ryanair al Galilei di Pisa con tre nuove destinazioni per l'inverno [post_date] => 2024-11-20T09:35:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732095308000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "novita futura club in calabria e il porto kaleo di marinella di cutro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1634,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" A Bruxelles tutto è pronto per il tradizionale appuntamento con i mercatini di Natale, che si svolgeranno per cinque settimane dal 29 novembre, giorno di accensione del grande albero nella Grand Place, al 5 gennaio. \r

\r

“I Plaisirs d’Hiver di Bruxelles, noti anche come Winter Wonders, sono uno dei mercatini di Natale più grandi e famosi d’Europa - racconta Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -: nel 2023 abbiamo registrato un’affluenza di 4 milioni di ospiti per un impatto economico di circa 260 milioni di euro. Oltre ai classici chalet e ai suggestivi addobbi natalizi che incantano grandi e piccini, sono previsti diversi appuntamenti collaterali dedicati all’arte e alla cultura. Questo ci consente di intercettare tutti i viaggiatori in cerca di spunti nuovi e curiosi, accentuando il carattere eclettico e trasversale di Bruxelles. Segnalo, ad esempio, la riapertura della Gallerie Bortier, gioiello architettonico del 1848, dopo un grande lavoro di restauro che l’ha riportata al suo originale splendore neorinascimentale”. \r

\r

Tra le novità più attese, l’opera d’arte luminosa Echinodermus, che sarà installata sul Mont des Arts mentre è decisamente più tradizionale la proposta della Grand Place, dominata dal classico albero di Natale. Attorno alla Grand Place si snodano le vie dei mercatini, per un totale di oltre 260 chalet che propongono i capolavori dell’artigianato locale e innumerevoli idee regalo di qualità, con un occhio di riguardo ai prodotti ecosostenibili. Immancabile anche una pattinata su ghiaccio nella Place de Brouckère, dominata da edifici fin de siècle, che quest’anno ospita anche 3 piste di curling. \r

\r

Infine, le splendide decorazioni luminose di Brussels by Lights, rassegna che illumina di meraviglia le strade della città: tra fiocchi di neve, meduse geometriche e mille altre suggestive decorazioni, quest’anno sono ben 171 le strade illuminate, dal centro alla periferia.","post_title":"Bruxelles: tutto pronto per l'apertura dei mercatini di Natale","post_date":"2024-11-21T14:33:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732199583000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo 21 dicembre, in occasione del Solstizio d'inverno, il Lights of Lapland Resort, primo lodge nella Lapponia finlandese della Diamond Collection by Il Diamante, composto da dieci chalet cuboidali. L'inaugurazione coinciderà con un vero e proprio rilancio dell’antica terra dei Sami con ben 24 voli diretti dall'Europa sugli aeroporti gestiti da Finavia. Oltre ai charter stagionali, sono in programma tratte per Rovaniemi, così come per Ivalo, Kittilä e persino Kuusamo, in arrivo da ben 130 destinazioni internazionali.\r

\r

Solo l’aeroporto di Santa Claus registrerà nel 2024 una crescita del 10% nel periodo invernale, grazie alla quale è destinato a divenire il secondo miglior scalo della propria categoria in Europa. A sostegno delle altre località lapponi, Finnair ha inoltre aumentato la propria capacità posti del 12% rispetto all’inverno scorso, certa di poter spingere i visitatori italiani ben oltre i 160mila pernottamenti registrati fra gennaio e settembre di quest’anno: settimo mercato internazionale secondo i dati di VisitFinland, ma con uno tasso di crescita in Lapponia del 32,3%.\r

\r

Sull’ideale linea che unisce Rovaniemi e Kuusamo, intersecata dal Circolo Polare Artico, sorge in particolare il piccolo insediamento di Posio, considerato uno dei migliori punti d’osservazione al mondo dell’aurora boreale, a 4 chilometri dal quale è stato allestito il Lights of Lapland Resort. Il nome del complesso non è un semplice omaggio allo spettacolo di luci che già in tempi ancestrali incantava gli eroi del Kalevala, il ciclo di canti e saghe tradizionali della Finlandia, ma l’attestazione di trovarsi esattamente là dove la Nasa sostiene accadrà qualcosa di davvero straordinario fra il 2024 e il 2025: almeno sino a marzo, il Sole raggiungerà il picco massimo d’attività dagli inizi degli anni 2000, al punto che potrebbero manifestarsi ben 220 macchie solari.\r

\r

La valorizzazione della visione a 360 gradi è uno dei tratti caratteristici del resort, che concilia il comfort di spazi a dimensione d’uomo e cornici in cui perdere il proprio sguardo per ore, lasciandosi accarezzare dal suono del silenzio. Ogni chalet è dotato di un triplo vetro riscaldato di 10 metri quadrati, davanti al quale attende un letto kingsize, mentre l’ambiente alle spalle rievoca il calore e gli arredi lignei delle baite. Dei quattro locali in cui è suddivisa l’abitazione, il più intimo è forse l’aurora room, una stanza da cui è possibile rimirare le luci artiche comodamente seduti sul divano, sorseggiando un buon vino o stando accanto ai propri figli, mentre gli occhi spaziano per i 6 metri quadrati di una seconda vetrata panoramica. Il pavimento riscaldato invoglia, d’altra parte, a rallentare i ritmi, benché escursioni in motoslitta o ai centri di allevamento di husky e renne siano disponibili nelle vicinanze. L’intero sistema di illuminazione e di alimentazione del complesso utilizza infine solo energie rinnovabili, potendo fare affidamento su turbine eoliche e su una centrale idroelettrica attiva nelle immediate vicinanze.\r

\r

[gallery ids=\"479505,479504,479503\"]","post_title":"Apre il Lights of Lapland Resort: novità finlandese della Diamond Collection del Diamante","post_date":"2024-11-21T13:17:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732195075000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479495","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità calabrese per Futura Club, che annuncia l'apertura del nuovo Porto Kaleo di Marinella di Cutro, sulla costa Jonica. Immerso nel golfo di Squillace, il resort si distingue per il punto mare, l’ampia spiaggia di sabbia e la vista panoramica sull’antica fortezza aragonese di Le Castella e sulla riserva naturale marina di Isola Capo Rizzuto.\r

\r

Con 290 camere suddivise tra le categorie comfort, superior, junior suite e family room, il Futura Club Porto Kaleo offre una sistemazione ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici. L’ospitalità è completata da una proposta gastronomica, che si articola in tre ristoranti, tra cui uno a bordo piscina e uno sulla spiaggia.\r

\r

Il villaggio vanta anche un’ampia gamma di servizi per il tempo libero e lo sport. Tra le attrezzature disponibili, tre piscine, inclusa una lagunare con quattro acquascivoli, due campi da padel, tre da tennis in erba sintetica, due campi sportivi polivalenti, due da beach volley, uno da pickleball, una discoteca e una palestra.\r

\r

Il Porto Kaleo si affianca all'Itaca Nausicaa e alla Praya, raggiungendo una disponibilità complessiva Futura Club di oltre 1.100 camere nella destinazione. “Questo nuovo villaggio rappresenta un tassello fondamentale nel nostro percorso di sviluppo, consolidando la nostra offerta sia sul fronte alberghiero sia su quello dei servizi charter - sottolinea il direttore commerciale Futura Vacanze, Belinda Coccia -. La posizione strategica, vicina agli aeroporti di Crotone e Lamezia Terme, lo rende particolarmente comodo per la clientela proveniente dal nord Italia”.","post_title":"Novità Futura Club in Calabria: è il Porto Kaleo di Marinella di Cutro","post_date":"2024-11-21T12:58:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732193902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479450","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il viaggio verso il benessere si arricchisce di una nuova tappa con la seconda edizione della guida \"E-SPAnsiva\", un'opera che celebra la cultura della Salus per Aquam e le eccellenze italiane nel panorama del wellness. Lanciata nel 2022, la guida torna con una seconda edizione per raccontare 50 nuove SPA d'Italia, ognuna associata a una forma di benessere unica, in un viaggio che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità.\r

\r

\"L'acqua è il vero lusso del futuro - afferma l'autrice Raffaella Dallarda, fisioterapista, naturopata e fondatrice di Inspatime. Dobbiamo preservarla e valorizzarla, perché rappresenta il cuore pulsante di ogni SPA\".\r

\r

La guida, pubblicata da Robb Report, offre un'esperienza multisensoriale grazie a contenuti cartacei e qr-code che rimandano ad approfondimenti digitali e interattivi, schede tecniche e gallery fotografiche. Ogni SPA selezionata non viene semplicemente recensita, ma narrata attraverso una lente che enfatizza eccellenza, innovazione e tradizione, spaziando da SPA geotermiche a quelle immerse nei boschi, fino a mete pensate per famiglie, pre-maman e bambini.\r

\r

[caption id=\"attachment_479453\" align=\"alignright\" width=\"208\"] La giornalista Cristina Milanesi, moderatrice dell'evento, con l'autrice di E-SPAnsiva Raffaella Dallarda e la figlia Pernilla[/caption]\r

\r

\"Durante la mia gravidanza ho scoperto quanto poco siano considerate le esigenze delle donne in dolce attesa nelle destinazioni benessere\" spiega Dallarda, che ha voluto dedicare una sezione speciale della guida alle strutture più attente a queste necessità. \r

E il trend sta cambiando, perché il turismo termale non è più percepito come un turismo legato al target agé ma è molto apprezzato e ricercato oggi dalle nuove generazioni, grazie a un numero crescente di offerte in chiave contemporanea.\r

\r

Il lavoro dietro \"E-SPAnsiva\" è frutto di due anni di viaggio nelle 20 regioni italiane, durante i quali l'autrice ha percorso 160.000 km per incontrare professionisti del settore e scoprire le peculiarità delle SPA del Bel Paese. \"Il benessere è una cultura che l'Italia deve promuovere e condividere. È fondamentale un cambio di prospettiva, servono investimenti a livello governativo, di welfare aziendale e assicurativo per permettere a tutti l'accesso al benessere psicofisico. E questa guida vuole essere un invito a esplorare il nostro patrimonio unico\" conclude Dallarda.\r

\r

Con un occhio rivolto al 2024, proclamato da molti l'anno del well-being, \"E-SPAnsiva\" si propone non solo come un utile strumento per viaggiatori e appassionati, ma anche come una risorsa preziosa per i professionisti del settore. Tra le novità, una sezione introduttiva con contributi di esperti come l'architetto Silvia Giannini e lo chef Alain Ducasse, che arricchiscono il volume di visioni trasversali sul benessere.\r

\r

Un'opera che non si ferma qui: \"Il mio sogno è portare E-SPAnsiva oltre i confini italiani, perché il benessere non ha confini\" anticipa Dallarda, che ora guarda all'Europa come prossima tappa del suo viaggio verso il wellness.","post_title":"Presentata la nuova edizione di E-SPAnsiva, la guida alle migliori SPA italiane","post_date":"2024-11-21T09:35:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["benessere","spa"],"post_tag_name":["benessere","spa"]},"sort":[1732181756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le crociere a tema ancora una volta protagoniste della stagione invernale firmata Star Clippers. A partire dal prossimo gennaio, per il terzo anno di fila i tre velieri della flotta divisi tra Caraibi e Costa Rica ospiteranno a bordo le lezioni di insegnanti professionisti di diverse discipline. Partendo dal grande classico della compagnia, le crociere yoga, la programmazione Star Clippers introduce quest’anno esperienze quali il laboratorio di fotografia insieme a Danielle Desnoyers a bordo di Star Flyer per la partenza dell’11 gennaio da St.Maarten, e quelli di Marcy Clark e Kori Burkholder, rispettivamente self-expression & public speaking coach e professional life & career coach, ospiti a bordo per la partenza dell’8 febbraio.\r

\r

“Riscontriamo sempre di più nei nostri clienti l’esigenza di trasformare il viaggio in un’occasione di apprendimento e arricchimento personale – spiega Birgit Gfölner, Sales Manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana –: oltre alle ricercatissime destinazioni dei nostri itinerari, gli ospiti delle nostre crociere cercano qualcosa di più: vivere il tempo trascorso a bordo come un viaggio alla scoperta di sé stessi”. In linea con questa filosofia anche la partenza a tema salute e benessere dell’8 febbraio a bordo di Star Clipper da Puerto Caldera in Costa Rica, quando il quattro alberi ospiterà la dottoressa Heather Engelbert, fisioterapista con 25 anni di esperienza.\r

\r

Anche per il 2025 Star Clippers premia inoltre chi gioca d’anticipo: per quanti prenotano entro il 31 gennaio, infatti, è previsto uno sconto del 10% o del 20% per le crociere nel Mediterraneo, tra le coste di Sud Italia, Corsica, costa Azzurra, Montenegro e Croazia per la prossima stagione primavera-estate 2025. Gli sconti early booking saranno applicati anche alle cinque partenze del veliero Star Flyer dal nuovo home port di Nizza, la grande novità della prossima estate. “Si tratta di tre partenze da sette notti e di una minicrociera da quattro notti tra Corsica, Liguria e costa Azzurra a partire da settembre 2025 - aggiunge Birgit Gfölner -, mentre la quinta partenza avrà invece come destinazione Malaga. La vicinanza di Nizza allo Stivale costituisce sicuramente un fattore d’interesse soprattutto per il mercato dell’Italia del Nord-Ovest”. Per l’inverno 2025-26, invece, che vedrà la grande novità dell’home port di Grenada per il veliero Star Clipper, il termine per accedere all’Ebg è il prossimo 30 aprile.","post_title":"Crociere a tema protagoniste dell'inverno Star Clippers","post_date":"2024-11-21T09:32:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732181558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479334","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479337\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo Della Valle[/caption]\r

\r

Doppia novità in casa Gnv, che nomina Matteo Della Valle nuovo chief commercial officer della compagnia e Matteo De Candia direttore generale in Spagna. Con il nuovo incarico Della Valle, già passengers sales & marketing staff director, amplia le proprie responsabilità assumendo il coordinamento delle attività sia per il comparto passeggeri, sia per quello merci. De Candia, precedentemente freight commercial director, assume ora la guida della compagnia in Spagna, con l’obiettivo di consolidare le attività nel mercato iberico, sia per i passeggeri, sia per il trasporto merci, con un focus specifico sulle opportunità di crescita nelle isole Baleari, dove il comparto è particolarmente strategico e vale circa il 20% del business.\r

\r

[caption id=\"attachment_479338\" align=\"alignright\" width=\"225\"] Matteo De Candia[/caption]\r

\r

\"Con soddisfazione annunciamo queste nuove nomine che vanno a valorizzare due nostre risorse interne. Matteo Della Valle, con un'esperienza consolidata nel settore delle vendite per il segmento passeggeri e ora con una visione estesa anche al comparto merci, e Matteo De Candia, con la sua comprovata esperienza nel settore merci e già una profonda conoscenza del mercato spagnolo - sottolinea l'amministratore delegato di Gnv, Matteo Catani -. Auguro loro il meglio in questa sfida, certo che contribuiranno a garantire una presenza ancora più efficace nei nostri mercati di riferimento e a dare ulteriore impulso allo sviluppo del business della compagnia\".","post_title":"Gnv: Matteo Della Valle nuovo cco; Matteo De Candia nominato direttore generale Spagna","post_date":"2024-11-20T10:59:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732100397000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia aggiunge Roma Fiumicino alle destinazioni servite da Lamezia Terme: la nuova rotta, che sarà operativa dal 15 dicembre, sarà servita da quattro voli giornalieri pensati per garantire la massima flessibilità a chi viaggia.\r

\r

“Collegare Lamezia Terme a Roma è motivo di grande soddisfazione, non solo per l’importanza strategica di questa rotta, ma anche per il legame personale con la Calabria, una terra dalle straordinarie potenzialità - ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato della compagnia aerea -. Questa iniziativa si inserisce nella visione di Aeroitalia di diventare il punto di riferimento per il trasporto domestico aereo italiano, garantendo le connessioni tra le diverse regioni del Paese e valorizzando ogni territorio servito.","post_title":"Aeroitalia collegherà Lamezia a Roma con 4 voli giornalieri, dal 15 dicembre","post_date":"2024-11-20T10:10:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732097424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità della stagione invernale 2024 delle Terme Merano: il nuovo Wintergarden, elegante e luminoso grazie alle vetrate a tutta parete che danno sul Parco termale. Struttura fissa, in legno e vetro, a basso impatto ambientale, d’inverno è completamente chiuso, caldo grazie sicuramente al riscaldamento a pavimento, ma anche ai raggi del sole che nelle belle giornate contribuiscono a rendere confortevole l’ambiente. In estate invece le sue vetrate si aprono per creare continuità con l’esterno, trasformandolo in un fresco rifugio nel quale trovare refrigerio dal caldo.\r

\r

Il giardino d’inverno rappresenta la perfetta pausa relax, nonché luogo ideale per una sosta gourmet al self-service: una chiacchierata tra amici e una coccola di gusto, appagati dalla vista sulla natura e le piscine esterne.\r

L’area sauna è un altro degli ambienti in assoluto più apprezzati in inverno. Il calore che penetra nella pelle, il profumo degli oli essenziali che libera il respiro, il contrasto con l’acqua fredda della doccia. Il rituale della sauna rappresenta un toccasana per l’organismo e la sensazione di benessere è immediata su tutto il corpo sia che si scelga la classica finlandese dalle temperature elevate, sia che si preferisca il bagno di vapore.\r

\r

Se invece si preferisce rimanere connessi con l’inverno, la suggestiva Sala della neve a -10°C è perfetta per il veloce raffreddamento del corpo dopo la sauna. \r

\r

Una vacanza alle Terme Merano non può non prevedere una tappa rigenerante nella MySpa. I locali raffinati ed essenziali, lo staff preparato e l’ampia scelta di trattamenti danno il benvenuto a chi cerca un benessere completo ed esclusivo. \r

\r

\r

\r

Merano offre diverse tipologie di vacanza per combinare il benessere e il relax con altre attività. Gli sportivi ad esempio possono dedicarsi all’attività sulla neve raggiungendo il vicino comprensorio sciistico Merano 2000, attraversola funivia che in soli 7 minuti porta alla splendida “terrazza di Merano”. Sci da discesa e snowboard, fondo e slittino, racchette da neve e passeggiate invernali.\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Terme Merano inaugura per la stagione invernale il nuovo Wintergarden","post_date":"2024-11-20T09:38:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732095496000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479327","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno di Ryanair a Pisa è decollato con un network ampliato che include 36 rotte tra cui tre nuove destinazioni: Oslo Torp, Reggio Calabria e Zagabria, oltre a un aumento delle frequenze su oltre 15 collegamenti esistenti, come Budapest, Londra, Malaga e Parigi.\r

\r

\"Ryanair opera voli da/per Pisa da 26 anni, trasportando finora oltre 53 milioni di passeggeri, e punta a continuare a investire e a far crescere il traffico aereo in Toscana e in tutta Italia. Per continuare a far crescere il turismo italiano, Ryanair chiede al governo italiano e alle regioni di eliminare l’addizione municipale in tutti gli aeroporti italiani. Questo consentirà a Ryanair e alle altre compagnie aeree di offrire rapidamente nuove rotte, turismo e crescita dei posti di lavoro per tutto l’anno.\r

\r

Per celebrare l’operativo invernale 2024 e le nuove rotte da/per Pisa, Ryanair ha lanciato una promozione per 3 giorni con tariffe a partire da €19,99 disponibili da oggi per la prenotazione solo su ryanair.com.\r

\r

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato:\r

\r

\"Operiamo su Pisa da 26 anni, durante i quali abbiamo trasportato oltre 53 milioni di passeggeri - ha dichiarato Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair - e investito ingenti somme nella regione, compresi i nostri 8 aeromobili (che rappresentano un investimento di 800 milioni di dollari), sostenendo oltre 3.000 posti di lavoro locali. Per continuare a far crescere il turismo italiano, chiediamo al governo italiano e alle regioni di eliminare l’addizione municipale in tutti gli aeroporti italiani. Questo consentirà a Ryanair e alle altre compagnie aeree di offrire rapidamente nuove rotte, turismo e crescita dei posti di lavoro per tutto l’anno\".\r

\r

“Questo operativo invernale rafforza ulteriormente il ruolo strategico dell’aeroporto di Pisa sia per i collegamenti sul territorio che con il resto d’Europa - sottolinea una nota di Toscana Aeroporti -. L’incremento delle rotte e la continua crescita del traffico al Galileo Galilei, che nei primi 10 mesi dell’anno ha raggiunto il numero record di 4,9 milioni di passeggeri, testimoniano la solidità della partnership tra Toscana Aeroporti e Ryanair. Questi risultati rappresentano per noi stimoli per continuare a lavorare con determinazione al fine di garantire un’infrastruttura efficiente e accogliente, capace di sostenere la crescita del traffico e di valorizzare l'intera Regione”.\r

\r

","post_title":"Ryanair al Galilei di Pisa con tre nuove destinazioni per l'inverno","post_date":"2024-11-20T09:35:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732095308000]}]}}