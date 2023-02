Novità Costa Fortuna: la prima volta delle crociere estive da 14 giorni nel Mediterraneo Tre nuovi itinerari per Costa Fortuna, che per la prima volta offrirà crociere di due settimane nel Mediterraneo, da est a ovest, fino alle Canarie, anche in piena estate. Dal 24 giugno al 19 agosto, la nave proporrà quindi un itinerario che comprende nella stessa vacanza due delle destinazioni più richieste e apprezzate del Mediterraneo: le isole greche e le isole Baleari. Il programma completo di queste crociere prevede Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, quattro isole della Grecia, tra cui Creta Rodi, Mykonos, Santorini e Cefalonia, nonché Palma di Maiorca alle Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia.

Il secondo viaggio della Fortuna sarà invece dedicato alle Canarie, dove sarà possibile esplorare sino a cinque località di questo arcipelago (Arrecife, Puerto del Rosario, Las Palmas, San Sebastian de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife), oltre a Madeira, Malaga, Savona e, su alcune partenze, Civitavecchia/Roma. Il programma va dal 29 aprile al 10 giugno, a cui si aggiungono anche le date del 2 e del 16 settembre. La terza proposta è invece disponibile il 16 aprile, il 30 settembre e il 14 ottobre: porterà alla scoperta di Istanbul (dove si potrà anche pernottare nelle partenze di settembre e ottobre) e di Izmir, in Turchia, nonché di Atene e Malta, oltre che di Savona, Civitavecchia/Roma, Catania, Barcellona e Marsiglia. Infine, in autunno, dal 28 ottobre sino a metà novembre, la Fortuna offrirà anche mini crociere di tre e quattro giorni nel Mediterraneo occidentale, a Barcellona e Marsiglia, con partenza da Savona. Le nuove proposte annunciate oggi andranno a rafforzare la presenza di Costa nel Mediterraneo. Oltre alla Fortuna, ci saranno infatti tre navi nel Mediterraneo occidentale e due navi in quello orientale, con crociere di una settimana. La Smeralda, la Toscana e la Diadema visiteranno Italia, Francia e Spagna; la Deliziosa partirà da Venezia/Marghera e Bari, per scoprire alcune delle più belle isole della Grecia, tra cui Mykonos e Santorini, mentre la Pacifica sarà posizionata sul nuovo porto di partenza di Taranto, diretta a Malta e nelle isole greche. “Dopo la ripartenza in Asia con la Serena, l’aggiunta della Fortuna alla nostra offerta nel Mediterraneo è un altro segnale molto positivo, che testimonia del crescente apprezzamento delle nostre crociere nel 2023 – spiega il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti -. Per la Fortuna, in particolare, abbiamo studiato itinerari davvero esclusivi, che solo noi proporremo nella prossima estate”.

