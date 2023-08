Norwegian Viva: debutta da Lisbona il nuovo gioiello della flotta Norwegian Cruise Line Informazione PR Si chiama Norwegian Viva ed è la nuova ammiraglia della flotta Norwegian Cruise Line. Una nave futuristica che non passa sicuramente inosservata sia per la sua silhouette non convenzionale sia per i colori vibranti dell’opera d’arte galleggiante raffigurata sul suo scafo ideata dall’artista italiano Manuel di Rita, noto anche con il nome di Peeta. Capace di ospitare al suo interno fino a un massimo di 3250 passeggeri in moderne sistemazioni caratterizzate da un design fresco e dotate di qualsiasi confort, Norwegian Viva è la seconda nave appartenente alla Prima Class ideata da Fincantieri per Norwegian Cruise Line. Oltre alle più classiche cabine interne, esterne e con balcone, Viva propone agli ospiti più esigenti l’enclave privato The Haven, una sorta di ‘nave nella nave’ con suite esclusive, lounge e ristoranti dedicati e un servizio che arriva a sfiorare le note del lusso. Intrattenimento a bordo17 In linea con le altre unità della flotta NCL la nuova ammiraglia offre un’esperienza di crociera denominata Freestyle Cruising, ovvero priva di orari e obblighi di dress code concepita per consentire ai passeggeri di trarre il massimo dalla propria vacanza gestendo al meglio e secondo le singole esigenze la propria permanenza a bordo. L’intrattenimento è una delle punte di diamante delle crociere NCL e in merito a ciò Norwegian Viva non è di certo un’eccezione. A fare da padroni di casa bordo sono i grandi show in stile Broadway che prendono vita presso il Viva Theatre come Beetlejuice, tratto dal pluripremiato capolavoro di Tim Burton, seguiti da tutta una serie di attività pensate per rispondere ai gusti e alle necessità degli ospiti di tutte le età come la Viva Speedway, una vera e propria pista da Go Kart installata sui ponti più alti della nave strutturata su tre livelli e lungo la quale sfrecciano moderni veicoli elettrici, i più ripidi scivoli a secco in mare presenti lungo le fiancate della nave, un ampio casinò, il Galaxy Pavillon un vero e proprio centro virtuale del divertimento e molto altro ancora. Per rinfrescarsi nelle giornate più calde la nuova ammiraglia dispone di svariate piscine e vasche idromassaggio, alcune delle quali in versione infinity con vista panoramica sull’oceano e di un aquapark completo di scivoli per gommoni, un vero e proprio concentrato di divertimento. Gastronomia Altro caposaldo delle navi Norwegian Cruise Line è la gastronomia con numerosi ristoranti a disposizione degli ospiti alcuni a pagamento, molti altri invece inclusi nel prezzo tra cui svariate opzioni tematiche. Tra i più apprezzati spiccano l’italiano Scarpetta by Onda, la Moderno Churrascaria e la Cagney’s Steakhouse mentre menù d’ispirazione internazionale sono disponibili presso le sale da pranzo principali e l’Indulge food Hall, la piazza gastronomica con stand da tutto il mondo situata a poppa del ponte 8. Dopo la crociera inaugurale di nove notti da Lisbona a Civitavecchia verso il meglio di Spagna, Francia e Italia, Norwegian Viva sarà protagonista di crociere Mediterranee fino all’autunno quando punterà la prua in direzione Miami dove sarà battezzata il prossimo 28 novembre con una cerimonia in grande stile con la popstar internazionale Luis Fonsi nei panni di padrino di cerimonia. Condividi

Infine, novità positive per la flotta di lungo raggio: \"Quest'anno torneranno in servizio di linea altri due A380, a cui ne seguiranno altri insieme a nuovi Boeing 787 e Airbus A350 nel prossimo anno\".","post_title":"Lufthansa macina utili da record. La domanda terrà il passo anche nei prossimi mesi","post_date":"2023-08-03T12:12:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691064763000]}]}}