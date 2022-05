Nicolaus: obiettivo quasi triplicare il fatturato in quattro anni

Fissa l’asticella molto in alto l’amministratore delegato del gruppo Nicolaus, Giuseppe Pagliara, che in un’intervista rilasciata in questi giorni al Sole 24 Ore parla di un obiettivo di fatturato da 275 milioni di euro entro il 2026. Considerando che il target ufficiale per quest’anno di ripartenza è quota 100 milioni, la stessa che la compagnia intendeva raggiungere nell’ultimo anno pre-pandemia, si tratta di uno sforzo notevole, volto a quasi triplicare i volumi d’affari in poco meno di un lustro.

L’idea, ha raccontato sempre Pagliara, è quella di poggiare su un’offerta complessiva di 81 strutture a marchio Valtur e Nicolaus Club in Italia e all’estero (al momento sono poco meno di 40, ndr), per un totale di 8.900 camere. Il tutto caratterizzato da una grande attenzione alla sostenibilità, in particolare negli indirizzi Valtur, ai cui partner albergatori la compagnia chiede sempre la compilazione di una dettagliata matrice ad hoc: un elenco delle attività intraprese in campo ambientale e sociale, nonché nei confronti delle persone e a favore di un’economia inclusiva e responsabile. Informazioni che poi vengono comunicate in chiaro anche nei cataloghi e sul sito dell’operatore.

Per quanto riguarda invece il dettaglio della stagione in corso, Pagliara ha sostanzialmente confermato quanto già evidenziato in occasione della prima quadrimestrale del gruppo. Il mercato è trainato dalla domanda Italia, finalmente sostenuta però da un ottimo medio raggio di prossimità che include mar Rosso, Tunisia, Grecia, Baleari, Canarie e Croazia. Un ventaglio di destinazioni sulle quali il gruppo può quest’anno dispiegare tutte le potenzialità delle proprie quattro linee, Nicolaus Club e Valtur, a cui si aggiungono il rinnovato brand Raro e il rilancio del Turchese.