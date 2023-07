Nicolaus: fatturato Tunisia a +45%. Il to movimenta il 50% degli italiani a Djerba Si rafforzano i risultati del gruppo Nicolaus sulla Tunisia, dove l’operatore pugliese registra ricavi in crescita del 45%. Un dato che segue un già ottimo 2022. Il tutto a fronte di una crescita dell’impegno pari ad “appena” il 15%. A trainare le performance del to, tre affiliazioni chiave come il Valtur Djerba Golf Resort & Spa, il Nicolaus Club Helios Beach sulla stessa isola e il Nicolaus Club Delfino Beach ad Hammamet. Un’offerta che si arricchisce anche della la complementarietà di prodotti generalisti, in grado di soddisfare un range di spesa molto vario: dal Vincci Dar Midoun sino ai Sentido Djerba Beach e Radisson Blu Palace Thalasso. Osservando da vicino le cifre legate alla presenza del gruppo Nicolaus in Tunisia si nota inoltre che anche quest’anno gli spetta il primato di player principale sull’isola di Djerba con circa il 50% degli arrivi originati dal mercato italiano. Importante per l’andamento della destinazione anche l’ingente investimento dedicato al volato con oltre 800 posti alla settimana e collegamenti dai differenti aeroporti italiani. A integrazione della disponibilità charterizzata, le combinazioni garantite dal dynamic packaging. “La Tunisia si conferma destinazione unica per la combinazione introvabile in altre mete tra elementi quali il rapporto qualità/prezzo, la bellezza del mare, il patrimonio storico-naturalistico e la vicinanza all’Italia – spiega la product manager Tunisia, Laura Mangialardi -. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a mantenere il primato in una meta quale Djerba, in cui abbiamo il nostro prodotto di punta a marchio Valtur. Siamo ora pronti per questa seconda parte della stagione con un servizio che sarà in linea con le esigenze della crescita del numero degli ospiti, per far sì che possano godere della bellezza dell’isola e delle nostre strutture in totale tranquillità, potendo contare sempre su standard eccellenti e su un’ampia rosa di possibilità per le attività, la ristorazione e l’intrattenimento”. Condividi

Osservando da vicino le cifre legate alla presenza del gruppo Nicolaus in Tunisia si nota inoltre che anche quest’anno gli spetta il primato di player principale sull’isola di Djerba con circa il 50% degli arrivi originati dal mercato italiano. Importante per l’andamento della destinazione anche l’ingente investimento dedicato al volato con oltre 800 posti alla settimana e collegamenti dai differenti aeroporti italiani. A integrazione della disponibilità charterizzata, le combinazioni garantite dal dynamic packaging. “La Tunisia si conferma destinazione unica per la combinazione introvabile in altre mete tra elementi quali il rapporto qualità/prezzo, la bellezza del mare, il patrimonio storico-naturalistico e la vicinanza all’Italia - spiega la product manager Tunisia, Laura Mangialardi -. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a mantenere il primato in una meta quale Djerba, in cui abbiamo il nostro prodotto di punta a marchio Valtur. Siamo ora pronti per questa seconda parte della stagione con un servizio che sarà in linea con le esigenze della crescita del numero degli ospiti, per far sì che possano godere della bellezza dell’isola e delle nostre strutture in totale tranquillità, potendo contare sempre su standard eccellenti e su un’ampia rosa di possibilità per le attività, la ristorazione e l’intrattenimento”. [post_title] => Nicolaus: fatturato Tunisia a +45%. Il to movimenta il 50% degli italiani a Djerba [post_date] => 2023-07-12T14:32:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689172378000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue la politica di espansione di Idee per Viaggiare che aggiunge un altro operatore specializzato, dopo l'acquisizione di poco più di un anno fa di Marcelletti. Il to capitolino ha infatti rilevato marchio, dominio e risorse umane di Chinasia, realtà monoprodotto Cina da 35 anni. L'idea del ceo IpV, Danilo Curzi, è quella di creare una struttura di team di lavoro super competenti in aree specifiche, a rappresentare valore agli occhi di viaggiatori e agenzie. Relativamente alla destinazione Cina, la scelta è virata quindi su un operatore fortemente specialistico, affidabile, esperto conoscitore, con un'affermata rete di fornitori e contatti. L’entrata in Idee per Viaggiare consentirà dunque a Chinasia, duramente colpito dalla pandemia, di non disperdere il patrimonio di know how maturato in 35 anni di esperienza sul campo. L'operatore co-fondato da Laura Grassi ha infatti iniziato l’attività nel 1988 e fu fra i primi a esplorare il Gigante asiatico, contribuendo allo sviluppo del turismo italiano in Cina. Negli anni ha quindi impostato una ricca programmazione che, oltre alle partenze di gruppo, include pure tour per individuali. I diversi itinerari combinano aspetti monumentali e archeologici, religiosi e paesaggistici, in un contesto nel quale antico e contemporaneo convivono in buon equilibrio. Un impegno che è stato suggellato nel 2010 dall’assegnazione del premio Unesco quale riconoscimento per l’attenta selezione dei luoghi di visita previsti nei tour. “Siamo felici di annunciare questa operazione, che amplia la nostra programmazione in Estremo Oriente - commenta lo stesso Curzi –. Lo facciamo attraverso un brand di grande prestigio, acquisendone la comprovata professionalità. Crediamo nel valore della specializzazione, nelle competenze maturate sul campo. Laura Grasso ha sposato il nostro progetto, entrando a far parte del nostro team”. La programmazione attuale Chinasia by Idee per Viaggiare si trova online sul sito ideeperviaggiare.it e a breve verrà ulteriormente arricchita. La proposta include tour di gruppo che permettono di scoprire le bellezze del Paese, con possibilità di estensioni in diverse destinazioni quali Thailandia, Emirati Arabi o Singapore. “Ho cominciato a viaggiare in Cina nel lontano 1980 quando ancora il paese non si era completamente aperto al turismo internazionale e i primi gruppetti arrivavano sotto forma di delegazioni per rinforzare i legami di amicizia e collaborazione con l'Italia - aggiunge Laura Grassi -: un’esperienza esaltante da veri precursori, attraverso la quale abbiamo aperto e testato i primi itinerari, gli alberghi e i servizi in un’atmosfera di grande entusiasmo. Da allora molto è cambiato, la Cina si è attestata fra le più grandi potenze mondiali e anche dal punto di vista turistico ha allineato la qualità e l’efficienza dei suoi prodotti ai più alti standard internazionali, divenendo meta privilegiata per quanti credono che il viaggio sia ancora e soprattutto scoperta e meraviglia, ma anche comfort e relax. La terribile pandemia che abbiamo vissuto sembrava dovesse interrompere per sempre il filo che ci univa alla nostra destinazione d’elezione ma, come spesso accade nella vita, si è profilata ben presto una nuova possibilità di ripresa rappresentata da Idee per Viaggiare. Il progetto Chinasia by Idee per Viaggiare ha finalmente preso forma ed è diventata una realtà. Una sinergia che sono certa porterà buoni frutti garantendo continuità al nostro marchio, rispettando pienamente la qualità e la cura con la quale abbiamo sempre lavorato nel nome e nell’esempio di colui che ne è stato fondatore e anima, e al quale vogliamo dedicare questo nuovo inizio: Giancarlo Monaco”. [post_title] => Idee per Viaggiare: dopo Marcelletti arriva ora l'acquisizione di Chinasia [post_date] => 2023-07-12T11:12:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689160335000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449494 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_397018" align="alignleft" width="300"] Marco Peci[/caption] Egitto, Nord Europa, Usa, Seychelles, Sudafrica e la Thailandia, ma anche l’incoming di ItalyScape che ha superato di gran slancio le aspettative. E in più mete di nicchia come Canada, Cile, Ecuador e Sri Lanka. Sono le destinazioni che hanno trainato il primo semestre di Quality Group, chiuso con un fatturato quasi doppio rispetto allo stesso periodo del 2022. A luglio e agosto inoltre le prenotazioni stanno facendo salire il giro d'affari su livelli del 13% superiori a quelli dell'anno pre-Covid 2019. Per il 2023, l'aspettativa dell'operatore torinese è quindi quella di chiudere in pareggio e poco sopra i dati di un quadriennio fa, in termini sia di passeggeri, sia di fatturato. Il primo semestre del 2023 è stato in particolare contrassegnato da un forte advance booking e da un valore medio della pratica che si è alzato di circa il 20% a seconda della destinazione, per effetto dell’aumento dei prezzi. Questi due fattori hanno contribuito al raggiungimento di risultati con segno particolarmente positivo. Sostanziale pure la crescita dei preventivi fatti in autonomia dagli agenti di viaggio (+ 65%) attraverso il sistema di prenotazione e costruzione di viaggi Aladyn. Per tutti i cluster di clientela si evidenziano dunque ottimi dati di incremento: dai viaggi di nozze, che continuano a crescere in termini di teste e di valore, ai viaggi individuali su misura che sono la vera forza trainante del 2023. “Negli ultimi 12 mesi abbiamo notato un considerevole ampliamento della clientela di età compresa tra i trenta e i quarant’anni, che ha determinato la vendita di prodotti su misura e innovativi sotto il profilo del mix dei servizi prenotati - spiega il direttore commerciale Quality Group, Marco Peci -. Proprio il su misura, fin dalla ripartenza dello scorso anno, ha messo a dura prova la nostra organizzazione che si è trovata a dover gestire un aumento della complessità di produzione e gestione a fronte di una struttura che nel 2022 doveva riorganizzarsi dopo il periodo di Covid. Tutti i brand del gruppo sono riusciti magistralmente a gestire l’urto delle prenotazioni complesse e ad avviare una campagna di assunzioni che ha portato in azienda nuovo personale, per la gran parte già con forti esperienze nell’ambito del turismo organizzato, che ci ha consentito di operare nell’ultimo semestre 2022 e in questo primo del 2023 con grande efficacia”. [post_title] => Quality Group: passeggeri e fatturato sono tornati sui livelli pre-Covid [post_date] => 2023-07-12T09:45:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689155155000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449467 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costruire una flotta di almeno sei navi, in grado di operare in tutto il mondo. A cominciare da Mediterraneo e mar Baltico, ossia le aree che garantiscono le marginalità migliori. Ha le idee chiare Manfredi Lefebvre d'Ovidio per la sua nuova avventura nel mondo delle crociere di lusso. Dopo aver venduto nel 2018 Silversea a Royal Caribbean per 1,2 miliardi di euro, l'imprenditore italiano è rientrato nel comparto già nel 2022, acquisendo il brand Crystal per 140 milioni di dollari. Un'operazione condotta tramite l'Heritage Group, di cui Lefebvre d'Ovidio è presidente, in collaborazione con A&K Travel Group (Abercrombie Kent). Attualmente, la compagnia è dotata di una flotta di due navi, le Crystal Serenity e Symphony, il cui restyling è stato affidato a Fincantieri e che dovrebbero cominciare a operare questa estate, proprio nel Mediterraneo. Le due unità hanno visto il numero delle cabine ridursi da 500 a 300, in modo da venire incontro a standard del lusso che si stanno muovendo sempre più verso l'alto, ha dichiarato lo stesso Lefebvre d'Ovidio al Corriere della Sera. Non solo: la metà delle medesime cabine ha oggi una superficie di circa 50 metri quadrati. A ciò si aggiungeranno inoltre maggiori opzioni a bordo, tra cui una decina di ristoranti differenti. Grazie alle sinergie con la capogruppo Abercrombie Kent, l'obiettivo è ora quello di arrivare oltre quota un miliardo di dollari di giro d'affari entro il 2024. In prospettiva ci sarebbe inoltre la possibilità di valutare un eventuale sbarco in Borsa. Ma solo dopo aver creato un vero polo di attività nel settore dei viaggi di lusso, capace di generare margini operativi lordi (ebitda) per almeno 500 milioni di dollari all'anno. [post_title] => La nuova Crystal di Lefebvre d'Ovidio: obiettivo oltre 1 mld di dollari di fatturato entro il 2024 [post_date] => 2023-07-11T12:56:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689080173000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449462 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Andrà in scena dal 19 al 30 luglio prossimi la 30ª edizione del Singapore Food Festival, la kermesse gastronomica che unisce le tradizioni all’innovazione. Il Bayfront Event Space, vicino all’iconico Marina Bay Sands, ospiterà il Festival Village, il più grande di sempre, che quest’anno conterà oltre 100 partecipanti e si animerà con alcune experience da non perdere, prima tra tutte la SG Food Walk, per andare alla scoperta della scena gastronomica singaporiana grazie a 50 stand tra street food e piatti tipici. Sempre all’interno del villaggio è presente Sweets Alley, interamente dedicato ai dessert tipici della città-stato, ma anche il Gourmet Market, ideale per chi vuole assaggiare una selezione premium di ingredienti e partecipare a laboratori culinari e masterclass, mentre il “Food of the Future” si focalizza sull’importanza della sostenibilità anche in ambito gastronomico. Il Festival Village ospita anche tre novità: il Food Cartel, un’esperienza gastronomica a cui prenderanno parte anche alcuni rinomati chef; il Cafè Boulevard, dove approfondire la cultura del caffè, una bevanda molto richiesta a Singapore; e il SG Mama Shop, dove poter acquistare snack tipici ma anche quelli più nuovi. Ma il Singapore Food Festival prosegue anche con tre “eventi satellite” in giro per la città: il primo riguarda i Min Jiang Kueh, ovvero i tradizionali pancake di Singapore; allo Sky Sprouts, un’oasi verde sul rooftop del centro commerciale Link@896, ci sarà uno speciale Sunset Cocktail Party; infine, l'Hook Coffee, brand locale di caffè fondato nel 2016 da due singaporiani, curerà il V60 Workshop permettendo a tutti gli amanti di questa bevanda – e non solo – di esplorare la diversità di sapori, origini, tecniche di preparazione e il significato del caffè nelle diverse culture. [post_title] => Conto alla rovescia per la trentesima edizione del Singapore Food Festival [post_date] => 2023-07-11T12:45:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689079514000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un mercato dinamico e fiorente per gli operatori del turismo senior: i cinquantenni di oggi sono spesso single, frequentano le palestre, hanno il culto del corpo e del tempo libero, coltivano emozioni. Nasce da queste considerazioni il progetto Adelante+, nuovo tour operator online, spin-off di Vamonos Vacanze, specializzato in viaggi di gruppo per single over 50: viaggiatori in una fascia di età ideale compresa tra i 48 e i 62 anni. "E' questo infatti il momento della vita in cui si tende a viaggiare e a spendere di più - sottolinea una nota -: le persone hanno più tempo e più denaro, possono raggiungere un ventaglio più ampio di destinazioni, prenotare hotel a 5 stelle, imbarcarsi su navi extra-lusso o immergersi nelle acque termali di una spa in alta quota. A 50 anni hai le due condizioni necessarie per goderti al massimo la vita: i soldi per poterti permettere le esperienze e la salute per poter viaggiare". [post_title] => Da uno spin-off di Vamonos Vacanze nasce il to online Adelante+ per gli over 50 [post_date] => 2023-07-11T11:07:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689073663000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449429 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aon, Edenred, Eudaimon, Jointly, Randstad, Jakala, Beneficy, Pellegrini e Tre Cuori. Bluwelfare, la piattaforma del gruppo Bluvacanze dedicata ai programmi di welfare aziendale e delle convenzioni, è oggi integrata con le principali tecnologie dei gestori principali. Come noto, il welfare aziendale permette di finanziare servizi alle famiglie e può includere anche buoni d'acquisto per i viaggi oppure il carburante. Dal 4 luglio, il nuovo decreto lavoro è stato integrato di modifiche che riguardano proprio questo argomento, confermandone l’impianto generale. In estrema sintesi, ne è stato riquantificato l’onere finanziario derivante, stabilendo due filoni: nuclei con figli fiscalmente a carico e non. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, per i primi la norma porta la soglia dei fringe benefit (beni e servizi prestati ai lavoratori senza che concorrano a formare reddito) a 3 mila euro. Per tutti gli altri resta valido l’importo di 258,23 euro. Bluwelfare è stata lanciata nel 2018 e poi guidata da Lorenzo Mazzucchelli, travel welfare commercial manager del gruppo Bluvacanze. Dopo questo primo semestre del 2023, il valore delle pratiche realizzate è triplicato rispetto al 2022. Agli iscritti (dipendenti di aziende), la piattaforma permette di prenotare in autonomia oltre 1,3 milioni di hotel in tutto il mondo e tutte le compagnie aeree, di bandiera e low cost. Ma non solo, anche le crociere Msc, i treni di Trenitalia, oltre 25 mila attività, compresi biglietti dei musei e visite a parchi di divertimento, il noleggio di auto in oltre 45 mila punti vendita nel mondo, infine transfer da e per gli aeroporti. "Il funzionamento di Bluwelfare rispecchia un vero e proprio sito e-commerce e permette di mettere a carrello i servizi selezionati e pagarli con lo stesso credito welfare", spiega Mazzucchelli. [post_title] => Cresce Bluwelfare: la piattaforma Bluvacanze oggi integra le tecnologie dei gestori principali [post_date] => 2023-07-11T10:30:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689071403000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449424 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_449427" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, il vicepresidente Luigi Neri, il direttore generale Lidia Rescigno, il direttore marketing Daniela Passeri e Franco Coppini[/caption] Fatturato in crescita del 49% anno su anno nei primi sei mesi del 2023 per Space Hotels, che prosegue nel proprio percorso di ripresa. Le principali città italiane, in cui si è avuto il maggior numero di prenotazioni nel periodo gennaio-giugno, sono state in particolare Roma, Milano e Torino. A livello internazionale invece sono tornati a visitare il nostro paese soprattutto dagli Stati Uniti, (+84%), ma anche parte dei nostri connazionali hanno scelto di rimanere in Italia (+37%). Tra i mercati più importanti per il gruppo si confermano l’Italia e a seguire, Usa, Germania, Regno Unito e Francia. Dati e tendenze della compagnia sono stati rivelati in occasione dell'assemblea dei soci di fine giugno a Milano. Tra i temi trattati, anche la conferma della collaborazione con Sabre Hospitality Solutions, partner del gruppo per la distribuzione gds, ids, booking engine e consortia services, nonché la presentazione di Optimand, piattaforma di analisi web e di mercato pensata per aumentare le prenotazioni dirette. Continua inoltre la collaborazione con Dotcomconsulting, per la presenza web, e con Hubsolute, per la promozione sui mercati internazionali. “Siamo lieti di confermare il trend positivo della società, che ha registrato un aumento sensibile del fatturato nel periodo gennaio-giugno di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2022 – ha commentato il presidente, Franco Coppini –. È significativo inoltre l’ingresso in Space Hotels di due nuove strutture: il Borghese Contemporary Hotel, nuovo 4 stelle di Roma, e l’hotel Relais Chiaramonte, altro 4 stelle ma di Ragusa. A testimoniare che il gruppo si dimostra ancora un player indispensabile che punta sul servizio a clienti e albergatori”. [post_title] => Space Hotels: fatturato a +49% e due new entry nei primi sei mesi dell'anno [post_date] => 2023-07-11T10:15:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689070532000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lot è "cautamente ottimista" sul futuro, dopo il ritorno alla redditività dello scorso anno. La compagnia aerea polacca ha registrato un utile netto di 113,7 milioni di zloty (28 milioni di dollari) per il 2022 - rispetto alla precedente perdita di quasi 1,33 miliardi di zloty - su un fatturato di 8,67 miliardi di zloty. Secondo il ceo, Michal Fijol, i risultati danno motivo di credere che Lot possa ripagare i debiti per gli aiuti di Stato e realizzare "ambiziose ipotesi di sviluppo". L'anno scorso la compagnia aerea ha trasportato quasi 8 milioni di passeggeri con un load factor superiore all'80%, ma il numero di posti offerti rimane inferiore del 27% rispetto al livello pre-pandemia. Le problematiche economiche seguite alla pandemia e al conflitto ucraino hanno generato un'inflazione a due cifre che non si registrava in Polonia da oltre due decenni. Il ceo sottolinea come il conflitto abbia un "impatto negativo" sulla percezione della Polonia come destinazione turistica, mentre la chiusura del vicino spazio aereo su Russia, Bielorussia e Ucraina "modifica significativamente" l'economia di singole rotte e collegamenti. Undici collegamenti operati da Lot sono stati cancellati, mentre la durata di alcuni voli a lungo raggio verso l'Asia è stata allungata di oltre 2 ore. Il vettore ha dunque scelto di sviluppare in modo "significativo" le sue operazioni charter per contrastare questa situazione e cerca rotte alternative su cui impiegare la flotta. In questo senso è stata rafforzato il posizionamento nella regione balcanica con servizi per Sarajevo e Pristina, e sono aumentate la frequenza o la capacità verso le capitali dell'Europa centrale, tra cui Chisinau, Praga, Budapest e Bucarest. Sulla stessa linea anche l'apertura dell'aeroporto Radom di Varsavia. 