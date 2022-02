Nicola Romanelli è il nuovo head of business operations di Tourmeon: una nomina finalizzata a sviluppare ulteriormente e coordinare il processo di crescita del business dell’operatore in termini di organizzazione, prodotto, sviluppo commerciale, brand positioning, pr e comunicazione. L’incarico segue una collaborazione già consolidata, che ha portato tra l’altro alla realizzazione di un trade tour estivo in sei tappe, in partnership con Expo 2020 Dubai (di cui Tourmeon è tra i principali ticketing reseller sul mercato) e che ha sancito il debutto ufficiale del to in Italia. Un’iniziativa organizzata da Fabrizio Puglisi, socio del to e grande esperto di turismo Italia – Medio Oriente, nonché dallo stesso Romanelli, fondatore di brandsavetheworld e Travel Hashtag, ma anche advisor proprio di Tourmeon dallo scorso giugno.

“Contribuire allo sviluppo del business e dei processi di cambiamento di un operatore giovane e agguerrito è una missione stimolante, che mi consentirà di spaziare su più fronti, tra cui quello legato alla definizione e implementazione di progetti di employer branding”, commenta Romanelli, che in passato è stato anche manager Club Med.

“Abbiamo allestito un team di talenti con esperienza, entusiasmo e competenze trasversali nel settore del turismo – aggiunge Puglisi -. Il nuovo incarico a Nicola è in linea con la nostra cultura aziendale e con l’obiettivo di fornire al travel trade italiano ancora più qualità ed efficienza. Con i nuovi innesti, la strategia di sviluppo abbraccerà il lancio di ulteriori prodotti nel Medio Oriente, ma anche alle Maldive, alle Seychelles, a Mauritius, a Zanzibar e tanto altro’’.